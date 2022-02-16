США помогут Украине в расследовании кибератаки, произошедшей 15 февраля, - Reuters
США предложили Украине помощь в расследовании кибератаки на ряд веб-ресурсов 15 февраля.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"В Белом доме заявили, что знают о кибератаке в Украине и окажут поддержку Киеву в расследовании и реагировании на это событие", - говорится в сообщении Reuters.
Как сообщалось, 15 февраля DDoS-атакам подверглись сайты Министерства обороны и Вооруженных сил Украины. Были также зафиксированы перебои в работе веб-сервисов государственных "Ощадбанка" и "Приватбанка".
Работа банковских ресурсов по состоянию на 19.30 была возобновлена.
Вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что примерно в 20:00 началась мощная DDoS-атака на портал "Дія", ее отразили киберспециалисты.
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А амазон американский.
Т.е. атаковали хоть и украинские ресурсы, но на территории американцев?
Т.е. Америку?
И какой будет грозный ответ Байдена?