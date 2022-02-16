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Новости Помощь Украине
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США помогут Украине в расследовании кибератаки, произошедшей 15 февраля, - Reuters

США помогут Украине в расследовании кибератаки, произошедшей 15 февраля, - Reuters

США предложили Украине помощь в расследовании кибератаки на ряд веб-ресурсов 15 февраля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В Белом доме заявили, что знают о кибератаке в Украине и окажут поддержку Киеву в расследовании и реагировании на это событие", - говорится в сообщении Reuters.

Как сообщалось, 15 февраля DDoS-атакам подверглись сайты Министерства обороны и Вооруженных сил Украины. Были также зафиксированы перебои в работе веб-сервисов государственных "Ощадбанка" и "Приватбанка".

Работа банковских ресурсов по состоянию на 19.30 была возобновлена.

Также читайте: Специалисты прилагают все усилия для локализации кибератак, - Госспецсвязи

Вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что примерно в 20:00 началась мощная DDoS-атака на портал "Дія", ее отразили киберспециалисты.

Автор: 

США (26506) кибербезопасность (673)


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Топ комментарии
+6
Господи. Даже самому тупому ********* понятно, что дело рук парашии...
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16.02.2022 01:45
+5
велика подяка мадярам , що не дозволили вступити Україні в кібер-нато !
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16.02.2022 01:46
+4
Я про мадьяров сразу вспоминаю Гашека с его гениальным "Похождение бравого солдата Швейка" там все эта братия красочно описана.
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16.02.2022 01:59
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Господи. Даже самому тупому ********* понятно, что дело рук парашии...
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16.02.2022 01:45 Ответить
не всім, знаю декількох навіть тут на сайті, які все поставлять під сумнів - "а чи був хлопчик?"
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16.02.2022 01:56 Ответить
Знать можно что угодно, а вот предоставить международному обществу факты и доказательства это уже другое. И их обязательно добудут, если наши остолопы не отвергнут руку помощи.
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16.02.2022 01:58 Ответить
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16.02.2022 02:43 Ответить
велика подяка мадярам , що не дозволили вступити Україні в кібер-нато !
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16.02.2022 01:46 Ответить
просто скоты...
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16.02.2022 01:47 Ответить
ні просто друзі кацапів , дешевий газ відпрацьовувати треба ...
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16.02.2022 01:50 Ответить
это не отменяет того факта, что они все равно скоты.
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16.02.2022 01:55 Ответить
Я про мадьяров сразу вспоминаю Гашека с его гениальным "Похождение бравого солдата Швейка" там все эта братия красочно описана.
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16.02.2022 01:59 Ответить
послухайте пана Москаля, що він про це каже у Яніни Соколової... Кожного разу як мусується тема із нашими сусідами на заході- завжди стирчать обрізані Г+Г...
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16.02.2022 02:00 Ответить
Тут лапти постарались, к е-бабке не ходи...
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16.02.2022 01:47 Ответить
DoS-атака это же просто новинка. цензор вот атакуют раз в неделю. ))
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16.02.2022 01:54 Ответить
можливо й частіше, але ж у Цензор не обирають Зе!Бенята.
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16.02.2022 02:02 Ответить
Самое интересное, что приват и ощад на амазоне живут. По крайней мере частично.
А амазон американский.
Т.е. атаковали хоть и украинские ресурсы, но на территории американцев?
Т.е. Америку?
И какой будет грозный ответ Байдена?
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16.02.2022 04:07 Ответить
Сейчас на серверах амазона полмира сидит, это же aws- клаудсервис амазона
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16.02.2022 10:03 Ответить
А як же що наші айтішникі найкращі в світі
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16.02.2022 07:56 Ответить
на словах да...а так видно у кого они сильнее из новостей про хахерские атаки...получается что русские самые крутые.....всё же явно видно....
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16.02.2022 08:47 Ответить
Ломать не строить. Это задача проще
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16.02.2022 09:29 Ответить
да знаю такую поговорку... но только ломают русские хакеры всё и во всём мире .вот и вся правда .... валят что америку что европу не говоря что нас уже ..и ничего.....всем известно что россия и что? а сами получается не способны ни на что со своими технологиями..... ни разу я не читал новости что в рашке что то кто то положил сайты государства ...не могу припомнить....(( сильно правельные что ли? ну так тогда страдайте получается....((
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16.02.2022 09:41 Ответить
что разследовать как и так же ясно? кто? тут просто санкциями давно пора давить!
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16.02.2022 08:44 Ответить
Шо там расследовать? Самая мирная страна это. Без расследований понятно.
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16.02.2022 09:28 Ответить
 
 