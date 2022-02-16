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США допоможуть Україні в розслідуванні кібератаки, що відбулась 15 лютого, - Reuters
США запропонували Україні допомогу в розслідуванні кібератаки на низку вебресурсів 15 лютого.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"У Білому домі заявили, що знають про кібератаку в Україні та нададуть підтримку Києву в розслідуванні та реагуванні на цю подію", - йдеться в повідомленні Reuters
Як повідомлялося, 15 лютого DDoS-атак зазнали сайти Міністерства оборони та Збройних сил України. Було також зафіксовано перебої в роботі вебсервісів державних Ощадбанку і ПриватБанку.
Робота банківських ресурсів станом на 19.30 була відновлена.
Віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що приблизно о 20:00 почалася потужна DDoS-атака на портал "Дія", її відбили кіберфахівці.
Топ коментарі
+6 Eight Wonder #490997
показати весь коментар16.02.2022 01:45
+5 Роман Кокоровець
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+4 Aleksey NotBad
показати весь коментар16.02.2022 01:59
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А амазон американский.
Т.е. атаковали хоть и украинские ресурсы, но на территории американцев?
Т.е. Америку?
И какой будет грозный ответ Байдена?