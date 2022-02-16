УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5613 відвідувачів онлайн
Новини Допомога Україні
4 997 22

США допоможуть Україні в розслідуванні кібератаки, що відбулась 15 лютого, - Reuters

США допоможуть Україні в розслідуванні кібератаки, що відбулась 15 лютого, - Reuters

США запропонували Україні допомогу в розслідуванні кібератаки на низку вебресурсів 15 лютого.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У Білому домі заявили, що знають про кібератаку в Україні та нададуть підтримку Києву в розслідуванні та реагуванні на цю подію", - йдеться в повідомленні Reuters

Як повідомлялося, 15 лютого DDoS-атак зазнали сайти Міністерства оборони та Збройних сил України. Було також зафіксовано перебої в роботі вебсервісів державних Ощадбанку і ПриватБанку.

Робота банківських ресурсів станом на 19.30 була відновлена.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фахівці докладають усіх зусиль для локалізації кібератак, - Держспецзв'язку

Віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що приблизно о 20:00 почалася потужна DDoS-атака на портал "Дія", її відбили кіберфахівці.

Автор: 

США (22634) кібербезпека (1161)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+6
Господи. Даже самому тупому ********* понятно, что дело рук парашии...
показати весь коментар
16.02.2022 01:45
+5
велика подяка мадярам , що не дозволили вступити Україні в кібер-нато !
показати весь коментар
16.02.2022 01:46
+4
Я про мадьяров сразу вспоминаю Гашека с его гениальным "Похождение бравого солдата Швейка" там все эта братия красочно описана.
показати весь коментар
16.02.2022 01:59
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Господи. Даже самому тупому ********* понятно, что дело рук парашии...
показати весь коментар
16.02.2022 01:45 Відповісти
не всім, знаю декількох навіть тут на сайті, які все поставлять під сумнів - "а чи був хлопчик?"
показати весь коментар
16.02.2022 01:56 Відповісти
Знать можно что угодно, а вот предоставить международному обществу факты и доказательства это уже другое. И их обязательно добудут, если наши остолопы не отвергнут руку помощи.
показати весь коментар
16.02.2022 01:58 Відповісти
показати весь коментар
16.02.2022 02:43 Відповісти
велика подяка мадярам , що не дозволили вступити Україні в кібер-нато !
показати весь коментар
16.02.2022 01:46 Відповісти
просто скоты...
показати весь коментар
16.02.2022 01:47 Відповісти
ні просто друзі кацапів , дешевий газ відпрацьовувати треба ...
показати весь коментар
16.02.2022 01:50 Відповісти
это не отменяет того факта, что они все равно скоты.
показати весь коментар
16.02.2022 01:55 Відповісти
Я про мадьяров сразу вспоминаю Гашека с его гениальным "Похождение бравого солдата Швейка" там все эта братия красочно описана.
показати весь коментар
16.02.2022 01:59 Відповісти
послухайте пана Москаля, що він про це каже у Яніни Соколової... Кожного разу як мусується тема із нашими сусідами на заході- завжди стирчать обрізані Г+Г...
показати весь коментар
16.02.2022 02:00 Відповісти
Тут лапти постарались, к е-бабке не ходи...
показати весь коментар
16.02.2022 01:47 Відповісти
DoS-атака это же просто новинка. цензор вот атакуют раз в неделю. ))
показати весь коментар
16.02.2022 01:54 Відповісти
можливо й частіше, але ж у Цензор не обирають Зе!Бенята.
показати весь коментар
16.02.2022 02:02 Відповісти
Самое интересное, что приват и ощад на амазоне живут. По крайней мере частично.
А амазон американский.
Т.е. атаковали хоть и украинские ресурсы, но на территории американцев?
Т.е. Америку?
И какой будет грозный ответ Байдена?
показати весь коментар
16.02.2022 04:07 Відповісти
Сейчас на серверах амазона полмира сидит, это же aws- клаудсервис амазона
показати весь коментар
16.02.2022 10:03 Відповісти
А як же що наші айтішникі найкращі в світі
показати весь коментар
16.02.2022 07:56 Відповісти
на словах да...а так видно у кого они сильнее из новостей про хахерские атаки...получается что русские самые крутые.....всё же явно видно....
показати весь коментар
16.02.2022 08:47 Відповісти
Ломать не строить. Это задача проще
показати весь коментар
16.02.2022 09:29 Відповісти
да знаю такую поговорку... но только ломают русские хакеры всё и во всём мире .вот и вся правда .... валят что америку что европу не говоря что нас уже ..и ничего.....всем известно что россия и что? а сами получается не способны ни на что со своими технологиями..... ни разу я не читал новости что в рашке что то кто то положил сайты государства ...не могу припомнить....(( сильно правельные что ли? ну так тогда страдайте получается....((
показати весь коментар
16.02.2022 09:41 Відповісти
что разследовать как и так же ясно? кто? тут просто санкциями давно пора давить!
показати весь коментар
16.02.2022 08:44 Відповісти
Шо там расследовать? Самая мирная страна это. Без расследований понятно.
показати весь коментар
16.02.2022 09:28 Відповісти
 
 