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Израиль отказался продавать Украине систему ПРО "Железный купол", - СМИ

Израиль отказался продавать Украине систему ПРО

Согласно источникам израильского издания Ynet, Израиль отказался продавать Украине систему ПРО "Железный купол", чтобы не раздражать Россию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

Система противоракетной обороны "Железный купол" была разработана Израилем совместно с Пентагоном. Соглашение между двумя странами не позволяет продавать технологию третьим лицам без взаимного согласия.

Украина официально обратилась к США весной 2021 года с просьбой разместить на своей территории американские ракетные комплексы "Патриот" и "Железный купол", прежде чем вторжение России в страну станет реальностью. Израиль сообщил администрации в ходе неофициальных переговоров, что не может согласиться на такой шаг, учитывая его отношения с Москвой.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украина получила уже 15 авиарейсов с военной помощью, будет еще больше, – посольство США. ФОТО

Аргументы Израиля убедили Вашингтон, и вопрос о возможной продаже был снят с обсуждения.

Автор: 

Израиль (1922) оружие (10202) ПРО (282)


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Топ комментарии
+64
израиль очень странная страна - рашка поставляет оружие ракеты и пво сирийцам и хесболе которые обстреливают евреев и пытаются сбивать их авиацию в Сирии - но они продолжают путлеру очко лизать - тьху противно
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16.02.2022 02:04
+63
Більше законів проти антисемітизму, вони скоро будуть актуальні.
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16.02.2022 02:00
+49
Воно не тільки цим прогнулось. В перші дні як став президентом підписав з прем'єром Ізраїлю угоду, що Україна буде платити пенсії тим, хто емігрував до Ізраїлю. Раніше платили тільки тим, хто оформив пенсію в Україні до виїзду в Ізраїль, а Зюзя зробив, що усім хто хоч трохи працював в Україні будуть платити пенсії. І виходить так, що попрацювавши в Україні кілька років і заробив чи не заробив на мінімалку, переїхав до Ізраїлю, і там не працював, а як емігрант сидів на соціалці, а коли прийшов пенсійний вік то Україна повинна виплачувати йому мінімальну пенсію, але не українську мінімальну, а ізраїльську 1500 шекелів, у гривнях - це десь 10 тис. В Україні мінімальна з 1 грудня стала 1934 грн.
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16.02.2022 02:38
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Страница 4 из 4
Країни , які нам допомагають , повинні отримати сприяння їхньому бізнесу в нашій країні . Решта пі.....е в ліс .
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16.02.2022 09:05 Ответить
в Україні проживає величезна кількість євреїв
в ВСУ вони не служать, воювати воне не йдуть
я не чув статистики, скільки євреїв загинуло в цій війні.
а так як ізраілю самих Укранців не жалко
то й свій купол вони нам не прдають
а як що до антисимітицму?
от тут вони перші.
нас принижують, кажуть.
бо ви є ..андони.....
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16.02.2022 09:08 Ответить
Кацапи мають право захищати *********** по всьому світу,дасть Бог захистять і в ізраілі.Прийде черга і до вас.
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16.02.2022 09:14 Ответить
правильно, сначала надо почистить высшие эшелоны власти от кротов, которые туда напихали русские, а наш президент их с пеной у рта защищает..., у нас течь, господа, и в Израиле и в Пентагоне об этом прекрасно осведомлены, гораздо лучше чем наша разведка...
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16.02.2022 09:15 Ответить
Должно быть все свое...свои разработки.
Никому нельзя верить. Политики меняються. Вчера союзник, а завтра озабоченый...после завтра ещё что-то.
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16.02.2022 09:22 Ответить
ТОГДА ЭКСГУМАЦИЯ ЦАДИКА НАХМАНА И ОТПРАВКА ОСТАНКОВ В ИЗРАИЛЬ !!! И КОНЕЦ ИХ ПОЛОМНИЧЕСТВУ В УКРАИНУ !!! ПУСТЬ СИДЯТ У СЕБЯ В БАРЕ ПУТИН В ИЕРУСАЛИМЕ !!!
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16.02.2022 09:24 Ответить
Израиль давно просит останки Нахмана. Украина не отдает.
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16.02.2022 10:27 Ответить
БРЕХНЯ !!!
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17.02.2022 20:01 Ответить
Ясно одно - евреи не друзья. Нужно это запомнить.
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16.02.2022 09:24 Ответить
Справимось і без їхнього "купола".Хай краще евакуюють своїх громадян в ізраіль та більше сюди не повертають,тут небезпечно.Особливо це стосується депутатів та мешканців ОП.
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16.02.2022 09:33 Ответить
нафиг он нам не нужен, лучше эти деньги пустить на собственную разработку, но а память у нас хорошая.
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16.02.2022 09:35 Ответить
а что! кто то собирался его покупать!? если так то хорошо что запретили продавать, гораздо полезней вложить деньги в собственные разработки или купить ПРО не против летающих болванок
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16.02.2022 09:49 Ответить
Как вонючих бомжей сюда отправлять стадо так мы их принимаем. А сами рады стараться удар в спину нанести.
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16.02.2022 10:00 Ответить
Итого: Израиль присоединился к новой нацистской оси зла Рашка - Германия - Китай. Ну и там по мелочи еще вроде Венгрии и Белораши. Все эти страны, и особенно Израиль исповедуют жесткую нацистскую идеологию. Только Германия пока строит из себя мирных мультикультурных, аж из штанов прыгает. А Израиль продолжает жить на поддержке США, имея там очень мощное лобби во всех партиях, при этом открыто лижет ***** на всех уровнях.
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16.02.2022 10:09 Ответить
Кстати, все самые великие открытия во всех сферах сделаны евреями. Чрезвычайно талантливый народ.
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16.02.2022 10:11 Ответить
Кстати ты кацапская гнида..гавкающая тут на Цензоре давно из под тишка. Ватный ублюдок.
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16.02.2022 10:29 Ответить
Нет, больше всего нобелевских премий у американцев. Там есть и евреи, разные нации, но не большинство.
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16.02.2022 10:30 Ответить
Развитие цивилизации началось задолго до рождения Нобеля.
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16.02.2022 10:38 Ответить
Леонардо да Винчи был еврей? Или Архимед? Или Гиппократ? А может Паскаль с Ньютоном были евреи?)
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16.02.2022 10:44 Ответить
Та не сміши. Тесла, Едісон, Хайрем Максим, Юнкерс, Бор, Кюрі і т.д. невже були євреї?
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16.02.2022 11:02 Ответить
Кюрі

Поляки организовали целый национальный институт, чтоб доказать что Кюри, не еврейка, несмотря на то что её звали Мария Саломея. Не знаю как они это делали (может гадали на внутренностях чёрного козла в полнолуние?!) но вроде доказали что евреев у неё в роду нет.
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16.02.2022 11:57 Ответить
Вона походить із стародавнього прусського роду Склода. Багато видатних Поляків мають прусське коріння, у тому числі Юзеф Пілсудський, генерал Домбровський, Микола Коперник та багато інших.
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16.02.2022 14:00 Ответить
Перекроем хасидам въезд в Умань!
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16.02.2022 10:39 Ответить
Гої потрібні тільки для гешефту, хай захищають про себе самі - так вважають "богообрані" маланці
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16.02.2022 10:59 Ответить
Їзраїль можливо і відмовився би, але США не збиралися цей "Залізний купол" нам продавати, бо має його обмежену кількість і лише там, де буквально за парканом небезпека атаки з повітря. От так і поширюється московське лайно, щоб вбити клин.
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16.02.2022 11:38 Ответить
исраиль -это враг Украины -доказано на деле причём еще начиная с голодомора устроенного жидо-большивиками
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16.02.2022 11:40 Ответить
Еще в то страшное время , этот народец ненавидел словян. Хазары , одним словом.
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16.02.2022 13:15 Ответить
Люблю цензор, читаю его много, но на-ера делать эти вбросы?
Уже 100 раз обьясняли, почему Израиль не может поставлять оружие и это совсем не из любви к путину.
Товарищи диванные антисемиты, скажите, если у вас евреи исчезнут, все дороги сразу построятся, коррупция исчезнет и будут ананасы на деревьях?
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16.02.2022 12:01 Ответить
А кацапам бл могут продавать? Там что всё кошерно или что?
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16.02.2022 12:11 Ответить
Израиль по определению не может продавать серьезное оружие кацапам. Точка.
1. США против.
2. Технологии просочатся к друзьям иранцам или арабам.
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16.02.2022 12:22 Ответить
И ещё, когда там исраель собирается признать голодомор ?
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16.02.2022 12:13 Ответить
Давайте щас не будем всё в кучу мешать, да
причины те же, что и с оружием
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16.02.2022 12:33 Ответить
не признание голодмора имеет те же причины что и запрет на поставку оружия??
просветите...
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16.02.2022 18:58 Ответить
Я уже писал, у нас статус кво на ближнем востоке. Мы не ссоримся с россией, а иначе она вооружит арабов и закроет нам небо над сирией.
А скажите Женя, а может Украина признала Иерусалим столицей Израиля? Может перенесла посольство в Иерусалим, или боится поссориться с арабами?
А когда нас бомбят ракетами, не вы ли призываете ОБЕ стороны к прекращению насилия вместо того чтоб четко осудить хамас?
Не надо тут прикидываться белыми пушистыми
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16.02.2022 23:36 Ответить
вот потому мы и не признаем Иерусалим столицей Израиля!!!
и хамас не будем осуждать.
Начните с начала!
Кто устроил геноцид Украинцев 100 лет назад? евреи.
Вы покаялись??? - нет.
Мало того, имели хамство припереться ко мне в страну, и обвинить нас в трагедии бабиного яра! Нас, которые спасали вас от нацизма....
Это ж до чего упасть надо было!!

Так что флаг в руки хамасу. Я за них в данном случае.
арабы в отличие от вас нам ничего плохого не сделали.
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16.02.2022 23:41 Ответить
Бабьего Яра, а не бабиного.
У вас уже железный купол на голове, вам больше не надо.
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17.02.2022 00:54 Ответить
Погуглите про Львовский погром в 41 году, посмотрите фотографии, это не очень похоже на "спасали от нацизма"

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC_(1941)
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17.02.2022 10:28 Ответить
я по русским помойкам не хожу, в отличие от вас.
И так все знают, какое кол-во евреев спасли украинцы.
Только евреи этого в упор не видят и видеть не хотят.

И конечно же, если бы такая ситуация случилась бы еще раз, ни одного дурака здесь, готового спасти вас, вы уже больше не найдете....
Пока только русским в лицо плюют.
Но скоро евреи буут на подходе.
И никакие идиотские законы тут вас не спасут.
удачи
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17.02.2022 22:58 Ответить
https://foto-history.livejournal.com/2472515.html
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17.02.2022 10:32 Ответить
никогда, только евреев уничтожали, только они страдали, а что там милионы хохлов с голоду подохли?!
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16.02.2022 12:47 Ответить
Я признаю голодомор. Вам легче стало?
А вы признаете холокост? Что то по комментариям здесь не видно, тут многие с радостью бы повторили.
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16.02.2022 12:55 Ответить
Лично я вам не верю.
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16.02.2022 13:12 Ответить
Да вы экстрасенс
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16.02.2022 13:29 Ответить
В Украине абсолютное большинство признает холокост. А в комментариях просто горит у тех кто себе фантазировал про "небесный купол", как красиво он будит сбивать русские ракеты и самолеты.
У нас тут разгоняли недавно новость, что купол 100% уже практически у нас.
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16.02.2022 14:55 Ответить
Да, но купол для вас совершенно бесполезен, у него другие цели.
Он сбивает ракеты малой и средней дальности и закрывает сравнительно небольшую площадь.
Подходит только для защиты городов от обстрелов примитивными ракетами (типа града)
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16.02.2022 15:23 Ответить
лучше закупить турецкие Байрактары, чем жидовский купол.
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16.02.2022 12:01 Ответить
Вот и вскрылись очередные , типа друзья.
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16.02.2022 13:12 Ответить
Склочная страна для пенсионеров которые хотят жить кошерно.
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16.02.2022 13:17 Ответить
всё с еврейскими "друзьями" стало понятно.
друзья проверяются действиями.
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16.02.2022 13:34 Ответить
остается одно "Бей жидов, создавай "Израиль""...
Теперь нам жить с рашкой, как Израилю с арабами....А для этого мы должны создать свой "Израиль", а чтоб его создать нужно сначала почистить верхи...
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16.02.2022 14:53 Ответить
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