Израиль отказался продавать Украине систему ПРО "Железный купол", - СМИ

Согласно источникам израильского издания Ynet, Израиль отказался продавать Украине систему ПРО "Железный купол", чтобы не раздражать Россию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

Система противоракетной обороны "Железный купол" была разработана Израилем совместно с Пентагоном. Соглашение между двумя странами не позволяет продавать технологию третьим лицам без взаимного согласия.

Украина официально обратилась к США весной 2021 года с просьбой разместить на своей территории американские ракетные комплексы "Патриот" и "Железный купол", прежде чем вторжение России в страну станет реальностью. Израиль сообщил администрации в ходе неофициальных переговоров, что не может согласиться на такой шаг, учитывая его отношения с Москвой.

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Аргументы Израиля убедили Вашингтон, и вопрос о возможной продаже был снят с обсуждения.