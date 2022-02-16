Израиль отказался продавать Украине систему ПРО "Железный купол", - СМИ
Согласно источникам израильского издания Ynet, Израиль отказался продавать Украине систему ПРО "Железный купол", чтобы не раздражать Россию.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.
Система противоракетной обороны "Железный купол" была разработана Израилем совместно с Пентагоном. Соглашение между двумя странами не позволяет продавать технологию третьим лицам без взаимного согласия.
Украина официально обратилась к США весной 2021 года с просьбой разместить на своей территории американские ракетные комплексы "Патриот" и "Железный купол", прежде чем вторжение России в страну станет реальностью. Израиль сообщил администрации в ходе неофициальных переговоров, что не может согласиться на такой шаг, учитывая его отношения с Москвой.
Аргументы Израиля убедили Вашингтон, и вопрос о возможной продаже был снят с обсуждения.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
в ВСУ вони не служать, воювати воне не йдуть
я не чув статистики, скільки євреїв загинуло в цій війні.
а так як ізраілю самих Укранців не жалко
то й свій купол вони нам не прдають
а як що до антисимітицму?
от тут вони перші.
нас принижують, кажуть.
бо ви є ..андони.....
Никому нельзя верить. Политики меняються. Вчера союзник, а завтра озабоченый...после завтра ещё что-то.
Поляки организовали целый национальный институт, чтоб доказать что Кюри, не еврейка, несмотря на то что её звали Мария Саломея. Не знаю как они это делали (может гадали на внутренностях чёрного козла в полнолуние?!) но вроде доказали что евреев у неё в роду нет.
Уже 100 раз обьясняли, почему Израиль не может поставлять оружие и это совсем не из любви к путину.
Товарищи диванные антисемиты, скажите, если у вас евреи исчезнут, все дороги сразу построятся, коррупция исчезнет и будут ананасы на деревьях?
1. США против.
2. Технологии просочатся к друзьям иранцам или арабам.
причины те же, что и с оружием
просветите...
А скажите Женя, а может Украина признала Иерусалим столицей Израиля? Может перенесла посольство в Иерусалим, или боится поссориться с арабами?
А когда нас бомбят ракетами, не вы ли призываете ОБЕ стороны к прекращению насилия вместо того чтоб четко осудить хамас?
Не надо тут прикидываться белыми пушистыми
и хамас не будем осуждать.
Начните с начала!
Кто устроил геноцид Украинцев 100 лет назад? евреи.
Вы покаялись??? - нет.
Мало того, имели хамство припереться ко мне в страну, и обвинить нас в трагедии бабиного яра! Нас, которые спасали вас от нацизма....
Это ж до чего упасть надо было!!
Так что флаг в руки хамасу. Я за них в данном случае.
арабы в отличие от вас нам ничего плохого не сделали.
У вас уже железный купол на голове, вам больше не надо.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC_(1941)
И так все знают, какое кол-во евреев спасли украинцы.
Только евреи этого в упор не видят и видеть не хотят.
И конечно же, если бы такая ситуация случилась бы еще раз, ни одного дурака здесь, готового спасти вас, вы уже больше не найдете....
Пока только русским в лицо плюют.
Но скоро евреи буут на подходе.
И никакие идиотские законы тут вас не спасут.
удачи
А вы признаете холокост? Что то по комментариям здесь не видно, тут многие с радостью бы повторили.
У нас тут разгоняли недавно новость, что купол 100% уже практически у нас.
Он сбивает ракеты малой и средней дальности и закрывает сравнительно небольшую площадь.
Подходит только для защиты городов от обстрелов примитивными ракетами (типа града)
друзья проверяются действиями.
Теперь нам жить с рашкой, как Израилю с арабами....А для этого мы должны создать свой "Израиль", а чтоб его создать нужно сначала почистить верхи...