Ізраїль відмовився продавати Україні систему ПРО "Залізний купол", - ЗМІ

Згідно з джерелами ізраїльського видання Ynet, Ізраїль відмовився продавати Україні систему ПРО "Залізний купол", щоб не дратувати Росію.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

Система протиракетної оборони "Залізний купол" була розроблена Ізраїлем спільно з Пентагоном. Угода між двома країнами не дає змоги продавати технологію третім особам без взаємної згоди.

Україна офіційно звернулася до США навесні 2021 року з проханням розмістити на своїй території американські ракетні комплекси "Патріот" та "Залізний купол", перш ніж вторгнення Росії в країну стане реальністю. Ізраїль повідомив адміністрацію під час неофіційних переговорів, що не може погодитися на такий крок, враховуючи його відносини з Москвою.

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Аргументи Ізраїлю переконали Вашингтон, і питання про можливий продаж було знято з обговорення.