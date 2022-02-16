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15 февраля произошла одна из самых масштабных кибератак в Украине, - Монастырский

15 февраля произошла одна из самых масштабных кибератак в Украине, - Монастырский

Государственные банки и сайты, подвергшиеся атакам со стороны хакеров, сейчас работают беспрепятственно.

Об этом во время марафона единства сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера произошла одна из наиболее масштабных кибератак, которые попытались завалить сайты государственных органов и попытались еще раз атаковать приложение "Дія" и крупнейшие банки Украины. Была атака на Министерство обороны, МВД. Сегодня и "Дія", и государственные банки, и соответствующие сайты работают беспрепятственно", - отметил глава МВД.

По словам Монастырского, еще одной проблемой являются фейки, которые умножаются в последнее время.

"Из последних, которые я видел и запомнил - вроде бы в украинских банках отсутствует наличность и они перестают выдавать наличные деньги. Это - фейк! И он шел одновременно с кибератакой на основные государственные банки. Совершенно очевидно, что это скоординированная акция, кибератака и атака нас этими фейковыми сообщениями", - добавил он.

Напомним, 15 февраля DDoS-атакам подверглись сайты Министерства обороны и Вооруженных сил Украины. Были также зафиксированы перебои в работе веб-сервисов государственных "Ощадбанка" и "Приватбанка". Работа банковских ресурсов на 19:30 была возобновлена. Рабочая группа из специалистов основных субъектов национальной системы кибербезопасности принимает меры по противодействию и локализации кибератаки.

Вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что около 20:00 началась мощная DDoS-атака на портал "Дія", ее отразили киберспециалисты.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Специалисты прилагают все усилия для локализации кибератак, - Госспецсвязи

Автор: 

киберпреступление (762) Монастырский Денис (335)


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Топ комментарии
+13
"Роль кібербезпеки трохи перебільшена," - зелений міністр Федоров.
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16.02.2022 09:44
+10
А что скажет "мастер спорта по кибер-борьбе"?
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16.02.2022 09:42
+6
Це ті п....ри які кричать ми готові до любого сценарію!
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16.02.2022 09:48
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А что скажет "мастер спорта по кибер-борьбе"?
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16.02.2022 09:42 Ответить
что же ты ее не расстрелял как Гиркина, зебло ?
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16.02.2022 09:42 Ответить
а что он не так сказал ?
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16.02.2022 10:03 Ответить
"Роль кібербезпеки трохи перебільшена," - зелений міністр Федоров.
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16.02.2022 09:44 Ответить
І хто ж це зробив? Мабуть ямириканці? А можливо янглійці?
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16.02.2022 09:44 Ответить
Кстати, Приват очухался через пол часа после атаки.
А сайт Мин Обороны до сих пор лежит.
Хоть у них и есть "крутые кибер-войска".
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16.02.2022 09:45 Ответить
Приват поздно вечером очухался!
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16.02.2022 09:54 Ответить
в 17 00 уже все работало
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16.02.2022 10:41 Ответить
Це ті п....ри які кричать ми готові до любого сценарію!
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16.02.2022 09:48 Ответить
Это атака наверняка планировалась вме6с наступлением армии. Но за счет того что инфу про наступление слили орки пока что передумали
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16.02.2022 09:49 Ответить
Скорее всего так и есть. Зачем ему сейчас физически уничтожать свою армию, инфраструктуру, когда кибератаками можно полностью парализовать государственную и военную систему, а людей повергнуть в панику и шок.
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16.02.2022 10:07 Ответить
не наблюдаю паникт и шока. тем более вчера я в приват не заходил
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16.02.2022 10:13 Ответить
Неужели вы так наивно думаете, что больше подобного не произойдет?.
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16.02.2022 11:01 Ответить
Вчера в "Привате" люди спокойно снимали наличку в банкоматах...
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16.02.2022 09:52 Ответить
Cloudflare вам в допомогу, в них наразі одні з найкращих солюшенів від ддосу
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16.02.2022 09:54 Ответить
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16.02.2022 09:55 Ответить
Монастиський як там Труха себе відчуває? Щось часто стали показувати цього недоміністра...хто приховав відео з Трухіним, чому сабаков попіарівся на цьому і призначив чергового "чесного му@ора Петріка (якого до речі потрібно притягнути до відповідальності) Чому ще посаді МАРШАЛ "пітухов" Жуков шокер і укурок Зозуля... Краще б жувала ця істота чим говорила..
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16.02.2022 10:01 Ответить
Ощад до сих пор лежит трупом.
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16.02.2022 10:06 Ответить
а что ddos атаки только щас придумали, и с ними справляется специальное по. что они там руками героически отключали, и почему не стоит по для защиты от ddos
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16.02.2022 10:11 Ответить
Вообще трудно к восприятию подобный "героизм", прям отбивали отбивали, наконец отбили.
Весь дос шел с забугра, минобороны и прочие визитки заточены на 99,9 для внутренего рынка, что за проблема при нагрузке +2% отрубить все внешние запросы хз. Банки конечно сложнее, но принцип тот же, да чуток заденет , но проблему для внутренего пользования не должно создавать.
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16.02.2022 10:20 Ответить
прямо насейчас не получается пополнить телефонный счёт через Ощадбанк.. как всегда - зелёный пздж от Зеля Ностра
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16.02.2022 10:26 Ответить
Первый вопрос, который задают при приёме на работу в "киберзащиту" СБУ: В криптовалюте хорошо разбираетесь?
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16.02.2022 10:33 Ответить
це для того, щоб грошИ не знімали)
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16.02.2022 10:38 Ответить
То ж ніби америка говорила, що сигналом вторгнення мосляків може бути кібератака. І одразу будуть введені санкції. Нехай би гахнули.
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16.02.2022 10:49 Ответить
Пішли ви в зад разом зі своєю гавнодією.
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16.02.2022 10:57 Ответить
Рулить -рулить) .А відкрито матюкатись в культурному товаристві це моветон)) Ви чули таке слово?)Хоча можете не відповідати все і так зрозуміло)))
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16.02.2022 11:15 Ответить
монастырский пускай не думает что все забыли о его преступлении когда он покрывал Трухина рано или поздно придётся отвечать
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16.02.2022 11:36 Ответить
Цікаво, що б відповів цей Монастирський, якби його запитали - а що ви, бездарі, робите, щоб таких кібератак не було? Мало того - яку адекватну (про асиметричну навіть не смію думати...) відповідь ви даєте противнику? І, уже захмарно-неймовірне - а про превентивні міри вам щось відомо? Чи ви і слова такого не знаєте... Тільки відсмоктуєте, відгрібаєте, підтираєтеся та міняєте памперси...? Так же мете діяти, коли почнуть захоплювати адміністрації, вокзали, поштамти?
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16.02.2022 14:31 Ответить
 
 