15 февраля произошла одна из самых масштабных кибератак в Украине, - Монастырский

Государственные банки и сайты, подвергшиеся атакам со стороны хакеров, сейчас работают беспрепятственно.

Об этом во время марафона единства сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера произошла одна из наиболее масштабных кибератак, которые попытались завалить сайты государственных органов и попытались еще раз атаковать приложение "Дія" и крупнейшие банки Украины. Была атака на Министерство обороны, МВД. Сегодня и "Дія", и государственные банки, и соответствующие сайты работают беспрепятственно", - отметил глава МВД.

По словам Монастырского, еще одной проблемой являются фейки, которые умножаются в последнее время.

"Из последних, которые я видел и запомнил - вроде бы в украинских банках отсутствует наличность и они перестают выдавать наличные деньги. Это - фейк! И он шел одновременно с кибератакой на основные государственные банки. Совершенно очевидно, что это скоординированная акция, кибератака и атака нас этими фейковыми сообщениями", - добавил он.

Напомним, 15 февраля DDoS-атакам подверглись сайты Министерства обороны и Вооруженных сил Украины. Были также зафиксированы перебои в работе веб-сервисов государственных "Ощадбанка" и "Приватбанка". Работа банковских ресурсов на 19:30 была возобновлена. Рабочая группа из специалистов основных субъектов национальной системы кибербезопасности принимает меры по противодействию и локализации кибератаки.

Вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что около 20:00 началась мощная DDoS-атака на портал "Дія", ее отразили киберспециалисты.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Специалисты прилагают все усилия для локализации кибератак, - Госспецсвязи