15 лютого відбулась одна з найбільш масштабних кібератак в Україні, - Монастирський
Державні банки і сайти, які зазнали атаки з боку хакерів наразі працюють безперешкодно.
Про це під час марафону єдності повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, передає Цензор.НЕТ.
"Вчора відбулась одна з найбільш масштабних кібератак, які спробували завалити сайти державних органів та спробували вкотре атакувати додаток "Дія" і найбільші банки України. Була атака на Міністерство оборони, МВС. Сьогодні і "Дія", і державні банки, і відповідні сайти працюють безперешкодно", - зазначив глава МВС.
За словами Монастирського, ще однією проблемою є фейки, які множаться останнім часом.
"З останніх, які я бачив і запам'ятав - начебто в українських банках відсутня готівка і вони перестають видавати готівку. Це - фейк! І він йшов одночасно з кібератакою на основні державні банки. Абсолютно очевидно, що це скоординована акція, кібератака і атака нас цими фейковими повідомленнями", - додав він.
Нагадаємо, 15 лютого DDoS-атак зазнали сайти Міністерства оборони та Збройних сил України. Були також зафіксовані перебої в роботі вебсервісів державних Ощадбанку і ПриватБанку. Робота банківських ресурсів станом на 19:30 була відновлена. Робоча група з фахівців основних суб'єктів національної системи кібербезпеки вживає заходів для протидії та локалізації кібератаки.
Віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що близько 20:00 почалася потужна DDoS-атака на портал "Дія", її відбили кіберфахівці.
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А сайт Мин Обороны до сих пор лежит.
Хоть у них и есть "крутые кибер-войска".
Весь дос шел с забугра, минобороны и прочие визитки заточены на 99,9 для внутренего рынка, что за проблема при нагрузке +2% отрубить все внешние запросы хз. Банки конечно сложнее, но принцип тот же, да чуток заденет , но проблему для внутренего пользования не должно создавать.