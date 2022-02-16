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15 лютого відбулась одна з найбільш масштабних кібератак в Україні, - Монастирський

15 лютого відбулась одна з найбільш масштабних кібератак в Україні, - Монастирський

Державні банки і сайти, які зазнали атаки з боку хакерів наразі працюють безперешкодно.

Про це під час марафону єдності повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, передає Цензор.НЕТ.

"Вчора відбулась одна з найбільш масштабних кібератак, які спробували завалити сайти державних органів та спробували вкотре атакувати додаток "Дія" і найбільші банки України. Була атака на Міністерство оборони, МВС. Сьогодні і "Дія", і державні банки, і відповідні сайти працюють безперешкодно", - зазначив глава МВС.

За словами Монастирського, ще однією проблемою є фейки, які множаться останнім часом.

"З останніх, які я бачив і запам'ятав - начебто в українських банках відсутня готівка і вони перестають видавати готівку. Це - фейк! І він йшов одночасно з кібератакою на основні державні банки. Абсолютно очевидно, що це скоординована акція, кібератака і атака нас цими фейковими повідомленнями", - додав він.

Нагадаємо, 15 лютого DDoS-атак зазнали сайти Міністерства оборони та Збройних сил України. Були також зафіксовані перебої в роботі вебсервісів державних Ощадбанку і ПриватБанку. Робота банківських ресурсів станом на 19:30 була відновлена. Робоча група з фахівців основних суб'єктів національної системи кібербезпеки вживає заходів для протидії та локалізації кібератаки.

Віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що близько 20:00 почалася потужна DDoS-атака на портал "Дія", її відбили кіберфахівці.

Також читайте: Масштабна кібератака: робота сайтів Міноборони та Міносвіти досі не відновлена

Автор: 

кіберзлочин (810) Монастирський Денис (392)


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Топ коментарі
+13
"Роль кібербезпеки трохи перебільшена," - зелений міністр Федоров.
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16.02.2022 09:44
+10
А что скажет "мастер спорта по кибер-борьбе"?
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16.02.2022 09:42
+6
Це ті п....ри які кричать ми готові до любого сценарію!
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16.02.2022 09:48
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А что скажет "мастер спорта по кибер-борьбе"?
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16.02.2022 09:42 Відповісти
что же ты ее не расстрелял как Гиркина, зебло ?
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16.02.2022 09:42 Відповісти
а что он не так сказал ?
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16.02.2022 10:03 Відповісти
"Роль кібербезпеки трохи перебільшена," - зелений міністр Федоров.
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16.02.2022 09:44 Відповісти
І хто ж це зробив? Мабуть ямириканці? А можливо янглійці?
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16.02.2022 09:44 Відповісти
Кстати, Приват очухался через пол часа после атаки.
А сайт Мин Обороны до сих пор лежит.
Хоть у них и есть "крутые кибер-войска".
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16.02.2022 09:45 Відповісти
Приват поздно вечером очухался!
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16.02.2022 09:54 Відповісти
в 17 00 уже все работало
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16.02.2022 10:41 Відповісти
Це ті п....ри які кричать ми готові до любого сценарію!
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16.02.2022 09:48 Відповісти
Это атака наверняка планировалась вме6с наступлением армии. Но за счет того что инфу про наступление слили орки пока что передумали
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16.02.2022 09:49 Відповісти
Скорее всего так и есть. Зачем ему сейчас физически уничтожать свою армию, инфраструктуру, когда кибератаками можно полностью парализовать государственную и военную систему, а людей повергнуть в панику и шок.
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16.02.2022 10:07 Відповісти
не наблюдаю паникт и шока. тем более вчера я в приват не заходил
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16.02.2022 10:13 Відповісти
Неужели вы так наивно думаете, что больше подобного не произойдет?.
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16.02.2022 11:01 Відповісти
Вчера в "Привате" люди спокойно снимали наличку в банкоматах...
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16.02.2022 09:52 Відповісти
Cloudflare вам в допомогу, в них наразі одні з найкращих солюшенів від ддосу
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16.02.2022 09:54 Відповісти
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16.02.2022 09:55 Відповісти
Монастиський як там Труха себе відчуває? Щось часто стали показувати цього недоміністра...хто приховав відео з Трухіним, чому сабаков попіарівся на цьому і призначив чергового "чесного му@ора Петріка (якого до речі потрібно притягнути до відповідальності) Чому ще посаді МАРШАЛ "пітухов" Жуков шокер і укурок Зозуля... Краще б жувала ця істота чим говорила..
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16.02.2022 10:01 Відповісти
Ощад до сих пор лежит трупом.
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16.02.2022 10:06 Відповісти
а что ddos атаки только щас придумали, и с ними справляется специальное по. что они там руками героически отключали, и почему не стоит по для защиты от ddos
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16.02.2022 10:11 Відповісти
Вообще трудно к восприятию подобный "героизм", прям отбивали отбивали, наконец отбили.
Весь дос шел с забугра, минобороны и прочие визитки заточены на 99,9 для внутренего рынка, что за проблема при нагрузке +2% отрубить все внешние запросы хз. Банки конечно сложнее, но принцип тот же, да чуток заденет , но проблему для внутренего пользования не должно создавать.
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16.02.2022 10:20 Відповісти
прямо насейчас не получается пополнить телефонный счёт через Ощадбанк.. как всегда - зелёный пздж от Зеля Ностра
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16.02.2022 10:26 Відповісти
Первый вопрос, который задают при приёме на работу в "киберзащиту" СБУ: В криптовалюте хорошо разбираетесь?
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16.02.2022 10:33 Відповісти
це для того, щоб грошИ не знімали)
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16.02.2022 10:38 Відповісти
То ж ніби америка говорила, що сигналом вторгнення мосляків може бути кібератака. І одразу будуть введені санкції. Нехай би гахнули.
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16.02.2022 10:49 Відповісти
Пішли ви в зад разом зі своєю гавнодією.
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16.02.2022 10:57 Відповісти
Рулить -рулить) .А відкрито матюкатись в культурному товаристві це моветон)) Ви чули таке слово?)Хоча можете не відповідати все і так зрозуміло)))
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16.02.2022 11:15 Відповісти
монастырский пускай не думает что все забыли о его преступлении когда он покрывал Трухина рано или поздно придётся отвечать
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16.02.2022 11:36 Відповісти
Цікаво, що б відповів цей Монастирський, якби його запитали - а що ви, бездарі, робите, щоб таких кібератак не було? Мало того - яку адекватну (про асиметричну навіть не смію думати...) відповідь ви даєте противнику? І, уже захмарно-неймовірне - а про превентивні міри вам щось відомо? Чи ви і слова такого не знаєте... Тільки відсмоктуєте, відгрібаєте, підтираєтеся та міняєте памперси...? Так же мете діяти, коли почнуть захоплювати адміністрації, вокзали, поштамти?
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16.02.2022 14:31 Відповісти
 
 