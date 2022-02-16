Глава МИД Франции Ле Дриан - России: Деэскалация должна быть подтверждена действиями

Министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что ведущие страны Запада сохраняют общую позицию по поводу напряженности, которую создала РФ на границе с Украиной: деэскалация должна быть подтверждена действиями.

Об этом Ле Дриан заявил по итогам телефонных разговоров с главами дипломатических ведомств Германии, Великобритании и США, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сегодня вечером (15 февраля. – Ред.) – телефонные разговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном, министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок, главой МИД Великобритании Лиз Трасс. Мы сохраняем коллективную бдительность по поводу напряженности с Россией: деэскалация должна быть подтверждена действиями, диалог продолжается", - сообщил французский министр.

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Как сообщалось, министерство обороны России 15 февраля заявило о начале возвращения подразделений Западного и Южного военных округов на базы после учений. При этом в российском минобороны уточнили, что военные продолжают учения на нескольких направлениях.