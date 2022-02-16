Глава МЗС Франції Ле Дріан - Росії: Деескалація має бути підтверджена діями

Міністр Європи і закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив, що провідні країни Заходу зберігають спільну позицію стосовно напруженості, яку створила РФ на кордоні з Україною: деескалація має бути підтверджена діями.

Про це Ле Дріан заявив за підсумками телефонних розмов з главами дипломатичних відомств Німеччини, Великої Британії та США, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Сьогодні ввечері (15 лютого. - Ред.) - телефонні розмови з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, міністром закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок, главою МЗС Великої Британії Ліз Трасс. Ми зберігаємо колективну пильність стосовно напруженості з Росією: деескалація має бути підтверджена діями, діалог триває", - повідомив французький міністр.

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Як повідомлялося, міністерство оборони Росії 15 лютого заявило про початок повернення підрозділів Західного та Південного військових округів на бази після навчань. При цьому в російському міноборони уточнили, що військові продовжують навчання на кількох напрямках.