РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8002 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс Война
15 783 67

В Кремле заявили о высокой угрозе "нападения украинских сил" на "Л/ДНР"

В Кремле заявили о высокой угрозе

В Кремле оценили как высокий уровень опасности "нападения украинских сил" на "Л/ДНР".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает российский "Интерфакс".

"Сохраняется высокий уровень опасности", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на просьбу оценить вероятность такого развития событий.

На вопрос, не уменьшается ли такая угроза, по оценке Кремля, в последние недели, Песков ответил отрицательно: "Нет".

Песков подчеркнул, что российской стороной "всячески обращается внимание наших собеседников на эту опасную концентрацию (украинских сил на линии соприкосновения в Донбассе. - Ред.)".

"Обращается внимание наших собеседников на то, что вполне вероятна силовая операция, попытка силового решения на юго-востоке (Украины. - Ред.). Такая вероятность высока, она реальна, и, к сожалению, мы уже всем миром были свидетелями того, что Киев начинал силовую операцию в Донбассе", - отметил представитель Кремля.

Также читайте: Признание "Л/ДНР" Кремлем должно быть встречено быстрыми и решительными санкциями, - МИД Литвы

Иными словами, подчеркнул Песков, "Киев начинал гражданскую войну у себя в стране, прецеденты такие мы уже видели".

Автор: 

Песков Дмитрий (1858) ВСУ (6560) ОРДЛО (246)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+36
показать весь комментарий
16.02.2022 12:06
+35
Нафіга на них нападати, там скоро фільми про зомбі-апокаліпсис можна буде знімати без декорацій
показать весь комментарий
16.02.2022 12:01
+30
Пескову необходимо учить географию. Донецкая и Луганская области это Украина. Поэтому Украина не может напасть сама на себя. Украина может только освободить свои территории от российских оккупантов.
показать весь комментарий
16.02.2022 12:08
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Конечно, оружие что нам дали теперь нужно кудато девать. Вот и пойдем мочить наших бувших кормильцев из луганска
показать весь комментарий
16.02.2022 11:59 Ответить
бойтесь, с.ки
показать весь комментарий
16.02.2022 12:00 Ответить
Нафіга на них нападати, там скоро фільми про зомбі-апокаліпсис можна буде знімати без декорацій
показать весь комментарий
16.02.2022 12:01 Ответить
чого "невдовзі"?
вже...

Иосиф Пиночет@Jose_Pinoche · 15 ч

Путин назвал происходящее в #ордло геноцидом.
Нужно согласиться, тут он прав.
Падение всех экономических показателей в 10 раз при полностью контролируемой границе с Ростовской областью - это и есть геноцид Донбасса российскими оккупантами.
показать весь комментарий
16.02.2022 12:47 Ответить
Кремлівським фашистам сци в очі-Божа роса....відсталі,дикі вбиці і маніяки своїх і інших народів.
показать весь комментарий
16.02.2022 14:00 Ответить
цю мантру вже вісім років чуємо ,"громадянська війна" на якій готують смажених бурятів..
показать весь комментарий
16.02.2022 12:02 Ответить
А де це такі "ЛДНР"? В нас таких немає. Можливо це Ленінградська і Донська республіки Мусосранська? Так нам вони і лдаром не потрібні.
показать весь комментарий
16.02.2022 12:02 Ответить
А "ВІЦЕ-ПРЕМ'ЄР" верещук пробелькотіла, що проведення референдуму щодо мінських угод можливе лише у разі відсутності інших варіантів та інструментів. Джерело:

- Які тобі, тупій дурі, потрібні ще референдуми в Україні і для чого?
Ти, безграмотна, та ще й настільки лінива, шоб хоч Конституцію прочитати і затямити, що будь-які референдуми по зміні кордонів та території України - є назаконними!

-Держдума росії, проголосувавши більшістю голосів за визнання "державної правосуб'єктності л-днр" - підтвердила з того моменту де-юре нечинність мінських угод для РФ -тобто денонсувала їх в односторонньому порядку!

-Але ж біда в тому, що у чинній владі України абсолютна більшість таких тупих і неграмотних як і нинішній "віце-прем'єр", які не здатні до державного управління... не здатні до управління... НІ В ОДНІЙ сфері чи галузі управління суспільними відносинами!

Нинішнє владне кодло - дуже вправне лише в одній галузі - в галузі кримінальної руїни всього того, що було створено до них... - і основ державності, економічної стійкості, правового функціонування, обороноздатності країни!

Але надто ефективне в розробці та здійсненні методів та способів особистого збагачення за рахунок жорстокого та безжального обездолення основної маси населення України
показать весь комментарий
16.02.2022 12:17 Ответить
Чому? Дон потрібен,це ж наше.
показать весь комментарий
16.02.2022 12:22 Ответить
У Кремлі заявили про високу загрозу визволення української землі від окупантів та терористів з расеї.
показать весь комментарий
16.02.2022 12:02 Ответить
Кремлівським дурникам лишилося відповісти на питання - от нахіба Україні це робити?!
показать весь комментарий
16.02.2022 12:03 Ответить
"Л/ДНР" - земля Украины . "Кормильцев" с паспортом раши можете забрать , не возражаем . Землю Украины вернём .
показать весь комментарий
16.02.2022 12:03 Ответить
причем без всяких исторических перспектив. это произойдёт в каденцию следующего президента Украины (другое дело, нужно правильно выбрать)
показать весь комментарий
16.02.2022 12:17 Ответить
Серьезно? Я думаю мы в каденцию следующего президента ворвемся в топ 5 ведущих мировых держав..по крайней мере вероятность этого события такая же, как и освобождение лугандона)))
показать весь комментарий
16.02.2022 12:25 Ответить
если разобраться, вы совершенно правы, вероятность этого 50/50 - или вернём, или опять выберем какую-то ватную тварь или российского шпиона в президенты
показать весь комментарий
16.02.2022 12:31 Ответить
И ведь понимает что им никто уже не верит, а все равно несет пургу.
показать весь комментарий
16.02.2022 12:06 Ответить
показать весь комментарий
16.02.2022 12:41 Ответить
Такі слова означають тримати всх в напрузі і продовжувати готувати якісь російські провокації .
показать весь комментарий
16.02.2022 12:47 Ответить
показать весь комментарий
16.02.2022 12:06 Ответить
Запасаємось попкорном і колою
показать весь комментарий
16.02.2022 14:23 Ответить
Украина нападет на Украину? Или это уже не внутренний украинский конфликт?
показать весь комментарий
16.02.2022 12:07 Ответить
Пескову необходимо учить географию. Донецкая и Луганская области это Украина. Поэтому Украина не может напасть сама на себя. Украина может только освободить свои территории от российских оккупантов.
показать весь комментарий
16.02.2022 12:08 Ответить
Это было бы смешно, если б не было так грустно. Как бы кремлевские товарищи ни "подожгли Рейхстаг".
показать весь комментарий
16.02.2022 12:13 Ответить
Дурко
показать весь комментарий
16.02.2022 12:14 Ответить
На яку зірку посадили пєскова, що він таке побачив?
показать весь комментарий
16.02.2022 12:16 Ответить
Эта сказка старая как мир!
показать весь комментарий
16.02.2022 12:19 Ответить
понеслась канализация Кремпульки чем там Х..ло кормите что так дюже воняет... убогие кацапы все вам мерещатся нападения какое вам выбл..кам дело до территории Украины вам на 8.3 человека на 1 кв. км мало!!!!!?? своей территории???!!! что лезете в иные страны и государства дегенеративная страна помойка сборище ублюдков придурков конченных убийц брехливой стаи ... и ссыкотной шоблы банды у власти.. вместе с Х..лом...
показать весь комментарий
16.02.2022 12:20 Ответить
👍
показать весь комментарий
16.02.2022 16:30 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/27996238.html Какая страна - такие и берсерки


«После употребления купленной самогонки, они уснули за расположением воинской части. По результатам разбирательств, начальника части заменили, ввели повторную проверку личного состава после отбоя», - сказано в публикации. Инцидент решили не предавать огласке.

Кроме того, как отмечает издание, на учениях ВС РФ в Беларуси складывается катастрофическая ситуация с заболеваемостью.

«Первое, что бросается в глаза, это ситуация с COVID-19, которая, согласно официальной статистике, бьет все печальные рекорды, и «Омикрон» начал «победное шествие» по стране, все уже начали заражать друг друга. Болеют российские и белорусские офицеры и солдаты, а вслед за ними и местные жители; и так по кругу. Но особенно тревожная ситуация наблюдается в Гомельской области, причем в госпиталя попадают не все военные, часть из них лечатся в полевых лагерях, особенно если случай легкий», - отмечает СМИ.

https://charter97.org/ru/news/2022/2/15/454782/ Источник
показать весь комментарий
16.02.2022 12:27 Ответить
Из комментов:

Там все статья БП интересная: https://belprauda.com/budni-soyuznoj-reshimosti-2022/

...многие уже боятся самих отпускать девочек-старшеклассниц в школу. Потому что толпы российских военных, оторванных уже по несколько месяцев от дома, смотрят на все и всех с горящими глазами, особенно залитыми алкоголем.

Только беженцы перестали рубить на западе страны лес на дрова и вот новая напасть: поступают массовые сообщения о том, что для обогрева и оборудования полевых лагерей происходят новые вырубки и по весне, в полюбившихся местах для отдыха, теперь вполне можно встретить какое-нибудь пепелище или другие «следы» учений.

В милицию никто не обращается, потому как страх, более того, сейчас во многих небольших населенных пунктах с наступлением темного времени суток наблюдается «добровольный комендантский час», как говорится «от греха подальше» все стараются сидеть по домам.

«под шумок» учений сейчас можно разжиться оружием, якобы даже автомат «Калашникова» реально купить, надо только знать, как и к кому подойти. А то что торгуют пайками, соляркой, обмундированием - это уже не новость, это уже и бизнес в том числе бартер на алкоголь и сигареты.

В общем настроения сейчас в Беларуси приблизительно такие: все ждут окончания этих учений, более смахивающих на монголо-татарское нашествие.
показать весь комментарий
16.02.2022 12:29 Ответить
Читаю вашу ссылку
показать весь комментарий
16.02.2022 14:07 Ответить
Мороженые буряты!??
показать весь комментарий
16.02.2022 13:15 Ответить
показать весь комментарий
16.02.2022 12:43 Ответить
И кому они нужны кроме Белой Горячки?
показать весь комментарий
16.02.2022 12:36 Ответить
"Ворожі зенітки , по-звірячому обстріляли наші літаки , мирно бомбувавших їх міста !"

Карл Чапек . 1936 рік .
показать весь комментарий
16.02.2022 12:37 Ответить
покойный Абдулов в фильме "Гений" назвал эту страну-"страну не пуганных идиотов"...он не ошибся.
показать весь комментарий
16.02.2022 12:38 Ответить
Вот прямо как еще живой зеленский в фильме "Слуга народа" показал образец рядового украинца, ставшего президентом...
И Абдулов, и зененский просто озвучили слова, написанные сценаристом. Какой на самом деле зеленский мы познаём уже почти 3 года. Какой на самом деле был бы Абдулов в современной ситуации мы не узнаем никогда. имхо.
показать весь комментарий
16.02.2022 12:48 Ответить
это не важно,сценарист ли актёр. важно ЧТО сказано! а сказано в точку!
показать весь комментарий
16.02.2022 12:56 Ответить
https://defence-line.org/2022/02/dlinnaya-i-zhestkaya-igra-chast-1/ Длинная и жесткая игра (Часть 1)
То, что и как сейчас происходит вокруг Украины, все видят самостоятельно, и понятно, что зелень просто не имеет ни таланта, ни знаний, ни даже особого желания играть в большую игру и просто замечательно, что Штаты взял на себя эту часть игры. Скажем так, в нашей истории еще ни разу не было такого, чтобы за нас кто-то так вписался. Не исключено, что мы столкнулись с удивительным случаем, когда Порох, в борьбе за демократический принципы, поставил их выше возможности удержать власть на вторую каденцию. Хотя с его умом и хваткой, это можно было сделать различными способами. И вот сейчас можно предположить, что используя свои личные, довольно добрые отношения с Байденом, Порох попросил его страховать Украину, пока у власти находится это.
И потому, когда начинаются рассуждения о том, что Штаты намеренно обостряют ситуацию, это надо воспринимать так, что Вашингтон впервые так мощно отстаивает наш прозападный выбор. И те, кто набрасывают на Байдена мокрые тряпки, сознательно или нет, отрабатывают кремлевскую карту. Ведь понятно, что именно на жесткой позиции Вашингтона, который уже собрал мощную коалицию, буксуют планы Путина по реоккупации Украины.
Тем не менее, многим может показаться, что все идет как-то медленно и без решительных прорывов. Такие рассуждения могут быть от непонимания того, что для получения нужного результата, необходима оптимальная скорость процесса. Слишком быстрое движение - не всегда приводит именно к тому результату, который был запланирован, и чаще всего, многократно повышает уровень издержек. Все должно двигаться в нужном ритме, поскольку сам процесс - многоуровневый, и на самом деле, эти самые движения должны происходить в разных слоях, чтобы в нужный момент встретиться в одной расчетной точке.

В подтверждение этой мысли, далее мы приведем несколько разрозненных примеров, которые прямо не связаны между собой потому, что находятся в разных слоях процесса, но тем не менее, кое-что они точно покажут. Причем, мы не станем делать всех выводов из этого сопоставления просто потому, что здесь все происходит как в квантовой физики, где фотоны ведут себя совершенно иначе в присутствии наблюдателя и без такового. Кстати, именно в этом плане, у нас всегда вызывал вопрос еще один парадокс, о котором вроде бы никто еще не рассуждал. Если нет наблюдателя, то была бы квантовая физика вообще? Но вернемся к нашим примерам.

Самый простой и линейный пример движения все могут наблюдать сегодня из прессы или просто собственными глазами или слышать ушами. По всем радио каналам сейчас пояснят, что именно надо делать в случае начала вторжения. В школах уже поручили родителям принести воду, фонарики и что-то еще, для того, чтобы все это было в убежищах. Школьники отрабатывают быстрый переход в укрытия и прочие мероприятия гражданской обороны. А теперь вспомним, как недавно янелох рассказывал о том, что возможность вторжения сильно преувеличена.
До сих пор непонятно, почему компетентные органы вообще никак не реагируют на уже явного провокатора Хламидию, который порвал на себе все кальсоны и начал выдирать и без того жалкую бороденку с криками «Вывсеврети!» Те, кто упарывался этими речами, сегодня слушают радио, где говорят о том, что в случае срочной эвакуации, берите минимум и уходите на правый берег Днепра, не менее 50 км от Киева. Понятно, что ворон ворону глаз не выклюет, но все, у кого хоть на каком-то остатке имеется собственное мышление, уже должны были понять, насколько эта публика далека от реальности и главное - чего стоит их пустой треп. В какой-то другой ситуации это можно было не заметить, но теперь это - очевидно. Тот, кто и сейчас ничего не увидел - может спать спокойно, поскольку у него либо нет глаз, либо мозгов, а возможно - и того, и другого одновременно.
показать весь комментарий
16.02.2022 12:44 Ответить
А що таке? Ви ж Чечню зброєю примушували до повернення у свій свинарник. То чому цього не може Україна зробити? Це так, стосовно справедливості. Хоча нікому запз не потрібно класти тисячі українців і давати кацапам привід до вторгнення. Україна заведе на Донбас лише поліцейські сили і прикордонників, коли прийде час. І кацапів там вже не буде.
показать весь комментарий
16.02.2022 12:46 Ответить
показать весь комментарий
16.02.2022 12:50 Ответить
показать весь комментарий
16.02.2022 12:52 Ответить
И на Беларусь тоже.
показать весь комментарий
16.02.2022 12:50 Ответить
Россия истерит-ЗЕЛЕНСКИЙ НАПАДЭ.
показать весь комментарий
16.02.2022 12:55 Ответить
Якщо прикинути середню тривалість життя (існування) активних хронічних алкашів та нарколиг, які там позалишалися, то в нападі немає ніякого сенсу - самі скоро повиздихують.
показать весь комментарий
16.02.2022 12:57 Ответить
..так главное, чтобы один сдох, они не знают уже как от него избавиться, пенсионеры только и поддерживают "Моль", нормальное население против войны и готовы дружить со всем миром, а не жить в изгое!!!
показать весь комментарий
16.02.2022 13:05 Ответить
Брешут, козломордые.
Зачем Украине нападать на этот заповедник идиотов? Нет уж. Устроили сами себе там ад, насолоджуйтесь! У вас нет ни будущего, ни настоящего. Вы сами позвали рюзьке мир, жрите двумя руками! Вы есть картинка для всех, что такое рюзьке мир. И бороться, чтобы вы жили по человечески, зачем нам это нужно?! Вы нужны Украине в нынешнем виде!
А Украина должна выстроить новое государство с работающими госинститутами, без коррупции. Не все сразу, но мы вылазим из ямы. Выкупили долги собственные, пока они упали в цене. Сейчас вот Днепр приводить в порядок будем, судоходство, шлюзование... Затем канал пророем, связав Азовское море и Черное, в обход крымского моста... Все буде гаразд!
показать весь комментарий
16.02.2022 13:13 Ответить
Вы нужны Украине в нынешнем виде!
Вы можете развить свою мысль?
показать весь комментарий
16.02.2022 14:12 Ответить
Новоотсоссия - витрина для всех, что будет, если звать наРФию.
Хотите комендантский час, хотите аллеи ангелов, хотите карточную систему - зовите русский мир.
Сдохнет Уйло, Уйлостан начнет распадаться сам. Нам к тому времени, необходимо победить коррупцю и если Запад предоставит план Маршала Украине, то не нужно будет даже воевать за Крым и треть Донбасса. У них колбаса в голове вместо мозгов. Они в 14 выбрали расейскую пенсию и лучшую сытую жизнь, а получилось не так, как планировали. Так вот Украине обязательно важно стать витриной, как можно жить без наРФии, как это сделали страны Прибалтики. Чтобы в Украине не только судьи хорошо жили, а в общем все люди жили лучше, чем в наРФии, вот что важно! И тогда не придется военным путем возвращать территории.
Что этому мешает? Система олигархическая, сложившаяся. Она может просто поглотить всю помощь Запада, выводя в свои офшоры. Поэтому у нас 2 врага. Внешний и внутренний.
Нельзя выбирать олигархат во власть. Его необходимо всячески выбивать из власти.
показать весь комментарий
16.02.2022 16:28 Ответить
Спасибо.
показать весь комментарий
16.02.2022 16:31 Ответить
Только одна россия во всем мире переживает за то, что Украина может напасть на Украину )
показать весь комментарий
16.02.2022 13:15 Ответить
гавноеды, мы стопудофф будем нападать на рюзьгеизичных ********* на даунбасе )))))))))))
показать весь комментарий
16.02.2022 13:16 Ответить
🇷🇺=🏳️‍🌈=🐔=🐑=🐀=👨‍❤️‍💋‍👨=🤡=👹=🏋️‍♂️➡️🍾
показать весь комментарий
16.02.2022 13:24 Ответить
От мене мучить питання, а чому ЛНР і ДНР дві окремі республіки? Як можна відрізнити жителя ЛНР від ДНР інший етнос, ментальність, мова?
показать весь комментарий
16.02.2022 13:26 Ответить
Мы в своей стране нападем на кого хотим
показать весь комментарий
16.02.2022 13:27 Ответить
Пусть лучше по МКАДу траншеи роют.
показать весь комментарий
16.02.2022 13:39 Ответить
В котрий вже раз нагадаю: Якщо вам здається, що кацап не бреше, потикайте його палкою - може він здох.
показать весь комментарий
16.02.2022 13:42 Ответить
А ведь после Донбаса придется еще и Беларусь очищать...
показать весь комментарий
16.02.2022 14:20 Ответить
Шо оно несет! Они действительно такие ё.нутые, или прикидываются? Геббельс уже устал в могиле переворачиваться от зависти...
показать весь комментарий
16.02.2022 16:26 Ответить
Для избежания "нападения" 250 тысячной украинской армии на бедных шахтеров , трактористов и мальчиков в трусиках ( и без). РФ в пору обратиться к НАТО о введении на линию соприкосновения 50 тысячного контингента НАТО при артиллерийской , ракетной и воздушной поддержкой. ( под флагом ООН , ОБСЕ)
показать весь комментарий
16.02.2022 16:56 Ответить
Мог бы на Луганду Кива напасть, переодевшись в Махно, но он сейчас в Испании. Сказал - "..это не моя война". А кроме Кивы - некому.
показать весь комментарий
16.02.2022 21:03 Ответить
 
 