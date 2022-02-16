В Кремле заявили о высокой угрозе "нападения украинских сил" на "Л/ДНР"

В Кремле оценили как высокий уровень опасности "нападения украинских сил" на "Л/ДНР".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает российский "Интерфакс".

"Сохраняется высокий уровень опасности", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на просьбу оценить вероятность такого развития событий.

На вопрос, не уменьшается ли такая угроза, по оценке Кремля, в последние недели, Песков ответил отрицательно: "Нет".

Песков подчеркнул, что российской стороной "всячески обращается внимание наших собеседников на эту опасную концентрацию (украинских сил на линии соприкосновения в Донбассе. - Ред.)".

"Обращается внимание наших собеседников на то, что вполне вероятна силовая операция, попытка силового решения на юго-востоке (Украины. - Ред.). Такая вероятность высока, она реальна, и, к сожалению, мы уже всем миром были свидетелями того, что Киев начинал силовую операцию в Донбассе", - отметил представитель Кремля.

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Иными словами, подчеркнул Песков, "Киев начинал гражданскую войну у себя в стране, прецеденты такие мы уже видели".