В Кремле заявили о высокой угрозе "нападения украинских сил" на "Л/ДНР"
В Кремле оценили как высокий уровень опасности "нападения украинских сил" на "Л/ДНР".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает российский "Интерфакс".
"Сохраняется высокий уровень опасности", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на просьбу оценить вероятность такого развития событий.
На вопрос, не уменьшается ли такая угроза, по оценке Кремля, в последние недели, Песков ответил отрицательно: "Нет".
Песков подчеркнул, что российской стороной "всячески обращается внимание наших собеседников на эту опасную концентрацию (украинских сил на линии соприкосновения в Донбассе. - Ред.)".
"Обращается внимание наших собеседников на то, что вполне вероятна силовая операция, попытка силового решения на юго-востоке (Украины. - Ред.). Такая вероятность высока, она реальна, и, к сожалению, мы уже всем миром были свидетелями того, что Киев начинал силовую операцию в Донбассе", - отметил представитель Кремля.
Иными словами, подчеркнул Песков, "Киев начинал гражданскую войну у себя в стране, прецеденты такие мы уже видели".
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Иосиф Пиночет@Jose_Pinoche · 15 ч
Путин назвал происходящее в #ордло геноцидом.
Нужно согласиться, тут он прав.
Падение всех экономических показателей в 10 раз при полностью контролируемой границе с Ростовской областью - это и есть геноцид Донбасса российскими оккупантами.
- Які тобі, тупій дурі, потрібні ще референдуми в Україні і для чого?
Ти, безграмотна, та ще й настільки лінива, шоб хоч Конституцію прочитати і затямити, що будь-які референдуми по зміні кордонів та території України - є назаконними!
-Держдума росії, проголосувавши більшістю голосів за визнання "державної правосуб'єктності л-днр" - підтвердила з того моменту де-юре нечинність мінських угод для РФ -тобто денонсувала їх в односторонньому порядку!
-Але ж біда в тому, що у чинній владі України абсолютна більшість таких тупих і неграмотних як і нинішній "віце-прем'єр", які не здатні до державного управління... не здатні до управління... НІ В ОДНІЙ сфері чи галузі управління суспільними відносинами!
Нинішнє владне кодло - дуже вправне лише в одній галузі - в галузі кримінальної руїни всього того, що було створено до них... - і основ державності, економічної стійкості, правового функціонування, обороноздатності країни!
Але надто ефективне в розробці та здійсненні методів та способів особистого збагачення за рахунок жорстокого та безжального обездолення основної маси населення України
«После употребления купленной самогонки, они уснули за расположением воинской части. По результатам разбирательств, начальника части заменили, ввели повторную проверку личного состава после отбоя», - сказано в публикации. Инцидент решили не предавать огласке.
Кроме того, как отмечает издание, на учениях ВС РФ в Беларуси складывается катастрофическая ситуация с заболеваемостью.
«Первое, что бросается в глаза, это ситуация с COVID-19, которая, согласно официальной статистике, бьет все печальные рекорды, и «Омикрон» начал «победное шествие» по стране, все уже начали заражать друг друга. Болеют российские и белорусские офицеры и солдаты, а вслед за ними и местные жители; и так по кругу. Но особенно тревожная ситуация наблюдается в Гомельской области, причем в госпиталя попадают не все военные, часть из них лечатся в полевых лагерях, особенно если случай легкий», - отмечает СМИ.
https://charter97.org/ru/news/2022/2/15/454782/ Источник
Там все статья БП интересная: https://belprauda.com/budni-soyuznoj-reshimosti-2022/
...многие уже боятся самих отпускать девочек-старшеклассниц в школу. Потому что толпы российских военных, оторванных уже по несколько месяцев от дома, смотрят на все и всех с горящими глазами, особенно залитыми алкоголем.
Только беженцы перестали рубить на западе страны лес на дрова и вот новая напасть: поступают массовые сообщения о том, что для обогрева и оборудования полевых лагерей происходят новые вырубки и по весне, в полюбившихся местах для отдыха, теперь вполне можно встретить какое-нибудь пепелище или другие «следы» учений.
В милицию никто не обращается, потому как страх, более того, сейчас во многих небольших населенных пунктах с наступлением темного времени суток наблюдается «добровольный комендантский час», как говорится «от греха подальше» все стараются сидеть по домам.
«под шумок» учений сейчас можно разжиться оружием, якобы даже автомат «Калашникова» реально купить, надо только знать, как и к кому подойти. А то что торгуют пайками, соляркой, обмундированием - это уже не новость, это уже и бизнес в том числе бартер на алкоголь и сигареты.
В общем настроения сейчас в Беларуси приблизительно такие: все ждут окончания этих учений, более смахивающих на монголо-татарское нашествие.
Карл Чапек . 1936 рік .
И Абдулов, и зененский просто озвучили слова, написанные сценаристом. Какой на самом деле зеленский мы познаём уже почти 3 года. Какой на самом деле был бы Абдулов в современной ситуации мы не узнаем никогда. имхо.
То, что и как сейчас происходит вокруг Украины, все видят самостоятельно, и понятно, что зелень просто не имеет ни таланта, ни знаний, ни даже особого желания играть в большую игру и просто замечательно, что Штаты взял на себя эту часть игры. Скажем так, в нашей истории еще ни разу не было такого, чтобы за нас кто-то так вписался. Не исключено, что мы столкнулись с удивительным случаем, когда Порох, в борьбе за демократический принципы, поставил их выше возможности удержать власть на вторую каденцию. Хотя с его умом и хваткой, это можно было сделать различными способами. И вот сейчас можно предположить, что используя свои личные, довольно добрые отношения с Байденом, Порох попросил его страховать Украину, пока у власти находится это.
И потому, когда начинаются рассуждения о том, что Штаты намеренно обостряют ситуацию, это надо воспринимать так, что Вашингтон впервые так мощно отстаивает наш прозападный выбор. И те, кто набрасывают на Байдена мокрые тряпки, сознательно или нет, отрабатывают кремлевскую карту. Ведь понятно, что именно на жесткой позиции Вашингтона, который уже собрал мощную коалицию, буксуют планы Путина по реоккупации Украины.
Тем не менее, многим может показаться, что все идет как-то медленно и без решительных прорывов. Такие рассуждения могут быть от непонимания того, что для получения нужного результата, необходима оптимальная скорость процесса. Слишком быстрое движение - не всегда приводит именно к тому результату, который был запланирован, и чаще всего, многократно повышает уровень издержек. Все должно двигаться в нужном ритме, поскольку сам процесс - многоуровневый, и на самом деле, эти самые движения должны происходить в разных слоях, чтобы в нужный момент встретиться в одной расчетной точке.
В подтверждение этой мысли, далее мы приведем несколько разрозненных примеров, которые прямо не связаны между собой потому, что находятся в разных слоях процесса, но тем не менее, кое-что они точно покажут. Причем, мы не станем делать всех выводов из этого сопоставления просто потому, что здесь все происходит как в квантовой физики, где фотоны ведут себя совершенно иначе в присутствии наблюдателя и без такового. Кстати, именно в этом плане, у нас всегда вызывал вопрос еще один парадокс, о котором вроде бы никто еще не рассуждал. Если нет наблюдателя, то была бы квантовая физика вообще? Но вернемся к нашим примерам.
Самый простой и линейный пример движения все могут наблюдать сегодня из прессы или просто собственными глазами или слышать ушами. По всем радио каналам сейчас пояснят, что именно надо делать в случае начала вторжения. В школах уже поручили родителям принести воду, фонарики и что-то еще, для того, чтобы все это было в убежищах. Школьники отрабатывают быстрый переход в укрытия и прочие мероприятия гражданской обороны. А теперь вспомним, как недавно янелох рассказывал о том, что возможность вторжения сильно преувеличена.
До сих пор непонятно, почему компетентные органы вообще никак не реагируют на уже явного провокатора Хламидию, который порвал на себе все кальсоны и начал выдирать и без того жалкую бороденку с криками «Вывсеврети!» Те, кто упарывался этими речами, сегодня слушают радио, где говорят о том, что в случае срочной эвакуации, берите минимум и уходите на правый берег Днепра, не менее 50 км от Киева. Понятно, что ворон ворону глаз не выклюет, но все, у кого хоть на каком-то остатке имеется собственное мышление, уже должны были понять, насколько эта публика далека от реальности и главное - чего стоит их пустой треп. В какой-то другой ситуации это можно было не заметить, но теперь это - очевидно. Тот, кто и сейчас ничего не увидел - может спать спокойно, поскольку у него либо нет глаз, либо мозгов, а возможно - и того, и другого одновременно.
Зачем Украине нападать на этот заповедник идиотов? Нет уж. Устроили сами себе там ад, насолоджуйтесь! У вас нет ни будущего, ни настоящего. Вы сами позвали рюзьке мир, жрите двумя руками! Вы есть картинка для всех, что такое рюзьке мир. И бороться, чтобы вы жили по человечески, зачем нам это нужно?! Вы нужны Украине в нынешнем виде!
А Украина должна выстроить новое государство с работающими госинститутами, без коррупции. Не все сразу, но мы вылазим из ямы. Выкупили долги собственные, пока они упали в цене. Сейчас вот Днепр приводить в порядок будем, судоходство, шлюзование... Затем канал пророем, связав Азовское море и Черное, в обход крымского моста... Все буде гаразд!
Вы можете развить свою мысль?
Хотите комендантский час, хотите аллеи ангелов, хотите карточную систему - зовите русский мир.
Сдохнет Уйло, Уйлостан начнет распадаться сам. Нам к тому времени, необходимо победить коррупцю и если Запад предоставит план Маршала Украине, то не нужно будет даже воевать за Крым и треть Донбасса. У них колбаса в голове вместо мозгов. Они в 14 выбрали расейскую пенсию и лучшую сытую жизнь, а получилось не так, как планировали. Так вот Украине обязательно важно стать витриной, как можно жить без наРФии, как это сделали страны Прибалтики. Чтобы в Украине не только судьи хорошо жили, а в общем все люди жили лучше, чем в наРФии, вот что важно! И тогда не придется военным путем возвращать территории.
Что этому мешает? Система олигархическая, сложившаяся. Она может просто поглотить всю помощь Запада, выводя в свои офшоры. Поэтому у нас 2 врага. Внешний и внутренний.
Нельзя выбирать олигархат во власть. Его необходимо всячески выбивать из власти.