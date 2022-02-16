УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8236 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Окуповані території Війна
15 783 67

У Кремлі заявили про високу загрозу "нападу українських сил" на "Л/ДНР"

У Кремлі заявили про високу загрозу

У Кремлі оцінили як високий рівень небезпеки "нападу українських сил" на "Л/ДНР".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє російський "Інтерфакс".

"Зберігається високий рівень небезпеки", - сказав журналістам речник президента РФ Дмитро Пєсков у відповідь на прохання оцінити ймовірність такого розвитку подій.

На запитання, чи не зменшується така загроза, за оцінкою Кремля, останніми тижнями Пєсков відповів негативно: "Ні".

Пєсков наголосив, що російською стороною "усіляко звертається увага наших співрозмовників на цю небезпечну концентрацію (українських сил на лінії зіткнення на Донбасі. - Ред.)".

"Звертається увага наших співрозмовників на те, що цілком імовірна силова операція, спроба силового рішення на південному сході (України. - Ред.). Така ймовірність висока, вона реальна, і, на жаль, ми вже всім світом були свідками того, що Київ починав силову операцію на Донбасі", - зазначив представник Кремля.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна ініціює позачергові консультації у ТКГ у зв'язку з рішенням Держдуми РФ щодо "Л/ДНР"

Іншими словами, наголосив Пєсков, "Київ розпочинав громадянську війну у себе в країні, прецеденти такі ми вже бачили".

Пєсков Дмитро (1609) ЗСУ (7514) ОРДЛО (320)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+36
показати весь коментар
16.02.2022 12:06
+35
Нафіга на них нападати, там скоро фільми про зомбі-апокаліпсис можна буде знімати без декорацій
показати весь коментар
16.02.2022 12:01
+30
Пескову необходимо учить географию. Донецкая и Луганская области это Украина. Поэтому Украина не может напасть сама на себя. Украина может только освободить свои территории от российских оккупантов.
показати весь коментар
16.02.2022 12:08
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Конечно, оружие что нам дали теперь нужно кудато девать. Вот и пойдем мочить наших бувших кормильцев из луганска
показати весь коментар
16.02.2022 11:59 Відповісти
бойтесь, с.ки
показати весь коментар
16.02.2022 12:00 Відповісти
Нафіга на них нападати, там скоро фільми про зомбі-апокаліпсис можна буде знімати без декорацій
показати весь коментар
16.02.2022 12:01 Відповісти
чого "невдовзі"?
вже...

Иосиф Пиночет@Jose_Pinoche · 15 ч

Путин назвал происходящее в #ордло геноцидом.
Нужно согласиться, тут он прав.
Падение всех экономических показателей в 10 раз при полностью контролируемой границе с Ростовской областью - это и есть геноцид Донбасса российскими оккупантами.
показати весь коментар
16.02.2022 12:47 Відповісти
Кремлівським фашистам сци в очі-Божа роса....відсталі,дикі вбиці і маніяки своїх і інших народів.
показати весь коментар
16.02.2022 14:00 Відповісти
цю мантру вже вісім років чуємо ,"громадянська війна" на якій готують смажених бурятів..
показати весь коментар
16.02.2022 12:02 Відповісти
А де це такі "ЛДНР"? В нас таких немає. Можливо це Ленінградська і Донська республіки Мусосранська? Так нам вони і лдаром не потрібні.
показати весь коментар
16.02.2022 12:02 Відповісти
А "ВІЦЕ-ПРЕМ'ЄР" верещук пробелькотіла, що проведення референдуму щодо мінських угод можливе лише у разі відсутності інших варіантів та інструментів. Джерело:

- Які тобі, тупій дурі, потрібні ще референдуми в Україні і для чого?
Ти, безграмотна, та ще й настільки лінива, шоб хоч Конституцію прочитати і затямити, що будь-які референдуми по зміні кордонів та території України - є назаконними!

-Держдума росії, проголосувавши більшістю голосів за визнання "державної правосуб'єктності л-днр" - підтвердила з того моменту де-юре нечинність мінських угод для РФ -тобто денонсувала їх в односторонньому порядку!

-Але ж біда в тому, що у чинній владі України абсолютна більшість таких тупих і неграмотних як і нинішній "віце-прем'єр", які не здатні до державного управління... не здатні до управління... НІ В ОДНІЙ сфері чи галузі управління суспільними відносинами!

Нинішнє владне кодло - дуже вправне лише в одній галузі - в галузі кримінальної руїни всього того, що було створено до них... - і основ державності, економічної стійкості, правового функціонування, обороноздатності країни!

Але надто ефективне в розробці та здійсненні методів та способів особистого збагачення за рахунок жорстокого та безжального обездолення основної маси населення України
показати весь коментар
16.02.2022 12:17 Відповісти
Чому? Дон потрібен,це ж наше.
показати весь коментар
16.02.2022 12:22 Відповісти
У Кремлі заявили про високу загрозу визволення української землі від окупантів та терористів з расеї.
показати весь коментар
16.02.2022 12:02 Відповісти
Кремлівським дурникам лишилося відповісти на питання - от нахіба Україні це робити?!
показати весь коментар
16.02.2022 12:03 Відповісти
"Л/ДНР" - земля Украины . "Кормильцев" с паспортом раши можете забрать , не возражаем . Землю Украины вернём .
показати весь коментар
16.02.2022 12:03 Відповісти
причем без всяких исторических перспектив. это произойдёт в каденцию следующего президента Украины (другое дело, нужно правильно выбрать)
показати весь коментар
16.02.2022 12:17 Відповісти
Серьезно? Я думаю мы в каденцию следующего президента ворвемся в топ 5 ведущих мировых держав..по крайней мере вероятность этого события такая же, как и освобождение лугандона)))
показати весь коментар
16.02.2022 12:25 Відповісти
если разобраться, вы совершенно правы, вероятность этого 50/50 - или вернём, или опять выберем какую-то ватную тварь или российского шпиона в президенты
показати весь коментар
16.02.2022 12:31 Відповісти
И ведь понимает что им никто уже не верит, а все равно несет пургу.
показати весь коментар
16.02.2022 12:06 Відповісти
показати весь коментар
16.02.2022 12:41 Відповісти
Такі слова означають тримати всх в напрузі і продовжувати готувати якісь російські провокації .
показати весь коментар
16.02.2022 12:47 Відповісти
показати весь коментар
16.02.2022 12:06 Відповісти
Запасаємось попкорном і колою
показати весь коментар
16.02.2022 14:23 Відповісти
Украина нападет на Украину? Или это уже не внутренний украинский конфликт?
показати весь коментар
16.02.2022 12:07 Відповісти
Пескову необходимо учить географию. Донецкая и Луганская области это Украина. Поэтому Украина не может напасть сама на себя. Украина может только освободить свои территории от российских оккупантов.
показати весь коментар
16.02.2022 12:08 Відповісти
Это было бы смешно, если б не было так грустно. Как бы кремлевские товарищи ни "подожгли Рейхстаг".
показати весь коментар
16.02.2022 12:13 Відповісти
Дурко
показати весь коментар
16.02.2022 12:14 Відповісти
На яку зірку посадили пєскова, що він таке побачив?
показати весь коментар
16.02.2022 12:16 Відповісти
Эта сказка старая как мир!
показати весь коментар
16.02.2022 12:19 Відповісти
понеслась канализация Кремпульки чем там Х..ло кормите что так дюже воняет... убогие кацапы все вам мерещатся нападения какое вам выбл..кам дело до территории Украины вам на 8.3 человека на 1 кв. км мало!!!!!?? своей территории???!!! что лезете в иные страны и государства дегенеративная страна помойка сборище ублюдков придурков конченных убийц брехливой стаи ... и ссыкотной шоблы банды у власти.. вместе с Х..лом...
показати весь коментар
16.02.2022 12:20 Відповісти
👍
показати весь коментар
16.02.2022 16:30 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/27996238.html Какая страна - такие и берсерки


«После употребления купленной самогонки, они уснули за расположением воинской части. По результатам разбирательств, начальника части заменили, ввели повторную проверку личного состава после отбоя», - сказано в публикации. Инцидент решили не предавать огласке.

Кроме того, как отмечает издание, на учениях ВС РФ в Беларуси складывается катастрофическая ситуация с заболеваемостью.

«Первое, что бросается в глаза, это ситуация с COVID-19, которая, согласно официальной статистике, бьет все печальные рекорды, и «Омикрон» начал «победное шествие» по стране, все уже начали заражать друг друга. Болеют российские и белорусские офицеры и солдаты, а вслед за ними и местные жители; и так по кругу. Но особенно тревожная ситуация наблюдается в Гомельской области, причем в госпиталя попадают не все военные, часть из них лечатся в полевых лагерях, особенно если случай легкий», - отмечает СМИ.

https://charter97.org/ru/news/2022/2/15/454782/ Источник
показати весь коментар
16.02.2022 12:27 Відповісти
Из комментов:

Там все статья БП интересная: https://belprauda.com/budni-soyuznoj-reshimosti-2022/

...многие уже боятся самих отпускать девочек-старшеклассниц в школу. Потому что толпы российских военных, оторванных уже по несколько месяцев от дома, смотрят на все и всех с горящими глазами, особенно залитыми алкоголем.

Только беженцы перестали рубить на западе страны лес на дрова и вот новая напасть: поступают массовые сообщения о том, что для обогрева и оборудования полевых лагерей происходят новые вырубки и по весне, в полюбившихся местах для отдыха, теперь вполне можно встретить какое-нибудь пепелище или другие «следы» учений.

В милицию никто не обращается, потому как страх, более того, сейчас во многих небольших населенных пунктах с наступлением темного времени суток наблюдается «добровольный комендантский час», как говорится «от греха подальше» все стараются сидеть по домам.

«под шумок» учений сейчас можно разжиться оружием, якобы даже автомат «Калашникова» реально купить, надо только знать, как и к кому подойти. А то что торгуют пайками, соляркой, обмундированием - это уже не новость, это уже и бизнес в том числе бартер на алкоголь и сигареты.

В общем настроения сейчас в Беларуси приблизительно такие: все ждут окончания этих учений, более смахивающих на монголо-татарское нашествие.
показати весь коментар
16.02.2022 12:29 Відповісти
Читаю вашу ссылку
показати весь коментар
16.02.2022 14:07 Відповісти
Мороженые буряты!??
показати весь коментар
16.02.2022 13:15 Відповісти
показати весь коментар
16.02.2022 12:43 Відповісти
И кому они нужны кроме Белой Горячки?
показати весь коментар
16.02.2022 12:36 Відповісти
"Ворожі зенітки , по-звірячому обстріляли наші літаки , мирно бомбувавших їх міста !"

Карл Чапек . 1936 рік .
показати весь коментар
16.02.2022 12:37 Відповісти
покойный Абдулов в фильме "Гений" назвал эту страну-"страну не пуганных идиотов"...он не ошибся.
показати весь коментар
16.02.2022 12:38 Відповісти
Вот прямо как еще живой зеленский в фильме "Слуга народа" показал образец рядового украинца, ставшего президентом...
И Абдулов, и зененский просто озвучили слова, написанные сценаристом. Какой на самом деле зеленский мы познаём уже почти 3 года. Какой на самом деле был бы Абдулов в современной ситуации мы не узнаем никогда. имхо.
показати весь коментар
16.02.2022 12:48 Відповісти
это не важно,сценарист ли актёр. важно ЧТО сказано! а сказано в точку!
показати весь коментар
16.02.2022 12:56 Відповісти
https://defence-line.org/2022/02/dlinnaya-i-zhestkaya-igra-chast-1/ Длинная и жесткая игра (Часть 1)
То, что и как сейчас происходит вокруг Украины, все видят самостоятельно, и понятно, что зелень просто не имеет ни таланта, ни знаний, ни даже особого желания играть в большую игру и просто замечательно, что Штаты взял на себя эту часть игры. Скажем так, в нашей истории еще ни разу не было такого, чтобы за нас кто-то так вписался. Не исключено, что мы столкнулись с удивительным случаем, когда Порох, в борьбе за демократический принципы, поставил их выше возможности удержать власть на вторую каденцию. Хотя с его умом и хваткой, это можно было сделать различными способами. И вот сейчас можно предположить, что используя свои личные, довольно добрые отношения с Байденом, Порох попросил его страховать Украину, пока у власти находится это.
И потому, когда начинаются рассуждения о том, что Штаты намеренно обостряют ситуацию, это надо воспринимать так, что Вашингтон впервые так мощно отстаивает наш прозападный выбор. И те, кто набрасывают на Байдена мокрые тряпки, сознательно или нет, отрабатывают кремлевскую карту. Ведь понятно, что именно на жесткой позиции Вашингтона, который уже собрал мощную коалицию, буксуют планы Путина по реоккупации Украины.
Тем не менее, многим может показаться, что все идет как-то медленно и без решительных прорывов. Такие рассуждения могут быть от непонимания того, что для получения нужного результата, необходима оптимальная скорость процесса. Слишком быстрое движение - не всегда приводит именно к тому результату, который был запланирован, и чаще всего, многократно повышает уровень издержек. Все должно двигаться в нужном ритме, поскольку сам процесс - многоуровневый, и на самом деле, эти самые движения должны происходить в разных слоях, чтобы в нужный момент встретиться в одной расчетной точке.

В подтверждение этой мысли, далее мы приведем несколько разрозненных примеров, которые прямо не связаны между собой потому, что находятся в разных слоях процесса, но тем не менее, кое-что они точно покажут. Причем, мы не станем делать всех выводов из этого сопоставления просто потому, что здесь все происходит как в квантовой физики, где фотоны ведут себя совершенно иначе в присутствии наблюдателя и без такового. Кстати, именно в этом плане, у нас всегда вызывал вопрос еще один парадокс, о котором вроде бы никто еще не рассуждал. Если нет наблюдателя, то была бы квантовая физика вообще? Но вернемся к нашим примерам.

Самый простой и линейный пример движения все могут наблюдать сегодня из прессы или просто собственными глазами или слышать ушами. По всем радио каналам сейчас пояснят, что именно надо делать в случае начала вторжения. В школах уже поручили родителям принести воду, фонарики и что-то еще, для того, чтобы все это было в убежищах. Школьники отрабатывают быстрый переход в укрытия и прочие мероприятия гражданской обороны. А теперь вспомним, как недавно янелох рассказывал о том, что возможность вторжения сильно преувеличена.
До сих пор непонятно, почему компетентные органы вообще никак не реагируют на уже явного провокатора Хламидию, который порвал на себе все кальсоны и начал выдирать и без того жалкую бороденку с криками «Вывсеврети!» Те, кто упарывался этими речами, сегодня слушают радио, где говорят о том, что в случае срочной эвакуации, берите минимум и уходите на правый берег Днепра, не менее 50 км от Киева. Понятно, что ворон ворону глаз не выклюет, но все, у кого хоть на каком-то остатке имеется собственное мышление, уже должны были понять, насколько эта публика далека от реальности и главное - чего стоит их пустой треп. В какой-то другой ситуации это можно было не заметить, но теперь это - очевидно. Тот, кто и сейчас ничего не увидел - может спать спокойно, поскольку у него либо нет глаз, либо мозгов, а возможно - и того, и другого одновременно.
показати весь коментар
16.02.2022 12:44 Відповісти
А що таке? Ви ж Чечню зброєю примушували до повернення у свій свинарник. То чому цього не може Україна зробити? Це так, стосовно справедливості. Хоча нікому запз не потрібно класти тисячі українців і давати кацапам привід до вторгнення. Україна заведе на Донбас лише поліцейські сили і прикордонників, коли прийде час. І кацапів там вже не буде.
показати весь коментар
16.02.2022 12:46 Відповісти
показати весь коментар
16.02.2022 12:50 Відповісти
показати весь коментар
16.02.2022 12:52 Відповісти
И на Беларусь тоже.
показати весь коментар
16.02.2022 12:50 Відповісти
Россия истерит-ЗЕЛЕНСКИЙ НАПАДЭ.
показати весь коментар
16.02.2022 12:55 Відповісти
Якщо прикинути середню тривалість життя (існування) активних хронічних алкашів та нарколиг, які там позалишалися, то в нападі немає ніякого сенсу - самі скоро повиздихують.
показати весь коментар
16.02.2022 12:57 Відповісти
..так главное, чтобы один сдох, они не знают уже как от него избавиться, пенсионеры только и поддерживают "Моль", нормальное население против войны и готовы дружить со всем миром, а не жить в изгое!!!
показати весь коментар
16.02.2022 13:05 Відповісти
Брешут, козломордые.
Зачем Украине нападать на этот заповедник идиотов? Нет уж. Устроили сами себе там ад, насолоджуйтесь! У вас нет ни будущего, ни настоящего. Вы сами позвали рюзьке мир, жрите двумя руками! Вы есть картинка для всех, что такое рюзьке мир. И бороться, чтобы вы жили по человечески, зачем нам это нужно?! Вы нужны Украине в нынешнем виде!
А Украина должна выстроить новое государство с работающими госинститутами, без коррупции. Не все сразу, но мы вылазим из ямы. Выкупили долги собственные, пока они упали в цене. Сейчас вот Днепр приводить в порядок будем, судоходство, шлюзование... Затем канал пророем, связав Азовское море и Черное, в обход крымского моста... Все буде гаразд!
показати весь коментар
16.02.2022 13:13 Відповісти
Вы нужны Украине в нынешнем виде!
Вы можете развить свою мысль?
показати весь коментар
16.02.2022 14:12 Відповісти
Новоотсоссия - витрина для всех, что будет, если звать наРФию.
Хотите комендантский час, хотите аллеи ангелов, хотите карточную систему - зовите русский мир.
Сдохнет Уйло, Уйлостан начнет распадаться сам. Нам к тому времени, необходимо победить коррупцю и если Запад предоставит план Маршала Украине, то не нужно будет даже воевать за Крым и треть Донбасса. У них колбаса в голове вместо мозгов. Они в 14 выбрали расейскую пенсию и лучшую сытую жизнь, а получилось не так, как планировали. Так вот Украине обязательно важно стать витриной, как можно жить без наРФии, как это сделали страны Прибалтики. Чтобы в Украине не только судьи хорошо жили, а в общем все люди жили лучше, чем в наРФии, вот что важно! И тогда не придется военным путем возвращать территории.
Что этому мешает? Система олигархическая, сложившаяся. Она может просто поглотить всю помощь Запада, выводя в свои офшоры. Поэтому у нас 2 врага. Внешний и внутренний.
Нельзя выбирать олигархат во власть. Его необходимо всячески выбивать из власти.
показати весь коментар
16.02.2022 16:28 Відповісти
Спасибо.
показати весь коментар
16.02.2022 16:31 Відповісти
Только одна россия во всем мире переживает за то, что Украина может напасть на Украину )
показати весь коментар
16.02.2022 13:15 Відповісти
гавноеды, мы стопудофф будем нападать на рюзьгеизичных ********* на даунбасе )))))))))))
показати весь коментар
16.02.2022 13:16 Відповісти
🇷🇺=🏳️‍🌈=🐔=🐑=🐀=👨‍❤️‍💋‍👨=🤡=👹=🏋️‍♂️➡️🍾
показати весь коментар
16.02.2022 13:24 Відповісти
От мене мучить питання, а чому ЛНР і ДНР дві окремі республіки? Як можна відрізнити жителя ЛНР від ДНР інший етнос, ментальність, мова?
показати весь коментар
16.02.2022 13:26 Відповісти
Мы в своей стране нападем на кого хотим
показати весь коментар
16.02.2022 13:27 Відповісти
Пусть лучше по МКАДу траншеи роют.
показати весь коментар
16.02.2022 13:39 Відповісти
В котрий вже раз нагадаю: Якщо вам здається, що кацап не бреше, потикайте його палкою - може він здох.
показати весь коментар
16.02.2022 13:42 Відповісти
А ведь после Донбаса придется еще и Беларусь очищать...
показати весь коментар
16.02.2022 14:20 Відповісти
Шо оно несет! Они действительно такие ё.нутые, или прикидываются? Геббельс уже устал в могиле переворачиваться от зависти...
показати весь коментар
16.02.2022 16:26 Відповісти
Для избежания "нападения" 250 тысячной украинской армии на бедных шахтеров , трактористов и мальчиков в трусиках ( и без). РФ в пору обратиться к НАТО о введении на линию соприкосновения 50 тысячного контингента НАТО при артиллерийской , ракетной и воздушной поддержкой. ( под флагом ООН , ОБСЕ)
показати весь коментар
16.02.2022 16:56 Відповісти
Мог бы на Луганду Кива напасть, переодевшись в Махно, но он сейчас в Испании. Сказал - "..это не моя война". А кроме Кивы - некому.
показати весь коментар
16.02.2022 21:03 Відповісти
 
 