У Кремлі заявили про високу загрозу "нападу українських сил" на "Л/ДНР"

У Кремлі оцінили як високий рівень небезпеки "нападу українських сил" на "Л/ДНР".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє російський "Інтерфакс".

"Зберігається високий рівень небезпеки", - сказав журналістам речник президента РФ Дмитро Пєсков у відповідь на прохання оцінити ймовірність такого розвитку подій.

На запитання, чи не зменшується така загроза, за оцінкою Кремля, останніми тижнями Пєсков відповів негативно: "Ні".

Пєсков наголосив, що російською стороною "усіляко звертається увага наших співрозмовників на цю небезпечну концентрацію (українських сил на лінії зіткнення на Донбасі. - Ред.)".

"Звертається увага наших співрозмовників на те, що цілком імовірна силова операція, спроба силового рішення на південному сході (України. - Ред.). Така ймовірність висока, вона реальна, і, на жаль, ми вже всім світом були свідками того, що Київ починав силову операцію на Донбасі", - зазначив представник Кремля.

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Іншими словами, наголосив Пєсков, "Київ розпочинав громадянську війну у себе в країні, прецеденти такі ми вже бачили".