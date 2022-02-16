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Государство стабилизировало курс гривни, - "слуга народа" Гетманцев
Нацбанк приостановил спекуляции вокруг курса доллара.
Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, рассказал журналистам в кулуарах Верховной Рады глава финансового комитета, нардеп "Слуги народа" Даниил Гетманцев.
"С долларом все прекрасно. Ситуация с ним стабилизировалась. Сегодня Национальный банк благодаря профессиональной работе уже выкупает снова доллар на рынке, хотя еще вчера утром была валютная интервенция, а сегодня мы уже выкупаем доллар", – рассказал он.
Гетманцев подчеркнул, что государство стабилизировало курс гривни.
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+35 Роберт Мюллер
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+22 Vitaliy noname
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У свій час Кучма допустив велику помилку, коли дозволів Податковій (якою тоді керував як раз Азаров) самої писати законопроєкти.
А Кучма багато на що з цього давав згоду, бо з допомогою Азарова як раз і зароблял на поверненні ПДВ. Так що я навить не став бі спорити на тему, хто має більше грошей, Ахметов чи Азаров, бо Азаров міг би виявитися більш багатим.
треба спочатку в цю дупу загнати країну
а потім вилазячи з неї, кричати про перемоги.
а хто поверне в бюджет втрачені десятки мільярдів баксів,
які втрачені через безглузду діяльність "молодої, перспективної"
зеленорашиської шобли?
а рашиської, бо вони, казли зробили все, щоб Україна була залежна від рф.
П.С.
Кто он такой !? Министр экономики, министр финансов, глава НБУ или может премьер-министр !?
Очередной "завхоз" рулит страной......
- Долляр стій , раз , два !!!
А после спортзала и еще одну гривну УДЕРЖИТ!
Это все Мендель - опять постами в Фэйсбуке курс держит!
А так бы держава сейчас бы сосала даже несмотря на кучу займов которые к сожалению отдавать будет не гетьманцев.
Не требашукать інвесторів, будувати підприємства, платити соцвнески, тягнути супутню соціалку.
Схема проста: закрити підприємства, народ випхати закордон, приймати переводи. Ніяким ротшильдам і масонам не снилась така бізнесідея
Ці злодії в такий спосіб хочуть зупинити відтік грошей з банків!
зебіли задоволені
- А шо, при Порошенко лучше было ?
- Уажаiмий Владiмiр Санич! Скажiть, пачiму у нас падаiт гривня i пачiму вiнаватий в этам друг
Путина***** - Парашенка ще нi убiжал на Мальдiви?
Дайвай ще щось з класики.
Там типу "барiга на кровi", "Мiнськ 2", "вбiвцa брата", "Ротердам+", "пiдiрванi склади" тощо.
Бо щось давненько яскравих виборцiв Зе не бачив тут
Тут Гетьманцев досконалійший за Колю КАтлєту не на одно слово . Він знає більше кілька слів . Одне з яких "інфляція" , друге "курс грівни" . А йще він знає , що єдиним засобом збільшення надоїв молока корови , це її меньше годувати й більше доїти . Ну чим не "Атєц русскай дємократії" !
- курс, стой раз-два!