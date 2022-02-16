Государство стабилизировало курс гривни, - "слуга народа" Гетманцев

Нацбанк приостановил спекуляции вокруг курса доллара.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, рассказал журналистам в кулуарах Верховной Рады глава финансового комитета, нардеп "Слуги народа" Даниил Гетманцев.

"С долларом все прекрасно. Ситуация с ним стабилизировалась. Сегодня Национальный банк благодаря профессиональной работе уже выкупает снова доллар на рынке, хотя еще вчера утром была валютная интервенция, а сегодня мы уже выкупаем доллар", – рассказал он.

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Гетманцев подчеркнул, что государство стабилизировало курс гривни.