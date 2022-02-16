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Держава стабілізувала курс гривні, - "слуга народу" Гетманцев
Нацбанк зупинив спекуляції навколо курсу долара.
Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, розповів журналістам в кулуарах Верховної Ради голова фінансового комітету, нардеп "Слуги народу" Данило Гетманцев.
"З доларом все прекрасно. Ситуація з ним стабілізувалася. Сьогодні Національний банк завдяки професійній роботі вже викуповує знову долар на ринку, хоча ще вчора зранку була валютна інтервенція, а сьогодні ми вже викуповуємо долар", - розповів він.
Гетманцев наголосив, що держава стабілізувала курс гривні.
Топ коментарі
+35 Роберт Мюллер
показати весь коментар16.02.2022 12:33
+22 Vitaliy noname
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+21 5 копійок
показати весь коментар16.02.2022 12:34
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У свій час Кучма допустив велику помилку, коли дозволів Податковій (якою тоді керував як раз Азаров) самої писати законопроєкти.
А Кучма багато на що з цього давав згоду, бо з допомогою Азарова як раз і зароблял на поверненні ПДВ. Так що я навить не став бі спорити на тему, хто має більше грошей, Ахметов чи Азаров, бо Азаров міг би виявитися більш багатим.
треба спочатку в цю дупу загнати країну
а потім вилазячи з неї, кричати про перемоги.
а хто поверне в бюджет втрачені десятки мільярдів баксів,
які втрачені через безглузду діяльність "молодої, перспективної"
зеленорашиської шобли?
а рашиської, бо вони, казли зробили все, щоб Україна була залежна від рф.
П.С.
Кто он такой !? Министр экономики, министр финансов, глава НБУ или может премьер-министр !?
Очередной "завхоз" рулит страной......
- Долляр стій , раз , два !!!
А после спортзала и еще одну гривну УДЕРЖИТ!
Это все Мендель - опять постами в Фэйсбуке курс держит!
А так бы держава сейчас бы сосала даже несмотря на кучу займов которые к сожалению отдавать будет не гетьманцев.
Не требашукать інвесторів, будувати підприємства, платити соцвнески, тягнути супутню соціалку.
Схема проста: закрити підприємства, народ випхати закордон, приймати переводи. Ніяким ротшильдам і масонам не снилась така бізнесідея
Ці злодії в такий спосіб хочуть зупинити відтік грошей з банків!
зебіли задоволені
- А шо, при Порошенко лучше было ?
- Уажаiмий Владiмiр Санич! Скажiть, пачiму у нас падаiт гривня i пачiму вiнаватий в этам друг
Путина***** - Парашенка ще нi убiжал на Мальдiви?
Дайвай ще щось з класики.
Там типу "барiга на кровi", "Мiнськ 2", "вбiвцa брата", "Ротердам+", "пiдiрванi склади" тощо.
Бо щось давненько яскравих виборцiв Зе не бачив тут
Тут Гетьманцев досконалійший за Колю КАтлєту не на одно слово . Він знає більше кілька слів . Одне з яких "інфляція" , друге "курс грівни" . А йще він знає , що єдиним засобом збільшення надоїв молока корови , це її меньше годувати й більше доїти . Ну чим не "Атєц русскай дємократії" !
- курс, стой раз-два!