Держава стабілізувала курс гривні, - "слуга народу" Гетманцев

Нацбанк зупинив спекуляції навколо курсу долара.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, розповів журналістам в кулуарах Верховної Ради голова фінансового комітету, нардеп "Слуги народу" Данило Гетманцев.

"З доларом все прекрасно. Ситуація з ним стабілізувалася. Сьогодні Національний банк завдяки професійній роботі вже викуповує знову долар на ринку, хоча ще вчора зранку була валютна інтервенція, а сьогодні ми вже викуповуємо долар", - розповів він.

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Гетманцев наголосив, що держава стабілізувала курс гривні.