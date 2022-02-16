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Новини Падіння гривні
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Держава стабілізувала курс гривні, - "слуга народу" Гетманцев

Держава стабілізувала курс гривні, -

Нацбанк зупинив спекуляції навколо курсу долара.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, розповів журналістам в кулуарах Верховної Ради голова фінансового комітету, нардеп "Слуги народу" Данило Гетманцев.

"З доларом все прекрасно. Ситуація з ним стабілізувалася. Сьогодні Національний банк завдяки професійній роботі вже викуповує знову долар на ринку, хоча ще вчора зранку була валютна інтервенція, а сьогодні ми вже викуповуємо долар", - розповів він.

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Гетманцев наголосив, що держава стабілізувала курс гривні.

Автор: 

валюта (2370) ВР (14949) гривня (1722) долар (529) НБУ (10348) Гетманцев Данило (874)


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Топ коментарі
+35
Ни один человек не нанес столько вреда стране как гетманцев.
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16.02.2022 12:33
+22
даже среди слуг урода, где каждый коррупционер, а каждый второй еще и российсский шпион - так вот, даже среди этой мрази Гетьманцев выдающийся вредитель
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16.02.2022 12:38
+21
До сраки ваш курс. Чому ростуть ціни?
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16.02.2022 12:34
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Ни один человек не нанес столько вреда стране как гетманцев.
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16.02.2022 12:33 Відповісти
даже среди слуг урода, где каждый коррупционер, а каждый второй еще и российсский шпион - так вот, даже среди этой мрази Гетьманцев выдающийся вредитель
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16.02.2022 12:38 Відповісти
Попытки разобраться в сортах зелёного дерьма заведомо обречены на провал.
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16.02.2022 12:49 Відповісти
Нууу, західні розвідки прямо називають Гєтманцева кацапським агентом. 😊 Вочевидь розвал української економіки - це його пряме завдання.
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16.02.2022 13:00 Відповісти
Алеж один Гетьманцев такої шкоди нанести б не зміг. Тут ще є Корнієнко, Арахамія, Мілованов, Кіріл Тимошенко, Мілованов, Устенко,Шмигаль... Ну і звісно Зеленський, який міг би легко це зупинити, як би мав трохи розуму.
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16.02.2022 15:59 Відповісти
Це ж зрозуміло що судити їх треба, як банду, та ще й "з попередньою змовою".
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16.02.2022 18:00 Відповісти
"стабілізація по-гетманцеву" - це коли гривня впала на 0.42 грн за останні 3 дні)
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16.02.2022 12:50 Відповісти
Взагалі то, можно вважати, що не меньш шкоди украінський економіці наніс ще один агент Кремля - Азаров.
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16.02.2022 15:56 Відповісти
можливо саме він окреслив хибний шлях відносин між владою та бізнесом(не олігархічних монстрів), яким ми досі крокуємо в економічну безодню.
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16.02.2022 16:06 Відповісти
Так воно і є.
У свій час Кучма допустив велику помилку, коли дозволів Податковій (якою тоді керував як раз Азаров) самої писати законопроєкти.
А Кучма багато на що з цього давав згоду, бо з допомогою Азарова як раз і зароблял на поверненні ПДВ. Так що я навить не став бі спорити на тему, хто має більше грошей, Ахметов чи Азаров, бо Азаров міг би виявитися більш багатим.
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16.02.2022 16:52 Відповісти
Ну такое....
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16.02.2022 12:33 Відповісти
До сраки ваш курс. Чому ростуть ціни?
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16.02.2022 12:34 Відповісти
А-ХА-ХА-ХА-ХААААааааа, стабилиздуны!!!!
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16.02.2022 12:34 Відповісти
Та да! Курс гривні стабілізувала пряма фінансова допомога наших західних союзників, сума якої перевалило вже за 2 лярди.
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16.02.2022 12:58 Відповісти
ну это не точно
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16.02.2022 12:35 Відповісти
Медаль тебе дать, криса ватная?
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16.02.2022 12:35 Відповісти
Хтось дуже добре в понеділок заробив на курсі гривні.
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16.02.2022 12:35 Відповісти
сколько резервов вы на это всрали, e-бабуины?
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16.02.2022 12:35 Відповісти
Слава богу, будем жить стабильно хе............. во.
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16.02.2022 12:35 Відповісти
Надолго ли...
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16.02.2022 12:36 Відповісти
Тут доречні слова вашого найвэличнвшого "ідіть у ср#ку" ...
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16.02.2022 12:36 Відповісти
ты же говорил 8, а не 28.
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16.02.2022 12:38 Відповісти
20 - это за транспортировку
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16.02.2022 12:41 Відповісти
що потрібно, щоб виходити з якоїсь кризи???
треба спочатку в цю дупу загнати країну
а потім вилазячи з неї, кричати про перемоги.
а хто поверне в бюджет втрачені десятки мільярдів баксів,
які втрачені через безглузду діяльність "молодої, перспективної"
зеленорашиської шобли?
а рашиської, бо вони, казли зробили все, щоб Україна була залежна від рф.
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16.02.2022 12:40 Відповісти
Це означає, що повернення до 26-27 грн не варто й чекати?
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16.02.2022 12:41 Відповісти
Це означає, повільне та стабільне, скочування до 30.
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16.02.2022 13:01 Відповісти
Отрицательный рост,да притом еще и стабильный-це перемога.
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16.02.2022 13:29 Відповісти
Наркоманцев заявил, что наступил зестабилизец !
П.С.
Кто он такой !? Министр экономики, министр финансов, глава НБУ или может премьер-министр !?
Очередной "завхоз" рулит страной......
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16.02.2022 12:41 Відповісти
- Товарищ прапорщик , зупініть курс гривні до долару .

- Долляр стій , раз , два !!!
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16.02.2022 12:41 Відповісти
Зеленский удержал ГРИВНУ!....
А после спортзала и еще одну гривну УДЕРЖИТ!
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16.02.2022 12:41 Відповісти
Ну фсё, пипец, побежал последние гривны сдавать
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16.02.2022 12:43 Відповісти
ВРЕТ, ВРЕТ ГАД!
Это все Мендель - опять постами в Фэйсбуке курс держит!
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16.02.2022 12:43 Відповісти
Не держава, а заробитчане с 15 лярдами только за пршлый год.
А так бы держава сейчас бы сосала даже несмотря на кучу займов которые к сожалению отдавать будет не гетьманцев.
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16.02.2022 12:44 Відповісти
Заробітчани ідеальний донор.
Не требашукать інвесторів, будувати підприємства, платити соцвнески, тягнути супутню соціалку.
Схема проста: закрити підприємства, народ випхати закордон, приймати переводи. Ніяким ротшильдам і масонам не снилась така бізнесідея
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16.02.2022 13:03 Відповісти
Интересно те зеленые шакалы на заправку заезжают или может в магазины продуктовые заходят?
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16.02.2022 12:44 Відповісти
А чё туда заходить?Скумбрия все еще по 8,говядина по 20.
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16.02.2022 13:33 Відповісти
В АТБ сьогодні чоткий троліінг Ленки. На рибі стоїть величезний цінник "СКУМБРІЯ 8 грн / за 100 грамм"
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16.02.2022 16:50 Відповісти
Люди масово знімають гроші з карток і депозитів!
Ці злодії в такий спосіб хочуть зупинити відтік грошей з банків!
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16.02.2022 12:46 Відповісти
бензин 36 грн., цукор 24, олія 60 грн.
зебіли задоволені
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16.02.2022 12:48 Відповісти
У них традиционный ответ:
- А шо, при Порошенко лучше было ?
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16.02.2022 13:00 Відповісти
Опять помощник сивковича показал свою дремучую некомпетентность,ты расскажи почему возникла дестабилизация курса,каковы причины этой дестабилизации,кто и чего сделал или не сделал создав условия для дестабилизации курса,каковы затраты на стабилизацию,что будет дальше с курсом,дай гарантии,назови причины возможной дестабилизации в будущем и что ты делаешь что бы её избежать.
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16.02.2022 12:49 Відповісти
Не треба, вiдповiдь очевидна - 100% винен Порошенко
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16.02.2022 12:55 Відповісти
Нах иди с этим обнимальщиком путина.
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16.02.2022 13:01 Відповісти
Ну ось ти й сам то пiдтвердив - звична пiсня всiх зебiлiв:
- Уажаiмий Владiмiр Санич! Скажiть, пачiму у нас падаiт гривня i пачiму вiнаватий в этам друг Путина ***** - Парашенка ще нi убiжал на Мальдiви?
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16.02.2022 13:18 Відповісти
Мне твои примитивные тексты не интересны,езжай на липецк строить заводы.
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16.02.2022 13:23 Відповісти
Який вумний зебiл попався.
Дайвай ще щось з класики.
Там типу "барiга на кровi", "Мiнськ 2", "вбiвцa брата", "Ротердам+", "пiдiрванi склади" тощо.
Бо щось давненько яскравих виборцiв Зе не бачив тут
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16.02.2022 13:33 Відповісти
"чия б корова мичала"(с)
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16.02.2022 12:50 Відповісти
Лавры "мендель" (про два твита) не давали спать Наркоманцеву - вылезло с комментариями...
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16.02.2022 12:51 Відповісти
В системі координат слух ЗЕнелоха , Гетьманцев це така собі Фіма Собак у Елочку Людожерки (Щюкіної) . Як відомо , у Фіми словниковий запас був крайщих за Елочкін рівно на одне слово й це був "гомосексуалізм" .

Тут Гетьманцев досконалійший за Колю КАтлєту не на одно слово . Він знає більше кілька слів . Одне з яких "інфляція" , друге "курс грівни" . А йще він знає , що єдиним засобом збільшення надоїв молока корови , це її меньше годувати й більше доїти . Ну чим не "Атєц русскай дємократії" !
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16.02.2022 12:52 Відповісти
Гетманцев, здохни десь тихенько в лісі
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16.02.2022 12:57 Відповісти
Мендель своим твиттом стабилизировала
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16.02.2022 12:58 Відповісти
Бандюкович теж стабілізував. Держава без грошей залишилась.
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16.02.2022 13:00 Відповісти
- товарищ Гетманцев-Прапорщиков, стабилизируйте курс
- курс, стой раз-два!
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16.02.2022 13:10 Відповісти
Без "Великого Стабілізництва" не проходить
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16.02.2022 13:11 Відповісти
Это всё равно, что весной заявить: Мы остановили зиму.
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16.02.2022 13:20 Відповісти
...десь посміхається Мендель ... у твіттері...
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16.02.2022 13:25 Відповісти
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16.02.2022 13:26 Відповісти
 
 