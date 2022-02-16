Пока не видим отвода войск РФ, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что все нормальные люди ждут деэскалации. Пока отвода войск РФ от украинских границ не видят.

Об этом глава государства заявил в разговоре с BBC на военном полигоне на западе Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Честно говоря, мы реагируем на реальность, которую имеем, и пока не видим ни одного вывода", - сказал Зеленский.

По его словам, "все нормальные люди ждут деэскалации".

"Об угрозе я неоднократно говорил, что мы спокойно относимся к любым угрозам, потому что помним, что все это началось не вчера. Так происходит много лет", - добавляет он.

Зеленский говорит, что когда войска выведут, это увидят все - не только военные или разведчики.

"Но пока это только заявления", - подытожил он.

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