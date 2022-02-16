Пока не видим отвода войск РФ, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что все нормальные люди ждут деэскалации. Пока отвода войск РФ от украинских границ не видят.
Об этом глава государства заявил в разговоре с BBC на военном полигоне на западе Украины, передает Цензор.НЕТ.
"Честно говоря, мы реагируем на реальность, которую имеем, и пока не видим ни одного вывода", - сказал Зеленский.
По его словам, "все нормальные люди ждут деэскалации".
"Об угрозе я неоднократно говорил, что мы спокойно относимся к любым угрозам, потому что помним, что все это началось не вчера. Так происходит много лет", - добавляет он.
Зеленский говорит, что когда войска выведут, это увидят все - не только военные или разведчики.
"Но пока это только заявления", - подытожил он.
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+22 Стівен Стрибай
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https://www.youtube.com/watch?v=IpjpVBxsX4M&ab_channel=%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F%D0%B4%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%85
Що почнеться одразу на Майдані? На сцені? Як мюзикл?
А Подерв'янський буде оголошувати дійових осіб? Ну добре хоч душевне відео нічного Майдану залишиться.