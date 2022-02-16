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Новости Агрессия России против Украины Война
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Пока не видим отвода войск РФ, - Зеленский

Пока не видим отвода войск РФ, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что все нормальные люди ждут деэскалации. Пока отвода войск РФ от украинских границ не видят.

Об этом глава государства заявил в разговоре с BBC на военном полигоне на западе Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Честно говоря, мы реагируем на реальность, которую имеем, и пока не видим ни одного вывода", - сказал Зеленский.

По его словам, "все нормальные люди ждут деэскалации".

"Об угрозе я неоднократно говорил, что мы спокойно относимся к любым угрозам, потому что помним, что все это началось не вчера. Так происходит много лет", - добавляет он.

Зеленский говорит, что когда войска выведут, это увидят все - не только военные или разведчики.

"Но пока это только заявления", - подытожил он.

Также читайте: В Кремле заявили о высокой угрозе "нападения украинских сил" на "Л/ДНР"

Автор: 

армия РФ (19115) Зеленский Владимир (20266) россия (95413)


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Топ комментарии
+22
Нужно в клаз коему заглянуть просто, в шеколадный
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16.02.2022 13:44
+21
Так ти і підведення не бачив, казав що нічого не змінилося з 2014-ого року.
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16.02.2022 13:43
+13
Ти взагалі нічого не бачиш окрім війни з Порохом.
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16.02.2022 13:49
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Так ти і підведення не бачив, казав що нічого не змінилося з 2014-ого року.
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16.02.2022 13:43 Ответить
Он видит только Телеграмм канал Дальнобойщиков и странички Фейсбука Зверобий и Пояркова.
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16.02.2022 15:38 Ответить
Нужно в клаз коему заглянуть просто, в шеколадный
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16.02.2022 13:44 Ответить
на сайте президента разместили фото - стопкадр из сериала про голоборолько
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16.02.2022 13:45 Ответить
Хакери знущаються над Бубочкою?
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16.02.2022 13:47 Ответить
вава, загляни в очко себе и побачиш
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16.02.2022 13:46 Ответить
Сегодня одел резиновые сапоги , попытался пройтись по огороду . Какие танки ?
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16.02.2022 13:47 Ответить
Ціль була не "танки у місті". А щоб ти прокинувся нарешті, і вдягнув .... форму, почав шукати гвинтівку, а не півлітру, спитав куди йти з нею рідненькою !!!
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16.02.2022 13:50 Ответить
Серйозно? А я зранку по полям джипом абсолютно норм, тримає.
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16.02.2022 18:47 Ответить
От и Адольф Алоизович так думал... Весна.. грязюка ...какие танки? А начни не 22 июня а 1 апреля... то добежала бы наша несокрушимая и легендарная аж до Новосибирска минимум. Мороз в зиму 41-42 свою роль сыграл ... А у Алоизовича хороший ученик..вовка-хуйло... он и учёл ошибки учителя.
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16.02.2022 19:04 Ответить
Секретна операція Сталіна: підрив Дніпрогесу і греблі під Москвою
https://www.youtube.com/watch?v=IpjpVBxsX4M&ab_channel=%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F%D0%B4%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%85
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16.02.2022 19:26 Ответить
Це для ...йла не проблема. Ти бач, Зеленський не бачить. Головне що ...йло бачить і каже. Слухайте та "повинуйтесь", народи. Цар повинен бути один. А чому б і не чухонець у лаптях ?! Хто сказав, що тільки Британська Королева?
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16.02.2022 13:47 Ответить
А навіщо відводити? Загрози ж не було і немає. Готуємося до шашликів!
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16.02.2022 13:47 Ответить
Ти взагалі нічого не бачиш окрім війни з Порохом.
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16.02.2022 13:49 Ответить
Самое опасное не то что ты видишь а то что ты не видишь. Тоесть вражеские агенты и диверсанты в Украине. Закройте наконец уже границу с кацапстаном а вех кацапов нах из страны. Или вы дождетесь что кацапы сами убьют свих граждан в Украине и назовут ето поводом для вторжения
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16.02.2022 13:52 Ответить
Якщо він зачинить кордон від москалів, то усі одразу здогадаються, що головний ворог Краіни сидить у вищих держструктурах у Києві.
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16.02.2022 15:22 Ответить
Бубочка..... Ты не правильно смотришь..... Смотреть надо исключительно на передке и через опт прицел.
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16.02.2022 13:54 Ответить
Рейтерс крутять пряму трансляцію з Майдану, типу якщо війна, то вона попаде в кадр) серйозно, як от вони це собі уявляють?
Що почнеться одразу на Майдані? На сцені? Як мюзикл?

А Подерв'янський буде оголошувати дійових осіб? Ну добре хоч душевне відео нічного Майдану залишиться.
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16.02.2022 14:01 Ответить
почнеться з диверсій, думаю, всі хто треба вже тут.
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16.02.2022 16:40 Ответить
З кінця 13-го року вони тут безвилазно.
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16.02.2022 17:04 Ответить
https://fr24.com/TKTIKTB2/2ad5f705 https://fr24.com/TKTIKTB2/2ad5f705

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16.02.2022 14:02 Ответить
Це Гундос побачив в Рівному, чи з Рівного?А можливо через Кривий Ріг?
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16.02.2022 14:11 Ответить
ну так...эээ... господин Президент... Шольц же сказал, что Вы готовите "особливий статус донбасу та вибори в ОРДЛО"... можливо вас намагаються поквапити? а можливо брешуть... москалі кожен раз як щось кажуть то брешуть)
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16.02.2022 14:12 Ответить
Та ти що???? А як же шашлики??????
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16.02.2022 14:16 Ответить
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16.02.2022 14:56 Ответить
Нет причин для паники..всё же как и всегда, да ?
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16.02.2022 14:58 Ответить
Так есть эскалация или нет? Зеленского на шизу проверяли? Алё, Феофания!
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16.02.2022 15:08 Ответить
Хвост распустил, голову поднял, начал интервью давать!
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16.02.2022 15:41 Ответить
Вже і свято еднання назначили, відео зі зверненням записали і стрічки наділи, а вони війська не відвели. Може ще щось треба зробити для перемоги над РФ?
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16.02.2022 16:05 Ответить
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16.02.2022 18:20 Ответить
Володя по тебе тюрьма плачет, не отвертеться. Беги наркоша, Беги! Шоблу свою не забудь закинуть в багаж
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16.02.2022 16:16 Ответить
він сподівається, що війна все спише, а Байден ***** лізе чогось...
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16.02.2022 16:41 Ответить
3 года оно не в состоянии было увидеть , что Мордор страна агрессор , и регулярно трендел , что вместо ***** с нами воюет , какая то : Та сторона . А тут глянь , пару дорожек занюхал и обана зрение прорезалось и третий глаз открылся.
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16.02.2022 17:00 Ответить
Соромно за зрадників і лейбів!
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16.02.2022 17:15 Ответить
А вони й не відведуть! Чекатимуть слушного моменту, щоб напасти
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16.02.2022 18:14 Ответить
Рашка не напала и ЗЕ от облегчения разродился новым никому не нужным праздником
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16.02.2022 19:00 Ответить
валодя любіт патріндєть ніачьом...
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16.02.2022 19:24 Ответить
 
 