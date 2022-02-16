Поки що не бачимо відведення військ РФ, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що всі нормальні люди очікують деескалації. Поки що відведення військ РФ від українських кордонів не бачать.

Про це глава держави заявив у розмові з BBC на військовому полігоні на заході України, передає Цензор.НЕТ.

"Чесно кажучи, ми реагуємо на реальність, яку маємо, і поки що не бачимо жодного виведення", - сказав Зеленський.

За його словами, "всі нормальні люди очікують деескалації".

"Щодо загрози, я неодноразово говорив, що ми спокійно ставимося до будь-яких загроз, тому що пам'ятаємо, що все це почалося не вчора. Так відбувається багато років", - додає він.

Зеленський каже, що коли війська виведуть, "це побачать усі" - не тільки військові чи розвідники.

"Але поки що це лише заяви", - підсумував він.

Також читайте: Сьогодні Зеленський відвідає Рівненщину та Донеччину, - Никифоров