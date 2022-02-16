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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Поки що не бачимо відведення військ РФ, - Зеленський

Поки що не бачимо відведення військ РФ, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що всі нормальні люди очікують деескалації. Поки що відведення військ РФ від українських кордонів не бачать.

Про це глава держави заявив у розмові з BBC на військовому полігоні на заході України, передає Цензор.НЕТ.

"Чесно кажучи, ми реагуємо на реальність, яку маємо, і поки що не бачимо жодного виведення", - сказав Зеленський.

За його словами, "всі нормальні люди очікують деескалації".

"Щодо загрози, я неодноразово говорив, що ми спокійно ставимося до будь-яких загроз, тому що пам'ятаємо, що все це почалося не вчора. Так відбувається багато років", - додає він.

Зеленський каже, що коли війська виведуть, "це побачать усі" - не тільки військові чи розвідники.

"Але поки що це лише заяви", - підсумував він.

Також читайте: Сьогодні Зеленський відвідає Рівненщину та Донеччину, - Никифоров

Автор: 

армія рф (17264) Зеленський Володимир (23727) росія (65002)


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Топ коментарі
+22
Нужно в клаз коему заглянуть просто, в шеколадный
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16.02.2022 13:44
+21
Так ти і підведення не бачив, казав що нічого не змінилося з 2014-ого року.
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16.02.2022 13:43
+13
Ти взагалі нічого не бачиш окрім війни з Порохом.
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16.02.2022 13:49
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Так ти і підведення не бачив, казав що нічого не змінилося з 2014-ого року.
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16.02.2022 13:43 Відповісти
Он видит только Телеграмм канал Дальнобойщиков и странички Фейсбука Зверобий и Пояркова.
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16.02.2022 15:38 Відповісти
Нужно в клаз коему заглянуть просто, в шеколадный
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16.02.2022 13:44 Відповісти
на сайте президента разместили фото - стопкадр из сериала про голоборолько
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16.02.2022 13:45 Відповісти
Хакери знущаються над Бубочкою?
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16.02.2022 13:47 Відповісти
вава, загляни в очко себе и побачиш
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16.02.2022 13:46 Відповісти
Сегодня одел резиновые сапоги , попытался пройтись по огороду . Какие танки ?
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16.02.2022 13:47 Відповісти
Ціль була не "танки у місті". А щоб ти прокинувся нарешті, і вдягнув .... форму, почав шукати гвинтівку, а не півлітру, спитав куди йти з нею рідненькою !!!
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16.02.2022 13:50 Відповісти
Серйозно? А я зранку по полям джипом абсолютно норм, тримає.
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16.02.2022 18:47 Відповісти
От и Адольф Алоизович так думал... Весна.. грязюка ...какие танки? А начни не 22 июня а 1 апреля... то добежала бы наша несокрушимая и легендарная аж до Новосибирска минимум. Мороз в зиму 41-42 свою роль сыграл ... А у Алоизовича хороший ученик..вовка-хуйло... он и учёл ошибки учителя.
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16.02.2022 19:04 Відповісти
Секретна операція Сталіна: підрив Дніпрогесу і греблі під Москвою
https://www.youtube.com/watch?v=IpjpVBxsX4M&ab_channel=%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F%D0%B4%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%85
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16.02.2022 19:26 Відповісти
Це для ...йла не проблема. Ти бач, Зеленський не бачить. Головне що ...йло бачить і каже. Слухайте та "повинуйтесь", народи. Цар повинен бути один. А чому б і не чухонець у лаптях ?! Хто сказав, що тільки Британська Королева?
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16.02.2022 13:47 Відповісти
А навіщо відводити? Загрози ж не було і немає. Готуємося до шашликів!
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16.02.2022 13:47 Відповісти
Ти взагалі нічого не бачиш окрім війни з Порохом.
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16.02.2022 13:49 Відповісти
Самое опасное не то что ты видишь а то что ты не видишь. Тоесть вражеские агенты и диверсанты в Украине. Закройте наконец уже границу с кацапстаном а вех кацапов нах из страны. Или вы дождетесь что кацапы сами убьют свих граждан в Украине и назовут ето поводом для вторжения
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16.02.2022 13:52 Відповісти
Якщо він зачинить кордон від москалів, то усі одразу здогадаються, що головний ворог Краіни сидить у вищих держструктурах у Києві.
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16.02.2022 15:22 Відповісти
Бубочка..... Ты не правильно смотришь..... Смотреть надо исключительно на передке и через опт прицел.
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16.02.2022 13:54 Відповісти
Рейтерс крутять пряму трансляцію з Майдану, типу якщо війна, то вона попаде в кадр) серйозно, як от вони це собі уявляють?
Що почнеться одразу на Майдані? На сцені? Як мюзикл?

А Подерв'янський буде оголошувати дійових осіб? Ну добре хоч душевне відео нічного Майдану залишиться.
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16.02.2022 14:01 Відповісти
почнеться з диверсій, думаю, всі хто треба вже тут.
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16.02.2022 16:40 Відповісти
З кінця 13-го року вони тут безвилазно.
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16.02.2022 17:04 Відповісти
https://fr24.com/TKTIKTB2/2ad5f705 https://fr24.com/TKTIKTB2/2ad5f705

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16.02.2022 14:02 Відповісти
Це Гундос побачив в Рівному, чи з Рівного?А можливо через Кривий Ріг?
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16.02.2022 14:11 Відповісти
ну так...эээ... господин Президент... Шольц же сказал, что Вы готовите "особливий статус донбасу та вибори в ОРДЛО"... можливо вас намагаються поквапити? а можливо брешуть... москалі кожен раз як щось кажуть то брешуть)
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16.02.2022 14:12 Відповісти
Та ти що???? А як же шашлики??????
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16.02.2022 14:16 Відповісти
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16.02.2022 14:56 Відповісти
Нет причин для паники..всё же как и всегда, да ?
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16.02.2022 14:58 Відповісти
Так есть эскалация или нет? Зеленского на шизу проверяли? Алё, Феофания!
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16.02.2022 15:08 Відповісти
Хвост распустил, голову поднял, начал интервью давать!
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16.02.2022 15:41 Відповісти
Вже і свято еднання назначили, відео зі зверненням записали і стрічки наділи, а вони війська не відвели. Може ще щось треба зробити для перемоги над РФ?
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16.02.2022 16:05 Відповісти
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16.02.2022 18:20 Відповісти
Володя по тебе тюрьма плачет, не отвертеться. Беги наркоша, Беги! Шоблу свою не забудь закинуть в багаж
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16.02.2022 16:16 Відповісти
він сподівається, що війна все спише, а Байден ***** лізе чогось...
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16.02.2022 16:41 Відповісти
3 года оно не в состоянии было увидеть , что Мордор страна агрессор , и регулярно трендел , что вместо ***** с нами воюет , какая то : Та сторона . А тут глянь , пару дорожек занюхал и обана зрение прорезалось и третий глаз открылся.
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16.02.2022 17:00 Відповісти
Соромно за зрадників і лейбів!
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16.02.2022 17:15 Відповісти
А вони й не відведуть! Чекатимуть слушного моменту, щоб напасти
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16.02.2022 18:14 Відповісти
Рашка не напала и ЗЕ от облегчения разродился новым никому не нужным праздником
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16.02.2022 19:00 Відповісти
валодя любіт патріндєть ніачьом...
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16.02.2022 19:24 Відповісти
 
 