Поки що не бачимо відведення військ РФ, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що всі нормальні люди очікують деескалації. Поки що відведення військ РФ від українських кордонів не бачать.
Про це глава держави заявив у розмові з BBC на військовому полігоні на заході України, передає Цензор.НЕТ.
"Чесно кажучи, ми реагуємо на реальність, яку маємо, і поки що не бачимо жодного виведення", - сказав Зеленський.
За його словами, "всі нормальні люди очікують деескалації".
"Щодо загрози, я неодноразово говорив, що ми спокійно ставимося до будь-яких загроз, тому що пам'ятаємо, що все це почалося не вчора. Так відбувається багато років", - додає він.
Зеленський каже, що коли війська виведуть, "це побачать усі" - не тільки військові чи розвідники.
"Але поки що це лише заяви", - підсумував він.
Будь ласка, зачекайте...
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Що почнеться одразу на Майдані? На сцені? Як мюзикл?
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