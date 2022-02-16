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Новости Агрессия России против Украины Война
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Запад преувеличивает российскую угрозу для Украины, - спикер МИД Китая

Запад преувеличивает российскую угрозу для Украины, - спикер МИД Китая

Китай обвинил Соединенные Штаты в том, что они преувеличивают угрозу РФ для Украины и создают напряжение.

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Нагнетание и дезинформация со стороны некоторых западных стран может создать ощущение неуверенности в мире, где и так много проблем, а также это может увеличить напряжение и разобщенность. Мы надеемся, что соответствующие стороны прекратят кампании дезинформации и сделают больше в пользу мира, взаимного доверия и сотрудничества", - сказал он.

Спикер главы МИД также убеждает, что лидеры Китая и России "строят отношения, основанные на мирной политике и невмешательстве в дела третьих стран".

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Автор: 

Китай (2946) россия (95413) США (26506)


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Топ комментарии
+23
Не понравилось что их подчиненный путин сдает назад, а хотели посмотреть как Сша отреагируют на вторжение, дабы прикинуть как действовать с Тайванем
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16.02.2022 14:12
+20
как по китайский "идите на фиг с вашим мнением!"?
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16.02.2022 14:07
+19
Ого, Китай хоть что то сказал. Лучше раба своего угомоните и будет всё хорошо.
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16.02.2022 14:07
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как по китайский "идите на фиг с вашим мнением!"?
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16.02.2022 14:07 Ответить
操你的意見
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16.02.2022 14:44 Ответить
нах...., то оті пісюльки на ніжках?
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16.02.2022 14:49 Ответить
Во, таукитайцы подтянулись.
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16.02.2022 14:07 Ответить
Не понравилось что их подчиненный путин сдает назад, а хотели посмотреть как Сша отреагируют на вторжение, дабы прикинуть как действовать с Тайванем
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16.02.2022 14:12 Ответить
Си не дал добро Пу когда тот прилетел 4 февраля. Сейчас Пу просто хоть как-то хочет **********, чтобы не потерять лица
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16.02.2022 14:40 Ответить
Ого, Китай хоть что то сказал. Лучше раба своего угомоните и будет всё хорошо.
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16.02.2022 14:07 Ответить
Не забарились і ОТВЄТКА зі Сходу. Після сюсюкання у Пекіні під Олімпійський салют. "Ми вам газ по собівартості, ви нам підтримку проти Заходу. По рукам?"
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16.02.2022 14:08 Ответить
ну!
ну так и руцкие фашики так говорят "вы все врете!"
и наш лидор... найвэлычнишый, слово в слово...
можна гардиться Галабародькой
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16.02.2022 14:09 Ответить
Ще вас жовторилих не питали!!!!
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16.02.2022 14:09 Ответить
Войска на границе главная угроза. Остальное вторично. Не будет войск - не будет проблем.
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16.02.2022 14:09 Ответить
Китайські лідери не втручаються до третіх країн, але про росію говорити таке, -- це вже лукавство.
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16.02.2022 14:10 Ответить
ну для Китая Хйло и кацапстан это вообще как мелкий дебошир, это да. даже не рассматривается. главное чтобы там сильно ядерные боеголовки не взрывали, ресурсы все-таки нужны. а для нас угроза есть всегда пока оккупанты не свалят.
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16.02.2022 14:11 Ответить
Разве кто-то сомневался, что у Пекинщины своя игра...
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16.02.2022 14:11 Ответить
Нуда нуда...)))
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16.02.2022 14:11 Ответить
краще пербдіть ніж недобдіти! так казав класик
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16.02.2022 14:12 Ответить
Венбінь, одним словом...
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16.02.2022 14:12 Ответить
Тоже самое говорит и *****.
Совпадение ?
Не думаю)
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16.02.2022 14:13 Ответить
Ну, подумаєш, кацапня всього лиш не визнає існування українців, для країни, яка нищить уйгурів, то не проблема
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16.02.2022 14:13 Ответить
Думка товаріща із кітая нікому не цікава!!!
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16.02.2022 14:14 Ответить
краще освоюйте сибір
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16.02.2022 14:14 Ответить
краще своїх тузіків гнилозубих на строгач посадіть.
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16.02.2022 14:17 Ответить
Китай більше за пуціна зацікавлений щоб московити почали повномасштабну війну з Україною! Це їм на руку!
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16.02.2022 14:18 Ответить
Цей китаєць визнає що росічни окупували Крим іДонбас?????
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16.02.2022 14:20 Ответить
Ван Веньбінь. а разве не китайская пословица: "Лучше перебздеть, чем недобздеть!"???
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16.02.2022 14:23 Ответить
Блин, со своими горобцями ще не вдуплили, шо делать, лезут наружу со своими оценками.
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16.02.2022 14:24 Ответить
вот что важно "Речник глави МЗС також переконує, що лідери Китаю та Росії "будують відносини, засновані на мирній політиці та невтручанні у справи третіх країн"

оказывается у паРаши мирная политика и в дела она наши не лезет.
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16.02.2022 14:26 Ответить
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16.02.2022 14:26 Ответить
хочу предложить китайским товарищам в рамках мирной политики разместить небольшой авангардный гарнизон численностью около 45 млн человек на границе с параньяшей... ну, там с ракетками для бадминтона, железными многостволками и прочая... и посмотреть на реакцию кремля на такое добрососедство...
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16.02.2022 14:33 Ответить
Перебільшує російську загрозу? Отже вона таки є.
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16.02.2022 14:34 Ответить
Не. Ну им там с Хуанхэ узким глазом конечно лучше видно...
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16.02.2022 14:37 Ответить
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16.02.2022 14:42 Ответить
Бгг, может для Китая это и не угроза (с их пол миллиарда резервистов).
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16.02.2022 14:42 Ответить
Спикер главы МИД также убеждает, что лидеры Китая и России "строят отношения, основанные на мирной политике и невмешательстве в дела третьих стран".
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16.02.2022 15:08 Ответить
очікувано від червоної китайської мерзоти...
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16.02.2022 14:43 Ответить
Ось і ляльковод заговорив. Віримо Китаю!
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16.02.2022 14:44 Ответить
Без прецедентов не было бы нагнетания, поэтому мнение Китая тут неуместно..
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16.02.2022 14:45 Ответить
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16.02.2022 14:49 Ответить
некер войска на границе концентрировать
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16.02.2022 14:55 Ответить
а це китайча звідки знає? пуцін перед ним звітує чи навпаки?
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16.02.2022 14:56 Ответить
Скажи тогда лубянскому брату, чтобы перебросил свои железки куда-нибудь за Янцзы.
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16.02.2022 15:00 Ответить
https://natribu.org/ Китайцу сюда
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16.02.2022 15:01 Ответить
плешивого тебе на воротник!
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16.02.2022 15:13 Ответить
Задача китайців - шити труси , сумки і освоювати Сибір , а не морду відкривати .
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16.02.2022 15:14 Ответить
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16.02.2022 15:18 Ответить
Китаёзы, для некоторых стран Азии, такое же гавно, как для Украины кацапы. Только они опасней кацапов, так как намного сильнее.
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16.02.2022 15:26 Ответить
Ван Веньбінь -а засунь Ти своє китайське рило в рашстський "сунь к,,,й в чай" а не в Україну і її відносини із тими країнами ,котрі допомагають стримувати кровожадливого рашистського окурка, котрий "будує відносини, засновані на мирній політиці та невтручанні у справи третіх країн". починаючи з окупації Грузії у 2008 року і продовжуючи з 2014 року по сьогоднішній день окупацією частини України, що і спричинило відчуття невпевненості у світі, де і так багато проблем, а також саме це збільшило напругу та роз'єднаність.
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16.02.2022 15:36 Ответить
Мда...
Никакой угрозы: Крым отжали, часть Донбаса оккупировали, разве это угроза?
Так, баловство.
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16.02.2022 15:39 Ответить
Вісь Пекін-Москва-Барлін-Париж захиталася. Америка не дасть так просто посунути себе з вершини Олімпу. Зрадники з Європи своє отримають. Париж вже втратив контракт АПЧ у Австралії. Берлін теж щось отримає за свою кацапофілію. Веселі часи кардинальних геополітичних змін.
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16.02.2022 15:42 Ответить
Якого дідька я не вже можу писати коменти з мобільного?
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16.02.2022 15:44 Ответить
китайцы не видят у границ Украины толпу москалей с бимбами, окуевших!?

))...а они там таки есть...
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16.02.2022 16:08 Ответить
Суки! Надо срочно посольство Тайваня открыть!
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16.02.2022 19:34 Ответить
То ли долбодятел, то ли мошенник как и лавров. Кацапы захватили большУю. часть территории Украины и собираются анексировать, а он говорит о преувеличении опасности. ПНХ вместе с кацапским кораблем.
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22.07.2022 13:45 Ответить
 
 