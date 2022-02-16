Запад преувеличивает российскую угрозу для Украины, - спикер МИД Китая

Китай обвинил Соединенные Штаты в том, что они преувеличивают угрозу РФ для Украины и создают напряжение.

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Нагнетание и дезинформация со стороны некоторых западных стран может создать ощущение неуверенности в мире, где и так много проблем, а также это может увеличить напряжение и разобщенность. Мы надеемся, что соответствующие стороны прекратят кампании дезинформации и сделают больше в пользу мира, взаимного доверия и сотрудничества", - сказал он.

Спикер главы МИД также убеждает, что лидеры Китая и России "строят отношения, основанные на мирной политике и невмешательстве в дела третьих стран".

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