Запад преувеличивает российскую угрозу для Украины, - спикер МИД Китая
Китай обвинил Соединенные Штаты в том, что они преувеличивают угрозу РФ для Украины и создают напряжение.
Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
"Нагнетание и дезинформация со стороны некоторых западных стран может создать ощущение неуверенности в мире, где и так много проблем, а также это может увеличить напряжение и разобщенность. Мы надеемся, что соответствующие стороны прекратят кампании дезинформации и сделают больше в пользу мира, взаимного доверия и сотрудничества", - сказал он.
Спикер главы МИД также убеждает, что лидеры Китая и России "строят отношения, основанные на мирной политике и невмешательстве в дела третьих стран".
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+23 Сергей Сердюк #422362
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ну так и руцкие фашики так говорят "вы все врете!"
и наш лидор... найвэлычнишый, слово в слово...
можна гардиться Галабародькой
Совпадение ?
Не думаю)
оказывается у паРаши мирная политика и в дела она наши не лезет.
Никакой угрозы: Крым отжали, часть Донбаса оккупировали, разве это угроза?
Так, баловство.
))...а они там таки есть...