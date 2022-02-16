Захід перебільшує російську загрозу для України, - речник МЗС Китаю
Китай звинуватив Сполучені Штати в тому, що вони перебільшують загрозу РФ для України та "створюють напругу".
Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбінь, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
"Нагнітання та дезінформація з боку деяких західних країн може створити відчуття невпевненості у світі, де і так багато проблем, а також це може збільшити напругу та роз’єднаність. Ми сподіваємося, що відповідні сторони припинять такі кампанії дезінформації та зроблять більше на користь миру, взаємної довіри та співпраці", - сказав він.
Речник глави МЗС також переконує, що лідери Китаю та Росії "будують відносини, засновані на мирній політиці та невтручанні у справи третіх країн".
Топ коментарі
+23 Сергей Сердюк #422362
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+20 Шрек Баблокат
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+19 Vladislav Zaycev
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ну так и руцкие фашики так говорят "вы все врете!"
и наш лидор... найвэлычнишый, слово в слово...
можна гардиться Галабародькой
Совпадение ?
Не думаю)
оказывается у паРаши мирная политика и в дела она наши не лезет.
Никакой угрозы: Крым отжали, часть Донбаса оккупировали, разве это угроза?
Так, баловство.
))...а они там таки есть...