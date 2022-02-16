Захід перебільшує російську загрозу для України, - речник МЗС Китаю

Китай звинуватив Сполучені Штати в тому, що вони перебільшують загрозу РФ для України та "створюють напругу".

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбінь, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Нагнітання та дезінформація з боку деяких західних країн може створити відчуття невпевненості у світі, де і так багато проблем, а також це може збільшити напругу та роз’єднаність. Ми сподіваємося, що відповідні сторони припинять такі кампанії дезінформації та зроблять більше на користь миру, взаємної довіри та співпраці", - сказав він.

Речник глави МЗС також переконує, що лідери Китаю та Росії "будують відносини, засновані на мирній політиці та невтручанні у справи третіх країн".

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