Войска РФ готовы начать полномасштабную операцию против Украины со второй половины февраля, - отчет эстонской разведки
Эстонская разведка допускает, что Россия может решиться на полномасштабное наступление на Украину во второй половине февраля.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом говорится в опубликованном отчете разведчиков.
В ведомстве отметили, что нынешняя численность российских войск вокруг Украины является крупнейшим наращиванием сил Россией за последние 30 лет.
В течение этого времени МО РФ перебросило к границе свыше 60 мотострелковых и танковых батальонов, свыше 10 ракетных дивизионов "Искандер" и более 30 артиллерийских и реактивных артиллерийских дивизионов.
Контингент поддерживают доминирующие в регионе военно-воздушные силы и Черноморский флот России, оснащенный ракетами "Калибр".
В разведке Эстонии указывают, что еще около 20 тысяч солдат Россия перебросила в Беларусь в рамках "союзных" учений и впервые – "Искандеры" и зенитные комплексы С-400.
Совместные учения "Союзная решимость-2022" были организованы для оправдания или прикрытия развертывания сил в соседней стране, говорится в отчете.
В Белорусь, кроме того, прибыли подразделения трех Воздушно-десантных дивизий. В дальнейшем, допускают в Эстонии, Россия может удерживать ротационную группировку войск на территории Республики.
"По нашей оценке, российские вооруженные силы готовы начать полномасштабную военную операцию против Украины со второй половины февраля. После достижения военной готовности для начала операции понадобится только политическое решение. Если Россия выберет войну, уровень военной угрозы в Европе повысится... Политическое и военное давление России на страны Балтии или НАТО в долгосрочной перспективе может усилиться, если РФ достигнет дипломатического или военного успеха в вопросе Украины", – пишет эстонская разведка.
Напомним, 15 февраля в Минобороны России заявили об отводе части войск в места постоянной дислокации. Однако ни в НАТО, ни в США не подтверждают признаки деэскалации в российско-украинском приграничье.
Вечером 15 февраля американский президент Джо Байден, комментируя кризис в Восточной Европе, сказал, что "вторжение России в Украину все еще остается возможным".
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Поки ми єднаємось влада організовує корупційно кримінальну схему розбазарювання коштів на Тероборону під керівництвом місцевої мафії та партійних керівників Слуги Народу! ВРУ в прийнятому законопроекті 6302 засекретила всі витрати на Тероборону, а міністр оборони Рєзніков відмовився від фінансування Тероборони з бюджету Міноборони і відмовився від додаткових 50 млрд. грн які готова була виділити ВРУ, збільшивши оборонний бюджет МО. Це дивне рішення міністра стало зрозумілим коли місцеві ради почали виділяти десятки мільйонів гривень на Тероборону і ці гроші почали безконтрольно витрачати місцеві Ради без тендерів та Прозорро. Потрібно негайно зупинити це пограбування народу України, та розпочати фінансування Тероборони з бюджету МО по встановленим законодавством процедурам закупівель!
Насчёт шашлыков в теч. полугода Я не был бы настолько оптимистичен...
Насчёт правоты янелоха, то Вообще сомнительно, что он делает что-то достатньо обдумано ( его уровень - сиюминутной хайп, короткая игра, но никак не стратегия)...
Методов и способов дестабилизации вагон и маленькая тележка ( самальоты-пулимьоты на границе - только один из них)...
у нас Украинская Армия имеет бойцов - 250 тысяч человек!!!
У нас 400-500 тысяч Ветеранов, у нас 400 тысяч нацгвардии!!
у нас 57% населения готово защищать страну!!
100 тысяч кацапских рыл - отсосут!
в этих обстоятельствах зеленский - жертва! военные докладывали ему, что 100 рыл ничего не смогут сделать Украине, вот он и пел про шашлыки.
У Байдена была другая задача - сплотить плывущих в форватере рахи европейских союзничков и ему это удалось! Преувеличив возможности и угрозы со стороны 100 тысяч рыл рассказами про 2 дня на захват Киева, он напугал европейцев так, что они начали шевелиться!
Следующее сообщение будет от главы Румынской разведки... 17.02 в 00:15:10 будет прорыв в направление Троещины со стороны Борщаговки!
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3747961.html Ой, засРашка своё вЯличие уронила)
Зараз відбувається не просто деескалація, а значно більша, можна сказати, історична подія. В ці дні відбувається десакралізація величі росії.
Коли вони приїхали на засідання росія-НАТО, вони ледь не примушували цілувати їх підошви. На їх думку, від російського металобрухту на кордонах України увесь світ мав накласти повні штани. Вони вели себе зверхньо і розмовляли крізь зуби.
На це дивився весь світ. І цивілізований, і васали росії.
Це мала бути тріумфальна перемога грубої сили.
Але станом на сьогодні, весь світ побачив, що особливої сили і немає, і король-то голий.
І саме це розуміння буде визначати подальший хід історії.
Як би це пафосно не звучало, росія пред'явила все, що могла і ... здулась.
Так, зараз буде багато перемовин, дипломатії і т.п. Але позиції сторін сильно змінилися.
Не на користь росії.🙁
Йозеф Кнехт
Насчёт правоты янелоха, то Вообще сомнительно, что он делает что-то достатньо обдумано ( его уровень сиюминутной хайп, но никак не стратегия)...
Друга половина лютого не закінчилася.
И открою большой секрет - ЗСУ всё время на боевом дежурстве. Их боеготовность не зависит от того в истерике нарид или нет .
А на раме есть надпись: «Посвящается всем великим завоевателям - прошедшим, настоящим и будущим».
Всем строителям тысячелетних рейхов и восстановителям империй.
Будет, так будет. Нет - и хорошо.
Просто надо быть готовыми и всё
Может быть после олимпиады, или летом еще попробует напасть.
На границах стоит группировка, полностью готовая к вторжению. Когда начнется вторжение? Да когда угодно! В любой момент.
Все вот эти "15-16 февраля", "во второй половине февраля" - это или гадание на кофейной гуще или трансляция, специально созданной ГРУ РФ, дезинформации.
Дурачёк...
Им даже выгодно - вот так. Пока мы тратим. Тратим на страховку пассажирских рейсов (-16млрд грн из бюджета), на тероборону, на оружие ... а бюджет не резиновый. А квоты например для импорта в ЕС - никто не отменял, реально их даже уменьшили (формально увеличили, но расширили диапазоны таможенных кодов по которым они применяются)...
Обстрелять ракетами могут, но не начать вторжение! А если начнут вторжение, то одновременно.
Все согласятся, что на Одессу и Марик они точно пойдут.
Так вот даже загрузить десант в 12 кораблей, что зашли в ЧМ, россияне будут идти до лиманов под Одессой - 550 км со средней скоростью БДК в 17 узлов или 31 км\ч. Почти 18 часов - это без технических проблем и сюрпризов от погоды!
Любая разведка, а США тем более, весь этот процесс срисует точно. Так что внезапности тут не будет 100%. С танковыми подразделениями та же картина, если не хуже, учитывая погодные условия.