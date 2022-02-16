Войска РФ готовы начать полномасштабную операцию против Украины со второй половины февраля, - отчет эстонской разведки

Эстонская разведка допускает, что Россия может решиться на полномасштабное наступление на Украину во второй половине февраля.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом говорится в опубликованном отчете разведчиков.

В ведомстве отметили, что нынешняя численность российских войск вокруг Украины является крупнейшим наращиванием сил Россией за последние 30 лет.

В течение этого времени МО РФ перебросило к границе свыше 60 мотострелковых и танковых батальонов, свыше 10 ракетных дивизионов "Искандер" и более 30 артиллерийских и реактивных артиллерийских дивизионов.

Контингент поддерживают доминирующие в регионе военно-воздушные силы и Черноморский флот России, оснащенный ракетами "Калибр".

В разведке Эстонии указывают, что еще около 20 тысяч солдат Россия перебросила в Беларусь в рамках "союзных" учений и впервые – "Искандеры" и зенитные комплексы С-400.

Совместные учения "Союзная решимость-2022" были организованы для оправдания или прикрытия развертывания сил в соседней стране, говорится в отчете.

В Белорусь, кроме того, прибыли подразделения трех Воздушно-десантных дивизий. В дальнейшем, допускают в Эстонии, Россия может удерживать ротационную группировку войск на территории Республики.

"По нашей оценке, российские вооруженные силы готовы начать полномасштабную военную операцию против Украины со второй половины февраля. После достижения военной готовности для начала операции понадобится только политическое решение. Если Россия выберет войну, уровень военной угрозы в Европе повысится... Политическое и военное давление России на страны Балтии или НАТО в долгосрочной перспективе может усилиться, если РФ достигнет дипломатического или военного успеха в вопросе Украины", – пишет эстонская разведка.

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Напомним, 15 февраля в Минобороны России заявили об отводе части войск в места постоянной дислокации. Однако ни в НАТО, ни в США не подтверждают признаки деэскалации в российско-украинском приграничье.

Вечером 15 февраля американский президент Джо Байден, комментируя кризис в Восточной Европе, сказал, что "вторжение России в Украину все еще остается возможным".