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Войска РФ готовы начать полномасштабную операцию против Украины со второй половины февраля, - отчет эстонской разведки

Войска РФ готовы начать полномасштабную операцию против Украины со второй половины февраля, - отчет эстонской разведки

Эстонская разведка допускает, что Россия может решиться на полномасштабное наступление на Украину во второй половине февраля.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом говорится в опубликованном отчете разведчиков.

В ведомстве отметили, что нынешняя численность российских войск вокруг Украины является крупнейшим наращиванием сил Россией за последние 30 лет.

В течение этого времени МО РФ перебросило к границе свыше 60 мотострелковых и танковых батальонов, свыше 10 ракетных дивизионов "Искандер" и более 30 артиллерийских и реактивных артиллерийских дивизионов.

Контингент поддерживают доминирующие в регионе военно-воздушные силы и Черноморский флот России, оснащенный ракетами "Калибр".

В разведке Эстонии указывают, что еще около 20 тысяч солдат Россия перебросила в Беларусь в рамках "союзных" учений и впервые – "Искандеры" и зенитные комплексы С-400.

Совместные учения "Союзная решимость-2022" были организованы для оправдания или прикрытия развертывания сил в соседней стране, говорится в отчете.

В Белорусь, кроме того, прибыли подразделения трех Воздушно-десантных дивизий. В дальнейшем, допускают в Эстонии, Россия может удерживать ротационную группировку войск на территории Республики.

"По нашей оценке, российские вооруженные силы готовы начать полномасштабную военную операцию против Украины со второй половины февраля. После достижения военной готовности для начала операции понадобится только политическое решение. Если Россия выберет войну, уровень военной угрозы в Европе повысится... Политическое и военное давление России на страны Балтии или НАТО в долгосрочной перспективе может усилиться, если РФ достигнет дипломатического или военного успеха в вопросе Украины", – пишет эстонская разведка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уоллес о возможном вторжении РФ в Украину: "Ничего не закончилось, они не сняли ноги с педали газа"

Напомним, 15 февраля в Минобороны России заявили об отводе части войск в места постоянной дислокации. Однако ни в НАТО, ни в США не подтверждают признаки деэскалации в российско-украинском приграничье.

Вечером 15 февраля американский президент Джо Байден, комментируя кризис в Восточной Европе, сказал, что "вторжение России в Украину все еще остается возможным".

Автор: 

вторжение (508) отчет (412) разведка (4171) Эстония (1418) Минобороны рф (925)


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Топ комментарии
+23

https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3747961.html Ой, засРашка своё вЯличие уронила)

Зараз відбувається не просто деескалація, а значно більша, можна сказати, історична подія. В ці дні відбувається десакралізація величі росії.
Коли вони приїхали на засідання росія-НАТО, вони ледь не примушували цілувати їх підошви. На їх думку, від російського металобрухту на кордонах України увесь світ мав накласти повні штани. Вони вели себе зверхньо і розмовляли крізь зуби.
На це дивився весь світ. І цивілізований, і васали росії.
Це мала бути тріумфальна перемога грубої сили.
Але станом на сьогодні, весь світ побачив, що особливої сили і немає, і король-то голий.
І саме це розуміння буде визначати подальший хід історії.
Як би це пафосно не звучало, росія пред'явила все, що могла і ... здулась.
Так, зараз буде багато перемовин, дипломатії і т.п. Але позиції сторін сильно змінилися.
Не на користь росії.🙁
Йозеф Кнехт
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16.02.2022 14:17
+22
https://mi3ch.livejournal.com/5286448.html Картину Василия Верещагина «Апофеоз войны» знают, наверное, все. Но, как правило, ее показывают без рамы.

А на раме есть надпись: «Посвящается всем великим завоевателям - прошедшим, настоящим и будущим».
Всем строителям тысячелетних рейхов и восстановителям империй.
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16.02.2022 14:21
+17
Черт. Я только успокоился.
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16.02.2022 14:15
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Правила форума Совет форумчан
Ох ****, побегу за спичками, бо ******* все разметут...
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16.02.2022 14:15 Ответить
Досить вже страшилок. Не буде росія нападати, це вчора стало зрозуміло. Якби путєн міг напасти, він би вчора напав. Але путєн виявився неготов, він не планував, він лякав нас щоб ми прогнулись, а реально нічого не готово для наступу. Тупо катають по росії техніку але техніка та військовий персонал не готові до наступу. Те саме з авіацією та ракетними військами. Для наступу потрібно готуватись набагато більше. Зеленський був правий, Байден був неправий, або спеціально підштовхував путіна до нападу, але не зміг підштовхнути бо в російський армії бардак і бардель. Тому всі ці нові страшилки вже нецікаві. В нас є мінімум півроку поки путін буде готуватись до нападу по-справжньому. Зараз потрібно створювати Тероборону і не дати розікрасти народні кошти на Теробороні!

Поки ми єднаємось влада організовує корупційно кримінальну схему розбазарювання коштів на Тероборону під керівництвом місцевої мафії та партійних керівників Слуги Народу! ВРУ в прийнятому законопроекті 6302 засекретила всі витрати на Тероборону, а міністр оборони Рєзніков відмовився від фінансування Тероборони з бюджету Міноборони і відмовився від додаткових 50 млрд. грн які готова була виділити ВРУ, збільшивши оборонний бюджет МО. Це дивне рішення міністра стало зрозумілим коли місцеві ради почали виділяти десятки мільйонів гривень на Тероборону і ці гроші почали безконтрольно витрачати місцеві Ради без тендерів та Прозорро. Потрібно негайно зупинити це пограбування народу України, та розпочати фінансування Тероборони з бюджету МО по встановленим законодавством процедурам закупівель!
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16.02.2022 14:19 Ответить
Я там ниже ответил , но повторюсь:
Насчёт шашлыков в теч. полугода Я не был бы настолько оптимистичен...
Насчёт правоты янелоха, то Вообще сомнительно, что он делает что-то достатньо обдумано ( его уровень - сиюминутной хайп, короткая игра, но никак не стратегия)...
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16.02.2022 14:35 Ответить
это уже просто сюрреализм какой то или массовая истерия или приколы нашей Европы... или троллинг Путина и Рашки... честно говоря все это ЕСЛИ НЕ ГРУБО ЗА..@@.ЛО!!!!!
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16.02.2022 14:39 Ответить
В твоих словах признак недостатка ненависти. Тебе необходимо увеличить прием пропаганды, тогда головные боли пройдут и сможешь принять эту реальность.
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16.02.2022 15:18 Ответить
Всегда лучше перебдеть, чем недобдеть. Истерия - это не приколы США и Европы. Это действенная защита для нас, т.к. на слабучего президента у украинцев нет надежды. Если бы не эта истерия - на рождество... в конце декабря... в январе... 11-16 го февраля... - то всё бы могло уже случиться. Да, надоело... Но я , например, готова терпеть эту истерию и дальше, пусть нам плохо, но ведь и путиняке западло! Лишь бы это не закончилось тем, что Байден "остановил" войну, а путиняка запустил свой поток-2.
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16.02.2022 16:59 Ответить
Істерія це провокація путіна на напад на Україну. Це для нас погано - США відкрито дрочать путєна і ************ його до початку агресії. Якщо так далі піде путєн рано чи пізно набереться їді та нападе.
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16.02.2022 17:47 Ответить
Знову збирати біля кордону та узбережжя всю цю масу військової техніки та військового персоналу потрібно буде півроку. Зараз путєн зібрав їх небоєготовими, просто полякати США та ЄС, а США та ЄС почали тролити путєна - ну нападай, чого стоїш як поц і виявилось що путєн тупо не готовий, а то б напав не роздумуючи. Він парень тупуватий та агресивний, його довго дрочити не потрібно! Але був просто не готовий, бо це все була бутафорія. Зараз путєн обізлиться і піде по-справжньому готуватись до вторгнення. Все це займе десь півроку.
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16.02.2022 15:17 Ответить
Если масштабность канители выставляется напоказ, цели, скорее всего, лежит в другой плоскости...
Методов и способов дестабилизации вагон и маленькая тележка ( самальоты-пулимьоты на границе - только один из них)...
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16.02.2022 15:39 Ответить
Коли США починають дрочити путєна і провокувати його на напад, той буде нападати! Спочатку ми мали тільки одного хворого маніяка який був з нами в одній клітці, а тепер ми маємо маніяка з нами в клітці і купу неадекватів за межамі клітки які кричать і провокують маніяка на подальші дії. Тобто ситуація змінилась не на нашу користь!
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16.02.2022 17:48 Ответить
Серйозно? А як треба було?
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16.02.2022 17:56 Ответить
Потрібно було допомагати Україні зброєю ще в 2014 році і зупиняти путіна коли він тільки починав захоплювати Крим! Тоді можна було все це зупинити, але США навпаки підбадьорували путіна і просили нас не стріляти, бо це може спричинити тяжкі наслідки для союзників США в Європі, які до війни виявились геть не готовими! Короче за наш рахунок США вирулювало, озброювало союзників в Європі ударними БПЛА, давало час на ремонт бронетехніки та оновлення зброї, поки путін завойовував Крим та Донбас. А нам потрібно було не слухати США а стріляти в путіна зі всіх стволів і покуй що про це думає США та ЄС!
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16.02.2022 22:45 Ответить
У буратинки роль статиста в этой ИГРЕ... Порой он несет отсебятину, как "артист оригинального жанра", которую нужно / 10, порой он попадает в такт...
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16.02.2022 14:59 Ответить
ну, во-первых, 100 тысяч кацапских рыл не могут сделать ничего Украине, кроме как слегка покусать! их тут всех утилизируют в говно!
у нас Украинская Армия имеет бойцов - 250 тысяч человек!!!
У нас 400-500 тысяч Ветеранов, у нас 400 тысяч нацгвардии!!
у нас 57% населения готово защищать страну!!
100 тысяч кацапских рыл - отсосут!

в этих обстоятельствах зеленский - жертва! военные докладывали ему, что 100 рыл ничего не смогут сделать Украине, вот он и пел про шашлыки.

У Байдена была другая задача - сплотить плывущих в форватере рахи европейских союзничков и ему это удалось! Преувеличив возможности и угрозы со стороны 100 тысяч рыл рассказами про 2 дня на захват Киева, он напугал европейцев так, что они начали шевелиться!
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16.02.2022 15:01 Ответить
Байден знав що путєн неготовий нападати і все це вистава і тупо відпіарився на путіні, відтоптався на ньому як хотів, піднявши свій рейтинг в космос. А путін обізлився і пішов готуватись до справжньої агресії, щоб провчити США та ЄС нападом на Україну і довести всьому світу що він не балабол. В нас є тіки надія що путєн від злості помре протягом півроку і війни не буде. Бо інакше через півроку гарантована війна.
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16.02.2022 15:20 Ответить
у куйла нет никаких шансов победить такую страну как Украина, при условии, что не будет сабботажа!
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16.02.2022 16:25 Ответить
Так путєну і не потрібно перемагати Україну, йому потрібна війна, нестабільність, біженці, телекартинка бомбардувань, піар на війні серед росіян, вигадані перемоги в телевізорі. Що робить путєн з 2014 року - веде безкінечну війну обмеженими ресурсами, тобто створює картинку в телевізорі. путєн може заради картинки напасти, побомбити українські міста і знові затягнути цю війну на 20 років.
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16.02.2022 17:52 Ответить
ну так начав войну, куйло снимет все ограничения на ответные действия с нашей стороны
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16.02.2022 17:59 Ответить
Черт. Я только успокоился.
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16.02.2022 14:15 Ответить
гы . Отличный коммент!
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16.02.2022 14:26 Ответить
Тому вже зараз росіян треба знищувати...
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16.02.2022 14:15 Ответить
Ну так вперёд . Те кто-то не даёт их зныщувать? Не спустили тебя с поводка?
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16.02.2022 14:47 Ответить
та пох. як казали колсь карфаген має бути знищеним!
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16.02.2022 14:16 Ответить
Курфаген

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16.02.2022 14:23 Ответить
курфакен
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16.02.2022 14:27 Ответить
Курфаген має бути зруйнований!!!
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16.02.2022 15:49 Ответить
Хватит уже сроки ставить, нормально спать не могу из-за напряжения
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16.02.2022 14:16 Ответить
Я вже й "кушать" не можу.
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16.02.2022 14:18 Ответить
Эстонский Щирлиц пришел на помощь британскому Джеймсу Бонду.
Следующее сообщение будет от главы Румынской разведки... 17.02 в 00:15:10 будет прорыв в направление Троещины со стороны Борщаговки!
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16.02.2022 14:17 Ответить
Разве что прорыв канализации)
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16.02.2022 15:06 Ответить
А молдавская разведка сообщила шо нападут 29-30 февраля.
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16.02.2022 15:20 Ответить
И это самый точный прогноз..
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16.02.2022 15:41 Ответить
Ну, насчёт 29 февраля я бы усомнился, а вот 30 февраля - вероятность 99,9%😁
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16.02.2022 16:15 Ответить
Шойгу сказал «Мы из принципа нападём в третей или даже четвёртой половине февраля, не раньше 30 го числа, точно»
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16.02.2022 20:18 Ответить
Естонська розвідка це вам не якась там МІ6. Їм треба довіряти.
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16.02.2022 14:17 Ответить

https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3747961.html Ой, засРашка своё вЯличие уронила)

Зараз відбувається не просто деескалація, а значно більша, можна сказати, історична подія. В ці дні відбувається десакралізація величі росії.
Коли вони приїхали на засідання росія-НАТО, вони ледь не примушували цілувати їх підошви. На їх думку, від російського металобрухту на кордонах України увесь світ мав накласти повні штани. Вони вели себе зверхньо і розмовляли крізь зуби.
На це дивився весь світ. І цивілізований, і васали росії.
Це мала бути тріумфальна перемога грубої сили.
Але станом на сьогодні, весь світ побачив, що особливої сили і немає, і король-то голий.
І саме це розуміння буде визначати подальший хід історії.
Як би це пафосно не звучало, росія пред'явила все, що могла і ... здулась.
Так, зараз буде багато перемовин, дипломатії і т.п. Але позиції сторін сильно змінилися.
Не на користь росії.🙁
Йозеф Кнехт
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16.02.2022 14:17 Ответить
Да думаю в нас буде постійна загроза вторгнення , потрібно бути завжди на поготові.Потрібно якось зробити ротації щоб люди не були втомлені .
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16.02.2022 14:17 Ответить
Тобто ви до нас, а ми у Грейт Брітн?
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16.02.2022 14:19 Ответить
Насчёт шашлыков Я не был бы настолько оптимистичен...
Насчёт правоты янелоха, то Вообще сомнительно, что он делает что-то достатньо обдумано ( его уровень сиюминутной хайп, но никак не стратегия)...
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16.02.2022 14:28 Ответить
Шановні естонці, друга половина лютого почалася вчора ви троооооохи заааааапізнилися
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16.02.2022 14:18 Ответить
Кацапське шовінізм смердить.
Друга половина лютого не закінчилася.
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16.02.2022 14:24 Ответить
Цензор передруковує застарілі новини.
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16.02.2022 14:28 Ответить
Это будет сделано тогда, когда этого никто не ожидает. Пару раз блефанут, народ расслабится, и тогда будет спмое время.
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16.02.2022 14:19 Ответить
Если после каждого блефования будут прилетать пачки самбелей с ништяками, то пусть блефуют побольше.
И открою большой секрет - ЗСУ всё время на боевом дежурстве. Их боеготовность не зависит от того в истерике нарид или нет .
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16.02.2022 14:46 Ответить
https://mi3ch.livejournal.com/5286448.html Картину Василия Верещагина «Апофеоз войны» знают, наверное, все. Но, как правило, ее показывают без рамы.

А на раме есть надпись: «Посвящается всем великим завоевателям - прошедшим, настоящим и будущим».
Всем строителям тысячелетних рейхов и восстановителям империй.
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16.02.2022 14:21 Ответить
если честно, то эти прогнозы ******** уже...
Будет, так будет. Нет - и хорошо.
Просто надо быть готовыми и всё
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16.02.2022 14:22 Ответить
Да плевать что тебя там и куда, раз не хватает мозгов задуматься для чего это делают.
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16.02.2022 14:27 Ответить
эстонский разведчик, ты?
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16.02.2022 14:29 Ответить
и для чего же это делают?
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16.02.2022 14:35 Ответить
Думать не хочется, да?
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16.02.2022 14:37 Ответить
Что бы спихнуть последнии 5 гаубиц без прицела. Читай новости.
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16.02.2022 16:17 Ответить
"газеты читать надо!" (с)
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16.02.2022 16:19 Ответить
он читает и ест помидоры на ночь
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16.02.2022 18:35 Ответить
по вашому путен має назвати дату й час ?
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16.02.2022 14:24 Ответить
АПЯТЬ?
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16.02.2022 14:39 Ответить
Плешивый насрал под дверью. Хотел убежать но подскользнулся
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16.02.2022 14:39 Ответить
Сейчас идет потепление с дождями. Ну какое наступление?
Может быть после олимпиады, или летом еще попробует напасть.
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16.02.2022 14:43 Ответить
Вот так потихоньку и до 2030 года доживём..
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16.02.2022 14:44 Ответить
Ну, такое себе предупреждение ...
На границах стоит группировка, полностью готовая к вторжению. Когда начнется вторжение? Да когда угодно! В любой момент.
Все вот эти "15-16 февраля", "во второй половине февраля" - это или гадание на кофейной гуще или трансляция, специально созданной ГРУ РФ, дезинформации.
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16.02.2022 14:44 Ответить
ГРУ РФ прям из уст Байдена вещает, для пущей надежности
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16.02.2022 15:17 Ответить
Шутки шутками, но с большой долей вероятности эту дезу подкидывают именно кацапы для дестабилизации и снятия реакции
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16.02.2022 16:22 Ответить
Столько дней в полях . Как минимум пропита солярка , Зипы, Акб, брезент инструмент , запаски, сухпайки,портки и т.д.. До конца февраля пропьют все шо осталось. Спасет только весенний березовый сок на бражку.
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16.02.2022 14:49 Ответить
Шо опять?
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16.02.2022 14:52 Ответить
Парагвайская разведка считает, что раньше понедельника в марте вторжение не начнется!
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16.02.2022 14:52 Ответить
может хватит уже? народ украины готов ....
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16.02.2022 14:52 Ответить
а что там люксембургская разведка?
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16.02.2022 14:57 Ответить
Справа в тім, що рішення (позитивне для України) щодо членства України в НАТО вже прийняте. Інакше б не верещали в кремлі так, ніби їм сірчану кослоту на причинне місце вилили. А саме ця подія ТАК хвилює кремлінів не тільки останнім часом, а, принаймні, останні вісім років.
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16.02.2022 14:58 Ответить
ким прийняте?
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16.02.2022 15:00 Ответить
Петей и продолжил Вовочка с РНБО.
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16.02.2022 16:21 Ответить
Сам придумал?
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16.02.2022 15:08 Ответить
Мобілізація - це війна. Мобілізація ділиться на приховану і відкриту. Приховану мобілізацію (накопичення матеріального і людського ресурсу) пройдено. Стадія відкритої мобілізації у частині стягнення техніки, б/к, майна до кордону в основному завершилась. Залишилось закінчити останню стадію відкритої мобілізації - комплектування особовим складом частин вторгнення і стратегічних резервів. Тому у військовому розумінні війна уже почалась.
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16.02.2022 15:00 Ответить


Дурачёк...
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16.02.2022 15:06 Ответить
А ви у курсі що таке прогноз?
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16.02.2022 15:09 Ответить
Год не уточнили
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16.02.2022 15:07 Ответить
2014
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16.02.2022 15:14 Ответить
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16.02.2022 15:12 Ответить
"Естонська розвідка". це те саме що "британські вчені" . З однієї опери Цирк для лохторату триває
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16.02.2022 15:14 Ответить
"готові почати" та "допускають, що можуть почати" -- є все ж таки різниця. Панове журналісти та редактори, менше хайпу!
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16.02.2022 15:31 Ответить
В Эстонии есть разведка?
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16.02.2022 15:36 Ответить
Жить захочешь - не так раскарячешься. Люди всю 20 лет под давлением живут и многому научились. Теперь делятся с нами. Думаю, что стоит сказать СПАСИБО! и делать выводы...
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16.02.2022 15:53 Ответить
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16.02.2022 15:45 Ответить
Интересно, сколько они могут стоять у границы?Я так понимаю полевые условия это большие затраты.
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16.02.2022 15:49 Ответить
Окупается выросшими ценами на газ и на нефть. А если учесть что все эти затраты бюджетируются заранее при старых ценах на нефть и газ, с принципиально одинаково по стоимости - 500-1000 км левее/правее по карте... то они еще и в выигрыше.

Им даже выгодно - вот так. Пока мы тратим. Тратим на страховку пассажирских рейсов (-16млрд грн из бюджета), на тероборону, на оружие ... а бюджет не резиновый. А квоты например для импорта в ЕС - никто не отменял, реально их даже уменьшили (формально увеличили, но расширили диапазоны таможенных кодов по которым они применяются)...
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16.02.2022 16:06 Ответить
Вони там з 14-го. Вже 8 років я чую про 200-тисячне військо на кордонах і, періодично, про "путін нападе", особливо перед черговим підвищенням тарифів.
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16.02.2022 16:34 Ответить
Лично я для себя понял из вчерашней катавасии следующее. Внезапно напасть они не смогут.
Обстрелять ракетами могут, но не начать вторжение! А если начнут вторжение, то одновременно.
Все согласятся, что на Одессу и Марик они точно пойдут.
Так вот даже загрузить десант в 12 кораблей, что зашли в ЧМ, россияне будут идти до лиманов под Одессой - 550 км со средней скоростью БДК в 17 узлов или 31 км\ч. Почти 18 часов - это без технических проблем и сюрпризов от погоды!
Любая разведка, а США тем более, весь этот процесс срисует точно. Так что внезапности тут не будет 100%. С танковыми подразделениями та же картина, если не хуже, учитывая погодные условия.
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16.02.2022 15:51 Ответить
Единственный вменяемый комментарий. Сам из Одессы.
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16.02.2022 16:33 Ответить
О, эст-т-о-о-о-н-цы-ы...ы проснулись.
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16.02.2022 15:55 Ответить
можуть то можуть а чи закінчать
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16.02.2022 16:59 Ответить
Я бьі не иронизировал над єстонской разведкой . Разведки США и стран НАТО опираются , в основном , на технические средства разведки , а у кого есть хорошая агентурная информация , мьі не знаем . У єстонцев работа с агентурньіми источниками - основная , за неимением спутников и т.п. , может , им и удалось внедрить или завербовать хороший источник в ВС РФ .
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16.02.2022 17:18 Ответить
Якщо б це знав Зеля він би переніс день єднання з 16-ого лютого на 2-у половину місяця.
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16.02.2022 18:29 Ответить
Достали уже эти предсказатели.
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16.02.2022 20:39 Ответить
Предупреждали же Европу- как только будет готов газопровод в обход Украины , Россия начнет войну.
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16.02.2022 21:15 Ответить
 
 