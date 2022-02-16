Отвода российских войск от границы с Украиной не наблюдается, - Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что, несмотря на заявления РФ, отвода российских войск от границы с Украиной не наблюдается.
Об этом заявил Госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью Фактам, сообщает Цензор.НЕТ.
"Мы должны меньше сосредотачиваться на том, что говорит Россия, и больше сосредотачиваться на том, что она делает. Мы еще не увидели ни одного вывода вооруженных сил, окружающих Украину, ни отступления, ни прекращения так называемых учений, в которых, как утверждает Россия , участвует", - объяснил Блинкен.
"Мы еще не увидели ни одного отступления, отвода российских войск от границ Украины. Мы очень внимательно наблюдаем за этим, и опять же очень важно смотреть на то, что на самом деле делает Россия, а не на то, что она говорит, что делает", - добавил глава Госдепа.
"Мы не видели окончательного решения президента Путина, но мы знаем, что он создал способность действовать очень, очень быстро. И, как мы уже сказали, если он выберет путь возобновления агрессии против Украины, это может произойти в любой момент, и важно чтобы люди понимали, что даже если мы работаем сверхурочно с помощью дипломатии, чтобы не дать России возобновить свою агрессию", - пояснил действия США Блинкен.
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напомню, что эта группировка в полтора раза больше безрезультатно штурмовала Джохар 2 месяца!!
Загугліть двійники путіна, смерть путіна.
Якщо рівень IQ не нижчий ніж в равлика, все відразу стає зрозумілим.
Росією керують ззовні через двійників. Війну між Росією та Україною бажає розв'язати третя сторона...
Тож не варто недооцінювати рівень загрози. Схоже, розвал Росії запланований лише після знищення нею України
Хги Вова а краще як твій дід Аді застрились у бункері.