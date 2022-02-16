Отвода российских войск от границы с Украиной не наблюдается, - Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что, несмотря на заявления РФ, отвода российских войск от границы с Украиной не наблюдается.

Об этом заявил Госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью Фактам, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы должны меньше сосредотачиваться на том, что говорит Россия, и больше сосредотачиваться на том, что она делает. Мы еще не увидели ни одного вывода вооруженных сил, окружающих Украину, ни отступления, ни прекращения так называемых учений, в которых, как утверждает Россия , участвует", - объяснил Блинкен.

"Мы еще не увидели ни одного отступления, отвода российских войск от границ Украины. Мы очень внимательно наблюдаем за этим, и опять же очень важно смотреть на то, что на самом деле делает Россия, а не на то, что она говорит, что делает", - добавил глава Госдепа.

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"Мы не видели окончательного решения президента Путина, но мы знаем, что он создал способность действовать очень, очень быстро. И, как мы уже сказали, если он выберет путь возобновления агрессии против Украины, это может произойти в любой момент, и важно чтобы люди понимали, что даже если мы работаем сверхурочно с помощью дипломатии, чтобы не дать России возобновить свою агрессию", - пояснил действия США Блинкен.