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Новости Агрессия России против Украины Война
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Отвода российских войск от границы с Украиной не наблюдается, - Блинкен

Отвода российских войск от границы с Украиной не наблюдается, - Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что, несмотря на заявления РФ, отвода российских войск от границы с Украиной не наблюдается.

Об этом заявил Госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью Фактам, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы должны меньше сосредотачиваться на том, что говорит Россия, и больше сосредотачиваться на том, что она делает. Мы еще не увидели ни одного вывода вооруженных сил, окружающих Украину, ни отступления, ни прекращения так называемых учений, в которых, как утверждает Россия , участвует", - объяснил Блинкен.

"Мы еще не увидели ни одного отступления, отвода российских войск от границ Украины. Мы очень внимательно наблюдаем за этим, и опять же очень важно смотреть на то, что на самом деле делает Россия, а не на то, что она говорит, что делает", - добавил глава Госдепа.

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"Мы не видели окончательного решения президента Путина, но мы знаем, что он создал способность действовать очень, очень быстро. И, как мы уже сказали, если он выберет путь возобновления агрессии против Украины, это может произойти в любой момент, и важно чтобы люди понимали, что даже если мы работаем сверхурочно с помощью дипломатии, чтобы не дать России возобновить свою агрессию", - пояснил действия США Блинкен.

Автор: 

армия РФ (19115) США (26506) Блинкен Энтони (937)


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Топ комментарии
+26
Хоть этот вменяемый!!! Спасибо, Америка!!!
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16.02.2022 16:35
+14
не мешайте бубочке упиваться званием хлавнокомандующего
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16.02.2022 16:35
+9
Сруцким вірити ніколи не можна, це здебільшого брехливі потвори, які керуються лише низинними інстинктами у своїх діях, вбивати, грабувати, катувати тощо.
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16.02.2022 16:41
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не мешайте бубочке упиваться званием хлавнокомандующего
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16.02.2022 16:35 Ответить
кловонокомандующий
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16.02.2022 16:38 Ответить
клоунокомандующий
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16.02.2022 17:55 Ответить
...між иншим, майбутній лавреат премії шНобеля, якщо вірити антогові_геращенку
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16.02.2022 17:51 Ответить
Хоть этот вменяемый!!! Спасибо, Америка!!!
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16.02.2022 16:35 Ответить
кацапи просто поміняли дату
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16.02.2022 16:35 Ответить
напомню, что кацапы пытались захватить город Джохар, группировкой в полтора раза больше, чем та шобла, которая сейчас распорошена на протяжении 3,5 тысяч километров украинской границы!
напомню, что эта группировка в полтора раза больше безрезультатно штурмовала Джохар 2 месяца!!
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16.02.2022 17:07 Ответить
Напомню, что это было 27 лет назад во время полного развала страны и армии . Сегодня у них армия намного боеспособная . Не теряйте бдительность , противник очень коварен и силён .
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16.02.2022 18:38 Ответить
Пока просто в спам ,наблюдаем дальше...
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16.02.2022 23:14 Ответить
Это не Спам , а историческая реальность ! Не наблюдать нужно за противником , а восстаналивать свой разваленный ВПК , переходить на современные виды оружия.
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18.02.2022 14:39 Ответить
За бубочкіним планом иі сьогодні єднаємся з московієй.
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16.02.2022 16:36 Ответить
А буба вместо того что бы еднаться с ленкой будет сегодня еднаться с Андреем Елдаком
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16.02.2022 16:37 Ответить
Многоходовочник , - Блін , - Жде коли його війська з Запоя вийдуть
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16.02.2022 16:37 Ответить
Вова-тєпєрь твой виход палкаводєц...
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16.02.2022 16:37 Ответить
show must go on
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16.02.2022 16:37 Ответить
Добре що американці остаточно переконуються які брехливі валенкі з півночі
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16.02.2022 16:37 Ответить
Може кожен день до 1 березня назвати "святом"?
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16.02.2022 16:38 Ответить
20.02.2022 ? **** выбирает красивую дату смерти московии ?
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16.02.2022 16:39 Ответить
22.02.2022 еще круче дата. думаю куча народу поженится в этот день. Но и разведется потом тоже куча
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16.02.2022 16:59 Ответить
Путін самостійно нічого не вирішує. Він давно покійник.
Загугліть двійники путіна, смерть путіна.
Якщо рівень IQ не нижчий ніж в равлика, все відразу стає зрозумілим.
Росією керують ззовні через двійників. Війну між Росією та Україною бажає розв'язати третя сторона...
Тож не варто недооцінювати рівень загрози. Схоже, розвал Росії запланований лише після знищення нею України
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16.02.2022 17:48 Ответить
і таке може бути...
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16.02.2022 17:58 Ответить
Я так і гадав , равлику , що то винна третя сторона. Ну не московія ж винна , дійсно так !
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16.02.2022 18:42 Ответить
двійники, мож і є, з них станеться, але щоб зовні..., от якби з Марсу - можна було б і повірити, а якщо йдеться про ззовні рф - це вигадки
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16.02.2022 20:13 Ответить
Звичайно що вигадки - вам же точно слід повірити
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16.02.2022 20:23 Ответить
Сруцким вірити ніколи не можна, це здебільшого брехливі потвори, які керуються лише низинними інстинктами у своїх діях, вбивати, грабувати, катувати тощо.
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16.02.2022 16:41 Ответить
Чим більше ***** лякає світ ти сильніша Україна та об'єднана Еаропа та США.
Хги Вова а краще як твій дід Аді застрились у бункері.
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16.02.2022 16:42 Ответить
Не можна розслаблятися! Підступність москалів - головна їх зброя!
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16.02.2022 16:59 Ответить
Да не уйдут они никуда. Х***лу очень понравилось как к нему в очередь выстраивается весь западный бомонд сдавать анализ ккала
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16.02.2022 16:59 Ответить
Ну а що, звіз з Уралу весь металобрухт і встраює вистави, а ці дурники ведуться
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16.02.2022 17:04 Ответить
Що і слідувало очікувати
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16.02.2022 17:04 Ответить
до чего отмороженный кремль с президентом и всеми власть..... ведь понимают и знают что находятся под пристальным наблюдением разведки как наземной так и космической как на ладони всё посчитать можно по штучно при желании отморозки ...больше нечего говорить((
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16.02.2022 17:04 Ответить
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16.02.2022 17:07 Ответить
а вот освежающий пакет полезных санкций мог бы стать хорошим стимулом.
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16.02.2022 17:08 Ответить
А теперь если даже и кацапы все под китайскую границу отведут все равно будет "не спостеригаеться"...Теперь ***** прийдется это доказывать приползая к штатам раком...
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16.02.2022 17:12 Ответить
и время до минуты....а потом и секунды.....
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16.02.2022 17:17 Ответить
***** непередбачуване
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16.02.2022 17:27 Ответить
Так если оно ипанутое...Нах нас загонять и нагнетать? В ущерб экономике и просто жизни людей?!
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16.02.2022 17:30 Ответить
Если это произойдет, то наглядно это можно будет определить не раньше чем 27-28 февраля. Пока это больше для "картинки"
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16.02.2022 17:30 Ответить
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16.02.2022 17:49 Ответить
Росіяни лише взяли паузу.
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16.02.2022 21:05 Ответить
 
 