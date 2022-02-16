Відведення російських військ від кордону з Україною не спостерігається, - Блінкен
Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що попри заяви РФ відведення російських військ від кордону з Україною не спостерігається.
Про це заявив Держсекретар США Ентоні Блінкен в інтерв'ю Фактам, повідомляє Цензор.НЕТ .
"Ми повинні менше зосереджуватися на тому, що говорить Росія, і більше зосереджуватися на тому, що вона робить. Ми ще не побачили жодного виведення збройних сил, що оточують Україну, жодного відступу, жодного припинення так званих навчань, у яких, як стверджує Росія, бере участь", - сказав Блінкен.
За його словами, американська розвідка не фіксує фактів відводу армії РФ від українського кордону.
"Ми ще не побачили жодного відступу, відведення російських військ від кордонів України. Ми дуже уважно спостерігаємо за цим, і знову ж таки, дуже важливо дивитися на те, що насправді робить Росія, а не на те, що вона каже, що робить", - додав очільник Держдепу.
Він також поянив дії Сполучених Штатів щодо запобігання агресії РФ проти України.
"Ми не бачили остаточного рішення президента Путіна, але ми знаємо, що він створив здатність діяти дуже, дуже швидко. І, як ми вже сказали, якщо він вибере шлях поновлення агресії проти України, це може статися в будь-який момент, і важливо, щоб люди розуміли, що навіть якщо ми працюємо понаднормово за допомогою дипломатії, щоб не дати Росії відновити свою агресію", - пояснив дії США Блінкен.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
напомню, что эта группировка в полтора раза больше безрезультатно штурмовала Джохар 2 месяца!!
Загугліть двійники путіна, смерть путіна.
Якщо рівень IQ не нижчий ніж в равлика, все відразу стає зрозумілим.
Росією керують ззовні через двійників. Війну між Росією та Україною бажає розв'язати третя сторона...
Тож не варто недооцінювати рівень загрози. Схоже, розвал Росії запланований лише після знищення нею України
Хги Вова а краще як твій дід Аді застрились у бункері.