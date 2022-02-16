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Відведення російських військ від кордону з Україною не спостерігається, - Блінкен

Відведення російських військ від кордону з Україною не спостерігається, - Блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що попри заяви РФ відведення російських військ від кордону з Україною не спостерігається.

Про це заявив Держсекретар США Ентоні Блінкен в інтерв'ю Фактам, повідомляє Цензор.НЕТ .

"Ми повинні менше зосереджуватися на тому, що говорить Росія, і більше зосереджуватися на тому, що вона робить. Ми ще не побачили жодного виведення збройних сил, що оточують Україну, жодного відступу, жодного припинення так званих навчань, у яких, як стверджує Росія, бере участь", - сказав Блінкен.

За його словами, американська розвідка не фіксує фактів відводу армії РФ від українського кордону.

"Ми ще не побачили жодного відступу, відведення російських військ від кордонів України. Ми дуже уважно спостерігаємо за цим, і знову ж таки, дуже важливо дивитися на те, що насправді робить Росія, а не на те, що вона каже, що робить", - додав очільник Держдепу.

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Він також поянив дії Сполучених Штатів щодо запобігання агресії РФ проти України.

"Ми не бачили остаточного рішення президента Путіна, але ми знаємо, що він створив здатність діяти дуже, дуже швидко. І, як ми вже сказали, якщо він вибере шлях поновлення агресії проти України, це може статися в будь-який момент, і важливо, щоб люди розуміли, що навіть якщо ми працюємо понаднормово за допомогою дипломатії, щоб не дати Росії відновити свою агресію", - пояснив дії США Блінкен.

Автор: 

армія рф (17264) США (22634) Блінкен Ентоні (1157)


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Топ коментарі
+26
Хоть этот вменяемый!!! Спасибо, Америка!!!
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16.02.2022 16:35
+14
не мешайте бубочке упиваться званием хлавнокомандующего
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16.02.2022 16:35
+9
Сруцким вірити ніколи не можна, це здебільшого брехливі потвори, які керуються лише низинними інстинктами у своїх діях, вбивати, грабувати, катувати тощо.
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16.02.2022 16:41
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не мешайте бубочке упиваться званием хлавнокомандующего
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16.02.2022 16:35 Відповісти
кловонокомандующий
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16.02.2022 16:38 Відповісти
клоунокомандующий
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16.02.2022 17:55 Відповісти
...між иншим, майбутній лавреат премії шНобеля, якщо вірити антогові_геращенку
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16.02.2022 17:51 Відповісти
Хоть этот вменяемый!!! Спасибо, Америка!!!
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16.02.2022 16:35 Відповісти
кацапи просто поміняли дату
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16.02.2022 16:35 Відповісти
напомню, что кацапы пытались захватить город Джохар, группировкой в полтора раза больше, чем та шобла, которая сейчас распорошена на протяжении 3,5 тысяч километров украинской границы!
напомню, что эта группировка в полтора раза больше безрезультатно штурмовала Джохар 2 месяца!!
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16.02.2022 17:07 Відповісти
Напомню, что это было 27 лет назад во время полного развала страны и армии . Сегодня у них армия намного боеспособная . Не теряйте бдительность , противник очень коварен и силён .
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16.02.2022 18:38 Відповісти
Пока просто в спам ,наблюдаем дальше...
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16.02.2022 23:14 Відповісти
Это не Спам , а историческая реальность ! Не наблюдать нужно за противником , а восстаналивать свой разваленный ВПК , переходить на современные виды оружия.
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18.02.2022 14:39 Відповісти
За бубочкіним планом иі сьогодні єднаємся з московієй.
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16.02.2022 16:36 Відповісти
А буба вместо того что бы еднаться с ленкой будет сегодня еднаться с Андреем Елдаком
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16.02.2022 16:37 Відповісти
Многоходовочник , - Блін , - Жде коли його війська з Запоя вийдуть
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16.02.2022 16:37 Відповісти
Вова-тєпєрь твой виход палкаводєц...
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16.02.2022 16:37 Відповісти
show must go on
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16.02.2022 16:37 Відповісти
Добре що американці остаточно переконуються які брехливі валенкі з півночі
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16.02.2022 16:37 Відповісти
Може кожен день до 1 березня назвати "святом"?
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16.02.2022 16:38 Відповісти
20.02.2022 ? **** выбирает красивую дату смерти московии ?
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16.02.2022 16:39 Відповісти
22.02.2022 еще круче дата. думаю куча народу поженится в этот день. Но и разведется потом тоже куча
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16.02.2022 16:59 Відповісти
Путін самостійно нічого не вирішує. Він давно покійник.
Загугліть двійники путіна, смерть путіна.
Якщо рівень IQ не нижчий ніж в равлика, все відразу стає зрозумілим.
Росією керують ззовні через двійників. Війну між Росією та Україною бажає розв'язати третя сторона...
Тож не варто недооцінювати рівень загрози. Схоже, розвал Росії запланований лише після знищення нею України
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16.02.2022 17:48 Відповісти
і таке може бути...
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16.02.2022 17:58 Відповісти
Я так і гадав , равлику , що то винна третя сторона. Ну не московія ж винна , дійсно так !
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16.02.2022 18:42 Відповісти
двійники, мож і є, з них станеться, але щоб зовні..., от якби з Марсу - можна було б і повірити, а якщо йдеться про ззовні рф - це вигадки
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16.02.2022 20:13 Відповісти
Звичайно що вигадки - вам же точно слід повірити
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16.02.2022 20:23 Відповісти
Сруцким вірити ніколи не можна, це здебільшого брехливі потвори, які керуються лише низинними інстинктами у своїх діях, вбивати, грабувати, катувати тощо.
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16.02.2022 16:41 Відповісти
Чим більше ***** лякає світ ти сильніша Україна та об'єднана Еаропа та США.
Хги Вова а краще як твій дід Аді застрились у бункері.
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16.02.2022 16:42 Відповісти
Не можна розслаблятися! Підступність москалів - головна їх зброя!
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16.02.2022 16:59 Відповісти
Да не уйдут они никуда. Х***лу очень понравилось как к нему в очередь выстраивается весь западный бомонд сдавать анализ ккала
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16.02.2022 16:59 Відповісти
Ну а що, звіз з Уралу весь металобрухт і встраює вистави, а ці дурники ведуться
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16.02.2022 17:04 Відповісти
Що і слідувало очікувати
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16.02.2022 17:04 Відповісти
до чего отмороженный кремль с президентом и всеми власть..... ведь понимают и знают что находятся под пристальным наблюдением разведки как наземной так и космической как на ладони всё посчитать можно по штучно при желании отморозки ...больше нечего говорить((
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16.02.2022 17:04 Відповісти
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16.02.2022 17:07 Відповісти
а вот освежающий пакет полезных санкций мог бы стать хорошим стимулом.
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16.02.2022 17:08 Відповісти
А теперь если даже и кацапы все под китайскую границу отведут все равно будет "не спостеригаеться"...Теперь ***** прийдется это доказывать приползая к штатам раком...
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16.02.2022 17:12 Відповісти
и время до минуты....а потом и секунды.....
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16.02.2022 17:17 Відповісти
***** непередбачуване
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16.02.2022 17:27 Відповісти
Так если оно ипанутое...Нах нас загонять и нагнетать? В ущерб экономике и просто жизни людей?!
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16.02.2022 17:30 Відповісти
Если это произойдет, то наглядно это можно будет определить не раньше чем 27-28 февраля. Пока это больше для "картинки"
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16.02.2022 17:30 Відповісти
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16.02.2022 17:49 Відповісти
Росіяни лише взяли паузу.
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16.02.2022 21:05 Відповісти
 
 