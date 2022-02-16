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Зеленский ввел в действие решение СНБО по Стратегии обеспечения госбезопасности

Зеленский ввел в действие решение СНБО по Стратегии обеспечения госбезопасности

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел решение Совета национальной безопасности и обороны от 30 декабря "О стратегии обеспечения государственной безопасности".

Соответствующий указ размещен на сайте главы государства, сообщает Цензор.НЕТ.

Согласно документу, президент постановил утвердить Стратегию обеспечения госбезопасности. Кабинету Министров поручено утвердить план мер по реализации Стратегии и его исполнению. Контроль за исполнением решения возложен на секретаря СНБО.

В утвержденном документе говорится, что Стратегия обеспечения ГБ определяет "реальные и потенциальные угрозы государственной безопасности Украины, направления и задачи государственной политики в сфере государственной безопасности, является основой планирования и реализации политики в сфере государственной безопасности".

Реализация положений Стратегии будет производиться на плановой основе на период до 2025 года.

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Ожидается, что, в частности, реализация положений Стратегии позволит "повысить эффективность функционирования общегосударственной системы обеспечения государственной безопасности; усилить защиту конституционного строя и территориальной целостности Украины, защищенность законных прав и свобод человека, интересы общества и государства в сфере госбезопасности; интенсифицировать деятельность и взаимодействие субъектами обеспечения сохранности".

Реализация Стратегии также позволит создать "эффективную систему обеспечения безопасности гостайны и служебной информации, способную противостоять настоящим вызовам, и обеспечить интеграцию сектора безопасности и обороны в евроатлантическое пространство в сфере безопасности".

Автор: 

Зеленский Владимир (20266) СНБО (4431)


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Топ комментарии
+23
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16.02.2022 17:46
+9
фото зеленосяйного з іншого ракурса. Отут "єдність" у всій красі. Воно одне у власній переляканій самотності. Глухий закуток біля закритого терміналу ЗОД, який тепер відкривають лише під польоти Зеленського, оркестр та солдати почесної варти на дуже безпечній віддалі від дристливого й навколо купа охорони. Там, пишуть, що навіть дорогу за новим терміналом перекрили й зліт/посадку повідкладали. Біля своєї опи на Банковій провести церемонію він таки побоявся.
А скажіть мені: навіщо навіть на порожній та оточеній сотнями охоронців і поліцейських території ставити навколо себе ще охоронців. Тут же жодного працівника аеропорту нема за кілометр, жодного випадкового глядача, абсолютно безлюдна режимна територія... Це вже клініка.

Тарас Черновол
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16.02.2022 17:49
+9
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16.02.2022 17:49
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16.02.2022 17:46 Ответить
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16.02.2022 17:55 Ответить
Сайти МО та ЗСУ хай перенесуть на Амазон або Азур, бо якщо путєн піде війною і все ляже ми навіть не зможемо знайти адреси де будуть видавати зброю тероборон! Ми ж сцим видати зброю бійцям на дом! Ну тоді давайте хоч сайти зробимо гарантовано доступними для користувачів!
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16.02.2022 17:55 Ответить
Ця влада видавати зброю не буде. Навіть після капітуляції.
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16.02.2022 17:59 Ответить
День єднання - як вершина діяльності президента.

https://www.youtube.com/watch?v=7BkrVZClwqk
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16.02.2022 18:18 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=ZfbcBAKU0fQ
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16.02.2022 19:37 Ответить
Ай да, Зеля! Посмотрел, что он подписал
Там прямо указано кто такая рашка

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16.02.2022 17:49 Ответить
Это из указа

II. Безпекове середовище та загрози державній безпеці



7. Російська Федерація для реалізації власних стратегічних цілей в Україні, у тому числі компрометації її державності, продовжує гібридну війну, системно застосовує політичні, економічні, інформаційно-психологічні та інші засоби, кібератаки.



8. Окупаційна адміністрація Російської Федерації, яку створюють її державні органи і структури, функціонально відповідальні за управління тимчасово окупованими територіями України, та підконтрольні Російській Федерації самопроголошені органи, що узурпували виконання владних функцій на тимчасово окупованих територіях України, грубо порушують принципи та норми міжнародного права й свободи людини і громадянина, їх діяльність загрожує державній безпеці України.



9. Деструктивна пропаганда як ззовні, так і всередині України, використовуючи суспільні протиріччя, розпалює ворожнечу, провокує конфлікти та підриває суспільну єдність. Відсутність цілісної інформаційної політики держави, недостатня розвиненість національної інформаційної інфраструктури, слабкість системи стратегічних комунікацій ускладнюють нейтралізацію цієї загрози на тлі інформаційної експансії Російської Федерації, зокрема шляхом розширення власної інформаційної інфраструктури та контрольованих нею структур на тимчасово окупованих територіях Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, а також в окремих районах Донецької та Луганської областей.
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16.02.2022 17:50 Ответить
фото зеленосяйного з іншого ракурса. Отут "єдність" у всій красі. Воно одне у власній переляканій самотності. Глухий закуток біля закритого терміналу ЗОД, який тепер відкривають лише під польоти Зеленського, оркестр та солдати почесної варти на дуже безпечній віддалі від дристливого й навколо купа охорони. Там, пишуть, що навіть дорогу за новим терміналом перекрили й зліт/посадку повідкладали. Біля своєї опи на Банковій провести церемонію він таки побоявся.
А скажіть мені: навіщо навіть на порожній та оточеній сотнями охоронців і поліцейських території ставити навколо себе ще охоронців. Тут же жодного працівника аеропорту нема за кілометр, жодного випадкового глядача, абсолютно безлюдна режимна територія... Це вже клініка.

Тарас Черновол
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16.02.2022 17:49 Ответить
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16.02.2022 17:49 Ответить
Московити вже кирпичами сруть із-за того що московську ********* в Стратегії об'явлено ворогом. А коли вата палає і рвуться пердаки значить ми що робимо правильно.
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16.02.2022 17:50 Ответить
Вже навіть витягують з нафталіна старого ригіонала Тарасика Чорновола.
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16.02.2022 18:16 Ответить
Интересно, если упорыша спросить, что в этой стратегии, он сможет хоть что-то пробулькать?
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16.02.2022 17:51 Ответить
Сомневаюсь, что вы ее читали, поэтому вряд ли и пробулькать сможете.
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16.02.2022 18:49 Ответить
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16.02.2022 17:52 Ответить
Голобородька очень просто отличить от Нелоха Косоворотьки - у Голобородьки на лацкане всегда значек с флагом Украины.
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16.02.2022 17:55 Ответить
От этого появиться у н6ас ПВО ИЛИ БОЛЬШЕЕ КОЛИЧЕСТВО РАКЕТ?Идиоты !Заводы военные загружайте.
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16.02.2022 17:52 Ответить
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16.02.2022 17:56 Ответить
Вместо организации бестолкового движения , пусть лучше срочно выделит бабло на два три дивизиона Нептунов , пока у нас есть время .
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16.02.2022 17:59 Ответить
1 дивизион 19 машин должен уже в марте быть поставлен на дежурство.2 дивизиона проплаченны и изготовляют сроки поставки неизвестны,говорят до конца года мало в это верю.Хотят довести до 5 дивизионов что бы закрыть многие вопросы.Опять же время.Пока фактически имеем 1 дивизион Это сила но этого мало.7-8 дивизионов решат многие проблемы на всей южной границе и не только границе.Плюс другие бы комплексы ПВО закрыли бы вопрос.Суть одна что делает государство и какие выводы делает.Время не на нашу пользу учитывая что мы его откровенно просыраем.
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16.02.2022 20:24 Ответить
На тероборону Волині з обласного бюджету виділили 2,6 мільйона гривень,
Це просто фігня, якщо перевести то це буде $86 тис дол.
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16.02.2022 17:59 Ответить
Сокири куплять на ці гроші.
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16.02.2022 18:03 Ответить
распусти рнбо как орган принимающий х..ню полную. Анти конституционую
Чтобб потом пацанам на рот не ответить чего ты их в списки внёс
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16.02.2022 18:11 Ответить
Сколько уже писали этих "стратегий" и "доктрин" ...
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16.02.2022 18:30 Ответить
Самые удачные для Украины дни - когда зеленский ничего не делает... Он же женатый парень.... Что он - дома вводить не может ?
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16.02.2022 18:41 Ответить
Так жена ЗЕ далеко от Украины, а Ермак вводит в ЗЕ.
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16.02.2022 19:05 Ответить
Коли вагнерівців зливали стратегії не було. Тепер всім зроміло чому злили ? Стратегія забезпечення держбезпеки десь швендяла і, курва така-сяка, не припнула язика " найчеснішому"
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16.02.2022 23:44 Ответить
 
 