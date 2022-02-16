Зеленский ввел в действие решение СНБО по Стратегии обеспечения госбезопасности
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел решение Совета национальной безопасности и обороны от 30 декабря "О стратегии обеспечения государственной безопасности".
Соответствующий указ размещен на сайте главы государства, сообщает Цензор.НЕТ.
Согласно документу, президент постановил утвердить Стратегию обеспечения госбезопасности. Кабинету Министров поручено утвердить план мер по реализации Стратегии и его исполнению. Контроль за исполнением решения возложен на секретаря СНБО.
В утвержденном документе говорится, что Стратегия обеспечения ГБ определяет "реальные и потенциальные угрозы государственной безопасности Украины, направления и задачи государственной политики в сфере государственной безопасности, является основой планирования и реализации политики в сфере государственной безопасности".
Реализация положений Стратегии будет производиться на плановой основе на период до 2025 года.
Ожидается, что, в частности, реализация положений Стратегии позволит "повысить эффективность функционирования общегосударственной системы обеспечения государственной безопасности; усилить защиту конституционного строя и территориальной целостности Украины, защищенность законных прав и свобод человека, интересы общества и государства в сфере госбезопасности; интенсифицировать деятельность и взаимодействие субъектами обеспечения сохранности".
Реализация Стратегии также позволит создать "эффективную систему обеспечения безопасности гостайны и служебной информации, способную противостоять настоящим вызовам, и обеспечить интеграцию сектора безопасности и обороны в евроатлантическое пространство в сфере безопасности".
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https://www.youtube.com/watch?v=7BkrVZClwqk
Там прямо указано кто такая рашка
II. Безпекове середовище та загрози державній безпеці
7. Російська Федерація для реалізації власних стратегічних цілей в Україні, у тому числі компрометації її державності, продовжує гібридну війну, системно застосовує політичні, економічні, інформаційно-психологічні та інші засоби, кібератаки.
8. Окупаційна адміністрація Російської Федерації, яку створюють її державні органи і структури, функціонально відповідальні за управління тимчасово окупованими територіями України, та підконтрольні Російській Федерації самопроголошені органи, що узурпували виконання владних функцій на тимчасово окупованих територіях України, грубо порушують принципи та норми міжнародного права й свободи людини і громадянина, їх діяльність загрожує державній безпеці України.
9. Деструктивна пропаганда як ззовні, так і всередині України, використовуючи суспільні протиріччя, розпалює ворожнечу, провокує конфлікти та підриває суспільну єдність. Відсутність цілісної інформаційної політики держави, недостатня розвиненість національної інформаційної інфраструктури, слабкість системи стратегічних комунікацій ускладнюють нейтралізацію цієї загрози на тлі інформаційної експансії Російської Федерації, зокрема шляхом розширення власної інформаційної інфраструктури та контрольованих нею структур на тимчасово окупованих територіях Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, а також в окремих районах Донецької та Луганської областей.
А скажіть мені: навіщо навіть на порожній та оточеній сотнями охоронців і поліцейських території ставити навколо себе ще охоронців. Тут же жодного працівника аеропорту нема за кілометр, жодного випадкового глядача, абсолютно безлюдна режимна територія... Це вже клініка.
Тарас Черновол
Це просто фігня, якщо перевести то це буде $86 тис дол.
Чтобб потом пацанам на рот не ответить чего ты их в списки внёс