Зеленский ввел в действие решение СНБО по Стратегии обеспечения госбезопасности

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел решение Совета национальной безопасности и обороны от 30 декабря "О стратегии обеспечения государственной безопасности".

Соответствующий указ размещен на сайте главы государства, сообщает Цензор.НЕТ.

Согласно документу, президент постановил утвердить Стратегию обеспечения госбезопасности. Кабинету Министров поручено утвердить план мер по реализации Стратегии и его исполнению. Контроль за исполнением решения возложен на секретаря СНБО.

В утвержденном документе говорится, что Стратегия обеспечения ГБ определяет "реальные и потенциальные угрозы государственной безопасности Украины, направления и задачи государственной политики в сфере государственной безопасности, является основой планирования и реализации политики в сфере государственной безопасности".

Реализация положений Стратегии будет производиться на плановой основе на период до 2025 года.

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Ожидается, что, в частности, реализация положений Стратегии позволит "повысить эффективность функционирования общегосударственной системы обеспечения государственной безопасности; усилить защиту конституционного строя и территориальной целостности Украины, защищенность законных прав и свобод человека, интересы общества и государства в сфере госбезопасности; интенсифицировать деятельность и взаимодействие субъектами обеспечения сохранности".

Реализация Стратегии также позволит создать "эффективную систему обеспечения безопасности гостайны и служебной информации, способную противостоять настоящим вызовам, и обеспечить интеграцию сектора безопасности и обороны в евроатлантическое пространство в сфере безопасности".