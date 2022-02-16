Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо Стратегії забезпечення держбезпеки

Президент України Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 30 грудня "Про стратегію забезпечення державної безпеки".

Відповідний указ розміщено на сайті глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ.

Згідно з документом, президент постановив затвердити Стратегію забезпечення держбезпеки. Кабінету Міністрів доручено затвердити план заходів щодо реалізації Стратегії та його виконання. Контроль за виконанням рішення покладено на секретаря РНБО.

У затвердженому документі йдеться, що Стратегія забезпечення держбезпеки визначає "реальні та потенційні загрози державній безпеці України, напрями та завдання державної політики у сфері державної безпеки, є основою планування та реалізації політики у сфері державної безпеки".

Реалізація положень Стратегії здійснюватиметься на плановій основі на період до 2025 року.

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Очікується, що, зокрема, реалізація положень Стратегії дасть змогу "підвищити ефективність функціонування загальнодержавної системи забезпечення державної безпеки; посилити захист конституційного ладу і територіальної цілісності України, захищеність законних прав і свобод людини, інтереси суспільства та держави у сфері держбезпеки; інтенсифікувати діяльність та взаємодію між суб'єктами забезпечення безпеки".

Реалізація Стратегії також дасть змогу створити "ефективну систему гарантування безпеки держтаємниці та службової інформації, здатну протистояти справжнім викликам, та забезпечити інтеграцію сектору безпеки та оборони у євроатлантичний простір у сфері безпеки".

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