Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо Стратегії забезпечення держбезпеки
Президент України Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 30 грудня "Про стратегію забезпечення державної безпеки".
Відповідний указ розміщено на сайті глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ.
Згідно з документом, президент постановив затвердити Стратегію забезпечення держбезпеки. Кабінету Міністрів доручено затвердити план заходів щодо реалізації Стратегії та його виконання. Контроль за виконанням рішення покладено на секретаря РНБО.
У затвердженому документі йдеться, що Стратегія забезпечення держбезпеки визначає "реальні та потенційні загрози державній безпеці України, напрями та завдання державної політики у сфері державної безпеки, є основою планування та реалізації політики у сфері державної безпеки".
Реалізація положень Стратегії здійснюватиметься на плановій основі на період до 2025 року.
Очікується, що, зокрема, реалізація положень Стратегії дасть змогу "підвищити ефективність функціонування загальнодержавної системи забезпечення державної безпеки; посилити захист конституційного ладу і територіальної цілісності України, захищеність законних прав і свобод людини, інтереси суспільства та держави у сфері держбезпеки; інтенсифікувати діяльність та взаємодію між суб'єктами забезпечення безпеки".
Реалізація Стратегії також дасть змогу створити "ефективну систему гарантування безпеки держтаємниці та службової інформації, здатну протистояти справжнім викликам, та забезпечити інтеграцію сектору безпеки та оборони у євроатлантичний простір у сфері безпеки".
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https://www.youtube.com/watch?v=7BkrVZClwqk
Там прямо указано кто такая рашка
II. Безпекове середовище та загрози державній безпеці
7. Російська Федерація для реалізації власних стратегічних цілей в Україні, у тому числі компрометації її державності, продовжує гібридну війну, системно застосовує політичні, економічні, інформаційно-психологічні та інші засоби, кібератаки.
8. Окупаційна адміністрація Російської Федерації, яку створюють її державні органи і структури, функціонально відповідальні за управління тимчасово окупованими територіями України, та підконтрольні Російській Федерації самопроголошені органи, що узурпували виконання владних функцій на тимчасово окупованих територіях України, грубо порушують принципи та норми міжнародного права й свободи людини і громадянина, їх діяльність загрожує державній безпеці України.
9. Деструктивна пропаганда як ззовні, так і всередині України, використовуючи суспільні протиріччя, розпалює ворожнечу, провокує конфлікти та підриває суспільну єдність. Відсутність цілісної інформаційної політики держави, недостатня розвиненість національної інформаційної інфраструктури, слабкість системи стратегічних комунікацій ускладнюють нейтралізацію цієї загрози на тлі інформаційної експансії Російської Федерації, зокрема шляхом розширення власної інформаційної інфраструктури та контрольованих нею структур на тимчасово окупованих територіях Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, а також в окремих районах Донецької та Луганської областей.
А скажіть мені: навіщо навіть на порожній та оточеній сотнями охоронців і поліцейських території ставити навколо себе ще охоронців. Тут же жодного працівника аеропорту нема за кілометр, жодного випадкового глядача, абсолютно безлюдна режимна територія... Це вже клініка.
Тарас Черновол
Це просто фігня, якщо перевести то це буде $86 тис дол.
Чтобб потом пацанам на рот не ответить чего ты их в списки внёс