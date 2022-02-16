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Новини
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Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо Стратегії забезпечення держбезпеки

Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо Стратегії забезпечення держбезпеки

Президент України Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 30 грудня "Про стратегію забезпечення державної безпеки".

Відповідний указ розміщено на сайті глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ.

Згідно з документом, президент постановив затвердити Стратегію забезпечення держбезпеки. Кабінету Міністрів доручено затвердити план заходів щодо реалізації Стратегії та його виконання. Контроль за виконанням рішення покладено на секретаря РНБО.

У затвердженому документі йдеться, що Стратегія забезпечення держбезпеки визначає "реальні та потенційні загрози державній безпеці України, напрями та завдання державної політики у сфері державної безпеки, є основою планування та реалізації політики у сфері державної безпеки".

Реалізація положень Стратегії здійснюватиметься на плановій основі на період до 2025 року.

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Очікується, що, зокрема, реалізація положень Стратегії дасть змогу "підвищити ефективність функціонування загальнодержавної системи забезпечення державної безпеки; посилити захист конституційного ладу і територіальної цілісності України, захищеність законних прав і свобод людини, інтереси суспільства та держави у сфері держбезпеки; інтенсифікувати діяльність та взаємодію між суб'єктами забезпечення безпеки".

Реалізація Стратегії також дасть змогу створити "ефективну систему гарантування безпеки держтаємниці та службової інформації, здатну протистояти справжнім викликам, та забезпечити інтеграцію сектору безпеки та оборони у євроатлантичний простір у сфері безпеки".

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Автор: 

Зеленський Володимир (23727) РНБО (2278)


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Топ коментарі
+23
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16.02.2022 17:46
+9
фото зеленосяйного з іншого ракурса. Отут "єдність" у всій красі. Воно одне у власній переляканій самотності. Глухий закуток біля закритого терміналу ЗОД, який тепер відкривають лише під польоти Зеленського, оркестр та солдати почесної варти на дуже безпечній віддалі від дристливого й навколо купа охорони. Там, пишуть, що навіть дорогу за новим терміналом перекрили й зліт/посадку повідкладали. Біля своєї опи на Банковій провести церемонію він таки побоявся.
А скажіть мені: навіщо навіть на порожній та оточеній сотнями охоронців і поліцейських території ставити навколо себе ще охоронців. Тут же жодного працівника аеропорту нема за кілометр, жодного випадкового глядача, абсолютно безлюдна режимна територія... Це вже клініка.

Тарас Черновол
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16.02.2022 17:49
+9
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16.02.2022 17:49
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16.02.2022 17:46 Відповісти
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16.02.2022 17:55 Відповісти
Сайти МО та ЗСУ хай перенесуть на Амазон або Азур, бо якщо путєн піде війною і все ляже ми навіть не зможемо знайти адреси де будуть видавати зброю тероборон! Ми ж сцим видати зброю бійцям на дом! Ну тоді давайте хоч сайти зробимо гарантовано доступними для користувачів!
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16.02.2022 17:55 Відповісти
Ця влада видавати зброю не буде. Навіть після капітуляції.
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16.02.2022 17:59 Відповісти
День єднання - як вершина діяльності президента.

https://www.youtube.com/watch?v=7BkrVZClwqk
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16.02.2022 18:18 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=ZfbcBAKU0fQ
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16.02.2022 19:37 Відповісти
Ай да, Зеля! Посмотрел, что он подписал
Там прямо указано кто такая рашка

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16.02.2022 17:49 Відповісти
Это из указа

II. Безпекове середовище та загрози державній безпеці



7. Російська Федерація для реалізації власних стратегічних цілей в Україні, у тому числі компрометації її державності, продовжує гібридну війну, системно застосовує політичні, економічні, інформаційно-психологічні та інші засоби, кібератаки.



8. Окупаційна адміністрація Російської Федерації, яку створюють її державні органи і структури, функціонально відповідальні за управління тимчасово окупованими територіями України, та підконтрольні Російській Федерації самопроголошені органи, що узурпували виконання владних функцій на тимчасово окупованих територіях України, грубо порушують принципи та норми міжнародного права й свободи людини і громадянина, їх діяльність загрожує державній безпеці України.



9. Деструктивна пропаганда як ззовні, так і всередині України, використовуючи суспільні протиріччя, розпалює ворожнечу, провокує конфлікти та підриває суспільну єдність. Відсутність цілісної інформаційної політики держави, недостатня розвиненість національної інформаційної інфраструктури, слабкість системи стратегічних комунікацій ускладнюють нейтралізацію цієї загрози на тлі інформаційної експансії Російської Федерації, зокрема шляхом розширення власної інформаційної інфраструктури та контрольованих нею структур на тимчасово окупованих територіях Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, а також в окремих районах Донецької та Луганської областей.
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16.02.2022 17:50 Відповісти
фото зеленосяйного з іншого ракурса. Отут "єдність" у всій красі. Воно одне у власній переляканій самотності. Глухий закуток біля закритого терміналу ЗОД, який тепер відкривають лише під польоти Зеленського, оркестр та солдати почесної варти на дуже безпечній віддалі від дристливого й навколо купа охорони. Там, пишуть, що навіть дорогу за новим терміналом перекрили й зліт/посадку повідкладали. Біля своєї опи на Банковій провести церемонію він таки побоявся.
А скажіть мені: навіщо навіть на порожній та оточеній сотнями охоронців і поліцейських території ставити навколо себе ще охоронців. Тут же жодного працівника аеропорту нема за кілометр, жодного випадкового глядача, абсолютно безлюдна режимна територія... Це вже клініка.

Тарас Черновол
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16.02.2022 17:49 Відповісти
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16.02.2022 17:49 Відповісти
Московити вже кирпичами сруть із-за того що московську ********* в Стратегії об'явлено ворогом. А коли вата палає і рвуться пердаки значить ми що робимо правильно.
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16.02.2022 17:50 Відповісти
Вже навіть витягують з нафталіна старого ригіонала Тарасика Чорновола.
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16.02.2022 18:16 Відповісти
Интересно, если упорыша спросить, что в этой стратегии, он сможет хоть что-то пробулькать?
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16.02.2022 17:51 Відповісти
Сомневаюсь, что вы ее читали, поэтому вряд ли и пробулькать сможете.
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16.02.2022 18:49 Відповісти
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16.02.2022 17:52 Відповісти
Голобородька очень просто отличить от Нелоха Косоворотьки - у Голобородьки на лацкане всегда значек с флагом Украины.
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16.02.2022 17:55 Відповісти
От этого появиться у н6ас ПВО ИЛИ БОЛЬШЕЕ КОЛИЧЕСТВО РАКЕТ?Идиоты !Заводы военные загружайте.
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16.02.2022 17:52 Відповісти
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16.02.2022 17:56 Відповісти
Вместо организации бестолкового движения , пусть лучше срочно выделит бабло на два три дивизиона Нептунов , пока у нас есть время .
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16.02.2022 17:59 Відповісти
1 дивизион 19 машин должен уже в марте быть поставлен на дежурство.2 дивизиона проплаченны и изготовляют сроки поставки неизвестны,говорят до конца года мало в это верю.Хотят довести до 5 дивизионов что бы закрыть многие вопросы.Опять же время.Пока фактически имеем 1 дивизион Это сила но этого мало.7-8 дивизионов решат многие проблемы на всей южной границе и не только границе.Плюс другие бы комплексы ПВО закрыли бы вопрос.Суть одна что делает государство и какие выводы делает.Время не на нашу пользу учитывая что мы его откровенно просыраем.
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16.02.2022 20:24 Відповісти
На тероборону Волині з обласного бюджету виділили 2,6 мільйона гривень,
Це просто фігня, якщо перевести то це буде $86 тис дол.
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16.02.2022 17:59 Відповісти
Сокири куплять на ці гроші.
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16.02.2022 18:03 Відповісти
распусти рнбо как орган принимающий х..ню полную. Анти конституционую
Чтобб потом пацанам на рот не ответить чего ты их в списки внёс
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16.02.2022 18:11 Відповісти
Сколько уже писали этих "стратегий" и "доктрин" ...
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16.02.2022 18:30 Відповісти
Самые удачные для Украины дни - когда зеленский ничего не делает... Он же женатый парень.... Что он - дома вводить не может ?
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16.02.2022 18:41 Відповісти
Так жена ЗЕ далеко от Украины, а Ермак вводит в ЗЕ.
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16.02.2022 19:05 Відповісти
Коли вагнерівців зливали стратегії не було. Тепер всім зроміло чому злили ? Стратегія забезпечення держбезпеки десь швендяла і, курва така-сяка, не припнула язика " найчеснішому"
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16.02.2022 23:44 Відповісти
 
 