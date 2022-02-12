Зеленський ввів у дію санкції РНБО проти телеканалу "НАШ"

Президент України Володимир Зеленський впровадив рішення Ради національної безпеки та оборони України про санкції щодо телеканалу "НАШ".

Як передає Цензор.НЕТ, відповідний Указ №52/2022 опубліковано на сайті ОПУ.

"Увести в дію рішення Ради національної безпеки та оборони України від 11 лютого 2022 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", – йдеться у документі.

Зазначається, що рішення введено у дію відповідно до статті 107 Конституції.

Контроль за виконанням рішення покладено на секретаря РНБО України.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

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Напередодні РНБО ухвалила рішення про запровадження санкцій проти телеканалів "Наш" та "Максі-ТВ" терміном на 5 років.

"Впроваджено санкції проти компанії "Наша Прага" ("Максі-ТВ" – ІФ), проти компанії "НАШ 24", "НАШ 365" (телеканал "НАШ" – ІФ) і компанії, яка безпосередньо є, наскільки ми поінформовані, власником усіх цих компаній, яка розташовується на Кіпрі в м. Лімасолі… Компанія, яка розташовується на Кіпрі, так само потрапила під наші обмежувальні санкції терміном на п'ять років", - розповів Данілов на пресконференції за підсумками засідання РНБО в Харкові.

Крім того, на термін п'ять років упроваджено санкції проти російського товариства з обмеженою відповідальністю "Витрина ТВ", що ретранслює телеканали, які перебувають під санкціями.

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