Зеленський ввів у дію санкції РНБО проти телеканалу "НАШ"
Президент України Володимир Зеленський впровадив рішення Ради національної безпеки та оборони України про санкції щодо телеканалу "НАШ".
Як передає Цензор.НЕТ, відповідний Указ №52/2022 опубліковано на сайті ОПУ.
"Увести в дію рішення Ради національної безпеки та оборони України від 11 лютого 2022 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", – йдеться у документі.
Зазначається, що рішення введено у дію відповідно до статті 107 Конституції.
Контроль за виконанням рішення покладено на секретаря РНБО України.
Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Напередодні РНБО ухвалила рішення про запровадження санкцій проти телеканалів "Наш" та "Максі-ТВ" терміном на 5 років.
"Впроваджено санкції проти компанії "Наша Прага" ("Максі-ТВ" – ІФ), проти компанії "НАШ 24", "НАШ 365" (телеканал "НАШ" – ІФ) і компанії, яка безпосередньо є, наскільки ми поінформовані, власником усіх цих компаній, яка розташовується на Кіпрі в м. Лімасолі… Компанія, яка розташовується на Кіпрі, так само потрапила під наші обмежувальні санкції терміном на п'ять років", - розповів Данілов на пресконференції за підсумками засідання РНБО в Харкові.
Крім того, на термін п'ять років упроваджено санкції проти російського товариства з обмеженою відповідальністю "Витрина ТВ", що ретранслює телеканали, які перебувають під санкціями.
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Пропаганда чого? Здорового способу життя?
Це антиукраїнськи телеканали. Вони системно займаються брехнею, маніпуляціями, та інформаційними злочинами - на користь ворога.
воно накизділо вже на десять пожиттевих, ****.
Президент України особисто врегулював конфлікт між директором базара і директором виставки. І не кажіть, що Зеленський не вміє дипломатію.
- А хто це?
- Хто-хто! Президент!
***
- Алло, салон "Мерседес"? Люди в жаліються, що у вас машини дорогі! Зробіть знижки 10 тисяч доларів всім, хто з Хмельниччини!
- А хто це?
- Хто-хто! Президент!
- Якої держави?!
- Якої-якої! Правової!
***
- Алло, точка з черешнею на розі Щусєва і Теліги? А чого у вас черешні на 40 копійок дорожчі, ніж на Шулявці?!
- А хто це?
- Президент!
***
- Алло, це президент Зеленський?
- Так. Слухаю.
- Чому посадок нема?!
- Зрозумійте, будь ласка, це не компетенція президента. Я можу подзвонити в банк, щоб кредити реструктурували для бізнесменів. Садочок можу відкрити дитячий. Будівництво дороги перевірити. Оце я можу.
Аяяяяяяяй на цєлих 5 лєт
Мертва помийка не зможе зливати гамнo
В голови ваті , аяяяяяяяяяяяяй )))🍹🤣👍
Просто вивести з ефіру то мало. Таких хвойд треба СУДИТИ.
Мы знаем, что подобные утверждения исходят и от московских политиков, в том числе путина. Почему бы заочно не судить, например, Жириновского.
https://www.tiktok.com/@denisantivatnikovno4velo/video/7063805172002065669