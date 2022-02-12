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Зеленський ввів у дію санкції РНБО проти телеканалу "НАШ"

Зеленський ввів у дію санкції РНБО проти телеканалу

Президент України Володимир Зеленський впровадив рішення Ради національної безпеки та оборони України про санкції щодо телеканалу "НАШ".

Як передає Цензор.НЕТ, відповідний Указ №52/2022 опубліковано на сайті ОПУ.

"Увести в дію рішення Ради національної безпеки та оборони України від 11 лютого 2022 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", – йдеться у документі.

Зазначається, що рішення введено у дію відповідно до статті 107 Конституції.

Контроль за виконанням рішення покладено на секретаря РНБО України.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пакет санкцій проти Росії у разі її вторгнення в Україну може виявитися ширшим, ніж вважається, - Шольц

Напередодні РНБО ухвалила рішення про запровадження санкцій проти телеканалів "Наш" та "Максі-ТВ" терміном на 5 років.

"Впроваджено санкції проти компанії "Наша Прага" ("Максі-ТВ" – ІФ), проти компанії "НАШ 24", "НАШ 365" (телеканал "НАШ" – ІФ) і компанії, яка безпосередньо є, наскільки ми поінформовані, власником усіх цих компаній, яка розташовується на Кіпрі в м. Лімасолі… Компанія, яка розташовується на Кіпрі, так само потрапила під наші обмежувальні санкції терміном на п'ять років", - розповів Данілов на пресконференції за підсумками засідання РНБО в Харкові.

Крім того, на термін п'ять років упроваджено санкції проти російського товариства з обмеженою відповідальністю "Витрина ТВ", що ретранслює телеканали, які перебувають під санкціями.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Брифінг Данілова за результатами засідання РНБО. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський (23667) санкції (11763) РНБО (2278) телебачення (1169)


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Топ коментарі
+32
Взялі малєнкава мальчіка в трусіках мураєва і запрєтілі-ета русафобія...
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12.02.2022 09:12
+21
А якщо не відмінить, з'їсте свою шкарпетку?
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12.02.2022 09:14
+17
Шо НАШ, шо ДОМ, шо телеканал зРАДА:
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12.02.2022 09:26
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Ну расскажі, какіє нємєцкіє газєти работалі в Масквє в 1942?
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12.02.2022 14:01 Відповісти
"Я уже писал выше, что словом «пропаганда» можно оправдать многое."

Пропаганда чого? Здорового способу життя?
Це антиукраїнськи телеканали. Вони системно займаються брехнею, маніпуляціями, та інформаційними злочинами - на користь ворога.
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12.02.2022 14:38 Відповісти
это не оппозиционые каналы - это ВРАЖЕСКИЕ каналы у нас этого дерьма до хрена и больше
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13.02.2022 05:39 Відповісти
У нас на Донбасе и в Крыму *****, а у вас?
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12.02.2022 12:15 Відповісти
А ти би розстрілював в формі енкаведе? Дослужився до сержанта чи літінанта ?
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12.02.2022 11:53 Відповісти
вы то кацапы каким боком к свободе слова? идите на..
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13.02.2022 05:38 Відповісти
Тоже не дали. Меркель заставила его с Медведчуком дело иметь. Бери, говорит, Медведчука иначе безвиз не дадим.
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12.02.2022 10:17 Відповісти
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12.02.2022 10:22 Відповісти
а чого королевська не сидить досі.
воно накизділо вже на десять пожиттевих, ****.
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12.02.2022 10:07 Відповісти
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12.02.2022 10:19 Відповісти
Социніанин:
Президент України особисто врегулював конфлікт між директором базара і директором виставки. І не кажіть, що Зеленський не вміє дипломатію.
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12.02.2022 10:49 Відповісти
- Алло, "Пузата хата"? А чого у вас сирники такі дорогі? Знижуйте вартість на 5 грн!
- А хто це?
- Хто-хто! Президент!

***
- Алло, салон "Мерседес"? Люди в жаліються, що у вас машини дорогі! Зробіть знижки 10 тисяч доларів всім, хто з Хмельниччини!
- А хто це?
- Хто-хто! Президент!
- Якої держави?!
- Якої-якої! Правової!

***
- Алло, точка з черешнею на розі Щусєва і Теліги? А чого у вас черешні на 40 копійок дорожчі, ніж на Шулявці?!
- А хто це?
- Президент!

***
- Алло, це президент Зеленський?
- Так. Слухаю.
- Чому посадок нема?!
- Зрозумійте, будь ласка, це не компетенція президента. Я можу подзвонити в банк, щоб кредити реструктурували для бізнесменів. Садочок можу відкрити дитячий. Будівництво дороги перевірити. Оце я можу.
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12.02.2022 11:33 Відповісти
Ну хоть что то
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12.02.2022 11:01 Відповісти
Аяяяяяяяй , закрили помийку, закрили помийку
Аяяяяяяяй на цєлих 5 лєт
Мертва помийка не зможе зливати гамнo
В голови ваті , аяяяяяяяяяяяяй )))🍹🤣👍
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12.02.2022 11:09 Відповісти
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12.02.2022 11:24 Відповісти
А проти каналу Медведчука-Коломойського ;1+1; санкції коли будуть?
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12.02.2022 11:26 Відповісти
Не при Зеленському.
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12.02.2022 11:40 Відповісти
Эту помойку давно надо было закрыть, ещё вместе с помойками Медведчука.
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12.02.2022 11:34 Відповісти
А Дом с сегодняшней Радой и г+г------ЭТО НЕ ПОМОЙКИ?????
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12.02.2022 21:12 Відповісти
Взагалі то за українофобія положена кримінальна стаття чи не так ?
Просто вивести з ефіру то мало. Таких хвойд треба СУДИТИ.
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12.02.2022 11:41 Відповісти
Попри українофобію, і судове вирішення треба відкрити справу, зібрати докази і звернутись до суду. Інакше, шайка відновить свою діяльність, як тільки зелені втратять владу. Але притягнути їх за колишні питання вже буде неможливо.
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12.02.2022 20:21 Відповісти
Мураев, шарий, кива, ...одна малина. Просто кива это украинский жириновский. Заметнее всех. Но работают все на развал независимой Украины
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12.02.2022 11:45 Відповісти
владельцу жомовой ямы до жирика як до кыева рачком;с
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12.02.2022 13:18 Відповісти
Погоджуюся, більш подібний до схибнутого на "валинськой резнє".
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12.02.2022 15:46 Відповісти
Это видимость деятельности для успокоения общества.Все работники,идеологи,редактора,расползутся по другим каналам или организуют,или выкупят другую помойку и начнут по новой.Нам СРОЧНО необходим закон о колоборантах и защите информацонного пространства в военных условиях.
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12.02.2022 11:49 Відповісти
Мені зовсім не шкода пропагандосного канала "Наш". Але "зелені" і тут зробили хід конем, ніби борються з проросійським телеканалом і одночасно перенаправили глядачів цього каналу на свій "Дом" і "Раду", бо точно малороси не будуть дивитися "Експрессо", "5-й" і "Прямий".
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12.02.2022 13:58 Відповісти
Необходимо, чтобы парламент принял законы об уголовной ответственности за утверждение, что украинской нации не существует, о неполноценности украинского языка и т.п.

Мы знаем, что подобные утверждения исходят и от московских политиков, в том числе путина. Почему бы заочно не судить, например, Жириновского.
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12.02.2022 14:28 Відповісти
Колоборант пособник оккупантов террорист евгений мураев в Харькове на шабаше
https://www.tiktok.com/@denisantivatnikovno4velo/video/7063805172002065669
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12.02.2022 14:54 Відповісти
А коли введуть санкції проти каналу державного злочинця Медведчука і найбільшого шахрая і злодія України папіка зеДебіла?
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12.02.2022 15:03 Відповісти
Немножко истории (2017 год), для тех, кто забыл))))Ария "это другое"!
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12.02.2022 21:09 Відповісти
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