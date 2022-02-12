Зеленский ввел в действие санкции СНБО против телеканала "НАШ"
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о санкциях в отношении телеканала "НАШ".
Как передает Цензор.НЕТ, соответствующий Указ №52/2022 опубликован на сайте ОПУ.
"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 февраля 2022 г. "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", – говорится в документе.
Решение введено в действие в соответствии со статьей 107 Конституции.
Контроль за исполнением решения возложен на секретаря СНБО Украины.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
Накануне СНБО принял решение о введении санкций против телеканалов "Наш" и "Макси-ТВ" сроком на 5 лет.
"Введены санкции против компании "Наша Прага" ("Макси-ТВ" – ИФ), против компании "НАШ 24", "НАШ 365" (телеканал "НАШ" – ИФ) и компании, непосредственно являющейся, насколько мы проинформированы, владельцем всех этих компаний, которая располагается на Кипре в Лимасоле… Компания, которая располагается на Кипре, так же попала под наши ограничительные санкции сроком на пять лет", - рассказал Данилов на пресс-конференции по итогам заседания СНБО в Харькове.
Кроме того, на срок пять лет введены санкции против российского общества с ограниченной ответственностью "Витрина ТВ", ретранслирующая находящиеся под санкциями телеканалы.
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Пропаганда чого? Здорового способу життя?
Це антиукраїнськи телеканали. Вони системно займаються брехнею, маніпуляціями, та інформаційними злочинами - на користь ворога.
воно накизділо вже на десять пожиттевих, ****.
Президент України особисто врегулював конфлікт між директором базара і директором виставки. І не кажіть, що Зеленський не вміє дипломатію.
- А хто це?
- Хто-хто! Президент!
***
- Алло, салон "Мерседес"? Люди в жаліються, що у вас машини дорогі! Зробіть знижки 10 тисяч доларів всім, хто з Хмельниччини!
- А хто це?
- Хто-хто! Президент!
- Якої держави?!
- Якої-якої! Правової!
***
- Алло, точка з черешнею на розі Щусєва і Теліги? А чого у вас черешні на 40 копійок дорожчі, ніж на Шулявці?!
- А хто це?
- Президент!
***
- Алло, це президент Зеленський?
- Так. Слухаю.
- Чому посадок нема?!
- Зрозумійте, будь ласка, це не компетенція президента. Я можу подзвонити в банк, щоб кредити реструктурували для бізнесменів. Садочок можу відкрити дитячий. Будівництво дороги перевірити. Оце я можу.
Аяяяяяяяй на цєлих 5 лєт
Мертва помийка не зможе зливати гамнo
В голови ваті , аяяяяяяяяяяяяй )))🍹🤣👍
Просто вивести з ефіру то мало. Таких хвойд треба СУДИТИ.
Мы знаем, что подобные утверждения исходят и от московских политиков, в том числе путина. Почему бы заочно не судить, например, Жириновского.
https://www.tiktok.com/@denisantivatnikovno4velo/video/7063805172002065669