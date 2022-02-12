Зеленский ввел в действие санкции СНБО против телеканала "НАШ"

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о санкциях в отношении телеканала "НАШ".

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующий Указ №52/2022 опубликован на сайте ОПУ.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 февраля 2022 г. "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", – говорится в документе.

Решение введено в действие в соответствии со статьей 107 Конституции.

Контроль за исполнением решения возложен на секретаря СНБО Украины.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

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Накануне СНБО принял решение о введении санкций против телеканалов "Наш" и "Макси-ТВ" сроком на 5 лет.

"Введены санкции против компании "Наша Прага" ("Макси-ТВ" – ИФ), против компании "НАШ 24", "НАШ 365" (телеканал "НАШ" – ИФ) и компании, непосредственно являющейся, насколько мы проинформированы, владельцем всех этих компаний, которая располагается на Кипре в Лимасоле… Компания, которая располагается на Кипре, так же попала под наши ограничительные санкции сроком на пять лет", - рассказал Данилов на пресс-конференции по итогам заседания СНБО в Харькове.

Кроме того, на срок пять лет введены санкции против российского общества с ограниченной ответственностью "Витрина ТВ", ретранслирующая находящиеся под санкциями телеканалы.

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