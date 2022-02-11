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СНБО ввел санкции против телеканала "НАШ" на 5 лет

СНБО ввел санкции против телеканала

Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против телеканала "Наш".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на брифинге 11 февраля сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Введены санкции и ограничения против компании "Наша Прага", против компании "НАШ 24", "НАШ 365" и компании, непосредственно являющейся владельцем всех этих компаний, которая находится на Кипре, в городе Лимассол, Proteas House", - отметил Данилов.

Ограничительные мероприятия были введены на 5 лет.

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Автор: 

Данилов (1066) санкции (11254) канал (160)


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Топ комментарии
+60
проклятие Стерненко действует! обожаю русофобию!
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11.02.2022 19:25
+53
какие такие санкции? ГНАТЬ ПРИХВОСТНЕЙ КАЦАПСКИХ, СЦАНЫМИ ТРЯПКАМИ!!! СЛАВА УКРАИНЕ!
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11.02.2022 19:24
+49
коли мураєва за грати?
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11.02.2022 19:25
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Аяяяяяяй , закрили помийку , закрили помийку
Аяяяяяяй - на целих 5 лєт
Мертва помийка не зможе гамно зливати
В голови ваті аяяяяяяй
🇺🇦😎👍
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12.02.2022 00:16 Ответить
Я бесконечно рад! Пичка курвяча баба. Цыган говнюк. Слуги свинособак и Путина!
Ура!
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12.02.2022 00:31 Ответить
Порохоботы негодуют
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12.02.2022 00:39 Ответить
Ну і славненько!
РНБО хвала, спромоглися!
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12.02.2022 06:35 Ответить
Тільки не беріть отих журнашлюх в канали типу РАДА І Дом.
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12.02.2022 08:24 Ответить
це добре, але щоб ця погань мураєвська інший канал не створила і не перебігли ці колаборанти туди
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12.02.2022 08:36 Ответить
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