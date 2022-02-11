СНБО ввел санкции против телеканала "НАШ" на 5 лет

Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против телеканала "Наш".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на брифинге 11 февраля сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Введены санкции и ограничения против компании "Наша Прага", против компании "НАШ 24", "НАШ 365" и компании, непосредственно являющейся владельцем всех этих компаний, которая находится на Кипре, в городе Лимассол, Proteas House", - отметил Данилов.

Ограничительные мероприятия были введены на 5 лет.

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