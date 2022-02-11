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РНБО ввела санкції проти телеканалу "НАШ" на 5 років

РНБО ввела санкції проти телеканалу

Рада національної безпеки та оборони України ввела санкції проти телеканалу "Наш".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на брифінгу 11 лютого повідомив секретар РНБО Олексій Данилов.

"Введено санкції та обмеження проти компанії "Наша Прага", проти компанії "НАШ 24", "НАШ 365" та компанії, яка безпосередньо є власником усіх цих компаній, яка знаходиться на Кіпрі, у місті Лімассол, Proteas House", - зазначив Данилов.

Обмежувальні заходи запроваджені на 5 років.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нацрада ТРМ звернулася до суду з питання позбавлення ліцензії телеканалу "НАШ"

Автор: 

Данілов (1259) санкції (11760) канал (115)


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Топ коментарі
+60
проклятие Стерненко действует! обожаю русофобию!
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11.02.2022 19:25
+53
какие такие санкции? ГНАТЬ ПРИХВОСТНЕЙ КАЦАПСКИХ, СЦАНЫМИ ТРЯПКАМИ!!! СЛАВА УКРАИНЕ!
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11.02.2022 19:24
+49
коли мураєва за грати?
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11.02.2022 19:25
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Аяяяяяяй , закрили помийку , закрили помийку
Аяяяяяяй - на целих 5 лєт
Мертва помийка не зможе гамно зливати
В голови ваті аяяяяяяй
🇺🇦😎👍
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12.02.2022 00:16 Відповісти
Я бесконечно рад! Пичка курвяча баба. Цыган говнюк. Слуги свинособак и Путина!
Ура!
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12.02.2022 00:31 Відповісти
Порохоботы негодуют
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12.02.2022 00:39 Відповісти
Ну і славненько!
РНБО хвала, спромоглися!
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12.02.2022 06:35 Відповісти
Тільки не беріть отих журнашлюх в канали типу РАДА І Дом.
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12.02.2022 08:24 Відповісти
це добре, але щоб ця погань мураєвська інший канал не створила і не перебігли ці колаборанти туди
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12.02.2022 08:36 Відповісти
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