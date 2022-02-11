РНБО ввела санкції проти телеканалу "НАШ" на 5 років

Рада національної безпеки та оборони України ввела санкції проти телеканалу "Наш".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на брифінгу 11 лютого повідомив секретар РНБО Олексій Данилов.

"Введено санкції та обмеження проти компанії "Наша Прага", проти компанії "НАШ 24", "НАШ 365" та компанії, яка безпосередньо є власником усіх цих компаній, яка знаходиться на Кіпрі, у місті Лімассол, Proteas House", - зазначив Данилов.

Обмежувальні заходи запроваджені на 5 років.

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