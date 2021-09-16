Нацрада ТРМ звернулася до суду з питання позбавлення ліцензії телеканалу "НАШ"
Національна рада з питань телебачення і радіомовлення подала позов до Окружного адміністративного суду міста Києва щодо анулювання ліцензії на мовлення для телеканалу "НАШ 365".
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба суду.
"Національна рада з питань телебачення і радіомовлення звернулася до суду з таким позовом на підставі рішення про результати позапланової невиїзної перевірки, в якому, зокрема, йдеться про визнання наявності розпалювання національної, расової та релігійної ворожнечі і ненависті в висловлюваннях, які були поширені в ефірі ТОВ "наш 365"", - сказано в повідомленні.
Зараз ОАСК вирішує питання про відкриття провадження за цим адміністративним позовом.
У суді також зазначили, що впродовж року в ОАСК надійшло понад 15 позовів щодо оскарження рішень Нацради про призначення або результати позапланових безвиїзних перевірок телеканалу.
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Дивує інше, що РНБО вже не рішає нічого?.. чи це такий потужний цей канал "Шаш", що тільео через суд... Чи то навпаки, щоб суд відмовив і тоді всьо, які претензії?..
и бюджету польза, и обществу чистота, и пацанам забава..
Тогда и нацсовет не нужен будет, и куча других органов.
ой-ёй-ёй".
"Наш"потрібно закрити будь що.Це вороги.
Взагалі не паляться
Впрочем есть еще олигархические, шлюшьи телеканалы, на один из них даже Мундель приползла вещать, ставленница нашего Зеленского ***********...
Деньгами их! Землячка-молодчина! Слава Украине. Смерть пукину!