Нацрада ТРМ звернулася до суду з питання позбавлення ліцензії телеканалу "НАШ"

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення подала позов до Окружного адміністративного суду міста Києва щодо анулювання ліцензії на мовлення для телеканалу "НАШ 365".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба суду.

"Національна рада з питань телебачення і радіомовлення звернулася до суду з таким позовом на підставі рішення про результати позапланової невиїзної перевірки, в якому, зокрема, йдеться про визнання наявності розпалювання національної, расової та релігійної ворожнечі і ненависті в висловлюваннях, які були поширені в ефірі ТОВ "наш 365"", - сказано в повідомленні.

Зараз ОАСК вирішує питання про відкриття провадження за цим адміністративним позовом.

У суді також зазначили, що впродовж року в ОАСК надійшло понад 15 позовів щодо оскарження рішень Нацради про призначення або результати позапланових безвиїзних перевірок телеканалу.

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