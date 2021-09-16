Нацсовет ТРВ обратился в суд по вопросу лишения лицензии телеканала "НАШ"

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания подал иск в Окружной административный суд города Киева относительно аннулирования лицензии на вещание для телеканала "НАШ 365".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба суда.

"Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания обратился в суд с таким иском на основании решения о результатах внеплановой невыездной проверки, в котором в частности говорится о признании наличия разжигания национальной, расовой и религиозной вражды и ненависти в высказываниях, которые были распространены в эфире ООО "Наш 365"", - говорится в сообщении.

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Сейчас ОАСК решает вопрос об открытии производства по этому административному иску.

В суде также отметили, что в течение года в ОАСК поступило более 15 исков по обжалованию решений Нацсовета о назначении или результатах внеплановых безвыездных проверок телеканала.

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