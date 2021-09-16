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Нацсовет ТРВ обратился в суд по вопросу лишения лицензии телеканала "НАШ"

Нацсовет ТРВ обратился в суд по вопросу лишения лицензии телеканала

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания подал иск в Окружной административный суд города Киева относительно аннулирования лицензии на вещание для телеканала "НАШ 365".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба суда.

"Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания обратился в суд с таким иском на основании решения о результатах внеплановой невыездной проверки, в котором в частности говорится о признании наличия разжигания национальной, расовой и религиозной вражды и ненависти в высказываниях, которые были распространены в эфире ООО "Наш 365"", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нацсовет оштрафовал NewsOne, "НАШ" и "112 Украина" за призывы к разжиганию войны

Сейчас ОАСК решает вопрос об открытии производства по этому административному иску.

В суде также отметили, что в течение года в ОАСК поступило более 15 исков по обжалованию решений Нацсовета о назначении или результатах внеплановых безвыездных проверок телеканала.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Телеканал "НАШ" хотят лишить лицензии через суд

Автор: 

Нацсовет ТРВ (572) канал (160)


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Топ комментарии
+34
давно этот сепарский козлятник нужно прикрыть
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16.09.2021 18:37
+26
За пособничество оккупантам канал закрыть, сотрудникам за эти преступления тюрьма.
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16.09.2021 18:38
+20
да ну?)) то есть приходи на канал имели что хочешь?))
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16.09.2021 18:38
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Канал не должен отвечать за высказывания гостей сделанные в прямом эфире.
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16.09.2021 18:34 Ответить
да ну?)) то есть приходи на канал имели что хочешь?))
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16.09.2021 18:38 Ответить
Да!
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16.09.2021 18:48 Ответить
нет
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16.09.2021 19:10 Ответить
За пособничество оккупантам канал закрыть, сотрудникам за эти преступления тюрьма.
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16.09.2021 18:38 Ответить
В бан и тебя и эту рашистскую помойку!
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16.09.2021 18:38 Ответить
хотели бы "в бан" - просто закрыли, а иск в "суд" имени Портнова говорит шо зебилы просто хотят увидеть там больше хороших новостей про бубочку.
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16.09.2021 19:21 Ответить
должен отвечать..
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16.09.2021 18:39 Ответить
Мураев, ты лох!.. и вообще перелогинься!
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16.09.2021 18:39 Ответить
козлорылый, все класть на то что там должен ваш канал. вам пора на помойку
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16.09.2021 18:46 Ответить
По типу каструля ні до чого то все повар, або-ж ще гірше повар варить а клієнти самі винні що потруїлися.
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16.09.2021 18:51 Ответить
давно этот сепарский козлятник нужно прикрыть
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16.09.2021 18:37 Ответить
За перепрошення,але ця точка зору надто примітивна...Мураєвський "козлятник" можна прикрити,от тільки тих,хто його дивиться прикрити неможливо...Вони почнуть дивитись вже суто російські канали з соловйовими-кісєльовими-жиріновскімі - а це вже козлятники направду козлятники...Тому треба так робити,як робив Порох - створювати альтернативу,переманювати симпатантів на свою сторону,на свої телеканали...Не надто в нього то получалось,але все-таки...
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17.09.2021 10:19 Ответить
Його канали нецікаві. Пропаганда завжди нецікава, навіть проукраїнська.
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17.09.2021 10:44 Ответить
такие каналы смотрят только упоротые совки или полные идиоты))) и к счастью их мало, максимум 20%. совки скоро вымрут как мамонты а идиоты будут всегда
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17.09.2021 11:09 Ответить
Г+Г,Інтер,Україна,ІСТВі слабо прикрити ??)))
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16.09.2021 18:40 Ответить
24 Украина..
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16.09.2021 18:41 Ответить
на ІСТВі есть "АнтиЗомби" и "Гражданская оборона" - прикольные!.. остальные можно закрыть..
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16.09.2021 18:42 Ответить
Айсітіві хіба, що за рос-серіали.. а новини адекватні!

Дивує інше, що РНБО вже не рішає нічого?.. чи це такий потужний цей канал "Шаш", що тільео через суд... Чи то навпаки, щоб суд відмовив і тоді всьо, які претензії?..
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16.09.2021 22:40 Ответить
Всі ці заборони ,санкціі ,це локшина на вуха зебілоїдів !!!)))
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16.09.2021 22:43 Ответить
5 канал забыл.
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17.09.2021 01:26 Ответить
выдали бы лицензии на отстрел сепаров согласно реестра сепаров, утвержденного МинЮстом..

и бюджету польза, и обществу чистота, и пацанам забава..
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16.09.2021 18:41 Ответить
Нужно оставить одну партию и три телеканала.

Тогда и нацсовет не нужен будет, и куча других органов.
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16.09.2021 18:46 Ответить
Два канала, для мультиков и для вестей с полей .
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16.09.2021 18:51 Ответить
интересно причем к ситуации 5-ый. Или зебильная прошивка никак не оновится.
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16.09.2021 19:24 Ответить
"Свобода слова" триває......
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16.09.2021 18:46 Ответить
Мураев - нах! Его надо с марьянкой безмозглой поженить и в лугандон отправить!
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16.09.2021 18:56 Ответить
"То ли ещё будет,

ой-ёй-ёй".
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16.09.2021 18:56 Ответить
Мітя Ґайкін ярий сепар.А на пятому каналі він з екрану не вилазить.

"Наш"потрібно закрити будь що.Це вороги.
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16.09.2021 19:03 Ответить
будь-ласка, конкретніше. Наприклад, "ху із Мітя"? Яке ФІО?
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16.09.2021 20:33 Ответить
Гойко Мітіч=Мітя Гайкін.Жарт 70тих.
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17.09.2021 17:19 Ответить
Ці потвори ще би замість звязди серп і молот вліпили. І так на мокшанський к анал подібні..

Взагалі не паляться
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16.09.2021 19:05 Ответить
мураевский НАШ нужно было прикрывать одновременно с 112 и Ко, а на очереди ахметовские Украина и Украина24, на которые уже перекочевали журнашлюхи и "гости" с "экспердами" с закрытых помоек
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16.09.2021 19:26 Ответить
Ахметовские каналы не тронут,во первых побоятся,а во вторых их журналисты стараются в бутылку не лезть и не нарываться.
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16.09.2021 19:47 Ответить
"їхній" по факту також рижемразівськмий. Чи комусь тут невідомо, що у Мураєва нема стільки бабла, щоб телеканал утримувати? Може, тобі?
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16.09.2021 20:35 Ответить
на ахметовских например уже всплыл "эксперд" Спивак, с целой отдельной программой, а до этого он долго тусовался на закрытых помойках
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16.09.2021 22:39 Ответить
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17.09.2021 07:30 Ответить
Ещё раз, ОАСК будет судить? Этим "судьям"на 100% на репутацию плевать. "Оправдают" и глазом не моргнут, ещё и бабла поднимут. Смахивает на очередной спектакль.
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16.09.2021 19:45 Ответить
Теперь на очереди "Прямой",да останется только "1+1".И будет всем счастье.
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16.09.2021 19:45 Ответить
"НАШ" - для путлероської рф - наш , а для України -ворог. Давно треба прикрити разом з мураєвим та симоненко .
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16.09.2021 19:48 Ответить
Так любой канал можно закрыть. На любом ток-шоу присутствуют "разжигания национальной, расовой и религиозной вражды и ненависти в высказываниях". Ничем хорошим это не закончится. Еще и санкции можем получить от Европы.
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16.09.2021 20:04 Ответить
Давить эту россиянскую помойку!
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16.09.2021 20:16 Ответить
Рупор руSSo-фашистов в Украине.
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16.09.2021 20:26 Ответить
Если прикроют НАШ, кто же будет темники кремлядей транслировать?

Впрочем есть еще олигархические, шлюшьи телеканалы, на один из них даже Мундель приползла вещать, ставленница нашего Зеленского ***********...
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16.09.2021 20:59 Ответить
практически все наши олигархи либо не прочь либо уже и давно сотрудничают с Мордором, так что пока Украина не избавится от этих кровосисей, угроза от них будет оставаться всегда
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16.09.2021 22:56 Ответить
Давно пора! Раздавить кремлевскую гадину!
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16.09.2021 21:28 Ответить
Сепарів за грати!
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16.09.2021 22:26 Ответить
Отлично! "Взувать" их! И еще раз "взувать". Козлищи они рыжебородые и пички мокрощелкнутые!!!

Деньгами их! Землячка-молодчина! Слава Украине. Смерть пукину!
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16.09.2021 22:29 Ответить
Закрывайте эту помойку которая работает на страну агрессора.
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17.09.2021 00:57 Ответить
наглоту красноперую позакрыть всю и везде!.пусть падлы усердные на помойках харчуются!
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17.09.2021 01:02 Ответить
твари
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17.09.2021 03:13 Ответить
Да отмените вообще телевидение, особенно полит программы! Оставьте кино и сериалы! Мы потихоньку будем жить (НЕ НЕРВНИЧАЯ по поводу языка, веры(то пусть попы сами разбираются) и копить на старость, только не лезьте в наш кошелёк.
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17.09.2021 07:09 Ответить
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17.09.2021 08:55 Ответить
Тут нечему радоватъся - после "Нашего" на очереди "Прямой" и "Пятый".
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17.09.2021 09:25 Ответить
Ну и?
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17.09.2021 10:45 Ответить
Не бывать этому. Вава боится народный восстаний.
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17.09.2021 10:52 Ответить
Сжечь! Сжечь! Сжечь!
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17.09.2021 11:01 Ответить
Та хто вам сказа що він НАШ! https://www.youtube.com/watch?v=OC7oZ5fEGQQ
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17.09.2021 11:06 Ответить
Мураевской рожей всю страну обклеили, сколько денег на ветер...
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17.09.2021 12:34 Ответить
 
 