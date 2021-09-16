Нацсовет ТРВ обратился в суд по вопросу лишения лицензии телеканала "НАШ"
Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания подал иск в Окружной административный суд города Киева относительно аннулирования лицензии на вещание для телеканала "НАШ 365".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба суда.
"Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания обратился в суд с таким иском на основании решения о результатах внеплановой невыездной проверки, в котором в частности говорится о признании наличия разжигания национальной, расовой и религиозной вражды и ненависти в высказываниях, которые были распространены в эфире ООО "Наш 365"", - говорится в сообщении.
Сейчас ОАСК решает вопрос об открытии производства по этому административному иску.
В суде также отметили, что в течение года в ОАСК поступило более 15 исков по обжалованию решений Нацсовета о назначении или результатах внеплановых безвыездных проверок телеканала.
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Дивує інше, що РНБО вже не рішає нічого?.. чи це такий потужний цей канал "Шаш", що тільео через суд... Чи то навпаки, щоб суд відмовив і тоді всьо, які претензії?..
и бюджету польза, и обществу чистота, и пацанам забава..
Тогда и нацсовет не нужен будет, и куча других органов.
ой-ёй-ёй".
"Наш"потрібно закрити будь що.Це вороги.
Взагалі не паляться
Впрочем есть еще олигархические, шлюшьи телеканалы, на один из них даже Мундель приползла вещать, ставленница нашего Зеленского ***********...
Деньгами их! Землячка-молодчина! Слава Украине. Смерть пукину!