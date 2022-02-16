Захарова: Россия проводит учения, потому что Украину "накачивают оружием"

Министерство иностранных дел России объяснило проведение учений у украинских границ тем, что Украину "накачивают оружием".

Об этом сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское издание "Газета".

"Зачем Россия проводит в этом регионе на своей территории учения? Странно, правда? Соседнее государство, нестабильное, в котором происходят антиконституционные перевороты, причем регулярно, мало того, страна с внутренним вооруженным конфликтом накачивается оружием в последние годы", - сказала она на брифинге.

Захарова заявила, что Москва понимает "непредсказуемость" того, что может произойти в Украине. И заявила, что страны Запада якобы "спекулируют" на теме совместных российско-белорусских учений. А "западная пропаганда" усиленно "отрабатывает "установку" о наступлении России на Украину с территории Беларуси".

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"Что касается учений, то маневры проводятся в полном соответствии с заявленным замыслом", - добавила Захарова.