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Новости Война
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Захарова: Россия проводит учения, потому что Украину "накачивают оружием"

Захарова: Россия проводит учения, потому что Украину

Министерство иностранных дел России объяснило проведение учений у украинских границ тем, что Украину "накачивают оружием".

Об этом сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское издание "Газета".

"Зачем Россия проводит в этом регионе на своей территории учения? Странно, правда? Соседнее государство, нестабильное, в котором происходят антиконституционные перевороты, причем регулярно, мало того, страна с внутренним вооруженным конфликтом накачивается оружием в последние годы", - сказала она на брифинге.

Захарова заявила, что Москва понимает "непредсказуемость" того, что может произойти в Украине. И заявила, что страны Запада якобы "спекулируют" на теме совместных российско-белорусских учений. А "западная пропаганда" усиленно "отрабатывает "установку" о наступлении России на Украину с территории Беларуси".

Читайте: МИД РФ рекомендует гражданам России следить за сообщениями в связи с ситуацией в Украине

"Что касается учений, то маневры проводятся в полном соответствии с заявленным замыслом", - добавила Захарова.

Автор: 

МИД РФ (1665) россия (95413) военные учения (3457) Захарова Мария (373)


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Топ комментарии
+61
А Україну накачують зброєю бо Росія проводить навчання, на тому і завершим.
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16.02.2022 19:32
+34
Там на мокші щось зовсім погано з причинно-наслідковим зв'язком )))
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16.02.2022 19:34
+25
Пьянь безмозглая.
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16.02.2022 19:34
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Вот в чем кацапы мастера, так это в умении менять местами причину и следствие. У них это называется "наводить тень на плетень".
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16.02.2022 20:46 Ответить
Боже! Как мне нравится эта женщина! Она так отжигает, что Зеленскому с его видосиками просто следует нервно курить в сторонке.
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16.02.2022 20:49 Ответить
а як захЄрова пояснить напад в 2014-ому, коли В УКРАЇНИ ВЗАГАЛІ НІЧОГО НЕ БУЛО???
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16.02.2022 20:49 Ответить
Скажем, при каком-нибудь Громыко, такой персонаж, как Маша, не продержалась на работе после такого заявления и минуты. Как же все деградировало в Мордоре...
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16.02.2022 21:01 Ответить
происходят?
таак зеля че хунта?))
а как там на луганде?
народных избранников что тоуже 8й год никто не выбирает))
сами по себе из москвы приезжают
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16.02.2022 21:27 Ответить
Что ж вы такие сцикливые ?
Маша, мочевой пузырь, как и язык, надо тренировать.
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16.02.2022 21:32 Ответить
Когда Захарову трахают это просто учения всех кацапско салаг.
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16.02.2022 21:42 Ответить
Ах ну да ну да... Сначала же были поставки оружия, а не направление армады орков на границу Украины. И в 2014 оккупация Крыма была реакцией на события 2 мая в Одессе, вы шо не в курсе? 😱
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16.02.2022 22:14 Ответить
Ясно. Сначала папа мамке поставіл фінгал под глаз і ат етава раділась девачка Маша. Ну а послє ані просто трахалісь.
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16.02.2022 22:34 Ответить
У нее в бошке не извилина, а силикон
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16.02.2022 22:54 Ответить
Никто девочку не любит потому, что у неё прищи. Замкнутый круг получается.
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17.02.2022 03:15 Ответить
Подождите. А что случилось с тезисом что страна может у себя на границе делать что хочет? Хочет накачивается, хочет скачивается
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17.02.2022 05:25 Ответить
Действительно "говорящие головы" в рашке "накачены" охреневающе.
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17.02.2022 06:41 Ответить
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17.02.2022 08:35 Ответить
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17.02.2022 08:36 Ответить
У цих мідовських кокаїнщиків остаточно потік дах...
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04.03.2022 08:36 Ответить
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