Захарова: Россия проводит учения, потому что Украину "накачивают оружием"
Министерство иностранных дел России объяснило проведение учений у украинских границ тем, что Украину "накачивают оружием".
Об этом сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское издание "Газета".
"Зачем Россия проводит в этом регионе на своей территории учения? Странно, правда? Соседнее государство, нестабильное, в котором происходят антиконституционные перевороты, причем регулярно, мало того, страна с внутренним вооруженным конфликтом накачивается оружием в последние годы", - сказала она на брифинге.
Захарова заявила, что Москва понимает "непредсказуемость" того, что может произойти в Украине. И заявила, что страны Запада якобы "спекулируют" на теме совместных российско-белорусских учений. А "западная пропаганда" усиленно "отрабатывает "установку" о наступлении России на Украину с территории Беларуси".
"Что касается учений, то маневры проводятся в полном соответствии с заявленным замыслом", - добавила Захарова.
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таак зеля че хунта?))
а как там на луганде?
народных избранников что тоуже 8й год никто не выбирает))
сами по себе из москвы приезжают
Маша, мочевой пузырь, как и язык, надо тренировать.