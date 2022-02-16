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Захарова: Росія проводить навчання, бо Україну "накачують зброєю"

Захарова: Росія проводить навчання, бо Україну

Міністерство закордонних справ Росії пояснило проведення навчань біля українських кордонів тим, що Україну "накачують зброєю".

Про це сказал офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на російське видання "Газета".

"Навіщо Росія проводить у цьому регіоні на своїй території навчання? Дивно, правда? Сусідня держава, нестабільна, в якій відбуваються антиконституційні перевороти, причому регулярно, мало того, країна із внутрішнім збройним конфліктом накачується зброєю протягом останніх років", - сказала вона на брифінгу.

Захарова заявила, що Москва розуміє "непердбачуваність" того, що може відбутися в Україні. І заявила, що країни Заходу нібито "спекулюють" на темі спільних російсько-білоруських навчань. А "західна пропаганда" посилено "відпрацьовує "установку" про наступ Росії на Україну з території Білорусії".

Читайте: Росія відводить війська з окупованого Криму на пункт базування, який розташований біля кордонів з Україною. КАРТА

"Щодо навчань, то маневри проводяться у повній відповідності до заявленого задуму", - додала Захарова.

Автор: 

МЗС рф (959) росія (65002) військові навчання (2775) Захарова Марія (353)


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Топ коментарі
+61
А Україну накачують зброєю бо Росія проводить навчання, на тому і завершим.
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16.02.2022 19:32
+34
Там на мокші щось зовсім погано з причинно-наслідковим зв'язком )))
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16.02.2022 19:34
+25
Пьянь безмозглая.
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16.02.2022 19:34
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Вот в чем кацапы мастера, так это в умении менять местами причину и следствие. У них это называется "наводить тень на плетень".
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16.02.2022 20:46 Відповісти
Боже! Как мне нравится эта женщина! Она так отжигает, что Зеленскому с его видосиками просто следует нервно курить в сторонке.
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16.02.2022 20:49 Відповісти
а як захЄрова пояснить напад в 2014-ому, коли В УКРАЇНИ ВЗАГАЛІ НІЧОГО НЕ БУЛО???
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16.02.2022 20:49 Відповісти
Скажем, при каком-нибудь Громыко, такой персонаж, как Маша, не продержалась на работе после такого заявления и минуты. Как же все деградировало в Мордоре...
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16.02.2022 21:01 Відповісти
происходят?
таак зеля че хунта?))
а как там на луганде?
народных избранников что тоуже 8й год никто не выбирает))
сами по себе из москвы приезжают
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16.02.2022 21:27 Відповісти
Что ж вы такие сцикливые ?
Маша, мочевой пузырь, как и язык, надо тренировать.
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16.02.2022 21:32 Відповісти
Когда Захарову трахают это просто учения всех кацапско салаг.
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16.02.2022 21:42 Відповісти
Ах ну да ну да... Сначала же были поставки оружия, а не направление армады орков на границу Украины. И в 2014 оккупация Крыма была реакцией на события 2 мая в Одессе, вы шо не в курсе? 😱
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16.02.2022 22:14 Відповісти
Ясно. Сначала папа мамке поставіл фінгал под глаз і ат етава раділась девачка Маша. Ну а послє ані просто трахалісь.
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16.02.2022 22:34 Відповісти
У нее в бошке не извилина, а силикон
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16.02.2022 22:54 Відповісти
Никто девочку не любит потому, что у неё прищи. Замкнутый круг получается.
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17.02.2022 03:15 Відповісти
Подождите. А что случилось с тезисом что страна может у себя на границе делать что хочет? Хочет накачивается, хочет скачивается
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17.02.2022 05:25 Відповісти
Действительно "говорящие головы" в рашке "накачены" охреневающе.
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17.02.2022 06:41 Відповісти
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17.02.2022 08:35 Відповісти
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17.02.2022 08:36 Відповісти
У цих мідовських кокаїнщиків остаточно потік дах...
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04.03.2022 08:36 Відповісти
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