Захарова: Росія проводить навчання, бо Україну "накачують зброєю"
Міністерство закордонних справ Росії пояснило проведення навчань біля українських кордонів тим, що Україну "накачують зброєю".
Про це сказал офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на російське видання "Газета".
"Навіщо Росія проводить у цьому регіоні на своїй території навчання? Дивно, правда? Сусідня держава, нестабільна, в якій відбуваються антиконституційні перевороти, причому регулярно, мало того, країна із внутрішнім збройним конфліктом накачується зброєю протягом останніх років", - сказала вона на брифінгу.
Захарова заявила, що Москва розуміє "непердбачуваність" того, що може відбутися в Україні. І заявила, що країни Заходу нібито "спекулюють" на темі спільних російсько-білоруських навчань. А "західна пропаганда" посилено "відпрацьовує "установку" про наступ Росії на Україну з території Білорусії".
"Щодо навчань, то маневри проводяться у повній відповідності до заявленого задуму", - додала Захарова.
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таак зеля че хунта?))
а как там на луганде?
народных избранников что тоуже 8й год никто не выбирает))
сами по себе из москвы приезжают
Маша, мочевой пузырь, как и язык, надо тренировать.