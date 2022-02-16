Европарламент дал согласие на 1,2 млрд еврокредита Украине
Европейский парламент дал свое согласие на экстренную программу макрофинансовой помощи Украине для поддержания ее экономической и финансовой стабильности в условиях эскалации российско-украинского конфликта. За нее на пленарном заседании в Страсбурге в среду, 16 февраля, проголосовали 598 евродепутатов, 55 высказались против, еще 41 – воздержались.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
Для вступления в силу этой программы за нее еще предстоит проголосовать Совету ЕС.
Объем макрофинансовой помощи составит 1,2 млрд еврокредитов на выгодных условиях. "Половина этих денег может быть выделена немедленно, чтобы поддержать стабильность страны, оказавшейся в очень слабой экономической ситуации из-за пандемии и военной угрозы со стороны России", - отметили в пресс-службе Европарламента.
Второй транш, также 600 миллионов евро, Евросоюз планирует выделить после того, как Украина выполнит конкретные политические условия. Их еще предстоит согласовать Европейской комиссии с Кабинетом Министров Украины и прописать в меморандуме о взаимопонимании.
В обосновании Еврокомиссии отмечается, что "беспокойства в сфере безопасности" на границе с Россией привели к оттоку капитала из Украины, ослабили гривню и повлияли на уверенность инвесторов. Кроме того, невозможными стали заимствования правительства путем выпуска еврооблигаций из-за слишком высоких ставок по ним.
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