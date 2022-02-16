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Новости Помощь Украине
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Европарламент дал согласие на 1,2 млрд еврокредита Украине

Европарламент дал согласие на 1,2 млрд еврокредита Украине

Европейский парламент дал свое согласие на экстренную программу макрофинансовой помощи Украине для поддержания ее экономической и финансовой стабильности в условиях эскалации российско-украинского конфликта. За нее на пленарном заседании в Страсбурге в среду, 16 февраля, проголосовали 598 евродепутатов, 55 высказались против, еще 41 – воздержались.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Для вступления в силу этой программы за нее еще предстоит проголосовать Совету ЕС.

Объем макрофинансовой помощи составит 1,2 млрд еврокредитов на выгодных условиях. "Половина этих денег может быть выделена немедленно, чтобы поддержать стабильность страны, оказавшейся в очень слабой экономической ситуации из-за пандемии и военной угрозы со стороны России", - отметили в пресс-службе Европарламента.

Второй транш, также 600 миллионов евро, Евросоюз планирует выделить после того, как Украина выполнит конкретные политические условия. Их еще предстоит согласовать Европейской комиссии с Кабинетом Министров Украины и прописать в меморандуме о взаимопонимании.

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В обосновании Еврокомиссии отмечается, что "беспокойства в сфере безопасности" на границе с Россией привели к оттоку капитала из Украины, ослабили гривню и повлияли на уверенность инвесторов. Кроме того, невозможными стали заимствования правительства путем выпуска еврооблигаций из-за слишком высоких ставок по ним.

Автор: 

Европарламент (1799) помощь (7784) Евросоюз (17089)


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Топ комментарии
+9
На «*** бусю»
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16.02.2022 21:30
+8
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16.02.2022 21:48
+7
Чинуші з багаторічним корупційним стажем освоять..
Сил вже немає чекати...Так нагло саботувати обрання голів САП і НАБУ..Майдан вибухнув саме з причин жахливої корупції в Україні..Зеленський втратить скоро рейтинг вдвічі,з причини саботажу САП і НАБУ.
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16.02.2022 21:31
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На «*** бусю»
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16.02.2022 21:30 Ответить
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16.02.2022 21:48 Ответить
Насправді такі транші зелена влада не може використовувати, як їй заманеться. Це цільові кошти. Те, що ця влада краде - це кошти б'юджету. Тобто ті, які зібрані фіскалами з нас з вами.
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16.02.2022 22:06 Ответить
Чинуші з багаторічним корупційним стажем освоять..
Сил вже немає чекати...Так нагло саботувати обрання голів САП і НАБУ..Майдан вибухнув саме з причин жахливої корупції в Україні..Зеленський втратить скоро рейтинг вдвічі,з причини саботажу САП і НАБУ.
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16.02.2022 21:31 Ответить
Так може краще не рейтинги Зеленського вгадувати, а лотерею якусь? Виграєте гроші.
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16.02.2022 22:48 Ответить
Справа не в гаданні рейтингу...Хочеться щоб реформи всеж відбувалися.
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16.02.2022 22:52 Ответить
А кому ж не хочеться реформ.
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16.02.2022 22:55 Ответить
Аферюгам,рекетирам,суддям,прокурорам,чиновникам..
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16.02.2022 23:29 Ответить
А разве так можно(це уже главзеб каже), бо и просить не пришлось.
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16.02.2022 21:31 Ответить
Видно Шольцу что-то пообещал....сумма тонемалая... а вопрос решился так быстро). Видно сдаст тебя ЗЕшмаркля с диваном вместе.Но ты не переживай...все равно он у тебя 3 года как не заводится,мистер Шамов.
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16.02.2022 22:18 Ответить
Бьюргеры хотят откупиться от войны! Этим нужно агрессивней пользоваться !
Может и долги Украины немного реструктуризовали!
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16.02.2022 21:33 Ответить
Побольше военно-денежных вливаний , то и пыню жахы возьмут.
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16.02.2022 21:34 Ответить
Бюргеры ещё будут будут нам платить за вторую мировую.
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17.02.2022 06:00 Ответить
Опять кредит, да сколько же можно уже этих кредитов набирать то ???
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16.02.2022 21:33 Ответить
Весь мир живет в кредит..
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16.02.2022 21:41 Ответить
Якщо росте ВВП, то можна кредити брати, а якщо все падає, то чим віддавати?
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16.02.2022 21:44 Ответить
Кацапов завидки бяарут, бацьку - и подавно.
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16.02.2022 21:35 Ответить
Только ради справедливости нужно признать. У кацапов погрешность в подсчётах больше чем нам займут.

Международные резервы России обновили исторический максимум
К 7 января резервы снова сократились до $630,5 млрд - это предыдущий рекорд, который также был зафиксирован 24 декабря. За прошлый год международные резервы увеличились на 5,2%. В начале января 2021-го их размер составлял $597,4 млрд.13 янв. 2022 г.
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16.02.2022 22:13 Ответить
Голодные бунты пойдут, сравняемся в сальдо.
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16.02.2022 23:36 Ответить
Долар трохи впале але ціни на бензин і продукти не знизяться- це Перемога.
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16.02.2022 21:38 Ответить
Все деньги на вооружение. Потому что кацапоиды дали нам перехватить дух но не отпустят никогда.
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16.02.2022 21:38 Ответить
А как видим ПВО и авиация у нас смешная до слез
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16.02.2022 21:41 Ответить
Зеле і Бене тільки б кишені набити!
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16.02.2022 21:38 Ответить
Беня услышав новость, очень остался довольный.
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16.02.2022 21:40 Ответить
Ти ж за це й голосував, Амєдов.
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16.02.2022 22:28 Ответить
каломойші треба більше, а не ці копійки
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16.02.2022 21:46 Ответить
бєня із зелею і рештою богоізбраного народу усе розкрадуть, а віддавати доведеться нам
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16.02.2022 21:46 Ответить
після того, як Україна виконає конкретні політичні умови. Джерело:
з цього місця детальніше будь ласка
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16.02.2022 21:57 Ответить
Боюсь що підуть на якусь піар- муйню,може по чайнику ******** куплять,або наушники,тільки не на ракети!
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16.02.2022 22:00 Ответить
Це кредит чи допомога?
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16.02.2022 22:02 Ответить
Кредит! Але вигідний. Срок кредитування 10 років, відсоткова ставка менше 1.5% на рік.
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16.02.2022 22:35 Ответить
Пётр Алексеич сам отдавал свои деньги... и Рошен платит 2 миллирда гривен налога ежегодно в бюджет Украины, но ты ЗЕкрысёнышь голосовавший за своего любимого ЗЕкловуна этого не замечаешь, равно как и того что твой кловун не платит ни копейки налогов в бюджет, и всё его Шапито 95 всегда было зарегано в офшорках..
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16.02.2022 22:18 Ответить
ОО... на велике крадивныцтво ЗЕмародёрам копеечка подьехала..
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16.02.2022 22:14 Ответить
Не нужны Украине кредиты.
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16.02.2022 22:20 Ответить
Скільки можна гребти кредити? Зеленський уже переплюнув Юльку й Овоча разом узятих.
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16.02.2022 22:27 Ответить
Можна не брати кредит. Тоді піднімуть податки, бо грошей обмаль. Згідні?
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16.02.2022 22:50 Ответить
Так може треба менше красти на ;Великому Крадівництві;, та Є-бабусях, менше дарувати Коломойському?
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16.02.2022 23:01 Ответить
Може. Але спробуйте це розказати не мені, а чиновникам, депутатам, суддям, прокурорам.
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16.02.2022 23:04 Ответить
Тобто ми беремо для них гроші..? А віддавати будемо з кишень онуків. Круто. Давайте два.
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16.02.2022 23:30 Ответить
А Ви напишіть звернення до КабМіну, вони мають надати відповідь по закону на протязі 30 днів. Запитайте, куди підуть гроші з кредиту. Потім нам розкажете.
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17.02.2022 00:57 Ответить
Це на підкорення України.План Шольца не спрацює,якщо Україна не підкориться.Европейці законопослушні,але українці не такі.вони вміють відстоювати свою свободу.
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16.02.2022 23:01 Ответить
***, ну мужики, ну давайте лучше оружием. Щас же на эти деньги ещё десять километров дорог построят между сёлами в Закарпатье.
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16.02.2022 23:29 Ответить
Запад сначала спасал армию Украины после просеров ЗЕ.
Теперь спасает экономику Украины после просеров ЗЕ.

Зебилы, как думаете, долго еще Запад будет выгребать наши проблемы, пока вы все еще готовы голосовать за этого ручного дебила?
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17.02.2022 01:07 Ответить
... что-то подсказывает, что скоро асфальт начнут варить в Зеландии
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17.02.2022 04:48 Ответить
Теперь помощник сивковича опять будет повышать налоги и придумывать новые,опять вырастут цены,опять наши хитруны отчитаются о повышении ВВП и под это опять возьмут новые кредиты на крузаки и загранкомандировки для депутатиков.
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17.02.2022 05:35 Ответить
 
 