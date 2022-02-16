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Європарламент дав згоду на 1,2 мільярда євро кредиту Україні

Європарламент дав згоду на 1,2 мільярда євро кредиту Україні

Європейський парламент дав свою згоду на екстрену програму макрофінансової допомоги Україні, аби підтримати її економічну та фінансову стабільність в умовах ескалації російсько-українського конфлікту. За неї на пленарному засіданні в Страсбургу в середу, 16 лютого, проголосували 598 євродепутатів, 55 висловилися проти, ще 41 - утрималися.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Для набуття чинності цієї програми за неї ще має проголосувати Рада ЄС.

Обсяг макрофінансової допомоги становитиме 1,2 мільярда євро кредитів на вигідних умовах. "Половина цих грошей може бути виділена негайно, щоб підтримати стабільність країни, котра опинилася у дуже слабкій економічній ситуації через пандемію та військову загрозу з боку Росії", - зауважили у пресслужбі Європарламенту.

Другий транш, також у 600 мільйонів євро, Євросоюз планує виділити після того, як Україна виконає конкретні політичні умови. Їх ще повинні будуть погодити Європейська комісія з Кабінетом Міністрів України та прописати у меморандумі про взаєморозуміння.

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В обґрунтуванні Єврокомісії зазначається, що "безпекові занепокоєння" на кордоні з Росією призвели до відтоку капіталу з України, послабили гривню та вплинули на впевненість інвесторів. Крім того, неможливими стали запозичення уряду шляхом випуску єврооблігацій через занадто високі ставки за ними.

Автор: 

Європарламент (1045) допомога (8321) Євросоюз (13358)


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Топ коментарі
+9
На «*** бусю»
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16.02.2022 21:30
+8
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16.02.2022 21:48
+7
Чинуші з багаторічним корупційним стажем освоять..
Сил вже немає чекати...Так нагло саботувати обрання голів САП і НАБУ..Майдан вибухнув саме з причин жахливої корупції в Україні..Зеленський втратить скоро рейтинг вдвічі,з причини саботажу САП і НАБУ.
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16.02.2022 21:31
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16.02.2022 21:30 Відповісти
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16.02.2022 21:48 Відповісти
Насправді такі транші зелена влада не може використовувати, як їй заманеться. Це цільові кошти. Те, що ця влада краде - це кошти б'юджету. Тобто ті, які зібрані фіскалами з нас з вами.
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16.02.2022 22:06 Відповісти
Чинуші з багаторічним корупційним стажем освоять..
Сил вже немає чекати...Так нагло саботувати обрання голів САП і НАБУ..Майдан вибухнув саме з причин жахливої корупції в Україні..Зеленський втратить скоро рейтинг вдвічі,з причини саботажу САП і НАБУ.
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16.02.2022 21:31 Відповісти
Так може краще не рейтинги Зеленського вгадувати, а лотерею якусь? Виграєте гроші.
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16.02.2022 22:48 Відповісти
Справа не в гаданні рейтингу...Хочеться щоб реформи всеж відбувалися.
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16.02.2022 22:52 Відповісти
А кому ж не хочеться реформ.
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16.02.2022 22:55 Відповісти
Аферюгам,рекетирам,суддям,прокурорам,чиновникам..
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16.02.2022 23:29 Відповісти
А разве так можно(це уже главзеб каже), бо и просить не пришлось.
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16.02.2022 21:31 Відповісти
Видно Шольцу что-то пообещал....сумма тонемалая... а вопрос решился так быстро). Видно сдаст тебя ЗЕшмаркля с диваном вместе.Но ты не переживай...все равно он у тебя 3 года как не заводится,мистер Шамов.
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16.02.2022 22:18 Відповісти
Бьюргеры хотят откупиться от войны! Этим нужно агрессивней пользоваться !
Может и долги Украины немного реструктуризовали!
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16.02.2022 21:33 Відповісти
Побольше военно-денежных вливаний , то и пыню жахы возьмут.
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16.02.2022 21:34 Відповісти
Бюргеры ещё будут будут нам платить за вторую мировую.
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17.02.2022 06:00 Відповісти
Опять кредит, да сколько же можно уже этих кредитов набирать то ???
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16.02.2022 21:33 Відповісти
Весь мир живет в кредит..
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16.02.2022 21:41 Відповісти
Якщо росте ВВП, то можна кредити брати, а якщо все падає, то чим віддавати?
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16.02.2022 21:44 Відповісти
Кацапов завидки бяарут, бацьку - и подавно.
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16.02.2022 21:35 Відповісти
Только ради справедливости нужно признать. У кацапов погрешность в подсчётах больше чем нам займут.

Международные резервы России обновили исторический максимум
К 7 января резервы снова сократились до $630,5 млрд - это предыдущий рекорд, который также был зафиксирован 24 декабря. За прошлый год международные резервы увеличились на 5,2%. В начале января 2021-го их размер составлял $597,4 млрд.13 янв. 2022 г.
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16.02.2022 22:13 Відповісти
Голодные бунты пойдут, сравняемся в сальдо.
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16.02.2022 23:36 Відповісти
Долар трохи впале але ціни на бензин і продукти не знизяться- це Перемога.
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16.02.2022 21:38 Відповісти
Все деньги на вооружение. Потому что кацапоиды дали нам перехватить дух но не отпустят никогда.
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16.02.2022 21:38 Відповісти
А как видим ПВО и авиация у нас смешная до слез
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16.02.2022 21:41 Відповісти
Зеле і Бене тільки б кишені набити!
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16.02.2022 21:38 Відповісти
Беня услышав новость, очень остался довольный.
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16.02.2022 21:40 Відповісти
Ти ж за це й голосував, Амєдов.
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16.02.2022 22:28 Відповісти
каломойші треба більше, а не ці копійки
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16.02.2022 21:46 Відповісти
бєня із зелею і рештою богоізбраного народу усе розкрадуть, а віддавати доведеться нам
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16.02.2022 21:46 Відповісти
після того, як Україна виконає конкретні політичні умови. Джерело:
з цього місця детальніше будь ласка
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16.02.2022 21:57 Відповісти
Боюсь що підуть на якусь піар- муйню,може по чайнику ******** куплять,або наушники,тільки не на ракети!
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16.02.2022 22:00 Відповісти
Це кредит чи допомога?
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16.02.2022 22:02 Відповісти
Кредит! Але вигідний. Срок кредитування 10 років, відсоткова ставка менше 1.5% на рік.
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16.02.2022 22:35 Відповісти
Пётр Алексеич сам отдавал свои деньги... и Рошен платит 2 миллирда гривен налога ежегодно в бюджет Украины, но ты ЗЕкрысёнышь голосовавший за своего любимого ЗЕкловуна этого не замечаешь, равно как и того что твой кловун не платит ни копейки налогов в бюджет, и всё его Шапито 95 всегда было зарегано в офшорках..
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16.02.2022 22:18 Відповісти
ОО... на велике крадивныцтво ЗЕмародёрам копеечка подьехала..
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16.02.2022 22:14 Відповісти
Не нужны Украине кредиты.
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16.02.2022 22:20 Відповісти
Скільки можна гребти кредити? Зеленський уже переплюнув Юльку й Овоча разом узятих.
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16.02.2022 22:27 Відповісти
Можна не брати кредит. Тоді піднімуть податки, бо грошей обмаль. Згідні?
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16.02.2022 22:50 Відповісти
Так може треба менше красти на ;Великому Крадівництві;, та Є-бабусях, менше дарувати Коломойському?
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16.02.2022 23:01 Відповісти
Може. Але спробуйте це розказати не мені, а чиновникам, депутатам, суддям, прокурорам.
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16.02.2022 23:04 Відповісти
Тобто ми беремо для них гроші..? А віддавати будемо з кишень онуків. Круто. Давайте два.
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16.02.2022 23:30 Відповісти
А Ви напишіть звернення до КабМіну, вони мають надати відповідь по закону на протязі 30 днів. Запитайте, куди підуть гроші з кредиту. Потім нам розкажете.
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17.02.2022 00:57 Відповісти
Це на підкорення України.План Шольца не спрацює,якщо Україна не підкориться.Европейці законопослушні,але українці не такі.вони вміють відстоювати свою свободу.
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16.02.2022 23:01 Відповісти
***, ну мужики, ну давайте лучше оружием. Щас же на эти деньги ещё десять километров дорог построят между сёлами в Закарпатье.
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16.02.2022 23:29 Відповісти
Запад сначала спасал армию Украины после просеров ЗЕ.
Теперь спасает экономику Украины после просеров ЗЕ.

Зебилы, как думаете, долго еще Запад будет выгребать наши проблемы, пока вы все еще готовы голосовать за этого ручного дебила?
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17.02.2022 01:07 Відповісти
... что-то подсказывает, что скоро асфальт начнут варить в Зеландии
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17.02.2022 04:48 Відповісти
Теперь помощник сивковича опять будет повышать налоги и придумывать новые,опять вырастут цены,опять наши хитруны отчитаются о повышении ВВП и под это опять возьмут новые кредиты на крузаки и загранкомандировки для депутатиков.
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17.02.2022 05:35 Відповісти
 
 