Європарламент дав згоду на 1,2 мільярда євро кредиту Україні
Європейський парламент дав свою згоду на екстрену програму макрофінансової допомоги Україні, аби підтримати її економічну та фінансову стабільність в умовах ескалації російсько-українського конфлікту. За неї на пленарному засіданні в Страсбургу в середу, 16 лютого, проголосували 598 євродепутатів, 55 висловилися проти, ще 41 - утрималися.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
Для набуття чинності цієї програми за неї ще має проголосувати Рада ЄС.
Обсяг макрофінансової допомоги становитиме 1,2 мільярда євро кредитів на вигідних умовах. "Половина цих грошей може бути виділена негайно, щоб підтримати стабільність країни, котра опинилася у дуже слабкій економічній ситуації через пандемію та військову загрозу з боку Росії", - зауважили у пресслужбі Європарламенту.
Другий транш, також у 600 мільйонів євро, Євросоюз планує виділити після того, як Україна виконає конкретні політичні умови. Їх ще повинні будуть погодити Європейська комісія з Кабінетом Міністрів України та прописати у меморандумі про взаєморозуміння.
В обґрунтуванні Єврокомісії зазначається, що "безпекові занепокоєння" на кордоні з Росією призвели до відтоку капіталу з України, послабили гривню та вплинули на впевненість інвесторів. Крім того, неможливими стали запозичення уряду шляхом випуску єврооблігацій через занадто високі ставки за ними.
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