РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4642 посетителя онлайн
Новости
3 038 31

Глава МИД Великобритании Трасс 17 февраля посетит Украину

Глава МИД Великобритании Трасс 17 февраля посетит Украину

Государственный секретарь Великобритании Лиз Трасс в четверг, 17 февраля, совершит свой первый визит в Украину по приглашению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Визит главы британского Форина Офиса направлен на углубление отношений стратегического партнерства между Украиной и Соединенным Королевством, координацию дальнейших действий по укреплению безопасности на европейском континенте", - говорится в сообщении.

Кулеба и Трасс проведут переговоры по совместным мерам по сдерживанию РФ от дальнейшей агрессии, практической поддержки Украины со стороны Великобритании в укреплении обороноспособности.

"Руководители внешнеполитических ведомств обсудят широкий спектр вопросов стратегического партнерства Украины и Великобритании в сфере безопасности, включая кибербезопасность, а также в области торговли и инвестиций", - отмечается в сообщении.

Также читайте: Уоллес о возможном вторжении РФ в Украину: "Ничего не закончилось, они не сняли ноги с педали газа"

Автор: 

Великобритания (4941) Трасс Элизабет (116)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+13
Оце так намазали кацапи дорогу до України нашим друзям і союзникам
показать весь комментарий
16.02.2022 21:46
+12
Це радує. На даний момент одна з найулюбленіших моїх політиків. Так москалів драти як вона далеко не кожен вміє
показать весь комментарий
16.02.2022 21:53
+10
Мені теж вона подобається, нарешті з Британії духом Маргарет Тетчер повіяло.
показать весь комментарий
16.02.2022 22:05
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Оце так намазали кацапи дорогу до України нашим друзям і союзникам
показать весь комментарий
16.02.2022 21:46 Ответить
"Кулеба, тільки не показуй їй Клоуна".
показать весь комментарий
16.02.2022 22:39 Ответить
Не дають бубочці і на санках покататись.
показать весь комментарий
16.02.2022 22:40 Ответить
Я заметил, как только акция протеста, кто то в этот день с визитом приезжает. Совпадение, не думаю.
показать весь комментарий
16.02.2022 21:52 Ответить
Англосаксы мутят воду?
показать весь комментарий
16.02.2022 22:11 Ответить
- не кажіть , он навіть АРРАхамія щебече про теж-саме ...
(сарказм).
показать весь комментарий
16.02.2022 22:14 Ответить
Встряхнулась трохи Европа,дійшло , щокацапи можуть штурмувать рейстаг не тільки фанерний!
показать весь комментарий
16.02.2022 21:53 Ответить
Це радує. На даний момент одна з найулюбленіших моїх політиків. Так москалів драти як вона далеко не кожен вміє
показать весь комментарий
16.02.2022 21:53 Ответить
Мені теж вона подобається, нарешті з Британії духом Маргарет Тетчер повіяло.
показать весь комментарий
16.02.2022 22:05 Ответить
А взагалі класний такий дует - Джонсон-Трасс.
показать весь комментарий
16.02.2022 22:06 Ответить
Стиль Джонсона як в одязі так і в політиці має суто британську вишуканість, а зачіска, то взагалі the best.
показать весь комментарий
16.02.2022 22:22 Ответить
Литва - наші справжні друзі ще з часів Далі Грібаускайте. Шануємо.
показать весь комментарий
16.02.2022 22:27 Ответить
Безумовно.
показать весь комментарий
16.02.2022 22:32 Ответить
Патамушта лісові брати воювали з совітами як і бандери. Тому вони нас і поважають.
показать весь комментарий
16.02.2022 22:43 Ответить
А ми - їх.
показать весь комментарий
16.02.2022 22:54 Ответить
А не рановато, отвод пока не виден. Или у вас своя программа, что, где и когда?
показать весь комментарий
16.02.2022 21:54 Ответить
Так программа известна и уже собственно анонсирована. Перспектива союз Великобритании, Польши и Украины. Так что думаю, что просто началась подготовительная работа на уровне министерств иностранных дел.
показать весь комментарий
16.02.2022 22:09 Ответить
Коли нові пташки з озброєнням прилетять?
показать весь комментарий
16.02.2022 21:57 Ответить
А як там з союзом Україна-Польша=Великобританія ? Чи то був просто фейк і ніякої угоди не буде?
показать весь комментарий
16.02.2022 22:02 Ответить
Треба ж роздивитись, що до чого. Ця Трасс, мабуть, тільки недавно дізналася, де та Україна. Треба їм для початку пояснити, звідки взявся "Carol of the bells". Даля піде легше.
показать весь комментарий
16.02.2022 22:54 Ответить
до Ростова
https://www.youtube.com/watch?v=b6zFQGqK3bY https://www.youtube.com/watch?v=b6zFQGqK3bY

показать весь комментарий
16.02.2022 22:03 Ответить
Знов поставлять вову раком і наб'ють по сраці...
Я про *****, раптом що...
А ви про кого подумали?
показать весь комментарий
16.02.2022 22:05 Ответить
Пока не передумала идите спать спокойно, она наш обэриг.
показать весь комментарий
16.02.2022 22:06 Ответить
Дуже радує цей візит. Треба недовладі уже розпочати конс ультації про практичне застосування Будапештського меморандуму, скільки ще тягнути. Треба вишукувати гарантії миру, бо загроза не минула.
показать весь комментарий
16.02.2022 22:31 Ответить
Надеюсь, она подучила географию, и поняла, где Воронеж. Или их там в МИД британский по-квотам фемским выбирают....
показать весь комментарий
16.02.2022 22:39 Ответить
А зачем ей знать географию помойки?
показать весь комментарий
16.02.2022 22:44 Ответить
Думаю, брити й чкурнули з Европи, щоб уникнути того збоченства.
показать весь комментарий
16.02.2022 22:56 Ответить
Великобританія ніколи не визнає ніякі території російськими!
показать весь комментарий
16.02.2022 23:14 Ответить
Лиз Трасс приезжает на следующий день после нападения.
Министры танков не боятся, тем более, стоящих и нюхающих
собственную копоть, не желая становиться мишенью английских дивайсов.
показать весь комментарий
16.02.2022 23:55 Ответить
Ліз Трасс-WELCOME...
показать весь комментарий
16.02.2022 23:57 Ответить
Лізо, на тебе вся надія! Танк знайдеться, правда, кордон, курва, довгий. Але ти зможеш, я вірю!
показать весь комментарий
17.02.2022 03:32 Ответить
 
 