Глава МИД Великобритании Трасс 17 февраля посетит Украину

Государственный секретарь Великобритании Лиз Трасс в четверг, 17 февраля, совершит свой первый визит в Украину по приглашению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Визит главы британского Форина Офиса направлен на углубление отношений стратегического партнерства между Украиной и Соединенным Королевством, координацию дальнейших действий по укреплению безопасности на европейском континенте", - говорится в сообщении.

Кулеба и Трасс проведут переговоры по совместным мерам по сдерживанию РФ от дальнейшей агрессии, практической поддержки Украины со стороны Великобритании в укреплении обороноспособности.

"Руководители внешнеполитических ведомств обсудят широкий спектр вопросов стратегического партнерства Украины и Великобритании в сфере безопасности, включая кибербезопасность, а также в области торговли и инвестиций", - отмечается в сообщении.

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