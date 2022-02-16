Глава МИД Великобритании Трасс 17 февраля посетит Украину
Государственный секретарь Великобритании Лиз Трасс в четверг, 17 февраля, совершит свой первый визит в Украину по приглашению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.
"Визит главы британского Форина Офиса направлен на углубление отношений стратегического партнерства между Украиной и Соединенным Королевством, координацию дальнейших действий по укреплению безопасности на европейском континенте", - говорится в сообщении.
Кулеба и Трасс проведут переговоры по совместным мерам по сдерживанию РФ от дальнейшей агрессии, практической поддержки Украины со стороны Великобритании в укреплении обороноспособности.
"Руководители внешнеполитических ведомств обсудят широкий спектр вопросов стратегического партнерства Украины и Великобритании в сфере безопасности, включая кибербезопасность, а также в области торговли и инвестиций", - отмечается в сообщении.
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Я про *****, раптом що...
А ви про кого подумали?
Министры танков не боятся, тем более, стоящих и нюхающих
собственную копоть, не желая становиться мишенью английских дивайсов.