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Глава МЗС Великої Британії Трасс 17 лютого відвідає Україну

Глава МЗС Великої Британії Трасс 17 лютого відвідає Україну

Державний секретар Великої Британії Ліз Трасс у четвер, 17 лютого, здійснить свій перший візит до України на на запрошення міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

"Візит глави британського Форіна Офісу спрямований на поглиблення відносин стратегічного партнерства між Україною та Сполученим Королівством, координацію подальших дій для зміцнення безпеки на європейському континенті", - йдеться у повідомленні.

Кулеба та Трасс проведуть переговори щодо спільних заходів щодо стримування РФ від подальшої агресії, практичної підтримки України з боку Великої Британії у зміцненні обороноздатності.

"Керівники зовнішньополітичних відомств обговорять широкий спектр питань стратегічного партнерства України та Великої Британії у сфері безпеки, включаючи кібербезпеку, а також у галузях торгівлі та інвестицій", - зазначається у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Велика Британія не може взяти на себе зобов'язання приймати українських біженців, - Трасс

Автор: 

Велика Британія (5563) Трасс Елізабет (172)


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Топ коментарі
+13
Оце так намазали кацапи дорогу до України нашим друзям і союзникам
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16.02.2022 21:46
+12
Це радує. На даний момент одна з найулюбленіших моїх політиків. Так москалів драти як вона далеко не кожен вміє
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16.02.2022 21:53
+10
Мені теж вона подобається, нарешті з Британії духом Маргарет Тетчер повіяло.
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16.02.2022 22:05
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Оце так намазали кацапи дорогу до України нашим друзям і союзникам
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16.02.2022 21:46 Відповісти
"Кулеба, тільки не показуй їй Клоуна".
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16.02.2022 22:39 Відповісти
Не дають бубочці і на санках покататись.
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16.02.2022 22:40 Відповісти
Я заметил, как только акция протеста, кто то в этот день с визитом приезжает. Совпадение, не думаю.
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16.02.2022 21:52 Відповісти
Англосаксы мутят воду?
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16.02.2022 22:11 Відповісти
- не кажіть , он навіть АРРАхамія щебече про теж-саме ...
(сарказм).
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16.02.2022 22:14 Відповісти
Встряхнулась трохи Европа,дійшло , щокацапи можуть штурмувать рейстаг не тільки фанерний!
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16.02.2022 21:53 Відповісти
Це радує. На даний момент одна з найулюбленіших моїх політиків. Так москалів драти як вона далеко не кожен вміє
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16.02.2022 21:53 Відповісти
Мені теж вона подобається, нарешті з Британії духом Маргарет Тетчер повіяло.
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16.02.2022 22:05 Відповісти
А взагалі класний такий дует - Джонсон-Трасс.
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16.02.2022 22:06 Відповісти
Стиль Джонсона як в одязі так і в політиці має суто британську вишуканість, а зачіска, то взагалі the best.
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16.02.2022 22:22 Відповісти
Литва - наші справжні друзі ще з часів Далі Грібаускайте. Шануємо.
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16.02.2022 22:27 Відповісти
Безумовно.
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16.02.2022 22:32 Відповісти
Патамушта лісові брати воювали з совітами як і бандери. Тому вони нас і поважають.
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16.02.2022 22:43 Відповісти
А ми - їх.
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16.02.2022 22:54 Відповісти
А не рановато, отвод пока не виден. Или у вас своя программа, что, где и когда?
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16.02.2022 21:54 Відповісти
Так программа известна и уже собственно анонсирована. Перспектива союз Великобритании, Польши и Украины. Так что думаю, что просто началась подготовительная работа на уровне министерств иностранных дел.
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16.02.2022 22:09 Відповісти
Коли нові пташки з озброєнням прилетять?
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16.02.2022 21:57 Відповісти
А як там з союзом Україна-Польша=Великобританія ? Чи то був просто фейк і ніякої угоди не буде?
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16.02.2022 22:02 Відповісти
Треба ж роздивитись, що до чого. Ця Трасс, мабуть, тільки недавно дізналася, де та Україна. Треба їм для початку пояснити, звідки взявся "Carol of the bells". Даля піде легше.
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16.02.2022 22:54 Відповісти
до Ростова
https://www.youtube.com/watch?v=b6zFQGqK3bY https://www.youtube.com/watch?v=b6zFQGqK3bY

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16.02.2022 22:03 Відповісти
Знов поставлять вову раком і наб'ють по сраці...
Я про *****, раптом що...
А ви про кого подумали?
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16.02.2022 22:05 Відповісти
Пока не передумала идите спать спокойно, она наш обэриг.
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16.02.2022 22:06 Відповісти
Дуже радує цей візит. Треба недовладі уже розпочати конс ультації про практичне застосування Будапештського меморандуму, скільки ще тягнути. Треба вишукувати гарантії миру, бо загроза не минула.
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16.02.2022 22:31 Відповісти
Надеюсь, она подучила географию, и поняла, где Воронеж. Или их там в МИД британский по-квотам фемским выбирают....
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16.02.2022 22:39 Відповісти
А зачем ей знать географию помойки?
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16.02.2022 22:44 Відповісти
Думаю, брити й чкурнули з Европи, щоб уникнути того збоченства.
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16.02.2022 22:56 Відповісти
Великобританія ніколи не визнає ніякі території російськими!
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16.02.2022 23:14 Відповісти
Лиз Трасс приезжает на следующий день после нападения.
Министры танков не боятся, тем более, стоящих и нюхающих
собственную копоть, не желая становиться мишенью английских дивайсов.
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16.02.2022 23:55 Відповісти
Ліз Трасс-WELCOME...
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16.02.2022 23:57 Відповісти
Лізо, на тебе вся надія! Танк знайдеться, правда, кордон, курва, довгий. Але ти зможеш, я вірю!
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17.02.2022 03:32 Відповісти
 
 