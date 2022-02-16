Глава МЗС Великої Британії Трасс 17 лютого відвідає Україну

Державний секретар Великої Британії Ліз Трасс у четвер, 17 лютого, здійснить свій перший візит до України на на запрошення міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

"Візит глави британського Форіна Офісу спрямований на поглиблення відносин стратегічного партнерства між Україною та Сполученим Королівством, координацію подальших дій для зміцнення безпеки на європейському континенті", - йдеться у повідомленні.

Кулеба та Трасс проведуть переговори щодо спільних заходів щодо стримування РФ від подальшої агресії, практичної підтримки України з боку Великої Британії у зміцненні обороноздатності.

"Керівники зовнішньополітичних відомств обговорять широкий спектр питань стратегічного партнерства України та Великої Британії у сфері безпеки, включаючи кібербезпеку, а також у галузях торгівлі та інвестицій", - зазначається у повідомленні.

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