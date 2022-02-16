Олимпиада: украинскую лыжницу Каминскую поймали на допинге
В пробе украинской лыжницы Валентины Каминской обнаружили запрещенные вещества. Спортсменку временно отстранили от соревнований.
Об этом сообщили в Международном агентстве тестирования, передает Цензор.НЕТ.
В пробе Каминской обнаружили два запрещенных вещества: стероид и стимулятор.
Ее временно отстранили на время решения вопроса согласно Всемирному антидопинговому кодексу и антидопинговым правилам МОК. Пока Каминская не может участвовать в соревнованиях, обучении, тренировке или любой другой деятельности на Олимпийских играх в Пекине.
Она имеет право обжаловать временное отстранение в Спортивном арбитражном суде и требовать анализа дополнительной пробы.
Валентина Каминская – украинская лыжница родом из Беларуси. Она принимала участие в зимней Олимпиаде-2014, где представляла Беларусь. Тогда на спринте спортсменка заняла 47 место в отборочном раунде.
10 февраля на Олимпиаде в Пекине она участвовала в гонках классическим стилем и финишировала 78-й. Лучший результат среди украинцев показала Марина Анцибор: она была на 58-й позиции.
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Из официальной инструкции:
Фармакологические свойства
В условиях повышенной нагрузки мельдоний восстанавливает равновесие между доставкой и потребностью клеток в кислороде, устраняет накопление токсических продуктов обмена в клетках, защищая их от повреждения; оказывает также тонизирующее влияние. В результате его применения повышается устойчивость организма к нагрузкам и способность быстро восстанавливать энергетические резервы.
Препарат обладает стимулирующим действием на центральную нервную систему (ЦНС) - повышение двигательной активности и физической выносливости.
Благодаря этим свойствам мельдоний используют в том числе для повышения физической и умственной работоспособности.
Механизм действия определяет многообразие его фармакологических эффектов: повышение работоспособности, уменьшение симптомов психического и физического перенапряжения, активация тканевого и гуморального иммунитета, кардиопротекторное действие.
Без "химии" улучшать рекорды, да и даже тренироваться на таком уровне - практически не возможно.
Вопрос в том - поймали, или нет?
...финишировала 78-й...
А какой бы она финишировала без допинга???
По-этому то совр.спортсмены и попадаются на положительном допинг-тесте)))))
Дура, наверное.
Умный человек переймет хорошее, а дурак позаимствует что попало.
https://youtu.be/C4-Xht_JZwQ
Раньше, по слухам, нюхали бензин, а теперь малолетки, смотри-ка, на сердечные препараты перешли, наверное, лучше вштыривает.
Головне фото тут:
https://www.nbcdfw.com/news/sports/beijing-winter-olympics/olympic-medal-count-2022-see-who-has-won-the-most-overall-and-gold-medals/2880806/
Она же не с ума сошла. Что-то тут нечисто..
У Валиевой был триметазидин в микродозах. Сама фигуристка утверждает о возможном попадании в организм от лекарств дедушки. И не на Олимпиаде, а в декабре прошлого года. WADA снова учинило трюк с русскими придержав смертельный удар к Олимпиаде. Но другие не согласились. Но безусловно репутационный удар нанесен. А у Каминской нашли стероиды.