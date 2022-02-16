Олимпиада: украинскую лыжницу Каминскую поймали на допинге

В пробе украинской лыжницы Валентины Каминской обнаружили запрещенные вещества. Спортсменку временно отстранили от соревнований.

Об этом сообщили в Международном агентстве тестирования, передает Цензор.НЕТ.

В пробе Каминской обнаружили два запрещенных вещества: стероид и стимулятор.

Ее временно отстранили на время решения вопроса согласно Всемирному антидопинговому кодексу и антидопинговым правилам МОК. Пока Каминская не может участвовать в соревнованиях, обучении, тренировке или любой другой деятельности на Олимпийских играх в Пекине.

Она имеет право обжаловать временное отстранение в Спортивном арбитражном суде и требовать анализа дополнительной пробы.

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Валентина Каминская – украинская лыжница родом из Беларуси. Она принимала участие в зимней Олимпиаде-2014, где представляла Беларусь. Тогда на спринте спортсменка заняла 47 место в отборочном раунде.

10 февраля на Олимпиаде в Пекине она участвовала в гонках классическим стилем и финишировала 78-й. Лучший результат среди украинцев показала Марина Анцибор: она была на 58-й позиции.