Олімпіада: українську лижницю Камінську спіймали на допінгу
У пробі української лижниці Валентини Камінської виявили заборонені речовини. Спортсменку тимчасово відсторонили від змагань.
Про це повідомили в Міжнародному агентстві тестування, інформує Цензор.НЕТ.
У пробі Камінської виявили дві заборонені речовини: стероїд та стимулятор.
Її тимчасово відсторонили на час розв'язання питання згідно з Всесвітнім антидопінговим кодексом та антидопінговими правилами МОК. Поки що Камінська не може брати участі у змаганнях, навчанні, тренуванні чи будь-якій іншій діяльності на Олімпійських іграх у Пекіні.
Вона має право оскаржити тимчасове відсторонення у Спортивному арбітражному суді та вимагати аналізу додаткової проби.
Валентина Камінська - українська лижниця родом з Білорусі. Вона брала участь у зимовій Олімпіаді 2014 року, де представляла Білорусь. Тоді на спринті спортсменка посіла 47-е місце у відбірковому раунді.
10 лютого на Олімпіаді у Пекіні вона брала учать у перегонах класичним стилем і фінішувала 78-мою. Найкращий результат з-поміж українців показала Марина Анцибор: вона була на 58 позиції.
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Из официальной инструкции:
Фармакологические свойства
В условиях повышенной нагрузки мельдоний восстанавливает равновесие между доставкой и потребностью клеток в кислороде, устраняет накопление токсических продуктов обмена в клетках, защищая их от повреждения; оказывает также тонизирующее влияние. В результате его применения повышается устойчивость организма к нагрузкам и способность быстро восстанавливать энергетические резервы.
Препарат обладает стимулирующим действием на центральную нервную систему (ЦНС) - повышение двигательной активности и физической выносливости.
Благодаря этим свойствам мельдоний используют в том числе для повышения физической и умственной работоспособности.
Механизм действия определяет многообразие его фармакологических эффектов: повышение работоспособности, уменьшение симптомов психического и физического перенапряжения, активация тканевого и гуморального иммунитета, кардиопротекторное действие.
Без "химии" улучшать рекорды, да и даже тренироваться на таком уровне - практически не возможно.
Вопрос в том - поймали, или нет?
...финишировала 78-й...
А какой бы она финишировала без допинга???
По-этому то совр.спортсмены и попадаются на положительном допинг-тесте)))))
Дура, наверное.
Умный человек переймет хорошее, а дурак позаимствует что попало.
https://youtu.be/C4-Xht_JZwQ
Раньше, по слухам, нюхали бензин, а теперь малолетки, смотри-ка, на сердечные препараты перешли, наверное, лучше вштыривает.
Головне фото тут:
https://www.nbcdfw.com/news/sports/beijing-winter-olympics/olympic-medal-count-2022-see-who-has-won-the-most-overall-and-gold-medals/2880806/
Она же не с ума сошла. Что-то тут нечисто..
У Валиевой был триметазидин в микродозах. Сама фигуристка утверждает о возможном попадании в организм от лекарств дедушки. И не на Олимпиаде, а в декабре прошлого года. WADA снова учинило трюк с русскими придержав смертельный удар к Олимпиаде. Но другие не согласились. Но безусловно репутационный удар нанесен. А у Каминской нашли стероиды.