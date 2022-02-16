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Олімпіада: українську лижницю Камінську спіймали на допінгу

Олімпіада: українську лижницю Камінську спіймали на допінгу

У пробі української лижниці Валентини Камінської виявили заборонені речовини. Спортсменку тимчасово відсторонили від змагань.

Про це повідомили в Міжнародному агентстві тестування, інформує Цензор.НЕТ.

У пробі Камінської виявили дві заборонені речовини: стероїд та стимулятор.

Її тимчасово відсторонили на час розв'язання питання згідно з Всесвітнім антидопінговим кодексом та антидопінговими правилами МОК. Поки що Камінська не може брати участі у змаганнях, навчанні, тренуванні чи будь-якій іншій діяльності на Олімпійських іграх у Пекіні.

Вона має право оскаржити тимчасове відсторонення у Спортивному арбітражному суді та вимагати аналізу додаткової проби.

Читайте: Перша медаль України на Олімпіаді у Пекіні: Олександр Абраменко виборов срібло у лижній акробатиці. ВІДЕО+ФОТО

Валентина Камінська - українська лижниця родом з Білорусі. Вона брала участь у зимовій Олімпіаді 2014 року, де представляла Білорусь. Тоді на спринті спортсменка посіла 47-е місце у відбірковому раунді.

10 лютого на Олімпіаді у Пекіні вона брала учать у перегонах класичним стилем і фінішувала 78-мою. Найкращий результат з-поміж українців показала Марина Анцибор: вона була на 58 позиції.

Автор: 

Олімпіада (687) спорт (1616) допінг-контроль (242)


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Топ коментарі
+21
Ну и дура.
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16.02.2022 23:14
+14
Білоруски останні кілька років дуже додали в біатлоні... Враховуючи, що це ажніяк не їх національний спорт, є підозра, що "старші брати" з ними поділилися речовинами. Ну а ця переїхала до нас мабуть уже з досвідом...
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16.02.2022 23:08
+12
Ганьба
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16.02.2022 23:16
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А тренер типа не знает?
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16.02.2022 23:28 Відповісти
Такое впечатление что заголовок взят из новостей рашки.О своих пишут не поймали а обнаружили в пробах допинг! Ещё не известно принимала ли она его осознано или он попал в организм с помощью третих лиц
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17.02.2022 08:41 Відповісти
Білоруски останні кілька років дуже додали в біатлоні... Враховуючи, що це ажніяк не їх національний спорт, є підозра, що "старші брати" з ними поділилися речовинами. Ну а ця переїхала до нас мабуть уже з досвідом...
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16.02.2022 23:08 Відповісти
а так она с Беларуси переехала ну понятно там школа мельдония сильная
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17.02.2022 01:18 Відповісти
Та люди "поїхавші" на спорті, здебільшого, всі такі Той же Шварцнегер коли займався бодібілдінгом (писали) заявив нібито: "Якби кілограм гімна додавав кілограм м"язової маси - я-б його їв!"
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17.02.2022 04:05 Відповісти
Мельдоній розроблений в Латвії, і був ОБОВ'ЯЗКОВИЙ до прийому спортсменами, у всіх країнах СРСР, пізніше СНД. Я читав інтерв'ю розробника мельдонію, він сказав, що заборона мельдонію-політика, він не дає ні сили, ні витривалості, він підтримує серцевий м'яз. Продається в аптеках без рецепта, прирівняти можна до аскорбінки. Моя бабуся пила мельдоній (серце поболювало), її дискваліфікувати треба було?)))
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17.02.2022 06:34 Відповісти
На яких змаганнях виступала ваша бабуся?
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17.02.2022 06:48 Відповісти
В горОдi, на грядках
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17.02.2022 07:29 Відповісти
Ничего себе аскорбинка!

Из официальной инструкции:

Фармакологические свойства

В условиях повышенной нагрузки мельдоний восстанавливает равновесие между доставкой и потребностью клеток в кислороде, устраняет накопление токсических продуктов обмена в клетках, защищая их от повреждения; оказывает также тонизирующее влияние. В результате его применения повышается устойчивость организма к нагрузкам и способность быстро восстанавливать энергетические резервы.
Препарат обладает стимулирующим действием на центральную нервную систему (ЦНС) - повышение двигательной активности и физической выносливости.
Благодаря этим свойствам мельдоний используют в том числе для повышения физической и умственной работоспособности.

Механизм действия определяет многообразие его фармакологических эффектов: повышение работоспособности, уменьшение симптомов психического и физического перенапряжения, активация тканевого и гуморального иммунитета, кардиопротекторное действие.
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17.02.2022 08:24 Відповісти
Старк,мова йде про лижні гонки і лижницю.Оця -лижниця.Вона дуже "стабільна" -спочатку 58,азараз аж 78...Правда мдалі дають пи місцях з іншого боку...І допінг не допомогає,якщо ти нуль.Аоїхала на Олімпіаду,як і Харлан на літню в Японію-зайнятися сексом,перевірити на якість вже китайські ліжка... А біатлон,це ще треба гвинтівку на спині нести...
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17.02.2022 06:57 Відповісти
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16.02.2022 23:10 Відповісти
Без этого в современном спорте - никак.
Без "химии" улучшать рекорды, да и даже тренироваться на таком уровне - практически не возможно.
Вопрос в том - поймали, или нет?
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16.02.2022 23:13 Відповісти
Сказав мені колись тренер футбольної команди якось - "Будь-які спортивні змагання в наш час - це "хімічні олімпіади в області фармацевтики"!
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17.02.2022 04:08 Відповісти
Ну и дура.
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16.02.2022 23:14 Відповісти
ще б Зе!Бенька, перевірили на вміст крові у наркотиках... Але ж Ніт!, можливо у Мендельвошки є платтячко як у Моніки?
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17.02.2022 01:03 Відповісти
Ганьба
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16.02.2022 23:16 Відповісти
Я раньше любил смотреть спортивные соревнования, когда слушал музыку или читал книги то восхищался участниками авторами всего этого. Пока не увидел как это выглядит изнутри. Сразу скажу что мой тезис далеко не о всех спортсменах и артистах. Но, каждый раз когда будете увлекаться чьим то произведением или спортивным достижением вспоминайте что за ними может стоять обычный Саня который слушает "Рукалицо" или социопат к которому вы бы при встрече не подошли бы и на 50 метров, если бы не знали кто это.
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16.02.2022 23:16 Відповісти
А ты думал они боги?
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17.02.2022 01:43 Відповісти
Все так думали до поры, а некоторые и до конца жизни остаются с этим.
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17.02.2022 01:46 Відповісти
Интересно, а с каких пор она стала украинкой если еще в 2014 представляла Беларашку?
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16.02.2022 23:19 Відповісти
Те кто не может конкурировать у себя на родине часто убегает в другую страну, которая не имеет таких спортсменов по качеству, но им нужно выполнять квоту на олимпиаду. Вот они её и прикрывают. На Олимпиаду она отобралась.
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16.02.2022 23:24 Відповісти
Вообще Олимпиада дурацкое соревнование, так как там участвуют не лучшие, а лучшие в каждой из какого-то количества стран. Так что если есть сильная школа, то все не помещаются на Олимпиаду. Варианта два - не ехать или убежать в более слабую федерацию.
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16.02.2022 23:25 Відповісти
Можно подумать, на чемпионатах мира можно по 100 человек от одной страны заявлять.
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16.02.2022 23:56 Відповісти
Вот оттого и уходят от одной федерации в другую.
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17.02.2022 00:01 Відповісти
Да на Беларашке походу никто не может конкурировать с Бульбофюрером раз оттуда бегут все спортсмены разными способами. Бульбофюрер даже на цепь их садит чтобы за бугор не сбежали
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17.02.2022 00:19 Відповісти
Если б взяла медаль, то была бы украинкой без вопросов. А за допинг вновь откатилась к беларашке.
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16.02.2022 23:24 Відповісти
Она бы не взяла. Посмотри её лучшие результаты.
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16.02.2022 23:26 Відповісти
Тренеры норвежской команды по биатлону за неделю до соревнований запрещали спортсменам делать это. Кстати делать это также запрещено в фантастическом романе. Назовите этот роман.
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16.02.2022 23:28 Відповісти
Кацапы подсыпали .
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16.02.2022 23:28 Відповісти
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16.02.2022 23:29 Відповісти
Ну хоть не зря допинг жрала.
...финишировала 78-й...
А какой бы она финишировала без допинга???
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16.02.2022 23:32 Відповісти
Без допінгу, певно, через 10 метрів після старту обісралася б...
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16.02.2022 23:33 Відповісти
Маєш кращі результати, чемпіоне?
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17.02.2022 02:44 Відповісти
Хоть какие-то новости с Олимпиады
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16.02.2022 23:34 Відповісти
кому воно впало?
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17.02.2022 07:41 Відповісти
каким надо быть идиотом употребляя допинг, зная что тебя на него проверят... нет слов...
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16.02.2022 23:37 Відповісти
Просто современные спортсмены вынуждены принимать много химии - витамины, обезбаливающие и т.д. И при этом нет никакой гарантии, что в их составе не будет вещества, которое по ПРОТОКОЛУ было признано - ДОПИНГОМ.
По-этому то совр.спортсмены и попадаются на положительном допинг-тесте)))))
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17.02.2022 00:38 Відповісти
херня это все - все они прекрасно знают а отмазки про лекарства для лохов
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17.02.2022 01:21 Відповісти
как это каким? очень амбициозным и тупым
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17.02.2022 00:47 Відповісти
У русских научилась.
Дура, наверное.
Умный человек переймет хорошее, а дурак позаимствует что попало.
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17.02.2022 02:15 Відповісти
А ви що так і не зрозуміли,що війна іде по всих фронтах.Це що перша спртменка у приймах?А Абрамова в біатлоні,теж допінг ,що не зрозуміло вони спіцом приходять в Україну і згодом дескридитують її,думаю як що заглубиться в тему спорту то прикладів знайдетьться чимало і кругом роси,і білороси.Думайте.
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16.02.2022 23:57 Відповісти
Тю. Можна ж сказати, що ...
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17.02.2022 00:05 Відповісти
то не той допінг)хоча допомагає не слабо
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17.02.2022 00:11 Відповісти
так нат.ахалась, що аж щелепу звело.
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17.02.2022 01:45 Відповісти
Різне буває....
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17.02.2022 00:26 Відповісти
Нагадало про дєдушку:

https://youtu.be/C4-Xht_JZwQ
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17.02.2022 01:05 Відповісти
Наркомания на сердечных препаратах - какое интересное явление.
Раньше, по слухам, нюхали бензин, а теперь малолетки, смотри-ка, на сердечные препараты перешли, наверное, лучше вштыривает.
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17.02.2022 02:15 Відповісти
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17.02.2022 02:20 Відповісти
Срібний призер Олімпіади в Пекіні Олександр Абраменко потрапив у скандал на Іграх-2022. Коли стало зрозуміло, що нагорода у нього вже в кишені, українця наздогнав росіянин Ілля Буров. Повторилася історія 2018 року, коли на Олімпіаді в Пхенчхані вони сфотографувалися разом, обгорнувшись в український прапор. https://glavcom.ua/sport/news/abramenko-potrapiv-u-skandal-cherez-obiymi-z-rosiyaninom-na-olimpiadi-foto-822505.html
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17.02.2022 00:30 Відповісти
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17.02.2022 00:30 Відповісти
Ну та то вже таке... Причепилося ззаду.
Головне фото тут:
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17.02.2022 01:35 Відповісти
Ні не "таке". Це велика проблема, що на 8 році війни, Україну представляють ті кому рашисти все ще братья.
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17.02.2022 02:11 Відповісти
У Абраменко 13 номер під-час виступів на Пекінській олімпіаді! А це фото засунь собі в анус, патріот обісраний! Якщо обидва не влізуть, то хоча б середнє фото! Воно і полегшає трішки!
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17.02.2022 05:59 Відповісти
Бачу, ти маєш гарний досвід совати собі в сраку. Продовжуй далі, тільки не давай дурних порад людям.
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17.02.2022 11:44 Відповісти
Он виноват,что к нему сзади прицепилась какая-то херня,которую он даже не видел?
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17.02.2022 07:59 Відповісти
Не "какая-то херня", а друг. Спортсмени всі ватники.
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17.02.2022 11:46 Відповісти
Пойди скажи это Ротаню,Зозуле и сотням других спортсменов,которые всегда помогали Армии в то время,как ублюдки,типа тебя,только гавкали
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17.02.2022 12:07 Відповісти
Подивись в дзеркало і побачиш ублюдка, який гавкає. Не про Ротаня і Зозулю тут розказуй, а про себе. Але тебе рашиста тут і так всі знають.
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17.02.2022 12:24 Відповісти
Что ты там выкручиваешься,убогое?Ублюдок как раз-таки тот.кто гавкает не в тему) А рассказываю и привожу примеры именно потому,что ты или безмозглое,или бот.Или безмозглый бот)
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17.02.2022 13:34 Відповісти
Поймали значит ответит! Не обмани
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17.02.2022 00:55 Відповісти
ганьбище. це все одно що тебе обізвали рашинською свинею..
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17.02.2022 01:23 Відповісти
У российских спорсменов научилась.
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17.02.2022 02:13 Відповісти
Я взагалі не розумію навіщо брати спортсменів з інших країн, навіть якщо вони і стали б чемпіонами? Якщо країна не може виростити своїх спортсменів, то гріш їй ціна.
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17.02.2022 05:19 Відповісти
уже давно пора допинг разрешить ,ну хотят они гробить свое здоровье пусть гробят,в этом плане примером есть Джокович.Новак так следит за своим здоровьем ,что не хочет вакцинироваться,его отстраняют за это от участия в Ролан,уже отстранили от австралии-человек непреклонен,говорит это мой выбор!
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17.02.2022 06:47 Відповісти
Последние десятилетия, большой спорт и особенно олимпиады, это соревнования фармацевтов. Там у всех своя тактика и стратегия, как принимать допинг, как его скрывать и выводить из организма, как влиять на антидопинговые комиссии и как их подкупать. Кажется мне, обилие золотых медалей при отсутствии бронзовых , это индикатор массового применения медицинских препаратов у некоторых государств.
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17.02.2022 07:18 Відповісти
А русской фигуристке якобы пойманной на допинге позволили соревноваться дальше. Разве не бред. Американские функционеры сходят с ума, даже санкции собираются вводить, непонятно против кого.
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17.02.2022 07:50 Відповісти
она несовершеннолетняя. Наверно - поэтому.
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17.02.2022 08:40 Відповісти
В чем отличие кацапа и украинца в подобных ситуациях?Украинцы осуждают спортсмена,опозорившего страну,а кацапы осуждают весь мир,якобы преследующий их непорочных спортсменов
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17.02.2022 07:54 Відповісти
У ROC провал с золотом, но они на втором месте.

https://www.nbcdfw.com/news/sports/beijing-winter-olympics/olympic-medal-count-2022-see-who-has-won-the-most-overall-and-gold-medals/2880806/

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17.02.2022 07:56 Відповісти
Ви неправильно рахуєте, який провал. По міркам СРСР зростання 100 відсотків, було 2 золотих, стало 4, всім героїв соцпраці.
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17.02.2022 08:57 Відповісти
Известная норвежская лыжница допингистка выиграла в Пекине три золота и никого это не волнует. Только американские журналисты спрашивали у нее про допинг.

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17.02.2022 08:05 Відповісти
Норвежцы очень обиделись на статью британской The Guardian про "осужденную допингоедку" Йохауг. Богатая Великобритания выступает на ОИ даже хуже чем Украина. У нее нет ни одной медали до сих пор.

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17.02.2022 08:21 Відповісти
Странный случай. Она участвовала неоднократно в международных соревнованиях. И вдруг! приняла НЕСКОЛЬКО препаратов НА ОЛИМПИАДЕ!
Она же не с ума сошла. Что-то тут нечисто..
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17.02.2022 08:38 Відповісти
Да ничего странного в этом нет. Абсолютно чистых спортсменов не существует в природе. Предел человеческих способностей преодолели уже давно. А теперь, чтобы немножко выйти "за грань" спортсмены вынуждены жрать всякую дрянь. Естественно делается это не в наглую, спортсменов чистят, маскируют прием запрещенных препаратов другими препаратами и т.д. Олимпиада давно уже является соревнованием не только спортсменов, но и фармацевтов.
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17.02.2022 12:57 Відповісти
Олимпиада давно уже не та и интереса к ней нет практически никакого. сейчас Олимпиада превратилась в фетиш диктаторов, но никак не в тот объединяющее и примиряющее общемировое событие, что изначально было идеей Олимпиады.
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17.02.2022 08:51 Відповісти
Я ще розумію росіянку, яка виграла золото з допінгом, а тут що з допінгом, що без, шансів не було, максимум 40 чи 50-е місце, який сенс.
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17.02.2022 09:01 Відповісти
Доказанных плюсов от использования триметазидина в спорте нет, рассказывает специалист Центра спортивной этики Финляндии Suek Пекка Раухала (Pekka Rauhala).

У Валиевой был триметазидин в микродозах. Сама фигуристка утверждает о возможном попадании в организм от лекарств дедушки. И не на Олимпиаде, а в декабре прошлого года. WADA снова учинило трюк с русскими придержав смертельный удар к Олимпиаде. Но другие не согласились. Но безусловно репутационный удар нанесен. А у Каминской нашли стероиды.
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17.02.2022 09:12 Відповісти
Среди запрещенных препаратов более половины тех, которые не имеют доказанных плюсов в области спорта. Только вот к триметазидину это не относится. Препарат применяется для лечения стенокардии и при инфарктах. Это антигипоксант с доказанной эффективностью. Ну а в том, что спортсмены утверждают, что препарат к ним попал от дедушек/бабушек и от парней после секса, ничего нового нет. Многие рассказывают подобные сказки. Спортсменка просто не учла время выведения препарата из организма.
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17.02.2022 13:20 Відповісти
Допинг есть допинг. Обнаружили, отстранили. Потом года на два не допуск к соревнованиям. Вроде как все понятно. Но есть одно большое НО.. !! Получается что закон как дышло. И если с допингом попадается спортсмен из " влиятельной страны" то тогда и подход несколько иной.. Это я про российскую фигуристку. Казалось бы, нашли запрещенный препарат, отстранили бы от соревнований в этой Олимпиаде, сняли ее очки в командном соревновании, отправили домой, но так как ей нет 16 лет, не назначали дополнительное наказание с отстранением от соревнований на 2 года. Все согласно правил и законов... АЛЕ... Допинг выявлен, ей разрешили продолжать выступать.. просто не награждают официально всех спортсменов занявших призовые места где она участвуют и выходит в тройку... Супер " соломоново" решение.. И пускай потом мне скажут что " спорт вне политики". Фигня.
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17.02.2022 09:37 Відповісти
WADA контролируется ЦРУ, а МОК кацапами. Вот и вся история.
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17.02.2022 09:43 Відповісти
это всё страшненькие происки кацапов. надо проверить тренерскую команду на шпионаж в пользу оккупанта.
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17.02.2022 23:55 Відповісти
 
 