Олімпіада: українську лижницю Камінську спіймали на допінгу

У пробі української лижниці Валентини Камінської виявили заборонені речовини. Спортсменку тимчасово відсторонили від змагань.

Про це повідомили в Міжнародному агентстві тестування, інформує Цензор.НЕТ.

У пробі Камінської виявили дві заборонені речовини: стероїд та стимулятор.

Її тимчасово відсторонили на час розв'язання питання згідно з Всесвітнім антидопінговим кодексом та антидопінговими правилами МОК. Поки що Камінська не може брати участі у змаганнях, навчанні, тренуванні чи будь-якій іншій діяльності на Олімпійських іграх у Пекіні.

Вона має право оскаржити тимчасове відсторонення у Спортивному арбітражному суді та вимагати аналізу додаткової проби.

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Валентина Камінська - українська лижниця родом з Білорусі. Вона брала участь у зимовій Олімпіаді 2014 року, де представляла Білорусь. Тоді на спринті спортсменка посіла 47-е місце у відбірковому раунді.

10 лютого на Олімпіаді у Пекіні вона брала учать у перегонах класичним стилем і фінішувала 78-мою. Найкращий результат з-поміж українців показала Марина Анцибор: вона була на 58 позиції.