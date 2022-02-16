Лукашенко 18 февраля приедет в Москву на переговоры с Путиным
Александр Лукашенко, захвативший власть в Беларуси, 18 февраля отправится с визитом в Москву, где встретится с президентом РФ Владимиром Путиным.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Белта.
Среди планируемых вопросов - "развитие торгово-экономического сотрудничества, актуальные вызовы для безопасности в регионе и совместные действия для обеспечения национальных интересов обеих стран, международная проблематика".
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в утильдомой - тоже пока не сдали. иначе - уже таки да, поздно пить боржоми.
Украинцы просят военнослужащих РФ, сосредоточенных у границ с Украиной на всякий случай положить в карманы семена плодовых деревьев, чтоб это все обрело хоть какой-то смысл.
*кроме танкистов. Тут все бессмысленно.
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а так почти 8 лет - вялотекущая, окопная гибридная война..
Лукашенко 18 лютого приїде в Москву на переговори з Путіним..."
Розмова буде така: "*****! Деньги давай!"