Лукашенко 18 февраля приедет в Москву на переговоры с Путиным

Александр Лукашенко, захвативший власть в Беларуси, 18 февраля отправится с визитом в Москву, где встретится с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Белта.

Среди планируемых вопросов - "развитие торгово-экономического сотрудничества, актуальные вызовы для безопасности в регионе и совместные действия для обеспечения национальных интересов обеих стран, международная проблематика".

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