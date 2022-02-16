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Лукашенко 18 февраля приедет в Москву на переговоры с Путиным

Лукашенко 18 февраля приедет в Москву на переговоры с Путиным

Александр Лукашенко, захвативший власть в Беларуси, 18 февраля отправится с визитом в Москву, где встретится с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Белта.

Среди планируемых вопросов - "развитие торгово-экономического сотрудничества, актуальные вызовы для безопасности в регионе и совместные действия для обеспечения национальных интересов обеих стран, международная проблематика".

Также читайте: "Это наше дело с Путиным": Лукашенко о сроках вывода войск РФ из Беларуси

Автор: 

Лукашенко Александр (3611) путин владимир (31225)


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Топ комментарии
+24
Avot i v mojom Saldus
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16.02.2022 23:26
+23
Донецкий Украинец@lBUjg6heLiIssgQ·3 ч

Украинцы просят военнослужащих РФ, сосредоточенных у границ с Украиной на всякий случай положить в карманы семена плодовых деревьев, чтоб это все обрело хоть какой-то смысл.

*кроме танкистов. Тут все бессмысленно.
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16.02.2022 23:25
+16
головна інтрига цієї зустрічі це який буде розмір стола
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16.02.2022 23:14
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шо й то будет? подписание сдачи Беларуси?
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16.02.2022 23:08 Ответить
Пока здачи Белоруссии не будет,кацапы потренировались в Белоруссии и теперь пора платить луке,в этом мире нечего бесплатно не делается.
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16.02.2022 23:19 Ответить
Хйло армию завел. дальше дело техники, имхо. отказаться будет очень тяжело.
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16.02.2022 23:30 Ответить
Лука при первой же возможности всадит нож в спину *****, а может и не нож ,и чуть ниже спины
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16.02.2022 23:59 Ответить
Вы считаете, что Беларусь ещё не сдали? Такой страны больше не существует. Есть дефакто белорусский округ свинарника.
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17.02.2022 08:52 Ответить
пока кацапской армии не было - не сдали. если ее еще можно оперативно отправить в утиль домой - тоже пока не сдали. иначе - уже таки да, поздно пить боржоми.
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17.02.2022 23:26 Ответить
очередные бабки у куйла брать будет.пенсы кацапии последние гроши уже отдают таракуну)
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16.02.2022 23:09 Ответить
Привезе мішок бульби.
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16.02.2022 23:12 Ответить
Скоріше мішок власного калу, зараз щоб попасти за 13-метровий стіл Плєшивого треба здати кал.))
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16.02.2022 23:33 Ответить
як тут не згадати класиків

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17.02.2022 01:28 Ответить
три мешка и 10ть кг сало, а то ху*лу жрать уже нечего
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17.02.2022 00:46 Ответить
Лапті сала не їдять. Це ж ми салоїди як вони кажуть.
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17.02.2022 01:10 Ответить
головна інтрига цієї зустрічі це який буде розмір стола
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16.02.2022 23:14 Ответить
27 размеров роста ботоксной кацапо-альфамоли. Но это не точно
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16.02.2022 23:54 Ответить
Да дадут тебе полковника, дадут. Может даже посмертно.
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16.02.2022 23:15 Ответить
Оо вже аташе привіз трохи інформації значить можна таракану і до куйла злітати,ну і зашебісь хіба не так Резніков?
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16.02.2022 23:21 Ответить
если откажется анализ кала *********** сдать, то встреча может и не состоятся, даже за длинным столом )
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16.02.2022 23:21 Ответить
Etot tozhe hochet posidetj u dlinogo stola, nu i hren s nimi tam. Avot chto sluchilos v Latvije, pochti vo vseh gorodah viveshen flag Ukraini, vi chto okupirovali, nu net konechno. Eto nasha pozicija i podderzhka vam.
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16.02.2022 23:22 Ответить
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16.02.2022 23:23 Ответить
Avot i v mojom Saldus
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16.02.2022 23:26 Ответить
Знайдено на полонинах інтернету: "Живут два диктатора и мировых изгоя - Пупа и Лупа. И знают, что изгои, поэтому так отчаянно держатся друг за друга - Лупа за Пупу, а Пупа за Лупу..." ©
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16.02.2022 23:24 Ответить
Донецкий Украинец@lBUjg6heLiIssgQ·3 ч

Украинцы просят военнослужащих РФ, сосредоточенных у границ с Украиной на всякий случай положить в карманы семена плодовых деревьев, чтоб это все обрело хоть какой-то смысл.

*кроме танкистов. Тут все бессмысленно.
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16.02.2022 23:25 Ответить
Так... від танкістів дуже небагато залишиться... причому рештки будуть геть обвуглені. "Эх, Василий, Василий..."

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16.02.2022 23:39 Ответить
Заголовок должен звучать "Лукашенко вызвали в Кремль".
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16.02.2022 23:25 Ответить
Учения провели ,какое-то количество ваты утилизировали путём замерзания,теперь надо заплатить ...
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16.02.2022 23:30 Ответить
Вот ему в дорогу...
""
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16.02.2022 23:34 Ответить
в бухгалтерию за конвертиком, хорошо этот месяц отработал
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16.02.2022 23:37 Ответить
Бацька поедет свою калийку устаканивать.
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16.02.2022 23:39 Ответить
кому лука батька, тому ху*ло - дядька)
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17.02.2022 01:36 Ответить
Серіал-очєнь дорогая содєржанка-триває...
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16.02.2022 23:49 Ответить
Держите нас в курсе. Пойду посру.
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17.02.2022 00:01 Ответить
по новичокс...
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17.02.2022 00:06 Ответить
Breslau vrode kak Wroclaw?Eto drugoi gorod......
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17.02.2022 00:54 Ответить
Голова Картопляної області РФ їде до хана Золотої Орди на ковдру.
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17.02.2022 00:34 Ответить
Будут вместе картошку жарить и самогон пить. Главная тема обсуждения -по чём в Гомеле рубероид? Белорусы вас дуче ещё не заставляет кричать путенбох??? Ну ничего скоро будете.
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17.02.2022 00:52 Ответить
Последнее установки получит Лука от Куйла перед войной с Нами... кста.. вы еще не знаете что - Дата вторжения в Украину 20.02.22, и она стоит на аватарке официального аккаунта МИД паРаши.. (зайдите и посмотрите кто не верит и говорит что это совпадение и войны не будет)
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17.02.2022 00:58 Ответить
нет конечно !!! боятся нужно русне и остальным представителям кацапо-фауны перед тем как звенеть копытами по Нашей Украинской земле !!! .. а нам нужно быть готовыми и не расслабляться и не успокаиваться видосиками клоуна и продажных придворных и вражеских сми.. все серьезно и война будет - хотим Мы этого или нет...на жаль...
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17.02.2022 01:09 Ответить
горячая фаза была ТОЛЬКО в 2014-15 годах..
а так почти 8 лет - вялотекущая, окопная гибридная война..
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17.02.2022 01:17 Ответить
"
Лукашенко 18 лютого приїде в Москву на переговори з Путіним..."

Розмова буде така: "*****! Деньги давай!"
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17.02.2022 05:22 Ответить
Ну хто як називає місячний звіт, ясак, оброк, податок, перемовини з фуйлом.
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17.02.2022 09:04 Ответить
Калі Бацька сваю выхлапуху "адкаркаваў", то зараз хочаш-не хочаш, а хонінгаваць яе (выхлапуху) належыць рэгулярна. Тым больш у Пуціна - знанага ханінгавальшчыка 6-га разраду.
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17.02.2022 09:30 Ответить
Встреча Гитлера и Муссолини. ( хотя какой из Луки уже дуче.., так наместник протектората" Богемии и Моравии", вызванный на ковер)
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17.02.2022 09:40 Ответить
Путин вызвал Луку на отсос.
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17.02.2022 12:56 Ответить
 
 