Лукашенко 18 лютого приїде в Москву на переговори з Путіним..."

Олександр Лукашенко, що захопив владу у Білорусі, 18 лютого вирушить з візитом до Москви, де зустрінеться з президентом РФ Володимиром Путіним.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Белта.

Серед питань, які планують обговорювати - "розвиток торговельно-економічної співпраці, актуальні виклики для безпеки у регіоні та спільні дії для забезпечення національних інтересів обох країн, міжнародна проблематика".

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