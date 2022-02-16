Лукашенко 18 лютого приїде в Москву на переговори з Путіним
Олександр Лукашенко, що захопив владу у Білорусі, 18 лютого вирушить з візитом до Москви, де зустрінеться з президентом РФ Володимиром Путіним.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Белта.
Серед питань, які планують обговорювати - "розвиток торговельно-економічної співпраці, актуальні виклики для безпеки у регіоні та спільні дії для забезпечення національних інтересів обох країн, міжнародна проблематика".
Топ коментарі
+24 fedjka - fedjka
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+23 Прощай немытая раССея
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+16 богдан федорків
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в утильдомой - тоже пока не сдали. иначе - уже таки да, поздно пить боржоми.
Украинцы просят военнослужащих РФ, сосредоточенных у границ с Украиной на всякий случай положить в карманы семена плодовых деревьев, чтоб это все обрело хоть какой-то смысл.
*кроме танкистов. Тут все бессмысленно.
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а так почти 8 лет - вялотекущая, окопная гибридная война..
Лукашенко 18 лютого приїде в Москву на переговори з Путіним..."
Розмова буде така: "*****! Деньги давай!"