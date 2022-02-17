Вашингтон готов к диалогу с Москвой, - Госдеп

Госсекретарь США Энтони Блинкен готов провести встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, когда для этого будет удачное время.

Об этом заявил в среду на брифинге представитель Госдепа Нед Прайс, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Госсекретарь готов встретиться с Лавровым в подходящее время, и он четко сказал об этом министру иностранных дел. У российской стороны есть наш ответ (по проблемам, беспокоящим Россию в сфере безопасности в Европе. – Ред.) уже как несколько недель, российская сторона уже пару недель назад сказала, что их ответ на подходе. Мы ожидаем получить его, мы рассмотрим его настолько быстро, насколько сможем. В том, что касается диалога и дипломатии по телефону ли, или где-либо в Европе, мы, конечно, хотим и готовы к дискуссиям с Россией", - сказал Прайс.

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"Госсекретарь США довел до сведения Лаврова, что мы ожидаем получения российского ответа на наше послание, и мы надеемся на то, что он послужит основанием для продолжения диалога и дискуссий, и, конечно, мы готовы продолжать этот диалог", - отметил представитель Госдепа.