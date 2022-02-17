Вашингтон готовий до діалогу з Москвою, - Держдеп
Держсекретар США Ентоні Блінкен готовий провести зустріч з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, коли для цього буде вдалий час.
Про це заявив у середу на брифінгу представник Держдепу Нед Прайс, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Держсекретар готовий зустрітися з Лавровим у відповідний час, і він чітко сказав про це міністру закордонних справ. У російської сторони є наша відповідь (щодо проблем, що турбують Росію у безпековій сфері в Європі. - Ред.) вже кілька тижнів, російська сторона вже кілька тижнів тому сказала, що їх відповідь на підході. Ми очікуємо отримати її, ми розглянемо її настільки швидко, наскільки зможемо. У тому, що стосується діалогу та дипломатії телефоном, чи де-небудь у Європі, ми, звичайно, хочемо і готові до дискусій із Росією", - сказав Прайс.
"Держсекретар США довів до відома Лаврова, що ми очікуємо отримання російської відповіді на наше послання, і сподіваємося, що вона стане підставою для продовження діалогу і дискусій, і, звичайно, ми готові продовжувати цей діалог", - зазначив представник Держдепу.
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а что те ответят? а хз, что там еще можно навыгадывать
Ваш великий "діяч" дзвонив х**лу 26.01.2021. А став на посаді 20,01,2021,
І з тих пір діалог не припиняється ні на хвилину, не наїздитеся, не набалакаєтеся.
В Україну тільки дзвонити ніяк не збирався, так "підтримував".
Ще не про все домовилися ?