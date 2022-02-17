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Вашингтон готовий до діалогу з Москвою, - Держдеп

Вашингтон готовий до діалогу з Москвою, - Держдеп

Держсекретар США Ентоні Блінкен готовий провести зустріч з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, коли для цього буде вдалий час.

Про це заявив у середу на брифінгу представник Держдепу Нед Прайс, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Держсекретар готовий зустрітися з Лавровим у відповідний час, і він чітко сказав про це міністру закордонних справ. У російської сторони є наша відповідь (щодо проблем, що турбують Росію у безпековій сфері в Європі. - Ред.) вже кілька тижнів, російська сторона вже кілька тижнів тому сказала, що їх відповідь на підході. Ми очікуємо отримати її, ми розглянемо її настільки швидко, наскільки зможемо. У тому, що стосується діалогу та дипломатії телефоном, чи де-небудь у Європі, ми, звичайно, хочемо і готові до дискусій із Росією", - сказав Прайс.

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"Держсекретар США довів до відома Лаврова, що ми очікуємо отримання російської відповіді на наше послання, і сподіваємося, що вона стане підставою для продовження діалогу і дискусій, і, звичайно, ми готові продовжувати цей діалог", - зазначив представник Держдепу.

Автор: 

Держдепартамент США (1619) Лавров Сергій (1576) Блінкен Ентоні (1157) Прайс Нед (144)


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тролят орков походу)
а что те ответят? а хз, что там еще можно навыгадывать
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17.02.2022 00:46 Відповісти
Так ви вже рік діалог ведете.
Ваш великий "діяч" дзвонив х**лу 26.01.2021. А став на посаді 20,01,2021,
І з тих пір діалог не припиняється ні на хвилину, не наїздитеся, не набалакаєтеся.

В Україну тільки дзвонити ніяк не збирався, так "підтримував".

Ще не про все домовилися ?
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17.02.2022 01:01 Відповісти
Чем Вы недовольны? Нвелы уже на нуле..да будут разговаривать- бла бла бла..но их оружие уже здесь и сейчас..
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17.02.2022 02:49 Відповісти
 
 