Российские обвинения Украины в геноциде - ложь, - миссия США в ОБСЕ

США отмечают, что наблюдатели ОБСЕ никогда не фиксировали ничего, что хотя бы отдаленно напоминало предъявленные Россией в адрес Украины обвинения в применении "запрещенных методов войны".

Об этом миссия США в ОБСЕ сообщает в Твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Заявление России о геноциде в Украине достойно называться ложью. СММ имеет полный доступ к подконтрольным правительству районам Украины и никогда не сообщала ни о чем, что хотя бы отдаленно напоминало претензии России", - говорится в сообщении.

В миссии США также призвали читать доступные широкой публике отчеты наблюдателей ОБСЕ.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 16 февраля Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело относительно якобы применения Киевом "запрещенных методов войны" на Донбассе.