Російські звинувачення України в геноциді - брехня, - місія США у ОБСЄ
США наголошують, що спостерігачі ОБСЄ ніколи не фіксували нічого, що хоча б віддалено нагадувало пред’явлені Росією на адресу України звинувачення в застосуванні "заборонених методів війни".
Про це місія США у ОБСЄ повідомляє у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.
"Заява Росії про геноцид в Україні є вартою догани брехнею. СММ має повний доступ до підконтрольних уряду районів України і ніколи не повідомляла ні про що, що хоча б віддалено нагадувало претензії Росії", - йдеться у повідомленні.
У місії США також закликали читати доступні широкому загалу звіти спостерігачів ОБСЄ.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 16 лютого Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу щодо нібито застосування Києвом "заборонених методів війни" на Донбасі.
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Мы их не боимся , а презираем и проклинаем 😡
*кроме танкистов Тут всё бессмысленно
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3748147.html Ну шо, Хйло плєшиве, доблєфувався?
Владімір, ми нє слишім хруста бєзе!
Як писали колись козаки: «Який ти, нах@й, лицар?».
Ми на твоє вторгнення чекаємо вже 8 років.
Це, звичайно, значно менше, аніж Аліна Кабаєва чекає на твою, Владімір, ерекцію, проте і за цей час ми змогли стати країною!!!
Ти очікував, що ми всі в страху побіжимо? Ну такі да, ми побігли - у вйськомати, в ТерОборону, на стрільбища, в збройні магазини.
Такого не очікував, чмо ти ботоксне?
Ти так боявся юридичного оформлення вступу України в НАТО, що прогледів, коли Україна стала НАТО де-факто, отримавши ******* зброю від Альянсу.
І нам не потрібно схвалення Німеччини чи Угорщини, щоб палити твої танки, чи збивати твої літаки.
Розуміючи це, США чи Британія дуже скоро передадуть нам системи ППО, які зроблять ще більш смішними твої Іскандери.
Лідери країн Західного світу, які як і перед 1 та 2 світовими війнами не квапляться ставити на кон життя своїх військових (бо це погано для виборів), чітко усвідомили, що їм і не треба буде - просто дайте Україні зброю, якої в них на 3 світові війни, та тихо спостерігайте, як псується настроєніє в російських вояк.
В НАТО зрозуміли, що озброєна Україна - це гарантовано убезпечена від рашки Європа. Зрозуміли на ********* досвіді. На досвіді, який вони здобули завдяки блєфу Владіміра.
Ну шо, плєшивий? Доблєфувався?
Всім гарного дня!
Россійські розповіді брехня.
Россія одна Велика БРЕХНЯ. Більше немає що розписувати.
👍
Тем не менее число газетных статей о массовых убийствах в Косове достигло к сентябрю 1999 года цифры более 1000. Газета «Нью-Йорк таймс» опубликовала за несколько месяцев около 80 статей, в которых говорилось о массовых расправах над албанцами. Причем все эти статьи не содержали документальных свидетельств, а основаны на показаниях "очевидцев".
Источник:
Бороться с мифическими бИндерами в кисельвизоре "много более"(С) легче, чем заниматься саксаульными мигрантами.
А между тем, в течение одного лишь месяца в РФ саксаульные мигранты
- убили продавщицу продовольственного магазина в Подмосковье (забили до смерти во время ограбления магазина)
- избили мать и дочь на Урале, да так ловко, что мать попала в больницу, а у дочери сотрясение мозга
По результатам последних событий аж сам Патрушев совещание губеров Урала созывает, будут обсуждать мигрантский вопрос.
https://www.kommersant.ru/amp/5218058
Не понимаю я, какое отношение мигранты саксаульные имеют к Совбезу РФ (Патрушев - секретарь Совбеза РФ)? Ведь саксаульные мигранты - будущие россияне, только они по русски не говорят и живут по законам шариата, а так нормально все, это же ни бИндеры.
Запрещенных методов - нет!
С геноцидом украинцев сложнее. Примерно:
1994г. - 52 млн.
2004г - 42 млн.
2021г - 32 млн.
И выдал мне поисковый алгоритм прогулки по районам Луганска в наше время, февраль 2022 года.
Называются районы Луганска "кварталами - квартал 50-летия Октября, квартал Дзержинского - и вид соответствующий, СССР конца Перестройки - автопарт такой, все стены оклеены объявлениями, кафе жутковы вида и закрыты все - только в Луганске еще и асфальт разбит в грязь.
Вид сюрреалистический, куда там картинам Дали.
Тяжелое впечатление, если честно.
Показали и экскурсиюв супермаркет, супермаркет породы "Абсолют".
Цены близко не показывали, а жаль.
Впрочем, это не существенно, потому как в магазине практически нет покупателей, магазин пуст - и это в разгар выходного дня.
Бикто не покупает алкоголь, никто не берет колбаску на закуску, не отвешивает из бочонков капустку квашеную, сыры не берут, правда, редкие покупатели берут хлеб.
Складывается четкое ощущение, что у обитателей ЛНР деньги закончились совсе, им не на что купить пожрать, хотя все мужчины, кого показали, на вид чисто братки из 90-х. могли бы и отжать доходы то.
Я не понимаю, ведь Донбасс кормил всю страну?
Но если у них деньги закончились купить пропитание, то на Украину они пойдут, это факт.
Просто за сыром, мясом, колбаской, картошкой, ну, вы поняли.
Мне ситуация в Луганске не понравилась очень.
Вот не понравилась - и все.
"Представитель ЛНР заявил о существенном обострении ситуации на линии соприкосновения"" - МК
Если у населения ЛНР совсем нет денег купить пожрать, то ситуация обостриться, это факт.
Знаете, что напомнил мне Луганск?
Документальные хроники Пхеьяна!
Точь-в-точь, как в Северной Корее, только в Пхеньяне чисто, а в Луганске грязно и публика - чисто братки.
И это, между прочим, объясняет,почему в магазинах покупателей нет: жители Луганска получают гумку, то есть как бы карточный паек.
Вдолбанный в пыль асфальт, обклеенные объявами здания, 9-ти этажки постройки 70-х годов, (загаженные до опупения), закрыты кафе советского периода (никто в них не ходит), автопарт начала 80-х (самый посещаемый магазин - это магазин запчастей с названием Лада (!)), все мужики - братки.
Это музей, заповедник музей под открытым небом, заповедник начала Перестройки.
Туда '"сталкерам" туристов водить нужно.
Впечатляющее зрелище того, как НЕ надо жить, и какой именно "СССР" украинцам готовит Кива в советской шапке-ушанке.
Именно из-за того, что кураторы разные (2 ведомства), и имеют место быть 2 республики: столь близкие, и столь различные по обычаям, языку и нац. идентификации.