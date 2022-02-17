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Російські звинувачення України в геноциді - брехня, - місія США у ОБСЄ

Російські звинувачення України в геноциді - брехня, - місія США у ОБСЄ

США наголошують, що спостерігачі ОБСЄ ніколи не фіксували нічого, що хоча б віддалено нагадувало пред’явлені Росією на адресу України звинувачення в застосуванні "заборонених методів війни".

Про це місія США у ОБСЄ повідомляє у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Заява Росії про геноцид в Україні є вартою догани брехнею. СММ має повний доступ до підконтрольних уряду районів України і ніколи не повідомляла ні про що, що хоча б віддалено нагадувало претензії Росії", - йдеться у повідомленні.

У місії США також закликали читати доступні широкому загалу звіти спостерігачів ОБСЄ.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 16 лютого Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу щодо нібито застосування Києвом "заборонених методів війни" на Донбасі.

Автор: 

ОБСЄ (3502) США (22643) Донбас (22354) Слідком рф (194)


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Топ коментарі
+33
Украинцы просят военнослужащих РФ , сосредоточенных у границ с Украиной на всякий случай положить в карманы семена плодовых деревьев , чтоб это всё обрело хоть какой-то смысл
*кроме танкистов Тут всё бессмысленно
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17.02.2022 01:02
+17
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17.02.2022 01:05
+16

https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3748147.html Ну шо, Хйло плєшиве, доблєфувався?

Владімір, ми нє слишім хруста бєзе!
Як писали колись козаки: «Який ти, нах@й, лицар?».
Ми на твоє вторгнення чекаємо вже 8 років.
Це, звичайно, значно менше, аніж Аліна Кабаєва чекає на твою, Владімір, ерекцію, проте і за цей час ми змогли стати країною!!!
Ти очікував, що ми всі в страху побіжимо? Ну такі да, ми побігли - у вйськомати, в ТерОборону, на стрільбища, в збройні магазини.
Такого не очікував, чмо ти ботоксне?
Ти так боявся юридичного оформлення вступу України в НАТО, що прогледів, коли Україна стала НАТО де-факто, отримавши ******* зброю від Альянсу.
І нам не потрібно схвалення Німеччини чи Угорщини, щоб палити твої танки, чи збивати твої літаки.
Розуміючи це, США чи Британія дуже скоро передадуть нам системи ППО, які зроблять ще більш смішними твої Іскандери.
Лідери країн Західного світу, які як і перед 1 та 2 світовими війнами не квапляться ставити на кон життя своїх військових (бо це погано для виборів), чітко усвідомили, що їм і не треба буде - просто дайте Україні зброю, якої в них на 3 світові війни, та тихо спостерігайте, як псується настроєніє в російських вояк.
В НАТО зрозуміли, що озброєна Україна - це гарантовано убезпечена від рашки Європа. Зрозуміли на ********* досвіді. На досвіді, який вони здобули завдяки блєфу Владіміра.
Ну шо, плєшивий? Доблєфувався?
Всім гарного дня!
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17.02.2022 01:08
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Геноциду немає-є лише "агалтєлая русафобія"!
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17.02.2022 00:51 Відповісти
Русофобия , не правильный термин , так как это значит , что украинцы их боятся 😠
Мы их не боимся , а презираем и проклинаем 😡
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17.02.2022 01:11 Відповісти
Русофобия - не боязнь русни. Это боязнь стать такими, как русня.
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17.02.2022 01:13 Відповісти
Не в бровь, а в глаз.
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17.02.2022 09:08 Відповісти
ну, яка русофобія до приматів? істот без роду, без племені. це як мавпофобія)
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17.02.2022 08:46 Відповісти
Украинцы просят военнослужащих РФ , сосредоточенных у границ с Украиной на всякий случай положить в карманы семена плодовых деревьев , чтоб это всё обрело хоть какой-то смысл
*кроме танкистов Тут всё бессмысленно
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17.02.2022 01:02 Відповісти
**********! 👍
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17.02.2022 02:49 Відповісти
Почему такая дискриминация?! Для танкистов тоже можно, что ни будь придумать! Например взять в кабину, пару мешков флюса для доменной плавки
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17.02.2022 08:57 Відповісти
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17.02.2022 01:05 Відповісти

https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3748147.html Ну шо, Хйло плєшиве, доблєфувався?

Владімір, ми нє слишім хруста бєзе!
Як писали колись козаки: «Який ти, нах@й, лицар?».
Ми на твоє вторгнення чекаємо вже 8 років.
Це, звичайно, значно менше, аніж Аліна Кабаєва чекає на твою, Владімір, ерекцію, проте і за цей час ми змогли стати країною!!!
Ти очікував, що ми всі в страху побіжимо? Ну такі да, ми побігли - у вйськомати, в ТерОборону, на стрільбища, в збройні магазини.
Такого не очікував, чмо ти ботоксне?
Ти так боявся юридичного оформлення вступу України в НАТО, що прогледів, коли Україна стала НАТО де-факто, отримавши ******* зброю від Альянсу.
І нам не потрібно схвалення Німеччини чи Угорщини, щоб палити твої танки, чи збивати твої літаки.
Розуміючи це, США чи Британія дуже скоро передадуть нам системи ППО, які зроблять ще більш смішними твої Іскандери.
Лідери країн Західного світу, які як і перед 1 та 2 світовими війнами не квапляться ставити на кон життя своїх військових (бо це погано для виборів), чітко усвідомили, що їм і не треба буде - просто дайте Україні зброю, якої в них на 3 світові війни, та тихо спостерігайте, як псується настроєніє в російських вояк.
В НАТО зрозуміли, що озброєна Україна - це гарантовано убезпечена від рашки Європа. Зрозуміли на ********* досвіді. На досвіді, який вони здобули завдяки блєфу Владіміра.
Ну шо, плєшивий? Доблєфувався?
Всім гарного дня!
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17.02.2022 01:08 Відповісти
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17.02.2022 08:56 Відповісти
Россійські звинувачення брехня.
Россійські розповіді брехня.
Россія одна Велика БРЕХНЯ. Більше немає що розписувати.
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17.02.2022 02:52 Відповісти
Завдяки США і іншим друзякам України нарешті світ побачив і почув що воно таке ху@ло, а ху@лостан це не лише балєт.
👍
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17.02.2022 07:49 Відповісти
Так работает пропаганда. Доказательств геноцида в Косово тоже не было.

Тем не менее число газетных статей о массовых убийствах в Косове достигло к сентябрю 1999 года цифры более 1000. Газета «Нью-Йорк таймс» опубликовала за несколько месяцев около 80 статей, в которых говорилось о массовых расправах над албанцами. Причем все эти статьи не содержали документальных свидетельств, а основаны на показаниях "очевидцев".
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17.02.2022 08:59 Відповісти
"16 февраля Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело относительно якобы применения Киевом "запрещенных методов войны" на Донбассе."
Источник:

Бороться с мифическими бИндерами в кисельвизоре "много более"(С) легче, чем заниматься саксаульными мигрантами.
А между тем, в течение одного лишь месяца в РФ саксаульные мигранты
- убили продавщицу продовольственного магазина в Подмосковье (забили до смерти во время ограбления магазина)
- избили мать и дочь на Урале, да так ловко, что мать попала в больницу, а у дочери сотрясение мозга

По результатам последних событий аж сам Патрушев совещание губеров Урала созывает, будут обсуждать мигрантский вопрос.
https://www.kommersant.ru/amp/5218058

Не понимаю я, какое отношение мигранты саксаульные имеют к Совбезу РФ (Патрушев - секретарь Совбеза РФ)? Ведь саксаульные мигранты - будущие россияне, только они по русски не говорят и живут по законам шариата, а так нормально все, это же ни бИндеры.
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17.02.2022 09:00 Відповісти
Так геноцид или запрещенные методы войны?
Запрещенных методов - нет!
С геноцидом украинцев сложнее. Примерно:
1994г. - 52 млн.
2004г - 42 млн.
2021г - 32 млн.
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17.02.2022 09:08 Відповісти
Пошла я сегодня в youtube и набрала слово Луганск - чисто для интереса.
И выдал мне поисковый алгоритм прогулки по районам Луганска в наше время, февраль 2022 года.
Называются районы Луганска "кварталами - квартал 50-летия Октября, квартал Дзержинского - и вид соответствующий, СССР конца Перестройки - автопарт такой, все стены оклеены объявлениями, кафе жутковы вида и закрыты все - только в Луганске еще и асфальт разбит в грязь.
Вид сюрреалистический, куда там картинам Дали.
Тяжелое впечатление, если честно.
Показали и экскурсиюв супермаркет, супермаркет породы "Абсолют".
Цены близко не показывали, а жаль.
Впрочем, это не существенно, потому как в магазине практически нет покупателей, магазин пуст - и это в разгар выходного дня.
Бикто не покупает алкоголь, никто не берет колбаску на закуску, не отвешивает из бочонков капустку квашеную, сыры не берут, правда, редкие покупатели берут хлеб.
Складывается четкое ощущение, что у обитателей ЛНР деньги закончились совсе, им не на что купить пожрать, хотя все мужчины, кого показали, на вид чисто братки из 90-х. могли бы и отжать доходы то.

Я не понимаю, ведь Донбасс кормил всю страну?

Но если у них деньги закончились купить пропитание, то на Украину они пойдут, это факт.
Просто за сыром, мясом, колбаской, картошкой, ну, вы поняли.

Мне ситуация в Луганске не понравилась очень.
Вот не понравилась - и все.
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17.02.2022 09:14 Відповісти
После видео-экскурсии по "кварталам" Луганска, совершенно не удивляет вот это вот заявление
"Представитель ЛНР заявил о существенном обострении ситуации на линии соприкосновения"" - МК

Если у населения ЛНР совсем нет денег купить пожрать, то ситуация обостриться, это факт.
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17.02.2022 09:18 Відповісти
Да есть у них деньги. Мозгов нет. А деньги есть.
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17.02.2022 10:08 Відповісти
Нет, непохоже, что деньги есть у них.
Знаете, что напомнил мне Луганск?
Документальные хроники Пхеьяна!
Точь-в-точь, как в Северной Корее, только в Пхеньяне чисто, а в Луганске грязно и публика - чисто братки.
И это, между прочим, объясняет,почему в магазинах покупателей нет: жители Луганска получают гумку, то есть как бы карточный паек.
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17.02.2022 12:37 Відповісти
В Луганске давно не был. Обычный средней руки рабочий городишко. Никогда не блистал. А вот в Донецке экономический бум. Пытаются запустить ДМЗ, восстановить добычу угля. Есть спрос через рашу в Азию. Доходы там потихоньку растут. Не в этом дело. Просто народ затюканный пропагандой и жизнью за колючей проволокой в подчинении у обезьян с оружием. Не совсем Пхеньян, но псих в том же направлении. А так то чисто, центр вылизывают.
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17.02.2022 16:33 Відповісти
А там не центр показан, а окраина.
Вдолбанный в пыль асфальт, обклеенные объявами здания, 9-ти этажки постройки 70-х годов, (загаженные до опупения), закрыты кафе советского периода (никто в них не ходит), автопарт начала 80-х (самый посещаемый магазин - это магазин запчастей с названием Лада (!)), все мужики - братки.
Это музей, заповедник музей под открытым небом, заповедник начала Перестройки.
Туда '"сталкерам" туристов водить нужно.
Впечатляющее зрелище того, как НЕ надо жить, и какой именно "СССР" украинцам готовит Кива в советской шапке-ушанке.
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18.02.2022 02:04 Відповісти
У Донецка иные кураторы.
Именно из-за того, что кураторы разные (2 ведомства), и имеют место быть 2 республики: столь близкие, и столь различные по обычаям, языку и нац. идентификации.
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18.02.2022 02:05 Відповісти
Донецк всегда имел базу в разы лучшую, чем Луганск. И к Евро в него вложили миллиарды. Сейчас нужно только поддерживать в рабочем состоянии.
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18.02.2022 13:17 Відповісти
А шо там на расее, преподают уже українську в школах, или оголтелая украинофобия.
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17.02.2022 09:50 Відповісти
Геноцидом занимается Москва на этих территориях!
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17.02.2022 10:33 Відповісти
 
 