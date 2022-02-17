Російські звинувачення України в геноциді - брехня, - місія США у ОБСЄ

США наголошують, що спостерігачі ОБСЄ ніколи не фіксували нічого, що хоча б віддалено нагадувало пред’явлені Росією на адресу України звинувачення в застосуванні "заборонених методів війни".

Про це місія США у ОБСЄ повідомляє у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Заява Росії про геноцид в Україні є вартою догани брехнею. СММ має повний доступ до підконтрольних уряду районів України і ніколи не повідомляла ні про що, що хоча б віддалено нагадувало претензії Росії", - йдеться у повідомленні.

У місії США також закликали читати доступні широкому загалу звіти спостерігачів ОБСЄ.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 16 лютого Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу щодо нібито застосування Києвом "заборонених методів війни" на Донбасі.