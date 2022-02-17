Белый дом: Атака РФ на Украину может произойти в любой момент
Опасность полномасштабного вторжения России не миновала, считают в Вашингтоне
Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".
"Мы находимся во временном промежутке, где считаем, что атака может произойти в любой момент. Этому будет предшествовать сфабрикованный повод, который россияне используют как оправдание для начала вторжения. Мы видели, как эту тактику применяли в прошлом", - сказала она.
Псаки добавила, что двери дипломатических переговоров по-прежнему остаются открытыми для России.
Также она отметила, что у Штатов есть ряд вариантов на случай, если Россия признает "независимость" "ЛДНР".
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а потом ядерное восстановить. и все так и будет. вот тогда кацапо-фашисткая падаль успокоится.
І з п'ятим президентом ми не помилились.
Ну а глупость рассуждать о невозможности и тд, имея около 20 ядерных реакторов, вообще за гранью разумного. Ну и про накосячат: никогда вас не пойму сдохнуть от того что какое то моторыло приедет с наросиий и выпустит вам кишки, выколет глаза и тд, что происходит практически ежедневно с нашими гражданами, вас почему то не пугает, а вот спалить это моторыло в его доме вас почему то приводить в ужас. Да даже его родственники будут рады если эти идиоты получат возмездие. Спутник к стати заработал, как и объявляли изначально. Ну а флагштоки как не удивительно везде падают.
Не дратуйте Арахімію!
в украинском языке нет выражения "заодно"
За всю историю независимости, в Украине были разные президенты. Один избавился от ядерного оружия, другой создал олигархическую систему, третий разводил пчёл, четвёртый был таким профессором что даже некосноязычно составить фразу не мог ни на каком языке...
Но затем пришёл пятый. Который с полного нуля восстановил государство и армию, собрал международную коалицию в поддержку Украины (коалицию, которой никогда не было и никогда больше не будет), начал ремонтировать дороги, начал мед.реформу...
Мудрому нарiду это не понравилось, и он заменил Гетмана на массовика-затейника, который обещал всем всё: кому-то - окончание войны, кому-то газ по советским ценам, кому-то доллар по восемь...
Прошло два с половиной года. Все обещания оказались, естественно, ложью. Но посмотрим на опросы общественного мнения: за Гетмана готовы проголосовать лишь около 20%. Вопрос: остальные ещё не нахлебались ? Или людям нравится чтобы их обманывали ? Или они просто мазохисты ? Или они всё ещё ждут какого-то "мира" (которого больше никогда не будет) ?
На что все эти люди надеются ? Или им на самом деле нравится быть лохами ?
Уже полгода говорят, что путен нападёт.
Где его нападение-то?
Пока что из-за этих раздуваний слухов пользы Украине ноль
Если оно уже случилось, то о чем ещё говорить?
Сейчас всё происходящее - белый шум, прикрывающий состоявшуюся сделку.