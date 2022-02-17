Белый дом: Атака РФ на Украину может произойти в любой момент

Опасность полномасштабного вторжения России не миновала, считают в Вашингтоне

Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".

"Мы находимся во временном промежутке, где считаем, что атака может произойти в любой момент. Этому будет предшествовать сфабрикованный повод, который россияне используют как оправдание для начала вторжения. Мы видели, как эту тактику применяли в прошлом", - сказала она.

Псаки добавила, что двери дипломатических переговоров по-прежнему остаются открытыми для России.

Также она отметила, что у Штатов есть ряд вариантов на случай, если Россия признает "независимость" "ЛДНР".

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