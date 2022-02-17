Білий дім: Атака РФ на Україну може трапитися будь-якої миті

Небезпека повномасштабного вторгнення Росії не минула, вважають у Вашингтоні

Про це заявила на брифінгу речниця Білого дому Джен Псакі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Голос Америки".

"Ми перебуваємо у часовому проміжку, де вважаємо, що атака може трапитись будь-якої миті. Цьому передуватиме сфабрикований привід, який росіяни використовують як виправдання для початку вторгнення. Ми бачили, як цю тактику застосовували в минулому", - сказала вона.

Псакі додала, що двері дипломатичних перемовин, як і раніше, залишаються відкритими для Росії.

Також вона зазначила, що Штати мають ряд варіантів на випадок, якщо Росія визнає "незалежність" "ЛДНР".

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