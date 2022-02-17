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Білий дім: Атака РФ на Україну може трапитися будь-якої миті

Білий дім: Атака РФ на Україну може трапитися будь-якої миті

Небезпека повномасштабного вторгнення Росії не минула, вважають у Вашингтоні

Про це заявила на брифінгу речниця Білого дому Джен Псакі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Голос Америки".

"Ми перебуваємо у часовому проміжку, де вважаємо, що атака може трапитись будь-якої миті. Цьому передуватиме сфабрикований привід, який росіяни використовують як виправдання для початку вторгнення. Ми бачили, як цю тактику застосовували в минулому", - сказала вона.

Псакі додала, що двері дипломатичних перемовин, як і раніше, залишаються відкритими для Росії.

Також вона зазначила, що Штати мають ряд варіантів на випадок, якщо Росія визнає "незалежність" "ЛДНР".

Читайте: "Ми бачимо накопичення військ, невеликі ротації. Я не назвав би це відведенням військ", - Зеленський

Автор: 

росія (65007) США (22643) Псакі Джен (148)


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Топ коментарі
+46
Нужно вооружаться до зубов. делать ПРО+ПВО. и ОТРК на тысячи км.
а потом ядерное восстановить. и все так и будет. вот тогда кацапо-фашисткая падаль успокоится.
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17.02.2022 01:17
+37

Не дратуйте Арахімію!

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17.02.2022 01:31
+25
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17.02.2022 01:31
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кляті москалі
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17.02.2022 01:15 Відповісти
Нужно вооружаться до зубов. делать ПРО+ПВО. и ОТРК на тысячи км.
а потом ядерное восстановить. и все так и будет. вот тогда кацапо-фашисткая падаль успокоится.
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17.02.2022 01:17 Відповісти
Україні не пощастило з дуркуватим сусідом, але добре що він всього один такий.
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17.02.2022 01:21 Відповісти
Так ще й мадяри є,хоча такої армії як у запорєбріка вони звісно не мають...
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17.02.2022 01:37 Відповісти
В свое время наша пропаганда говорила "мы против коммунистов, а не русских", потом пришли русские... сейчас мы такьже недооцентваем венгров, хотя даже участники АТО с Закарпатья берут положенную им землю с рассчетом, что скоро она будет "европейской" с соответствующими ценами. Там реально население жесть какое венгранутое.
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17.02.2022 09:10 Відповісти
Украине не пощастило с правителями, причем со всеми без исключения
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17.02.2022 08:00 Відповісти
В нас не було правителей. Ми наймаємо тимчасових керівників державою. І ніяк інакше.
І з п'ятим президентом ми не помилились.
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17.02.2022 10:04 Відповісти
Усе це через прокремлядський олігархат, який захопив владу у державі і «розпихає» своїх маріонеток в якості представників влади
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17.02.2022 10:48 Відповісти
Если Украина попвтается восстановить ядерный статус, то первыми, кто наложит на нас санкции, будут США. К тому же, ядерное оружие - очень и очень дорогая игрушка, которая нам будет точно не по карману.
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17.02.2022 09:07 Відповісти
зато нам буде по кишені мільйони громадян ховати
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17.02.2022 10:02 Відповісти
Ну, тут уже вопрос к украинскому народу, который все время себе во власть уродов выбирает
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17.02.2022 11:17 Відповісти
Наоборот США помогут. И уж точно яо у Украины ***** успокоит. Ну или его опять обменять на какой то договор например вступление в НАТО, хотя там вероятней вступление с яо будет быстрее чем без него.
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17.02.2022 11:58 Відповісти
Глупости. Во-первых, политика США и остальных стран ядерной пятерки - это неразрешение остальным странам на ЯО. Не случайно КНДР и Иран под постоянными санкциями.
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17.02.2022 14:13 Відповісти
Во-вторых, Украина не имеет ни технологий производства, ни хранения яо. Да и, учитывая рукожопость наших людей, как-то страшно. То у них флагштоки 70-метровые падают, то спутник сич-2 из строя выходит. А представь, если с ядреной бомбой что-то накосячат и она рванет, как в свое время Чернобыль?
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17.02.2022 14:20 Відповісти
Ну такой же встречный аргумент: глупости помогут сделать потому что им это выгодно. Далее Индия, Пакистан и тд не под санкциями. А те что под санкциями с яо у них нарушена терцелостность под гарантии США и др ядерной 5ки? И что там с переговорами по нераспространенияю яо или даже сокращению? Все в тупике после бм, ну пожалуй кроме Гондураса который кажется к договору о нераспространении присоединился. А эта великолепная 5 пукнула заявлением о недопустимости ядерной войны(интересно в ихней логике получается что: ядерную войну начнут не ядерные державы). Из истории: когда Украина отдавала яо она не была не под какими санкциями, а яо было предметом политической торговли. Неужели постоянное повторение истории вас не наталкивает на очевидную истину: никогда такого не было и вот опять?
Ну а глупость рассуждать о невозможности и тд, имея около 20 ядерных реакторов, вообще за гранью разумного. Ну и про накосячат: никогда вас не пойму сдохнуть от того что какое то моторыло приедет с наросиий и выпустит вам кишки, выколет глаза и тд, что происходит практически ежедневно с нашими гражданами, вас почему то не пугает, а вот спалить это моторыло в его доме вас почему то приводить в ужас. Да даже его родственники будут рады если эти идиоты получат возмездие. Спутник к стати заработал, как и объявляли изначально. Ну а флагштоки как не удивительно везде падают.
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17.02.2022 14:58 Відповісти
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17.02.2022 01:31 Відповісти

Не дратуйте Арахімію!

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17.02.2022 01:31 Відповісти
Дратуй , не дратуй зебиков, им уже поздно пить Боржоми. То они надеются так свой рейтинг приподнять. Трындят, мол, амеры все нагнетают обстановку... Помнится в детстве очередной рейд сделали по посадкам, нарыть лимонок, патронов от 2МВ, чтобы потом повзрывать в костре. И нарыли дустовые шашки с инструкциями на нем языке. Решили , шо это фрицевское хим оружие. Одну испытали у реки, еще какое-то стадо коров невдалеке было. Одна дустовая шашка - это как банка 3-хлитровая из-под краски , но заполнена дустом, как толом. Наверное крестьяне ранее дустом обрабатывали поля и забросили свой временный склад. К каждой такой банке был прикреплен "бенгальский огонь" в палец толщиной. В крышке было отверстие, проверили , тютелька под этот "бенгальский огонь". Разожгли, вставили... Долго возгоралась дымовая шашка. Но через какое-то время из нее повалил густой желто-зеленый дым. Ветер был в сторону стада. И мы перепугались и убежали с тремя такими банками, шобы пастухи нам люлей не вставили - коровы хвост пистоном - вверх и ломонулись всем встадом , куда подальше от дыма. Каароч, прибежали домой, перед вечером дело было. Сосредоточились в шахтерском саду... Но там были червивые груши, яблоки... Решили обработать этот сад от вредителей . Подожгли все три банки расставив каждую вдоль сада. Первая от последней отстояла метров на триста. когда повалил дым шириной в 300 метров и повалил на шахтерский поселок. мы затушить шашки уже не смогли. С перепугу, свалили каждый в свой дом. Я присел на скамейку у подъезда , шобы зарисоваться, шо я на месте, возле бабок, которые лясы точили... И когда запах дуста достиг той скамейки , бабки начали причитать, мол, во. долетались в космос, другая, то американцы нас травят атомной бомбой и засобирались быстро по квартирам. И мне приказали, мол иди в квартиру , не оставайся здесь, видишь, что амеры делают... Нас тогда пронесло, бо не прямо ветер дул, а наискосок и самое главное, никто нас не видел, когда мы начинали борьбу с вредителями сада, бо уже начало темнеть . Нас пронесло мимо люлей еще и по той причине, что вонь была символической... Вот разные арахамозебилы и расчитывают на свой тупой электорат, запугивая его амерами ,"сеющими" панику. Бо у совков на уровне подсознания, советский алгоритм : АМЕРЫ - враги. Получается зебилы разжигают панику, играя на подсознании своего совкового электората.
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17.02.2022 02:04 Відповісти
А врагами то были не амеры, а дебильные дети. И получается ты - враг, хуже американцев. Враг самому себе. ахаха
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17.02.2022 07:01 Відповісти
Дуста ты нюхнул нехило в детстве. На всю оставшуюся жизнь хватило.
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17.02.2022 07:08 Відповісти
***** непередбачуване
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17.02.2022 02:01 Відповісти
Расия предсказуема - в том смысле что это неизменно угроза.
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17.02.2022 02:08 Відповісти
Для наших керманічів зазвичай сніг зимой це щось непередбачуване.
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17.02.2022 02:11 Відповісти
Ху#ло передбачувано ховається під шконку після отриманої #іздюлини. Перевірено.
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17.02.2022 09:25 Відповісти
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17.02.2022 02:39 Відповісти
Не парься, для твоей и нашей же безопасности шум подымают.
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17.02.2022 04:38 Відповісти
Пропонуєш розпустити армію?
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17.02.2022 05:19 Відповісти
Американці за твою сраку переживають.
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17.02.2022 06:54 Відповісти
Чем ответит капуцина?
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17.02.2022 06:16 Відповісти
16 лютого, казав президент, День єднання і ми повинні вийти з синьо-жовтими стрічками та шарами на вулицю. В я гадав, що з автоматами.
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17.02.2022 06:52 Відповісти
Придбав!?
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17.02.2022 06:56 Відповісти
Это потому что ты дурик.
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17.02.2022 07:02 Відповісти
***** наполеглево укріпляє боєздатність ВСУ.Він сам створює умови для вступу України до НАТО.Прямо штовхає нас.Бо якщо США та Европа зробе супер потужною армію України вклавши кошти та ******* зброю .Згодтеся ну треба бути не сповна розуму що би її не запростити у НАТО.На мою думку так буде і дуже скоро.
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17.02.2022 07:07 Відповісти
теми деньгами что украинская экономика потеряла на этой истерии и панике можно было это все купить причем в 10 раз больше
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17.02.2022 07:59 Відповісти
и сколько?
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17.02.2022 08:10 Відповісти
Продовжую стверджувати що це лише тиск з боку лапатніків аби таким чином змусити на поступки Україну та партнерів...
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17.02.2022 07:10 Відповісти
Это сговор рашки и "партнеров".
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17.02.2022 07:19 Відповісти
Не чути голос руського народа щось притихли так звані опозіціонери кацапські немає мітингів проти війни видно вони з ****** за одне
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17.02.2022 07:37 Відповісти
учат украинский) говорят за знание украинского ботам 15% доплачивают)
в украинском языке нет выражения "заодно"
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17.02.2022 07:43 Відповісти
Еще не до конца опустили в цене украинские активы решили еще истерику пораздувать? Это большая путинская разводка и амереканцы ее проглотили вопрос только в том они реально это не понимают или специально раздувают эту истерию?
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17.02.2022 07:57 Відповісти
Moжет, наконец, в украинские активы начнут вкладываться сами украинцы ?
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17.02.2022 08:22 Відповісти
парднеры, мать их так. Лучше бы бабла дали - "Безвозвратную помощь" как Польше, а не кредитов.....
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17.02.2022 08:23 Відповісти
Кстати, а где Ермак ? Тоже драпанул в Австрию или Испанию ?
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17.02.2022 08:16 Відповісти
Опять?! Да пусть на США, а США на паРашку! Оставьте уже вангуюющие мерзавцы Украину в покое!
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17.02.2022 08:22 Відповісти
Похоже это надолго.
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17.02.2022 08:24 Відповісти
И всё же, просветите кто-нибудь.
За всю историю независимости, в Украине были разные президенты. Один избавился от ядерного оружия, другой создал олигархическую систему, третий разводил пчёл, четвёртый был таким профессором что даже некосноязычно составить фразу не мог ни на каком языке...
Но затем пришёл пятый. Который с полного нуля восстановил государство и армию, собрал международную коалицию в поддержку Украины (коалицию, которой никогда не было и никогда больше не будет), начал ремонтировать дороги, начал мед.реформу...

Мудрому нарiду это не понравилось, и он заменил Гетмана на массовика-затейника, который обещал всем всё: кому-то - окончание войны, кому-то газ по советским ценам, кому-то доллар по восемь...

Прошло два с половиной года. Все обещания оказались, естественно, ложью. Но посмотрим на опросы общественного мнения: за Гетмана готовы проголосовать лишь около 20%. Вопрос: остальные ещё не нахлебались ? Или людям нравится чтобы их обманывали ? Или они просто мазохисты ? Или они всё ещё ждут какого-то "мира" (которого больше никогда не будет) ?

На что все эти люди надеются ? Или им на самом деле нравится быть лохами ?
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17.02.2022 08:33 Відповісти
Все просто. Не Зеля, но и не Гетьман. Если-бы хватило мозгов у Порошенка понять это .. Вернее мозгов-то скорее всего хватает, но самолюбие не позволяет принять новую реальность.
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17.02.2022 10:43 Відповісти
Порошенко можно обвинить только в одном: за период своего президентства от пытался играть по правилам, в то время как против него играли отмороженные шулеры-беспредельщики. Он ошибся, понимаете ?
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17.02.2022 13:01 Відповісти
Доказательства в студию.
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17.02.2022 12:59 Відповісти
По ходу теперь с шариками и ленточками придется ходить до следующей олимпиады
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17.02.2022 09:14 Відповісти
Коли наступний день єднання?
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17.02.2022 09:24 Відповісти
В какой любой?
Уже полгода говорят, что путен нападёт.
Где его нападение-то?
Пока что из-за этих раздуваний слухов пользы Украине ноль
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17.02.2022 09:59 Відповісти
Нападение состоялось 8 лет назад. 1-го марта 2014 г. Перечитайте решение СовФеда.
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17.02.2022 10:01 Відповісти
Хорошо, а о каком новом нападении тогда говорят сейчас?

Если оно уже случилось, то о чем ещё говорить?
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17.02.2022 12:28 Відповісти
Сейчас состоялась сделка, по которой Украина не будет принята в НАТО. Какие уступки в ответ сделала Москва - сказать трудно. Что-то финансовое, наверное (покупка трежериз).
Сейчас всё происходящее - белый шум, прикрывающий состоявшуюся сделку.
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17.02.2022 12:58 Відповісти
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17.02.2022 10:31 Відповісти
Операция "Анаконда",только осталось разобраться чью экономику душит.
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17.02.2022 10:37 Відповісти
Ответ очевиден - украинскую
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17.02.2022 12:12 Відповісти
Это очевидно для людей которые способны здраво мыслить,имеют хотя бы минимальные представления что такое экономика и насколько полезны инвестиции.
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17.02.2022 12:39 Відповісти
Огласите, пожалуйста, весь календарь дат вторжения России в Украину на 2022!
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17.02.2022 10:53 Відповісти
Та можеш сам зробити ! починаючи з 15 лютого, 20лютого і до 31 грудня ,а далі застосовуючи золотий переріз Фібоначчі.
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17.02.2022 11:02 Відповісти
Svitlana Russian! Ти вже не антиваксиш, а антиамериканиш?
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17.02.2022 11:32 Відповісти
Кляті кацапи та їхні боти, які в інтернетах ведуть не менш небезпечну гібридну війну. На Цензорі цієї рогатої худоби дуже багато, треба просто ставити її у стойло(спам), щоб не рохкала та не смерділа.
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17.02.2022 11:35 Відповісти
Та задрали уже со своими предсказаниями, вангователи хреновы - от ваших панических вбросов только вред
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17.02.2022 12:15 Відповісти
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17.02.2022 12:23 Відповісти
Если б не Запад то ***** уже б давно вторглось, каждая новая вскрытая в медиапространстве дата - это разрушение его планов на эту дату, но у него разных дат еще много.
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17.02.2022 15:07 Відповісти
Он их сам назначает и по секрету доводит до своих приближенных чиновников. Но каждому говорит свою дату нападения отличную от других. И какая из них всплывёт, то тот чиновник и есть засветившийся крот. Чистит свои ряды старый КГБист.
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17.02.2022 21:18 Відповісти
 
 