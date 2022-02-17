Зеленского пригласили выступить в Европарламенте

Президент Украины Владимир Зеленский был приглашен выступить на сессии Европейского парламента.

Об этом рассказал заместитель руководителя Офиса Президента Украины Игорь Жовква, сообщается на сайте ОП, передает Цензор.НЕТ.

Он провел телефонный разговор с руководителем Кабинета президента Европейского парламента Алессандро Киоккетти, во время которого шла речь, в частности, о слушаниях в Европейском парламенте по ситуации с безопасностью вокруг Украины.

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Отмечается, что Жовква назвал их проведение "своевременным и очень важным", а также от имени главы государства поблагодарил за приглашение Владимира Зеленского выступить на одной из ближайших пленарных сессий Европарламента.