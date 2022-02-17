Зеленского пригласили выступить в Европарламенте
Президент Украины Владимир Зеленский был приглашен выступить на сессии Европейского парламента.
Об этом рассказал заместитель руководителя Офиса Президента Украины Игорь Жовква, сообщается на сайте ОП, передает Цензор.НЕТ.
Он провел телефонный разговор с руководителем Кабинета президента Европейского парламента Алессандро Киоккетти, во время которого шла речь, в частности, о слушаниях в Европейском парламенте по ситуации с безопасностью вокруг Украины.
Отмечается, что Жовква назвал их проведение "своевременным и очень важным", а также от имени главы государства поблагодарил за приглашение Владимира Зеленского выступить на одной из ближайших пленарных сессий Европарламента.
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Так что лучше уж исполнил номер с пианино
но опасность в другом, как бы он своём выступлением не забил клин между Евросоюзом и США. Типа никто не собирался нападать это все Англичане с Американцами
Все извилины заплёл.......(с)...
Там только кроты! Надо заранее предупредить их, что это клоун и воспринимать серьезно не стоит.
Ну или вместо трибуны сразу рояль...
.
Ще воно розповідає..
Про це розповів заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква, повідомляється на https://www.president.gov.ua/news/u-den-yednannya-mi-vidchuvayemo-potuzhnu-pidtrimku-z-boku-ye-72941 сайті ОП.
Достоверность высеров ОП составляет меньше 50%. Вполне возможно, что ОПячка опять просто лепит PR про мирового лидера ЗЕ.
Може хочуть замінити дурника на двійника якогось (робота жилізного).
Придушити у нужнику.
Підсрачників надавати.
Бо інакше навіщо?
А взагалі навіщо його там ? Гатя Савченко там уже була....