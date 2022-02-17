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Зеленского пригласили выступить в Европарламенте

Зеленского пригласили выступить в Европарламенте

Президент Украины Владимир Зеленский был приглашен выступить на сессии Европейского парламента.

Об этом рассказал заместитель руководителя Офиса Президента Украины Игорь Жовква, сообщается на сайте ОП, передает Цензор.НЕТ.

Он провел телефонный разговор с руководителем Кабинета президента Европейского парламента Алессандро Киоккетти, во время которого шла речь, в частности, о слушаниях в Европейском парламенте по ситуации с безопасностью вокруг Украины.

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Отмечается, что Жовква назвал их проведение "своевременным и очень важным", а также от имени главы государства поблагодарил за приглашение Владимира Зеленского выступить на одной из ближайших пленарных сессий Европарламента.

Автор: 

Европарламент (1799) Зеленский Владимир (20268) Жовква Игорь (152)


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Топ комментарии
+34
Жопа нам. Сподіваюсь не поїде не скаже ,що Байден і /С нагнітає ,а ми з Росією та Білорусією братья.
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17.02.2022 08:34
+27
Зеленського запросили виступити в Європарламенті Джерело:

.
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17.02.2022 08:43
+19
Краще б Петра Олексійовича Порошенка запросили! Той би дійсно виступив.
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17.02.2022 08:43
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кого??????? где????
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17.02.2022 08:33 Ответить
Спокойно! Он на пианино будет там играть!!Не опозорится))))
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17.02.2022 08:45 Ответить
Оно не может не опозорится, когда ляпает языком - оно уверено, что умное, юморное, харизматичное и что ни слово то овации!
Так что лучше уж исполнил номер с пианино
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17.02.2022 08:49 Ответить
И Мычать : "не нагнетайте ", "сегодня мы не видим","та сторона " ,НЕ СКАЖЕТ ,ЧТО ПУТЛЕР СУМАСШЕДШИЙ КРОВАВЫЙ ГИТЛЕР
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17.02.2022 09:01 Ответить
Устал парламент от изнурительной работы, теперь решили сделать корпоротивчик и поржать!
но опасность в другом, как бы он своём выступлением не забил клин между Евросоюзом и США. Типа никто не собирался нападать это все Англичане с Американцами
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17.02.2022 09:13 Ответить
Фрагмент выступления Найвеличнішого в европарламенте
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17.02.2022 09:11 Ответить
ван клиберн ))
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17.02.2022 09:33 Ответить
ЗЕКУІБЕРН, блін!
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17.02.2022 12:29 Ответить
Сподіваюсь виступ ЗЕ не буде 18+ ? )
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17.02.2022 08:34 Ответить
Он будет 12-, как обычно.
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17.02.2022 08:48 Ответить
7.40..., як беня повелів.
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17.02.2022 12:30 Ответить
17-30
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17.02.2022 10:01 Ответить
Жопа нам. Сподіваюсь не поїде не скаже ,що Байден і /С нагнітає ,а ми з Росією та Білорусією братья.
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17.02.2022 08:34 Ответить
Та хто-зна. З нього станеться.
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17.02.2022 08:43 Ответить
Никто тебя за язык не тянул про Байдена. Не переживай, поедет откланяется и отлижет.
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17.02.2022 09:20 Ответить
И шо Ермак дал согласие ?
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17.02.2022 08:35 Ответить
Єрмак напише текст.
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17.02.2022 08:36 Ответить
Все мозги разбил на части
Все извилины заплёл.......(с)...
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17.02.2022 08:36 Ответить
В европе нехватка артистов оригинального жанра.
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17.02.2022 08:36 Ответить
піаніну поставили ?
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17.02.2022 08:38 Ответить
Они, на трибуне нарисуют, черные и белые полоски, чтобы он чувствовал себя уверенней
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17.02.2022 08:51 Ответить
Ні! Зупиніться! Або напишіть Зепоцу папірець з рецептами шашликів...
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17.02.2022 08:40 Ответить
Після багатьох попередніх висєрів та учорашнього-війна триває вже 10 років-цей майбутній виступ у Європарламенті напружує...
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17.02.2022 08:40 Ответить
Ой, Боже... а можна, щоб хтось інший замість нього поїхав?
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17.02.2022 08:42 Ответить
Только - Порошенко или Яценюк , Турчинов , Омелян ,Маруся Звиробий
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17.02.2022 09:04 Ответить
Ну ще Софія Федина! Гідна жіночка
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17.02.2022 12:34 Ответить
А Льоша Гончаренко... то є вобщє мій Герой!
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17.02.2022 12:36 Ответить
КТО ? ? ? ?

Там только кроты! Надо заранее предупредить их, что это клоун и воспринимать серьезно не стоит.

Ну или вместо трибуны сразу рояль...
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17.02.2022 09:38 Ответить
Зеленського запросили виступити в Європарламенті Джерело:

.
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17.02.2022 08:43 Ответить
Максиме, краще і не скажеш !
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17.02.2022 08:46 Ответить
Вы с ума сошли.
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17.02.2022 08:43 Ответить
Мазохисты?...
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17.02.2022 08:43 Ответить
Краще б Петра Олексійовича Порошенка запросили! Той би дійсно виступив.
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17.02.2022 08:43 Ответить
Його на Євробачення.
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17.02.2022 08:46 Ответить
От краще ЗЕ на євробачення. Нехай там показує своє членовміння.
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17.02.2022 09:26 Ответить
Коли Порошенко стане Президентом, тоді і буде навпаки.
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17.02.2022 09:28 Ответить
Навіть ти це визнав. Що в державі все налагодиться.
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17.02.2022 09:29 Ответить
Він ніколи їм вже не стане. Тому що попри усі заклики до об'єднання ви ніколи ні з ким об'єднуватися не збираєтесь. Хто не навколо вас - усі для вас вороги. А вас не так вже і багато.
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17.02.2022 09:32 Ответить
Ти ж сам позиціонуєш себе ворогом і тупим неадекватом . Не будь їм.
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17.02.2022 09:39 Ответить
Твій спосіб спілкування тут вже усім відомий. Я на твоє хамство відповідати не збираюсь.
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17.02.2022 09:42 Ответить
Ніби я не бачила, що ти писав Дмитрикові.
Ще воно розповідає..
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17.02.2022 09:57 Ответить
Заліковно лизнув,дуже якісно. Фаховий лизун.
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17.02.2022 10:30 Ответить
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17.02.2022 08:45 Ответить
я спочатку подумав, що на Євробаченні. Замість Паш
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17.02.2022 08:45 Ответить
Ага, з етно-інсталяцією "Маланець і піаніно".
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17.02.2022 08:48 Ответить
Так є ж вакансія на Євробачення!
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17.02.2022 08:47 Ответить
Пришли собачку говорящую посмотреть…
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17.02.2022 08:49 Ответить
Стоп паника!!!

Про це розповів заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква, повідомляється на https://www.president.gov.ua/news/u-den-yednannya-mi-vidchuvayemo-potuzhnu-pidtrimku-z-boku-ye-72941 сайті ОП.

Достоверность высеров ОП составляет меньше 50%. Вполне возможно, что ОПячка опять просто лепит PR про мирового лидера ЗЕ.
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17.02.2022 08:53 Ответить
Краще не треба. Коли воно мовчить, то ще можна запідозрити зачатки розуму...але як відкриє рота..
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17.02.2022 08:53 Ответить
Перекладачі, вішайтесь!
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17.02.2022 08:57 Ответить
Згадалось кацапське "лет мі спік фром май харт", зєлі також варто спробувати, хоч меми будуть))
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17.02.2022 09:03 Ответить
Велика подія. Не часто там виступають лідори такого масштабу.
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17.02.2022 08:57 Ответить
все, капец, приехали. Ни в коем случае не пускайте осла в европарламент. В лучшем случае туда упадет метеорит и высадятся жидорептилоиды
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17.02.2022 08:58 Ответить
Цього навіть Путлер боїться. Мабуть він його замінить на Єрмака!
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17.02.2022 09:32 Ответить
На підході нова частина стрічки "Як ще зганьбити Україну?"
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17.02.2022 08:59 Ответить
Главное , что бы читал по заранее приготовленному тексту, никаких импровизаций , слово в слово и тогда есть шанс , что его поймут.
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17.02.2022 09:03 Ответить
текст агенты д'Ерьмаки напишут
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17.02.2022 09:10 Ответить
Він і сам знатний агент ФСБ.
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17.02.2022 09:30 Ответить
рояль поставили?чи буде "конкурс капітанів"?!
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17.02.2022 09:06 Ответить
А можно не надо?
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17.02.2022 09:10 Ответить
..а нельзя сделать так, чтобы от Украины выступил кто-то более адекватный?..(
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17.02.2022 09:18 Ответить
Не дарма ж у Пороха забрав паспорт.
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17.02.2022 09:22 Ответить
Краще Кошулинський або Ярош.
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17.02.2022 09:27 Ответить
Бл#ть, піз#ец! Не пускайте це чмо гундяве! Потім сорому не обберемося. За що нам це!?
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17.02.2022 09:20 Ответить
Невже не бачать, з ким мають справу.
Може хочуть замінити дурника на двійника якогось (робота жилізного).
Придушити у нужнику.
Підсрачників надавати.
Бо інакше навіщо?
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17.02.2022 09:22 Ответить
Везе ж нездарі.
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17.02.2022 09:23 Ответить
А мені щось не заздриться, пане П*ятачок
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17.02.2022 12:55 Ответить
Нαχερ нужно ! Только опозориτ страну на весь мир !
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17.02.2022 09:24 Ответить
Чому так і Зам , а чому не Єрмак , щось затерають і риторика міняється президента , щось тут не те?
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17.02.2022 09:30 Ответить
попурри из произведений для фортепиано )
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17.02.2022 09:32 Ответить
Про що він там розповість? Як в ООН про "напад" на дружка Кефіра? Найшли кого відправити, хоча його ж вибрали барани 73%. То хай там з них ще посміються. А про заволодіння активами "Укрнафти" всі мовчать? Сьогодні буде велика перемога "Бені" і мені цікаво, буде телемарафон, як він забере у народа України активи і надра? Буде круглий стіл і вихваляння журналістів діючої влади, показуючи в прямому ефірі досягнення Бені? По всіх каналах будуть крутити? Потяг "здобутків" піде із Закарпаття і до Маріупроля через Дніпро? А дітям в школу приходити в честь цього свята Бені у вишиванках чи кіпах?
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17.02.2022 09:35 Ответить
Нееет!
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17.02.2022 09:42 Ответить
От бляха, треба валідолом та валер'янкою затаритись бо знову вселенський сором буде
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17.02.2022 09:43 Ответить
Саме так. Шаріка на обслідування повезуть. І доведе цей консіліум, що Україна залишилися на бабобеніного буратіну, яке хрипачить якусь хрєнь неадекватну. Треба-такі рятувати. Себе, в першу чергу. Бо без України вони зустрічатимуть танки *уйловські в себе в Єуропі .
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17.02.2022 13:08 Ответить
Тепер туди рояль прийдеться везти !
А взагалі навіщо його там ? Гатя Савченко там уже була....
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17.02.2022 09:49 Ответить
Может лучше пусть Байден выступит, а то зе-гопник опозорит.
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17.02.2022 09:50 Ответить
возможно его там ждут, чтобы он подтвердил то, что наобещал Шольцу. ну, так, чтоб уже наверняка не спрыгнул
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17.02.2022 09:51 Ответить
Боже, Україну бережи! Господи, помилуй нас!
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17.02.2022 10:06 Ответить
Опять опозорит Украину, еще тот оратор
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17.02.2022 10:09 Ответить
Нехай піаніно з собою захопить - буде аншлаг
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17.02.2022 11:01 Ответить
Треба шити костюм клоуна. То же розумні речі запросили слухати))) Може б ще маму Риму із собою взяв...
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17.02.2022 11:29 Ответить
Боже, та скільки ж можна переживати цей сором знову і знову! Ну, не знаю, може через яку-небудь гідрантну діарею, нехай уже хоча б Кулеба поїхав.
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17.02.2022 11:53 Ответить
А рояль в Европарламент завезли? Клавиши продезинфицировали? А антисептик на последующую дезинфекцию клавиш заготовили?
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18.02.2022 07:26 Ответить
 
 