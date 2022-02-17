Зеленського запросили виступити в Європарламенті
Президента України Володимира Зеленського запросили виступити на сесії Європейського парламенту.
Про це розповів заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква, повідомляється на сайті ОП, передає Цензор.НЕТ.
Він провів телефонну розмову з керівником Кабінету президента Європейського парламенту Алессандро Кіоккетті, під час якої йшлося, зокрема, про слухання в Європейському парламенті щодо безпекової ситуації навколо України.
Зазначається, що Жовква назвав їх проведення "вчасним і дуже важливим", а також від імені глави держави подякував за запрошення Володимиру Зеленському виступити на одній із найближчих пленарних сесій Європарламенту.
Топ коментарі
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Так что лучше уж исполнил номер с пианино
но опасность в другом, как бы он своём выступлением не забил клин между Евросоюзом и США. Типа никто не собирался нападать это все Англичане с Американцами
Все извилины заплёл.......(с)...
Там только кроты! Надо заранее предупредить их, что это клоун и воспринимать серьезно не стоит.
Ну или вместо трибуны сразу рояль...
.
Ще воно розповідає..
Про це розповів заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква, повідомляється на https://www.president.gov.ua/news/u-den-yednannya-mi-vidchuvayemo-potuzhnu-pidtrimku-z-boku-ye-72941 сайті ОП.
Достоверность высеров ОП составляет меньше 50%. Вполне возможно, что ОПячка опять просто лепит PR про мирового лидера ЗЕ.
Може хочуть замінити дурника на двійника якогось (робота жилізного).
Придушити у нужнику.
Підсрачників надавати.
Бо інакше навіщо?
А взагалі навіщо його там ? Гатя Савченко там уже була....