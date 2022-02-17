Зеленського запросили виступити в Європарламенті

Президента України Володимира Зеленського запросили виступити на сесії Європейського парламенту.

Про це розповів заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква, повідомляється на сайті ОП, передає Цензор.НЕТ.

Він провів телефонну розмову з керівником Кабінету президента Європейського парламенту Алессандро Кіоккетті, під час якої йшлося, зокрема, про слухання в Європейському парламенті щодо безпекової ситуації навколо України.

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Зазначається, що Жовква назвав їх проведення "вчасним і дуже важливим", а також від імені глави держави подякував за запрошення Володимиру Зеленському виступити на одній із найближчих пленарних сесій Європарламенту.