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Зеленського запросили виступити в Європарламенті

Зеленського запросили виступити в Європарламенті

Президента України Володимира Зеленського запросили виступити на сесії Європейського парламенту.

Про це розповів заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква, повідомляється на сайті ОП, передає Цензор.НЕТ.

Він провів телефонну розмову з керівником Кабінету президента Європейського парламенту Алессандро Кіоккетті, під час якої йшлося, зокрема, про слухання в Європейському парламенті щодо безпекової ситуації навколо України.

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Зазначається, що Жовква назвав їх проведення "вчасним і дуже важливим", а також від імені глави держави подякував за запрошення Володимиру Зеленському виступити на одній із найближчих пленарних сесій Європарламенту.

Автор: 

Європарламент (1045) Зеленський Володимир (23729) Жовква Ігор (169)


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Топ коментарі
+34
Жопа нам. Сподіваюсь не поїде не скаже ,що Байден і /С нагнітає ,а ми з Росією та Білорусією братья.
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17.02.2022 08:34
+27
Зеленського запросили виступити в Європарламенті Джерело:

.
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17.02.2022 08:43
+19
Краще б Петра Олексійовича Порошенка запросили! Той би дійсно виступив.
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17.02.2022 08:43
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кого??????? где????
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17.02.2022 08:33 Відповісти
Спокойно! Он на пианино будет там играть!!Не опозорится))))
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17.02.2022 08:45 Відповісти
Оно не может не опозорится, когда ляпает языком - оно уверено, что умное, юморное, харизматичное и что ни слово то овации!
Так что лучше уж исполнил номер с пианино
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17.02.2022 08:49 Відповісти
И Мычать : "не нагнетайте ", "сегодня мы не видим","та сторона " ,НЕ СКАЖЕТ ,ЧТО ПУТЛЕР СУМАСШЕДШИЙ КРОВАВЫЙ ГИТЛЕР
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17.02.2022 09:01 Відповісти
Устал парламент от изнурительной работы, теперь решили сделать корпоротивчик и поржать!
но опасность в другом, как бы он своём выступлением не забил клин между Евросоюзом и США. Типа никто не собирался нападать это все Англичане с Американцами
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17.02.2022 09:13 Відповісти
Фрагмент выступления Найвеличнішого в европарламенте
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17.02.2022 09:11 Відповісти
ван клиберн ))
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17.02.2022 09:33 Відповісти
ЗЕКУІБЕРН, блін!
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17.02.2022 12:29 Відповісти
Сподіваюсь виступ ЗЕ не буде 18+ ? )
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17.02.2022 08:34 Відповісти
Он будет 12-, как обычно.
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17.02.2022 08:48 Відповісти
7.40..., як беня повелів.
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17.02.2022 12:30 Відповісти
17-30
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17.02.2022 10:01 Відповісти
Жопа нам. Сподіваюсь не поїде не скаже ,що Байден і /С нагнітає ,а ми з Росією та Білорусією братья.
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17.02.2022 08:34 Відповісти
Та хто-зна. З нього станеться.
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17.02.2022 08:43 Відповісти
Никто тебя за язык не тянул про Байдена. Не переживай, поедет откланяется и отлижет.
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17.02.2022 09:20 Відповісти
И шо Ермак дал согласие ?
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17.02.2022 08:35 Відповісти
Єрмак напише текст.
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17.02.2022 08:36 Відповісти
Все мозги разбил на части
Все извилины заплёл.......(с)...
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17.02.2022 08:36 Відповісти
В европе нехватка артистов оригинального жанра.
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17.02.2022 08:36 Відповісти
піаніну поставили ?
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17.02.2022 08:38 Відповісти
Они, на трибуне нарисуют, черные и белые полоски, чтобы он чувствовал себя уверенней
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17.02.2022 08:51 Відповісти
Ні! Зупиніться! Або напишіть Зепоцу папірець з рецептами шашликів...
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17.02.2022 08:40 Відповісти
Після багатьох попередніх висєрів та учорашнього-війна триває вже 10 років-цей майбутній виступ у Європарламенті напружує...
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17.02.2022 08:40 Відповісти
Ой, Боже... а можна, щоб хтось інший замість нього поїхав?
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17.02.2022 08:42 Відповісти
Только - Порошенко или Яценюк , Турчинов , Омелян ,Маруся Звиробий
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17.02.2022 09:04 Відповісти
Ну ще Софія Федина! Гідна жіночка
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17.02.2022 12:34 Відповісти
А Льоша Гончаренко... то є вобщє мій Герой!
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17.02.2022 12:36 Відповісти
КТО ? ? ? ?

Там только кроты! Надо заранее предупредить их, что это клоун и воспринимать серьезно не стоит.

Ну или вместо трибуны сразу рояль...
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17.02.2022 09:38 Відповісти
Зеленського запросили виступити в Європарламенті Джерело:

.
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17.02.2022 08:43 Відповісти
Максиме, краще і не скажеш !
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17.02.2022 08:46 Відповісти
Вы с ума сошли.
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17.02.2022 08:43 Відповісти
Мазохисты?...
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17.02.2022 08:43 Відповісти
Краще б Петра Олексійовича Порошенка запросили! Той би дійсно виступив.
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17.02.2022 08:43 Відповісти
Його на Євробачення.
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17.02.2022 08:46 Відповісти
От краще ЗЕ на євробачення. Нехай там показує своє членовміння.
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17.02.2022 09:26 Відповісти
Коли Порошенко стане Президентом, тоді і буде навпаки.
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17.02.2022 09:28 Відповісти
Навіть ти це визнав. Що в державі все налагодиться.
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17.02.2022 09:29 Відповісти
Він ніколи їм вже не стане. Тому що попри усі заклики до об'єднання ви ніколи ні з ким об'єднуватися не збираєтесь. Хто не навколо вас - усі для вас вороги. А вас не так вже і багато.
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17.02.2022 09:32 Відповісти
Ти ж сам позиціонуєш себе ворогом і тупим неадекватом . Не будь їм.
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17.02.2022 09:39 Відповісти
Твій спосіб спілкування тут вже усім відомий. Я на твоє хамство відповідати не збираюсь.
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17.02.2022 09:42 Відповісти
Ніби я не бачила, що ти писав Дмитрикові.
Ще воно розповідає..
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17.02.2022 09:57 Відповісти
Заліковно лизнув,дуже якісно. Фаховий лизун.
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17.02.2022 10:30 Відповісти
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17.02.2022 08:45 Відповісти
я спочатку подумав, що на Євробаченні. Замість Паш
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17.02.2022 08:45 Відповісти
Ага, з етно-інсталяцією "Маланець і піаніно".
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17.02.2022 08:48 Відповісти
Так є ж вакансія на Євробачення!
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17.02.2022 08:47 Відповісти
Пришли собачку говорящую посмотреть…
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17.02.2022 08:49 Відповісти
Стоп паника!!!

Про це розповів заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква, повідомляється на https://www.president.gov.ua/news/u-den-yednannya-mi-vidchuvayemo-potuzhnu-pidtrimku-z-boku-ye-72941 сайті ОП.

Достоверность высеров ОП составляет меньше 50%. Вполне возможно, что ОПячка опять просто лепит PR про мирового лидера ЗЕ.
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17.02.2022 08:53 Відповісти
Краще не треба. Коли воно мовчить, то ще можна запідозрити зачатки розуму...але як відкриє рота..
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17.02.2022 08:53 Відповісти
Перекладачі, вішайтесь!
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17.02.2022 08:57 Відповісти
Згадалось кацапське "лет мі спік фром май харт", зєлі також варто спробувати, хоч меми будуть))
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17.02.2022 09:03 Відповісти
Велика подія. Не часто там виступають лідори такого масштабу.
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17.02.2022 08:57 Відповісти
все, капец, приехали. Ни в коем случае не пускайте осла в европарламент. В лучшем случае туда упадет метеорит и высадятся жидорептилоиды
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17.02.2022 08:58 Відповісти
Цього навіть Путлер боїться. Мабуть він його замінить на Єрмака!
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17.02.2022 09:32 Відповісти
На підході нова частина стрічки "Як ще зганьбити Україну?"
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17.02.2022 08:59 Відповісти
Главное , что бы читал по заранее приготовленному тексту, никаких импровизаций , слово в слово и тогда есть шанс , что его поймут.
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17.02.2022 09:03 Відповісти
текст агенты д'Ерьмаки напишут
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17.02.2022 09:10 Відповісти
Він і сам знатний агент ФСБ.
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17.02.2022 09:30 Відповісти
рояль поставили?чи буде "конкурс капітанів"?!
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17.02.2022 09:06 Відповісти
А можно не надо?
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17.02.2022 09:10 Відповісти
..а нельзя сделать так, чтобы от Украины выступил кто-то более адекватный?..(
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17.02.2022 09:18 Відповісти
Не дарма ж у Пороха забрав паспорт.
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17.02.2022 09:22 Відповісти
Краще Кошулинський або Ярош.
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17.02.2022 09:27 Відповісти
Бл#ть, піз#ец! Не пускайте це чмо гундяве! Потім сорому не обберемося. За що нам це!?
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17.02.2022 09:20 Відповісти
Невже не бачать, з ким мають справу.
Може хочуть замінити дурника на двійника якогось (робота жилізного).
Придушити у нужнику.
Підсрачників надавати.
Бо інакше навіщо?
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17.02.2022 09:22 Відповісти
Везе ж нездарі.
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17.02.2022 09:23 Відповісти
А мені щось не заздриться, пане П*ятачок
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17.02.2022 12:55 Відповісти
Нαχερ нужно ! Только опозориτ страну на весь мир !
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17.02.2022 09:24 Відповісти
Чому так і Зам , а чому не Єрмак , щось затерають і риторика міняється президента , щось тут не те?
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17.02.2022 09:30 Відповісти
попурри из произведений для фортепиано )
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17.02.2022 09:32 Відповісти
Про що він там розповість? Як в ООН про "напад" на дружка Кефіра? Найшли кого відправити, хоча його ж вибрали барани 73%. То хай там з них ще посміються. А про заволодіння активами "Укрнафти" всі мовчать? Сьогодні буде велика перемога "Бені" і мені цікаво, буде телемарафон, як він забере у народа України активи і надра? Буде круглий стіл і вихваляння журналістів діючої влади, показуючи в прямому ефірі досягнення Бені? По всіх каналах будуть крутити? Потяг "здобутків" піде із Закарпаття і до Маріупроля через Дніпро? А дітям в школу приходити в честь цього свята Бені у вишиванках чи кіпах?
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17.02.2022 09:35 Відповісти
Нееет!
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17.02.2022 09:42 Відповісти
От бляха, треба валідолом та валер'янкою затаритись бо знову вселенський сором буде
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17.02.2022 09:43 Відповісти
Саме так. Шаріка на обслідування повезуть. І доведе цей консіліум, що Україна залишилися на бабобеніного буратіну, яке хрипачить якусь хрєнь неадекватну. Треба-такі рятувати. Себе, в першу чергу. Бо без України вони зустрічатимуть танки *уйловські в себе в Єуропі .
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17.02.2022 13:08 Відповісти
Тепер туди рояль прийдеться везти !
А взагалі навіщо його там ? Гатя Савченко там уже була....
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17.02.2022 09:49 Відповісти
Может лучше пусть Байден выступит, а то зе-гопник опозорит.
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17.02.2022 09:50 Відповісти
возможно его там ждут, чтобы он подтвердил то, что наобещал Шольцу. ну, так, чтоб уже наверняка не спрыгнул
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17.02.2022 09:51 Відповісти
Боже, Україну бережи! Господи, помилуй нас!
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17.02.2022 10:06 Відповісти
Опять опозорит Украину, еще тот оратор
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17.02.2022 10:09 Відповісти
Нехай піаніно з собою захопить - буде аншлаг
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17.02.2022 11:01 Відповісти
Треба шити костюм клоуна. То же розумні речі запросили слухати))) Може б ще маму Риму із собою взяв...
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17.02.2022 11:29 Відповісти
Боже, та скільки ж можна переживати цей сором знову і знову! Ну, не знаю, може через яку-небудь гідрантну діарею, нехай уже хоча б Кулеба поїхав.
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17.02.2022 11:53 Відповісти
А рояль в Европарламент завезли? Клавиши продезинфицировали? А антисептик на последующую дезинфекцию клавиш заготовили?
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18.02.2022 07:26 Відповісти
 
 