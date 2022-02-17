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С украинским спутником "Січ-2-30" установлена постоянная связь, - "слуга народа" Грищук

С украинским спутником

Информация об идентификации украинского спутника "Січ-2-30" появилась в базе данных США, что означает установление с ним устойчивой связи.

Об этом сообщил народный депутат "Слуги народа" Роман Грищук на своей странице в социальной сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"В базе данных Космических войск США стала отображаться информация об идентификации нашего спутника! Это означает, что произошла постоянная связь (или их серия) со спутником благодаря многодневным усилиям специалистов Национального центра управления и испытаний космических средств (с чем их и приветствуем!), в результате чего удалось определить его как один из космических объектов, который до этого имел только условное название. В каталоге – это космический объект 51030 с предыдущим названием "Object AY". Сейчас уже отображается на визуализации как "Sich-2-30" ("Sich-2-1")", - написал он.

Депутат добавил, что продолжаются летно-конструкторские испытания спутника, которые должны завершиться в середине марта.

Также читайте: С украинским спутником "Сич-2-30" до сих пор нет устойчивой связи, - СМИ

Автор: 

космос (786) спутник (231) Роман Грищук (7)


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Топ комментарии
+12
І що сказав вам супутник ?
Йдіть в саку , зелені потвори?
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17.02.2022 08:55
+11
почему об этом "слуга народа" вещает? это все равно что бабка в подъезде
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17.02.2022 08:56
+7
Потому что Клоун запуск этого спутника (в совокупности с заказом 2х АНов типа "возрождение авиакосмической отрасли Украины") записал в свои заслуги. А тут такая хрень с потерей связи... вот и сказал держать его в курсе. Так что будьте уверены скоро услышим о заслугах найвеличнішого.

Вчера и так наслушался по радио, как "благодаря своевременно принятым Зеленским мерам..." типо остановили расейскую агрессию (своевременные меры это очевидно *********** в течении всего срока каденции оборонного заказа и ракетной программы, а потом за пару недель до фактического вторжения, принятия закона про "терроборону", на обеспечение которой не выделили денег, в то время как на "*******"....)
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17.02.2022 09:07
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Правила форума Совет форумчан
І що сказав вам супутник ?
Йдіть в саку , зелені потвори?
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17.02.2022 08:55 Ответить
Слуга наркомана установил устойчивую связь со спутником.
"Москва-швея!!! Москва-швея!!! Признание Америки!!!"
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17.02.2022 08:56 Ответить
почему об этом "слуга народа" вещает? это все равно что бабка в подъезде
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17.02.2022 08:56 Ответить
Потому что Клоун запуск этого спутника (в совокупности с заказом 2х АНов типа "возрождение авиакосмической отрасли Украины") записал в свои заслуги. А тут такая хрень с потерей связи... вот и сказал держать его в курсе. Так что будьте уверены скоро услышим о заслугах найвеличнішого.

Вчера и так наслушался по радио, как "благодаря своевременно принятым Зеленским мерам..." типо остановили расейскую агрессию (своевременные меры это очевидно *********** в течении всего срока каденции оборонного заказа и ракетной программы, а потом за пару недель до фактического вторжения, принятия закона про "терроборону", на обеспечение которой не выделили денег, в то время как на "*******"....)
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17.02.2022 09:07 Ответить
Бо це такий же клоун як і сам зеленський обняхана потвора керівник "мамаригала шоу"
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17.02.2022 09:58 Ответить
Бо слуга урода зараз при владі, стараннями 73 відсотків від тих, хто голосували в другому турі, подобається нам це чи ні. Сьогодні вони влада і вони цим користуються, нічого дивного. Супутник тут при чому, навіщо його обсирати та людей, що його створили? Вони теж слуги урода?
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17.02.2022 10:09 Ответить
Які його функції? Буде квартальне сміття та зашкварених сватів транслювати 24 на 7?
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17.02.2022 08:56 Ответить
Читайте не тільки радянські газети ...
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17.02.2022 10:37 Ответить
Вам необхідно зрозуміти, що ми більше 30 років живемо у Вільній Україні, і радянського нічого вже немає крім невеликої кількості прихильників.
Ас найголовніше зрозуміти що клоун - імбецил псевдопрезидент володька та його презекоМанда це найбільше лихо, що трапилося в історії України, і тому всі хто піде голосувати за цих пі.дарасів на наступних виборах буде проклятий та підлягатиме поголівній ефтаназії!
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17.02.2022 11:11 Ответить
+5
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17.02.2022 11:44 Ответить
вот это да... слуга народа уже космосом управляет...
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17.02.2022 08:59 Ответить
А з "зеленими чоловічками" звязок не встановлений, чи треба ще "сенас" на пару літрів повторити?
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17.02.2022 09:02 Ответить
Епоха невігласів та двійочників... Якщо специ помітили купу космічного сміття, це ще не означає, що з ним зв'язались.
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17.02.2022 09:07 Ответить
так писали же почему нет связи с ним .потому что якобы я забыл солнечные батареи установили не на той стороне спутника ..потому и нет связи.....он самопочинился чтоли...? ну посмотрим как дальше будет ...((
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17.02.2022 09:07 Ответить
Не батареї стали, а супутник став та траєкторію не так, бо не був спроектований на масовий запуск, який робить ракета Маска.
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17.02.2022 10:14 Ответить
ну я читал но подзабыл.... я только рад если всё стало на свои места .. можно скидку сделать на первый запуск.... но нужно более ответственно подходить конечно к таким дорогим и тонким вещам....недаром говорят сто раз отмерь...один раз отреж))
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17.02.2022 10:28 Ответить
Так це точно. Хоч супутник вже й старий, та хоча б відпрацювали логістику, комунікацію, зв'язок
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17.02.2022 11:05 Ответить
Його потроху розвертають до сонця, щоб батареї норм. працювали. Так пишуть.
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17.02.2022 10:39 Ответить
Да не надо об этом оповещать всех, об этом должна знать наша разведка. Ещё и место указываем...
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17.02.2022 09:19 Ответить
Те що він відображається як об'єкт не означає що що він працює.
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17.02.2022 09:19 Ответить
От би нам супутник з такою ж зброєю...

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17.02.2022 09:22 Ответить
А чому про космісний обєкт нічого не каже косм.агенство, цуп ? Зільониє своіми брудними клешнями до космосу добрались, вигідно - відкати астрономісні, ніяке набу не полетить у космос перевіряти той апарат.
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17.02.2022 09:40 Ответить
Ви просто не читали

https://tech.liga.net/ua/technology/novosti/glava-goskosmosa-vpervye-prokommentiroval-situatsiyu-so-sputnikom-sich-2-30 Голова Держкосмосу вперше прокоментував ситуацію із супутником Січ-2-30
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17.02.2022 10:11 Ответить
п., не зараховується - ми обговорюємо сьогоднішню заяву слуг урода, а Ви пропонуєте старий матеріал за минулий тиждень
Голова Держкосмосу вперше рокоментував ситуацію із супутником Січ-2-30
https://tech.liga.net/technology/novosti/glava-goskosmosa-vpervye-prokommentiroval-situatsiyu-so-sputnikom-sich-2-30 Этот материал также доступен на русском

11.02.2022, 15:14
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17.02.2022 11:00 Ответить
Статтю ви читали? Це не заява, це допис на його сторінці у фейсбуку.
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17.02.2022 11:10 Ответить
Вас ніхто не змушує слухати заяви слуг. А сама суть вам цікава, чи лише політичне забарвлення?
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17.02.2022 12:10 Ответить
Зліпити у заголовку до купи супутник та слугу народа і все - вже й супутник не такий, не так запустили. Якби написали, що якась там наприклад умовна Ірина Геращенко прокоментувала, що із супутником встановився сталий звязок, то повідомлення заграло б новими фарбами. Що, порохоботи, не так хіба? Дарма,що той нещасний супутник побудований ще за "царя Тимка" і лежав на складі, поки його завезли в Америку та закинули у космос ще із сотнею інших апаратів.
Не висправдовую нинішню зелень при владі, але ви порохоботи їх варті зі своєю зміїною злобою та злорадством.
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17.02.2022 09:53 Ответить
а какого спутник комментирует слуга урода? это подтверждает что выкинули бабки на пиар бубочки только и всего
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17.02.2022 10:07 Ответить
Бо слуги урода - це нинішня влада, стараннями 73% від тих, що голосували, подобається нам це чи ні. Але навіщо обсирати супутник та людей, які його створили, їм і так важко на душі. Чи вони теж слуги урода?
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17.02.2022 10:12 Ответить
Та не в тому справа - слуга чи Геращенко. Справа в тому, що це непрофессыонали, відношення до космосу не мають ніякого... І все що вони розказують - це те ж саме, що любий уася може сказанути.
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17.02.2022 10:18 Ответить
Ви статтю читали? Цей самий слуга урода повідомив це на власній сторінці у фейсбуці. Саме він це опублікував перший, або саме його допис про супутник помітили першим. Сама ця інформація є у вільному доступі, на цей сайт може зайти будь-хто та відслідкувати потрібний апарат.
Срач викликало просто спільна згадка цих двох понять - "слуга народу" та "супутник Січ". І все, зелень автоматично обісрала супутник самою спільною згадкою. Так не можна, це тупа маніпуляція. І люди, що ненавидять кодлу зеленського, транслювали свою злобу на нещасний апарат та його творців.
Колись у Віктора Суворова читав про це. "Представте заголовок статьи - "Космонавти и *********". Про космонавтов вроде не сказали ничего плохого, но осадок остался."
Ось так точно і тут.
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17.02.2022 10:30 Ответить
Где-то такое уже слышал -"Кругом все питарасы, а я один д'Артаньян"
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17.02.2022 10:08 Ответить
А по сути тобою сказанного, замечу, что об этом запуске, как о бессмысленной пиар-акции, говорили сразу, после его объявления. И говорили порохоботы первые. Потому и отношение к нему такое. Если бы этот запуск действительно что-то решал, а так - это из серии бессмысленного "праздника единства", воровского "великого будивництва" и тому подобного зеленого дерьма. Конечно не спутник виноват, но и не Геращенко и не порохоботы, в том, что страной керує така "недолугість"
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17.02.2022 10:14 Ответить
Привильно, недолугість - це одне, а супутник - геть інше. Хай буде перший млинець комом, але ж досвід, хай і невдалий все одно є. Здобуваються навики керування, обміну інформацією, запрацював центр спостереження. За цим апаратом підуть інші - досконаліші, це шлях прогресу.
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17.02.2022 10:17 Ответить
Я бачу тут лише шакалів, які накинулись на хай недосконалий, але свій супутник, замість того, щоб хоч промовчати, а не злорадствувати.
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17.02.2022 10:14 Ответить
Мочат не спутник - мочат зеленых, которые пиарятся на его запуске. Так к этому и отнесись, тогда "злостных порохоботов" вокруг окажется меньше. Ну, а если спутник где-то зацепилло, то ему, по большому счету, все равно.
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17.02.2022 10:49 Ответить
Зєльоним ще більше насрати на ваше мочіння. А от за супутник мені прикро. Не вміють злорадні людішки відділяти мух від котлет,
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17.02.2022 11:08 Ответить
>благодаря многодневным усилиям

с усилием ждали пока он развернется
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17.02.2022 10:05 Ответить
Ну да

Его выкинуло к солнцу задом. Солнечные батареи не рабочие получились. Отсюда проблемы.
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17.02.2022 10:23 Ответить
Многодневными усилиями гравитации и благодаря законам физики спутник таки развернулся к солнцу передом к лесу задом, но под чутким руководством депутатов зе. Ибо никак!
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17.02.2022 10:44 Ответить
Вообще-то американцы заносят в каталог ВЕСЬ летающий мусмор....
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17.02.2022 10:55 Ответить
"Выровнялся "Акакий"!" (с)
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17.02.2022 10:59 Ответить
Спутник об этом знает?
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17.02.2022 11:38 Ответить
ещё одна "зрада" от петиных порохоботов отвалилась))))))))))))))))
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17.02.2022 12:32 Ответить
 
 