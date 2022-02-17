С украинским спутником "Січ-2-30" установлена постоянная связь, - "слуга народа" Грищук
Информация об идентификации украинского спутника "Січ-2-30" появилась в базе данных США, что означает установление с ним устойчивой связи.
Об этом сообщил народный депутат "Слуги народа" Роман Грищук на своей странице в социальной сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"В базе данных Космических войск США стала отображаться информация об идентификации нашего спутника! Это означает, что произошла постоянная связь (или их серия) со спутником благодаря многодневным усилиям специалистов Национального центра управления и испытаний космических средств (с чем их и приветствуем!), в результате чего удалось определить его как один из космических объектов, который до этого имел только условное название. В каталоге – это космический объект 51030 с предыдущим названием "Object AY". Сейчас уже отображается на визуализации как "Sich-2-30" ("Sich-2-1")", - написал он.
Депутат добавил, что продолжаются летно-конструкторские испытания спутника, которые должны завершиться в середине марта.
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Йдіть в саку , зелені потвори?
"Москва-швея!!! Москва-швея!!! Признание Америки!!!"
Вчера и так наслушался по радио, как "благодаря своевременно принятым Зеленским мерам..." типо остановили расейскую агрессию (своевременные меры это очевидно *********** в течении всего срока каденции оборонного заказа и ракетной программы, а потом за пару недель до фактического вторжения, принятия закона про "терроборону", на обеспечение которой не выделили денег, в то время как на "*******"....)
радянськогонічого вже немає крім невеликої кількості прихильників.
Ас найголовніше зрозуміти що к
лоун - імбецил псевдопрезидент володьката його презекоМанда це найбільше лихо, що трапилося в історії України, і тому всі хто піде голосувати за цих пі.дарасівна наступних виборах буде проклятий та підлягатиме поголівній ефтаназії!
https://tech.liga.net/ua/technology/novosti/glava-goskosmosa-vpervye-prokommentiroval-situatsiyu-so-sputnikom-sich-2-30 Голова Держкосмосу вперше прокоментував ситуацію із супутником Січ-2-30
Голова Держкосмосу вперше рокоментував ситуацію із супутником Січ-2-30
https://tech.liga.net/technology/novosti/glava-goskosmosa-vpervye-prokommentiroval-situatsiyu-so-sputnikom-sich-2-30 Этот материал также доступен на русском
11.02.2022, 15:14
Не висправдовую нинішню зелень при владі, але ви порохоботи їх варті зі своєю зміїною злобою та злорадством.
Срач викликало просто спільна згадка цих двох понять - "слуга народу" та "супутник Січ". І все, зелень автоматично обісрала супутник самою спільною згадкою. Так не можна, це тупа маніпуляція. І люди, що ненавидять кодлу зеленського, транслювали свою злобу на нещасний апарат та його творців.
Колись у Віктора Суворова читав про це. "Представте заголовок статьи - "Космонавти и *********". Про космонавтов вроде не сказали ничего плохого, но осадок остался."
Ось так точно і тут.
с усилием ждали пока он развернется
Его выкинуло к солнцу задом. Солнечные батареи не рабочие получились. Отсюда проблемы.