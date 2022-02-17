С украинским спутником "Січ-2-30" установлена постоянная связь, - "слуга народа" Грищук

Информация об идентификации украинского спутника "Січ-2-30" появилась в базе данных США, что означает установление с ним устойчивой связи.

Об этом сообщил народный депутат "Слуги народа" Роман Грищук на своей странице в социальной сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"В базе данных Космических войск США стала отображаться информация об идентификации нашего спутника! Это означает, что произошла постоянная связь (или их серия) со спутником благодаря многодневным усилиям специалистов Национального центра управления и испытаний космических средств (с чем их и приветствуем!), в результате чего удалось определить его как один из космических объектов, который до этого имел только условное название. В каталоге – это космический объект 51030 с предыдущим названием "Object AY". Сейчас уже отображается на визуализации как "Sich-2-30" ("Sich-2-1")", - написал он.

Депутат добавил, что продолжаются летно-конструкторские испытания спутника, которые должны завершиться в середине марта.

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