Новости
9 682 83

С украинским спутником "Сич-2-30" до сих пор нет устойчивой связи, - СМИ

С украинским спутником "Сич-2-30" до сих пор нет устойчивой связи, - СМИ

Во время подготовки украинского спутника "Сич-2-30" прямой контракт со SpaceX сменился контрактом с посредником, цена которого выросла вдвое до 1,8 млн долларов, а стабильной связи со спутником до сих пор нет.

Об этом говорится в расследовании "Заборона", передает Цензор.НЕТ.

"Сич-2-30" является копией спутника "Сич-2", который Украина запустила в космос 11 лет назад. "Сич" тогда проработала всего полгода, после чего его копия отправилась на склады КБ "Южное" в Днепре. Именно эту копию Украина запускала в 2022 году.

На спутник "Южное" потратило 110 млн грн – при том, что по основным параметрам он был устаревшим еще при запуске в 2011 году. В таком виде лежал на складе бюро до 2020 года.

"Сич-2-30" имеет разрешение 7,8 метра. А современные спутники способны передавать изображения с разрешением 30 сантиметров, то есть в 26 раз лучше", – пояснило издание.

В КБ "Южное" рассказывали, что для запуска нужно около 8 млн долларов, а еще 60 млн грн – на доработку. В конце концов, в то время глава Госкосмоса Михаил Лев обратился к американской SpaceX, которая просила за запуск всего миллион долларов.

Чтобы не потерять уже использованные 110 млн грн и не ждать, когда спутник устареет совсем, его решили выводить на орбиту. Единственным условием SpaceX выдвинула предоплату до апреля 2021 года, чтобы забронировать место для спутника на ракете.

КБ "Южное" это условие не выполнило, а в SpaceX сообщили, что они не могут гарантировать запуск спутника в декабре. До этого проект продвигал сам Лев и председатель экономического комитета Верховной Рады Дмитрий Наталуха, и на этом этапе оба чиновника из него вышли.

Тогда новое руководство Госкосмоса, чтобы все же запустить "Сич" в космос, обнаружили посредника в виде нидерландской ISILAUNCH, партнера SpaceX. Они гарантировали место для спутника на ракетоносителе, но уже почти вдвое дороже – за 1,8 млн долларов.

Такая сумма была обусловлена тем, что посредник предоставляет свой адаптер, без которого SpaceX не может разместить спутник. В то же время, на этапе прямых переговоров никаких сложностей не было и крепление производства КБ "Южное" полностью подходило.

Однако украинская сторона пошла на такой контракт, а ISILAUNCH принялся за работу. Нидерландская компания, по данным издания, наняла украинское ООО "СКАЙ ЭНЕРЖИ", которое якобы должно было изготовить специальные плиты для крепления спутника к ракетоносителю.

Однако, как выяснили журналисты, это ООО возглавляет эксработник "Южного" Юрий Прокопенко, работавший там 20 лет. Большинство рабочих "Скай Энержи" пришли из бюро, а у компании нет собственных мощностей для изготовления таких адаптеров.

Бывший глава ГКСУ Лев считает, что в конце концов ISILAUNCH получила от "Скай Энержи" тот адаптер, который изначально был на КБ "Южное". Наталуха также рассказал, что по его информации через украинскую ООО просто вывезли адаптер "Южного".

В конце концов ни бюро, ни ГКСУ не смогли объяснить журналистам, что это за частная компания, на каких мощностях она изготовила адаптер и для чего вообще нужны ее услуги, если на самом КБ "Южное" есть собственные адаптеры – назвали это "коммерческой тайной" .

В конце января стало известно, что спутник "Сич-2-30" до сих пор не был идентифицирован. Специалист Андрей Колесник предположил, что с ним нет устойчивой связи – такую информацию подтвердили и другие собеседники в космической отрасли.

На правительственном уровне уже создали комиссию, чтобы разобраться, кто в этом виноват. Президент Владимир Зеленский тоже очень недоволен ситуацией, ведь провал запуска подставляет его лично.

Впоследствии проблемы со связью прокомментировали в "Южном". Там ссылаются на "ряд внешних факторов, связанных с особенностями кластерного запуска", что помешало сразу установить связь.

Поэтому не удалось вовремя обеспечить построение его штатной ориентации. Она осталась такой, когда на рабочие поверхности солнечной батареи попадает либо отраженное от поверхности Земли излучение, либо кратковременное прямое под малым углом. То есть спутнику не хватает энергии.

Источники издания говорят о наличии версии, что батареи изначально были установлены не к Солнцу, а от него, и теперь могут питаться только отраженным светом.

В настоящее время спутник работает в режиме сохранения энергии. Конструкторское бюро надеется, что благодаря внешним факторам, которые не зависят от Украины, в течение 1-2 месяцев спутник изменит свое положение и сможет накапливать электроэнергию.

Напомним, в ответ на информацию об отсутствии связи со спутником "Сич-2-30" его разработчики объяснили, что связь нестабильна и это связано с отрицательным энергетическим балансом аппарата.

13 января американская SpaceX успешно запустила ракету Falcon 9, выведшую на орбиту украинский оптический спутник "Сич-2-30". Президент Владимир Зеленский в тот день вечером заявил, что Национальный центр управления и испытаний космических средств вблизи г. Дунаевцы в Хмельнитчине успешно провел первый сеанс связи со спутником.

Автор: 

Топ комментарии
+24
Вова запустив супутник, а зв'язок украв Порошенко.
показать весь комментарий
04.02.2022 11:20 Ответить
+15
Вава бедося плять...
показать весь комментарий
04.02.2022 11:25 Ответить
+13
показать весь комментарий
04.02.2022 11:48 Ответить
Вова запустив супутник, а зв'язок украв Порошенко.
показать весь комментарий
04.02.2022 11:20 Ответить
Одне незрозуміло, конструктори КБ на ставці у Пуйла, чи лише отримують преміальні за шкідництво?
показать весь комментарий
04.02.2022 11:22 Ответить
Такие же проблемы были со спутником "Сич 2". Это типа его модификация. Зачем было наступать на те-же грабли, громко переименованные в "Сич 2 30"? Нужен был новый видосик для бубочки и очередная "победа" с приставкой "велике"? Вот и получили.
показать весь комментарий
04.02.2022 11:44 Ответить
именно так.. сначала не было финансирования, а потом под видосик - "срочно, давай, бегом, программа ***********!..
видосик сняли - спутник уже не нужен
показать весь комментарий
04.02.2022 11:52 Ответить
Що тут не зрозуміло? Вавандер членограйський, нюхнувши кокса, стартував у космос, йому там сподобалось, і тоді він вирішив, щоб для підняття його потенції рейтингу запустить у космос хоть щось, це навіть Порох не робив. Найшли на складі мотлох 20-річної давнини, зробили фірму прокладку. А потім запустили цей мотлох на орбіту, а половину бабла на карман собі. Схема шикарна, і піар і бабулєси, тільки як завжди зелені обісралися, мотлох не хоче працювати. Але їм не привикати, кожен день обсери, хай ржуть, а от бабки уже всьо.
показать весь комментарий
04.02.2022 12:16 Ответить
Ви знаєте, враховуючи хворобливу тягу нашого Вовочки до чогось грандіозного (звідки "ростуть" такі милі його серцю слова та цифри "Велике будівництво", "сто тищ солдатів", "мільйон тому, хто придумає вакцину", "мільярд дерев"), я не здивуюсь, якщо виявиться, що супутник запустили недороблений, але запустили лише тому що дехто топнув ніжкою і крикнув "Хочу-у-у-у!", бо ж Вовочці реальними досягненнями нема як похвалитись, а тут можна говорити, що "за Зеленського відновлено космічну програму!"
показать весь комментарий
04.02.2022 11:46 Ответить
У бубочки до сих пор есть связь, свой канал. Главное коксу вовремя поддать.
показать весь комментарий
04.02.2022 11:41 Ответить
«вирус» Петя?
показать весь комментарий
04.02.2022 13:12 Ответить
Я знаю одного, у которого есть устойчивая связь. Только его пнуть надо, для пущей устойчивости.
показать весь комментарий
04.02.2022 11:20 Ответить
вобщому, відмили зелені хлопці гроші, а супутник...ну хай собі літає))) їсти ж не просить)))
показать весь комментарий
04.02.2022 11:21 Ответить
Так навіщо ж було брати під "особистий контроль"!
показать весь комментарий
04.02.2022 11:22 Ответить
Вава бедося плять...
показать весь комментарий
04.02.2022 11:25 Ответить
знову зрада?
показать весь комментарий
04.02.2022 11:29 Ответить
ага, к чему прикасается рука зелёного сразу превращается в дерьмо, тоже самое все что вылетает с его рта...
показать весь комментарий
04.02.2022 11:31 Ответить
показать весь комментарий
04.02.2022 11:48 Ответить
Что не делает дурак, все он делает не так.
показать весь комментарий
04.02.2022 13:26 Ответить
Згадалося. як в 2018році Турчинов повідомляв, що КБ Південне створить новий. ********* до Града. Потім доповнив "якщо не обманять". От і всі результати КБ.
показать весь комментарий
04.02.2022 11:26 Ответить
Вообще-то они давно работают практически без госфинансирования за счет своих коммерческих контрактов, прошлый год временами сидели без зарплаты.
показать весь комментарий
04.02.2022 12:45 Ответить
Що, і тут Бідосик напи... сказав неправду: "Президент Володимир Зеленський в той день ввечері заявив, що Національний центр управління та випробувань космічних засобів поблизу м. Дунаївці на Хмельниччині успішно провів перший сеанс зв'язку з супутником." ?
показать весь комментарий
04.02.2022 11:27 Ответить
Значит хороший кокс был. Открылся канал связи с космосом.
показать весь комментарий
04.02.2022 11:49 Ответить
Плохая ситуация...может, все-таки, восстановят...
показать весь комментарий
04.02.2022 11:27 Ответить
Он через месяц скорее всего включится. Когда повернётся к солнцу батареями.

Проблема там оказывается глубже - спутник сильно устаревший. С такими параметрами он просто не нужен. То что он может давно уже есть в открытом доступе совершенно бесплатно.
показать весь комментарий
04.02.2022 11:36 Ответить
Та да. Разрешающая способность камер максимум 7м. на пиксель.
показать весь комментарий
04.02.2022 11:50 Ответить
так на фига его было запускать??
показать весь комментарий
04.02.2022 14:01 Ответить
Чтобы тварь зелёная сказал "вперше", не знаешь зачем?!
показать весь комментарий
04.02.2022 14:47 Ответить
а толку с того? это старый совецкий хлам что они увидят через него? спутник элементарно не может развернуться к солнцу, при этом было потрачено бабла немерено, я думаю за эти деньги можно было купить два нормальных спутника, с нормальным разрешением и с возможностью автономной ориентацией по солнцу, проще говоря спутник сам должен управлять двигателями а потом крутить солнечными батареями и после зарядки связаться с землёй, у нас получилось всё наоборот через опу.
показать весь комментарий
04.02.2022 12:15 Ответить
Думаю, что это был показушный запуск по просьбе ОПы...и не более...
показать весь комментарий
04.02.2022 12:18 Ответить
показать весь комментарий
04.02.2022 14:02 Ответить
а почему наше тупорылое СБУ не осуществляет оперативное сопровождение таких важных для обороны контрактов?.. ведь пользуясь отсутствием внимания со стороны СБУ, руководство "Южного" прокрутило аферу и получило из бюджета на счета сфоей прокладки около 800 000 баксов.. А реакции государства на это - ноль!.. почему???!!!
ведь по факту это диверсия наносящая вред обороноспособности страны?
почему тишина?!.. почему СНБО не разбирает это позорный факт саботажа и диверсии???
показать весь комментарий
04.02.2022 11:28 Ответить
Коррупции у нас нет. Мозгов похоже тоже.
Коррупция просто прячется за какой то коммерческой тайной, а как по мне, то все понятно и с фирмой прокладкой и куда ушли миллионы и вообще, зачем это было нужно - запускать устаревшее оборудование прошлого века!?
показать весь комментарий
04.02.2022 11:29 Ответить
дебилы плять...
показать весь комментарий
04.02.2022 11:33 Ответить
вині українці з своїм негативом до життя
показать весь комментарий
04.02.2022 11:30 Ответить
Оказывается спутнику под 20 лет! 11 лет назад уже запускалась его копия которая проработала полгода.

Американцам надо отдать должное. Они быстро сообразили, что имеют дело с быдлом. Партнёрский прайс был быстро заменён на прайс для лохов. То есть вдвое дороже, который и был оплачен.
показать весь комментарий
04.02.2022 11:32 Ответить
Да хоть 30 .Он же не эксплуатировался, а лежал на складе. А раньше делали более качественные вещи. Виноват тот, кто запускал ракету и повредил спутник. Надо отсуживать убытки.
показать весь комментарий
04.02.2022 12:04 Ответить
Качественные вещи раньше делали? Какие, *****? "Москвичи" и "Запорожцы"? Может, телевизоры были качественные? Стиралки? Магнитофоны? Хватит уже чушь нести.
показать весь комментарий
04.02.2022 12:26 Ответить
У меня кухонный комбайн "Мрия", производства этого завода с 90 годов. Очень качественная много функциональная вещь. Несмотря на много лет работы и не думает ломаться. Всякие другие у знакомых ломаются только так. Я в восхищении.
показать весь комментарий
04.02.2022 14:12 Ответить
Ну лизнул, так лизнул
показать весь комментарий
04.02.2022 12:32 Ответить
Радіодеталі крім терміну роботи мають дуже важливий "термін зберігання" - окремі (наприклад конденсатори) без напруги швидше (в рази) виходять з ладу....Акумулятори - тим більше... Супутник тупо повернувся до сонця не тим боком, і швидше всього це зробила система орієнтації - інакше він під час руху по орбіті попадав би під сонце... А повернути нормально - теж не можуть - антена не туди торчить...
показать весь комментарий
04.02.2022 12:41 Ответить
всё правильно пишешь, не важно работала электроника или не работала, прошло время и только замена, конденсаторы страдают первые, дальше старение лака в трансформаторах дросселях и т.д. а там климат не сахар))) на солнце +300 в тени - 300, но стоит отдать должное Вояджерам, половина электроники накрылась но сигналы ещё отправляют, им уже лет по 40.
показать весь комментарий
04.02.2022 13:04 Ответить
Ну ,заменить детали с истекшим сроком годности не проблема. Это любой электронщик сможет. А механическая, оптическая и др части "муха не сидела".
показать весь комментарий
04.02.2022 14:15 Ответить
Рукожопыми руками сотворено.
показать весь комментарий
04.02.2022 11:34 Ответить
Нема що переживати. Супутник урочисто запустили, Зеленський відосик зняв - перемога. А що там далі не працює то вже йому не цікаво. Типу це перший раз таке, коли Блазень щось урочисто запускає-відкриває, а воно потім не працює
показать весь комментарий
04.02.2022 11:35 Ответить
А вы на что рассчитывали? Тут на земле интернет и связь с перебоями, а вы в космос полезли
показать весь комментарий
04.02.2022 11:47 Ответить
препіЗе!дента, прошу бути коректним до самця скумбрії.
показать весь комментарий
04.02.2022 13:18 Ответить
Дело ясное, что дело темное! Вот открылись подробности ,которые на голову не оденешь...... Ну! И что дальше? Кто ответит за позор? Кто за деньги?
показать весь комментарий
04.02.2022 11:54 Ответить
Какие деньги,они не пропали,они уже на счетах Зелени в Омане.А что зельоние делают без отката?
показать весь комментарий
04.02.2022 15:13 Ответить
Короче запустили практически металолом который давно устарел, да еще и с помощью непонятной фирмы посредника.
показать весь комментарий
04.02.2022 11:59 Ответить
Космос - это уже не прерогатива клоунов с 95-го квартала.
показать весь комментарий
04.02.2022 12:01 Ответить
Маск тоже начинал с неудач. А спутник еще заработает. Нужны деньги Украинским Маскам,а не старым пердунам.Возможно с частными компаниями.Деньги на космос никогда не бывают напрасными.
показать весь комментарий
04.02.2022 12:02 Ответить
спутник ещё заработает, а кто-то уже заработал почти лям на ровном месте
показать весь комментарий
04.02.2022 12:18 Ответить
Интересно, почему нельзя было запустить с уже заряженными батареями?...
показать весь комментарий
04.02.2022 12:03 Ответить
Потому что аккумуляторы должны подзаряжаться от солнечных батарей.
показать весь комментарий
04.02.2022 12:06 Ответить
он еще ничего не делал что бы потратить начальный заряд. так что это не ответ.
показать весь комментарий
04.02.2022 12:42 Ответить
Как это "не делал"? А поддержание температуры, раскрытие солнечных батарей, контроль состояния своих систем?
показать весь комментарий
04.02.2022 12:48 Ответить
Млять!
А что вы хотели?
Ктобы министр космоса САМ сказал "хлопцы, спутник - гавно, на свалку его!"?
Естественно, шоумен Зеля хочет ивента, вот ему подсунули эпохальное событие!
показать весь комментарий
04.02.2022 12:08 Ответить
я уже молчу про пиар зели, который зачем-то решил запустить старье, так ещё и в два раза наварились на этом...
показать весь комментарий
04.02.2022 12:16 Ответить
Так задумано) в час «Ч» сбросить его на плешивую голову))
показать весь комментарий
04.02.2022 12:17 Ответить
ларчик відкривається дуже просто, за роки незалежності, державі не потрібні були ракети і супутники. Щоб якось виживати, деякі "круті" інженери і керівники, створили в КБ "Південне і не тільки, різні контори і конторки і підробляли як могли за рахунок підприємства. А тут появився супутник "Січ-2", чому-б не "зрубити" державного бабла, так і появився ISILAUNCH і украинское ООО "СКАЙ ЭНЕРЖИ" і активно, за вісімсот тисяч державних зелених, "взалися" за работу.
показать весь комментарий
04.02.2022 12:17 Ответить
а бобики говорили что это новейший развед спутник... с таким разрешением им только посевы кукурузы отслеживать (и миграцию криля, но этим займется флот ледоколов)
показать весь комментарий
04.02.2022 12:21 Ответить
Большего позора не придумаешь. Зато ********* поздравили с пабедой. Он!!...спутник сейчас нужен как воздух! Как глоток кислорода для коронавирусного больного. Кто ответственный за телиметрию и ориентацию, где же косссссмические силы Южмаша, которые заявляют что они чуть ли не на Луну посадят.
Вы элементарный спутник в рамки уложить не можете! ...ПАЗОРНИКИ!!!
показать весь комментарий
04.02.2022 12:22 Ответить
самое противное если он повернется, то зеля опять выпустит видосик - мы восстановили с ним связь героически
показать весь комментарий
04.02.2022 12:24 Ответить
будет очередное "Велике повернення" блудного сына спутника
показать весь комментарий
04.02.2022 13:08 Ответить
Ну так супутник же запустили? Все в "зелених " традиціях... Навіть відкат через навязані послуги посередника 50% вартості самого супутника і його запуску.
показать весь комментарий
04.02.2022 12:26 Ответить
Спутник - такая хитрая вещь, что может дать по кумполу, когда не ждёшь.
показать весь комментарий
04.02.2022 12:30 Ответить
Марсоход Кьюриосити запустили в 2011 году, планировалось, что он проработает на Марсе (!!) два года. Уже, пля, десять лет пашет, катается там, чёта фотографирует и отказывать не собирается. Цуко, ну чего ж у нас все вечно через жопу??
показать весь комментарий
04.02.2022 12:32 Ответить
наш "Сич-2-30" ушел в самоволку и решил навестить Кьюриосити а если серьезно, то вопросов много к этой авантюре. Лучше бы эти бабки на оборону направили. Хотя, о чем это я ?
показать весь комментарий
04.02.2022 13:06 Ответить
Дорогой такой видосик получился. И не очень смешной
показать весь комментарий
04.02.2022 12:50 Ответить
самый дорогой видосик зеленского
показать весь комментарий
04.02.2022 14:04 Ответить
Зєля Гівномідас можЕ похєріть усьО, до чого докладеться його Бєня Ностра.. бо у 2019-му понавибрано сватоводамми..(
показать весь комментарий
04.02.2022 13:21 Ответить
Так що, де цей "нелох", який вже місяць тому встановив з цим непотребом "стійкий зв'язок"?
показать весь комментарий
04.02.2022 13:28 Ответить
Що називається, гроші на вітер
показать весь комментарий
04.02.2022 13:43 Ответить
Все ясно. Кто-то разбирающийся в теме, хорошо заработал умело облапошив всех. Теперь спутника устаревшего нет, бабки украли. Зеленый не доволен, никого не посадят. Профит ...
показать весь комментарий
04.02.2022 13:54 Ответить
"Главная национальная особенность - понт;
Неприглядно, слякотно и вечный ремонт -
Говорят, с этим можно справиться,
Если взяться дружно;
Но мешает смятенье в неокрепших умах;
Засада в пригородах, медведь на холмах;
И женщины носят матросов на головах,
Значит - им это нужно....."
показать весь комментарий
04.02.2022 14:01 Ответить
По ходу у кого-то как у лаптей заиграло "величие" и вместо того чтобы купить качественный американский спутник мы решили пульнуть свой сделаный из говна и палок.Ну результат соотвествующий.
показать весь комментарий
04.02.2022 14:10 Ответить
а наркозеушлепок, насчет успешного сеанса связи, как всегда сзипдел
показать весь комментарий
04.02.2022 14:28 Ответить
Читайте текст, там написано что пока что нет устойчивой связи.
показать весь комментарий
04.02.2022 15:35 Ответить
https://www.facebook.com/968425853242184/posts/4821467101271354/
показать весь комментарий
04.02.2022 20:50 Ответить
Любі друзі, не юродствуйте. Элементарная логика. Для создания спутника класса "Сич-2-30", запуска и ввода его в эксплуатацию, с учетом имеющееся инфраструктуры в космической отрасли Украины и в любой другой стране мира (США, Европа, Китай и пр.) в 2022 г. потребуется 200 человек в космическом и наземном сегментах (инженеры: разработчики, испытатели, управленцы; рабочие: сборщики, настройщики,...; менеджеры различного уровня, бухгалтера, экономисты, снабженцы, юристы, уборщицы и проч.; / 36 месяцев работы с учетом технологических циклов изготовления и испытаний компонентов, бесконечных проверок, командировок специалистов, подготовки к запуску (это же не смартфон, который можно сдать в ремонт или на пере прошивку в случае отказа); / отчисление налогов в бюджет страны / На выходе в сухом остатке получаем зарплату в самой высокотехнологически сложной отрасли Украины: 250 000 000 грн / 200 / 36 / 4 = 8680,5 грн. Это очень оптимистический упрощенный расчет. Здесь не учтена стоимость металлов и неметаллов, импортных комплектующих и приборов, форсмажоров и пр. - это еще не менее 1/3 от общих затрат. Представляете какой ценой даются спутники для тех, кто их делает и где здесь можно украсть? Мы сами себе создали и создаем страну, в которой спутники запускают люди с уровнем зарплаты ниже прожиточного уровня, и за это в ответе все кто здесь е...т мозг и ерничает. То же самое касается и КА "Сич-2М", если не хуже. КА "Сич-2-1" "не валялся на складе с 2011 г.", начали работу в 2015-м и процентов на 90 он был готов к 2018 году. И это порошок пожлобился на деньги, что бы его запустить тогда, из-за чего часть ключевых специалистов или уволились или умерли... Стоило ли его запускать, старый, не нужный ... - возможно и не стоило. Но следующий будет не скоро, исключая коробочки типа "Politan" аля КПИ 10х10х10 см. Но у многих из нас до сих пор работают холодильники "Днепр", а звёзды наблюдают в телескопы изготовленные в 19-м веке... Надо всем молится, что бы он начал работать, еще не все потеряно... Иначе наш дальнейший удел - лопаты, грабли и навоз...+ банки, но уже только стеклянные...
показать весь комментарий
07.02.2022 23:13 Ответить
 
 