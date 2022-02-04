С украинским спутником "Сич-2-30" до сих пор нет устойчивой связи, - СМИ

Во время подготовки украинского спутника "Сич-2-30" прямой контракт со SpaceX сменился контрактом с посредником, цена которого выросла вдвое до 1,8 млн долларов, а стабильной связи со спутником до сих пор нет.

Об этом говорится в расследовании "Заборона", передает Цензор.НЕТ.

"Сич-2-30" является копией спутника "Сич-2", который Украина запустила в космос 11 лет назад. "Сич" тогда проработала всего полгода, после чего его копия отправилась на склады КБ "Южное" в Днепре. Именно эту копию Украина запускала в 2022 году.

На спутник "Южное" потратило 110 млн грн – при том, что по основным параметрам он был устаревшим еще при запуске в 2011 году. В таком виде лежал на складе бюро до 2020 года.

"Сич-2-30" имеет разрешение 7,8 метра. А современные спутники способны передавать изображения с разрешением 30 сантиметров, то есть в 26 раз лучше", – пояснило издание.

В КБ "Южное" рассказывали, что для запуска нужно около 8 млн долларов, а еще 60 млн грн – на доработку. В конце концов, в то время глава Госкосмоса Михаил Лев обратился к американской SpaceX, которая просила за запуск всего миллион долларов.

Чтобы не потерять уже использованные 110 млн грн и не ждать, когда спутник устареет совсем, его решили выводить на орбиту. Единственным условием SpaceX выдвинула предоплату до апреля 2021 года, чтобы забронировать место для спутника на ракете.

КБ "Южное" это условие не выполнило, а в SpaceX сообщили, что они не могут гарантировать запуск спутника в декабре. До этого проект продвигал сам Лев и председатель экономического комитета Верховной Рады Дмитрий Наталуха, и на этом этапе оба чиновника из него вышли.

Тогда новое руководство Госкосмоса, чтобы все же запустить "Сич" в космос, обнаружили посредника в виде нидерландской ISILAUNCH, партнера SpaceX. Они гарантировали место для спутника на ракетоносителе, но уже почти вдвое дороже – за 1,8 млн долларов.

Такая сумма была обусловлена тем, что посредник предоставляет свой адаптер, без которого SpaceX не может разместить спутник. В то же время, на этапе прямых переговоров никаких сложностей не было и крепление производства КБ "Южное" полностью подходило.

Однако украинская сторона пошла на такой контракт, а ISILAUNCH принялся за работу. Нидерландская компания, по данным издания, наняла украинское ООО "СКАЙ ЭНЕРЖИ", которое якобы должно было изготовить специальные плиты для крепления спутника к ракетоносителю.

Однако, как выяснили журналисты, это ООО возглавляет эксработник "Южного" Юрий Прокопенко, работавший там 20 лет. Большинство рабочих "Скай Энержи" пришли из бюро, а у компании нет собственных мощностей для изготовления таких адаптеров.

Бывший глава ГКСУ Лев считает, что в конце концов ISILAUNCH получила от "Скай Энержи" тот адаптер, который изначально был на КБ "Южное". Наталуха также рассказал, что по его информации через украинскую ООО просто вывезли адаптер "Южного".

В конце концов ни бюро, ни ГКСУ не смогли объяснить журналистам, что это за частная компания, на каких мощностях она изготовила адаптер и для чего вообще нужны ее услуги, если на самом КБ "Южное" есть собственные адаптеры – назвали это "коммерческой тайной" .

В конце января стало известно, что спутник "Сич-2-30" до сих пор не был идентифицирован. Специалист Андрей Колесник предположил, что с ним нет устойчивой связи – такую информацию подтвердили и другие собеседники в космической отрасли.

На правительственном уровне уже создали комиссию, чтобы разобраться, кто в этом виноват. Президент Владимир Зеленский тоже очень недоволен ситуацией, ведь провал запуска подставляет его лично.

Впоследствии проблемы со связью прокомментировали в "Южном". Там ссылаются на "ряд внешних факторов, связанных с особенностями кластерного запуска", что помешало сразу установить связь.

Поэтому не удалось вовремя обеспечить построение его штатной ориентации. Она осталась такой, когда на рабочие поверхности солнечной батареи попадает либо отраженное от поверхности Земли излучение, либо кратковременное прямое под малым углом. То есть спутнику не хватает энергии.

Источники издания говорят о наличии версии, что батареи изначально были установлены не к Солнцу, а от него, и теперь могут питаться только отраженным светом.

В настоящее время спутник работает в режиме сохранения энергии. Конструкторское бюро надеется, что благодаря внешним факторам, которые не зависят от Украины, в течение 1-2 месяцев спутник изменит свое положение и сможет накапливать электроэнергию.

Напомним, в ответ на информацию об отсутствии связи со спутником "Сич-2-30" его разработчики объяснили, что связь нестабильна и это связано с отрицательным энергетическим балансом аппарата.

13 января американская SpaceX успешно запустила ракету Falcon 9, выведшую на орбиту украинский оптический спутник "Сич-2-30". Президент Владимир Зеленский в тот день вечером заявил, что Национальный центр управления и испытаний космических средств вблизи г. Дунаевцы в Хмельнитчине успешно провел первый сеанс связи со спутником.