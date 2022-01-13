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Запуск украинского спутника Сич-2-30 из мыса Канаверал. ВИДЕО

Это будет первый запуск украинского спутника почти за 10 лет. Последний раз украинский аппарат (Сич-2) выводили на орбиту 17 августа 2011 года.

Цензор.НЕТ следит за запуском в прямом эфире вместе с Alpha Centauri Ukraine.

Сич-2-30 является модифицированным вариантом Сич-2. Основное предназначение спутника – дистанционное зондирование Земли, то есть получение цифровых фото планеты в видимом и ближнем инфракрасном диапазонах, а также мониторинг иносферы планеты.

Событие происходит со стартовой площадки SLC-40 на базе U.S.S.F (мыс Канаверал, штат Флорида, США). В рамках коммерческой миссии Transporter-3 стартует РН Falcon9, с украинским спутником на борту.

В рамках коммерческой миссии Transporter-3 стартует РН Falcon9 и доставят 105 космических аппаратов в космос, в том числе и украинский спутник. Согласно расписанию полета, "Сич" должен отделиться от разгонного блока через час, двадцать три минуты и две секунды после старта.

Как напомнил сотрудник NASA украинский писатель Дорж Бату, аппарат изготовлен в Днепре КБ "Южный" в рамках Национальной космической программы Государственного космического агентства Украины. "Конструкторское бюро "Южное" им. М.К. Янгеля" заключило контракт с европейской компанией ISILAUNCH, а в свою очередь сотрудничает с компанией SpaceX по доставке грузов на орбиту.

"Камеры у него неплохие. Разрешение на местности 7,8 метра, можно будет различить каждый дом. Охват – 46,6 километра. Это особенно важно для составления точных карт, например, линии разграничения и Крыма. Есть также инфракрасный сканер.

Высота круговой солнечно-синхронной орбиты 682-663 км. Масса спутника около двухсот килограммов. Инклинация 98,1 градуса. Период обращения 98,03 минуты. Система коррекции состоит из системы астрориентации, датчика угловых скоростей и магнитометра. Коррекция производится не двигателями на топливе, а маховиками. Хорошая и надежная, по-моему, система ориентации малых спутников, не требующая заправки топливом.

Спутник будет методично сканировать поверхность Украины и у военных наконец-то будет инструмент для разведки. Данными будут пользоваться и ученые. Будут видны вырубки карпатских лесов, загрязнение рек, озер и морей, пожары, а также передвижение агрессора по временно оккупированным территориям", - добавил он.

Предполагается, что спутник будет работать 3 года (вместо планируемых 5), поскольку Сечь-2-30 запустят на более низкую орбиту, чем ожидалось. 

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NASA (130) космос (787) наука (697) спутник (232) Госкосмос (66)


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Топ комментарии
+26
Все что сделано при Порохе стреляет по сей день )шо зекрыса сделала за 2,5года?ах да,отдыхала 224дня и гомнила Украине в перерывах...
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13.01.2022 17:14
+20
А нельзя и зеленского прихватить? Пущай полетает...
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13.01.2022 17:07
+14
В космосе уже и так достаточно мусора.....
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13.01.2022 17:18
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Днепр Лучший!
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13.01.2022 17:01 Ответить
Могли бы и баян сделать, он нам так же нужен. ЮМЗ стоит без огонька.
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13.01.2022 17:19 Ответить
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13.01.2022 18:17 Ответить
А нельзя и зеленского прихватить? Пущай полетает...
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13.01.2022 17:07 Ответить
это серьезный проект, нахрен там балласт...
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13.01.2022 17:13 Ответить
В космосе уже и так достаточно мусора.....
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13.01.2022 17:18 Ответить
а нам он зачем? уж лучше в космос его, смраду меньше.
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13.01.2022 17:21 Ответить
Проще прикопать в криворожском карьере....
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13.01.2022 17:24 Ответить
Чи з юридичної точки зору ви закликаєте до вбивства всенародно обраного Президента України?
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13.01.2022 17:46 Ответить
тогда пусть сам сдохнет.
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13.01.2022 19:32 Ответить
Где вы увидели, что речь идет о Президенте Украины?) Вы не сильно там галлюциногенами увлекаетесь?)
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13.01.2022 21:51 Ответить
Нізя осла апокаліпсису пускати в космос, бо там може статися потоп, землетрус або весь космос згорить нафіг.
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13.01.2022 17:38 Ответить
Все что сделано при Порохе стреляет по сей день )шо зекрыса сделала за 2,5года?ах да,отдыхала 224дня и гомнила Украине в перерывах...
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13.01.2022 17:14 Ответить
Якщо пекриса так геніально все робила, то чого нарід його терпіти не може?
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13.01.2022 19:02 Ответить
Не народ,а нарід)і це велика різниця -такі як ви під наши танки лягали ,та медика з звривчаткою нашим бійцям носили...
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13.01.2022 19:13 Ответить
який бред в твоїй голові
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13.01.2022 19:21 Ответить
Зебанатік навіть не зміг нормальну придумати відповідь - просто стирив та перекрутив слова із коментара бо мізків нуль...хоча ні...які ще мізки у равлика, саме яким ти й виглядаєш своїм зебанатим коментарем!
І для тебе особисто поясню, що "нарід" в Україні - це маленький відсоток зебанатів, а народ - це українці, яких більшість населення! А по преших літерах у твоєму ніку зрозуміло, що ти ЗеЗе, або просто зебанатік!
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13.01.2022 19:21 Ответить
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13.01.2022 19:19 Ответить
Вы со своим порохом носитесь как с "торбой писаной" причем тут порох к запуску спутника?? Или ему тоже медальку выписать надо??
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14.01.2022 10:10 Ответить
Нет,лять,твоей зекрысе за это медальку дать)))
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14.01.2022 13:16 Ответить
Полная брехня,которая уже даже бывшим зебилам не заходит,кретин)так что если у зекрыс нет ничего новенького ,то писец уже заключил зебобу в свои объятья
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15.01.2022 10:04 Ответить
Осла нужно было посадить рулевым
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13.01.2022 17:15 Ответить
ні, нехай би стартові двигуни запалював сірником
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13.01.2022 17:34 Ответить
Туда бы посадить всю Зеленую плесень.....и в дальний безвозратный путь к космическому мусору.
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13.01.2022 17:21 Ответить
ні на Сонце, досліджувати, а щоб не згорів, то висадку вночі провести
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13.01.2022 17:36 Ответить
Микро -Спутник - венец освоения космоса Украиной в 2022 году !
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13.01.2022 17:42 Ответить
А как это "период обращения-98.03 минуты"?
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13.01.2022 20:06 Ответить
Мабуть за цей час облітає землю ... малося на увазі ...
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13.01.2022 20:46 Ответить
Коментатору респектіще! Класно потролив совкового зеленого датодрочера.
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13.01.2022 17:43 Ответить
Чувак Голобородька готовит ввести талоны еа питание с 1 апреля.Это Эпоха богатства пришла,открывай 73 % свои рты и пасти... Рейтинг Шута не упадет,стане 93 %
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13.01.2022 17:43 Ответить
Ты так не любишь и не уважаешь своего президента, чего ты добиваешься?
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13.01.2022 18:26 Ответить
...размышляй, индус, если есть чем
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13.01.2022 18:33 Ответить
Это такое старье и рухлядь что просто слов нет.
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13.01.2022 17:44 Ответить
Прямо Мавзолей чЛенина и подлодка Курск...точно грю...
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13.01.2022 17:45 Ответить
Курск с круглой пробоиной по левому борту.
Чья торпеда потопила АПЛ "Курск" ?
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13.01.2022 17:51 Ответить
Петр Порошенко выпустул конфету Рошен вместо торпеды
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13.01.2022 17:52 Ответить
Пробоина с такими ровными краями?) Не повторяйте бред рашиков не верящих в свое рукожопство)
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13.01.2022 21:58 Ответить
Такой же спутник Юж Маша в 1973 году.
СС-36 орб. 200 (двести ) тонн на орбите земли и 10 разделяющихся спутников
по 5 килотонн и 40 ложных спутников одновременно!

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13.01.2022 17:47 Ответить
200 т. - стартовый вес ракеты, на орбиту если 10 т. закинет, то уже неплохо.
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14.01.2022 10:55 Ответить
Ув. Вы правы на 100% !
Если переставить "И" на орбите 10 тонн, но это все равно больше веса нано спутника , изваянного на данный момент украинскими рукоделами за 30 лет.. Все таки прогресс.
*****
200 (двести ) тонн ..... и на орбите земли ...10 разделяющихся спутников
по 5 килотонн
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14.01.2022 21:23 Ответить
Ну, дай бог, не останній. І щоб все було добре, і шоб він присилав фотографіїї ваньок без штанів парами в приукраїнських кущах.
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13.01.2022 17:49 Ответить
Максимум что там можно будет рассмотреть так это дома и поля, там отстойная камера.
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13.01.2022 17:51 Ответить
Навіщо тобі ця "підорщіна"? Краще мати супутник з потужною електромагнітною гарматою.
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13.01.2022 19:30 Ответить
Как сказал автор видео пуска, толку от спутника ноль и он запущен в пропагандистских целях, так что ждите видео на страницах найвеличніших лідерів **********)))
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13.01.2022 22:03 Ответить
Если случится дырка в корпусе космического аппарата ,Дима Рогозин заклеит ее Скотчем... мышибраття...
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13.01.2022 17:51 Ответить
Это для вас космос,кацманавты и прочая уфта....а для меня это все концерт для болванов,в космосе не было ни одного человека до сего дня... и никогда не будет....
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13.01.2022 17:58 Ответить
Я бы вас, комуняк совкового толка, всех бы поселил на отдельном острове и выделил бы каждому определённый ранг "совковости", после чего наблюдал бы, как вы жрёте друг друга...
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13.01.2022 18:35 Ответить
Ты дебил?
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13.01.2022 18:45 Ответить
Спутник Южмаша. 200 тонн на орбите !
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13.01.2022 17:58 Ответить
Це приємно
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13.01.2022 19:03 Ответить
Ну хоч одна добра новина!
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13.01.2022 19:20 Ответить
Дуже-дуже круто!))
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13.01.2022 19:24 Ответить
"У 2014-му та 2017 роках були запущені українські наносупутники PolyITAN-1 та PolyITAN-2-SAU. Їх створила група студентів та науковців "Київського політехнічного інституту".

"Апаратура космічного апарата "СІЧ-2-30" дає зображення середнього просторового розрізнення - близько восьми метрів на піксель. Цього не достатньо, наприклад, для потреб військових, яким потрібні дані до одного метра на піксель", - зазначив старший науковий співробітник київського Інституту космічних досліджень НАН України Олексій Парновський і додав: "Цей апарат на сьогоднішній день не має сенсу через його невідповідність ******** технологіям".

"Передбачається, що супутник працюватиме 3 роки (замість запланованих 5), оскільки Січ-2-30 запустять на нижчу орбіту, ніж очікувалося."

"Разом з "Січ-2-30" ми плануємо вивести на орбіту вісім супутників", - повідомив глава ДКАУ Володимир Тафтай. За його словами, ці супутники вже будуть здатні роботи значно детальніші знімки земної поверхні."
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13.01.2022 20:19 Ответить
Это не простой спутник, а военный, США нашпиговали его своей техникой, но это секретная информация.
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13.01.2022 22:34 Ответить
Слабенькое разрешение 7,8 м/пиксель. Коммерческие спутниковые провайдеры сейчас делают снимки с разрешением 0,5 м/пиксель, о военных вообще молчу.
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14.01.2022 10:53 Ответить
да обычные платные спутники уже 30 см дают, только деньги плати гражданин. Это спутник - начало больщой программы из нескольких спутников, и они будут апгрейдиться.
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15.01.2022 14:39 Ответить
Нормальный спутник. Места скоплений свинособачих войск покажет и можно будет точно знать куда наносить удары ольхой, смерчами и ураганами в случае наступления. Американские данные конечно хорошо, но своя спутниковая разведка тоже должна быть для подстраховки.
Ну а бубочке нечего пиариться на программах прошлой власти. Особенно на фоне того, что ракетные программы при нынешней власти переживают кризис, а оперативно-тактический комплекс вообще пропал с повестки дня. А ракетная программа и есть самый эффективный способ сдерживания свнособачей орды. Не глубокие озабоченности и санкции импотентной Европы, не политика "какая-разница" и отвода войск, а ракетная программа, способная быстро превратить в горелый металлолом любые кацапские скопления войск у украинских границ.
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14.01.2022 11:40 Ответить
ракеты, авиация и спутники - вот это будущее. Потому что люди просто умирают после бомбардировок складов с едой и снабжением - от голода.
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15.01.2022 14:36 Ответить
Радий за дніпрян, це успіх. Сподіваюсь, що за цим супутником підуть і наступні більш досконалі супутники.
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14.01.2022 11:45 Ответить
так это и есть большая программа из несольких спутников, каждый новый будет лучше по характеристкам. нынешний - это вообще десткий сад, но начало хорошее.
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15.01.2022 14:37 Ответить
это хорошее начало и вот почему. Это программа из вроде 7 спутников, и каждый новый будет технологически совершеннее. И в конце концов, пусть молодёжь в Украине балуется спутниками, чем утекают мозги заграницу.
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15.01.2022 14:32 Ответить
непонятно, а если у Южмаша есть ракеты, то почему мы своими силами не запустили на своей ракете? Или совсем дорого выйдет? не 2 миллиона баксов?
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15.01.2022 14:34 Ответить
ДВА ЛЯМА БАКСОВ И СТОЛЬКО ВРЕМЕНИ ТЯНУТЬ !?
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16.01.2022 22:02 Ответить
 
 