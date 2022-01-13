Запуск украинского спутника Сич-2-30 из мыса Канаверал. ВИДЕО
Это будет первый запуск украинского спутника почти за 10 лет. Последний раз украинский аппарат (Сич-2) выводили на орбиту 17 августа 2011 года.
Цензор.НЕТ следит за запуском в прямом эфире вместе с Alpha Centauri Ukraine.
Сич-2-30 является модифицированным вариантом Сич-2. Основное предназначение спутника – дистанционное зондирование Земли, то есть получение цифровых фото планеты в видимом и ближнем инфракрасном диапазонах, а также мониторинг иносферы планеты.
Событие происходит со стартовой площадки SLC-40 на базе U.S.S.F (мыс Канаверал, штат Флорида, США). В рамках коммерческой миссии Transporter-3 стартует РН Falcon9, с украинским спутником на борту.
В рамках коммерческой миссии Transporter-3 стартует РН Falcon9 и доставят 105 космических аппаратов в космос, в том числе и украинский спутник. Согласно расписанию полета, "Сич" должен отделиться от разгонного блока через час, двадцать три минуты и две секунды после старта.
Как напомнил сотрудник NASA украинский писатель Дорж Бату, аппарат изготовлен в Днепре КБ "Южный" в рамках Национальной космической программы Государственного космического агентства Украины. "Конструкторское бюро "Южное" им. М.К. Янгеля" заключило контракт с европейской компанией ISILAUNCH, а в свою очередь сотрудничает с компанией SpaceX по доставке грузов на орбиту.
"Камеры у него неплохие. Разрешение на местности 7,8 метра, можно будет различить каждый дом. Охват – 46,6 километра. Это особенно важно для составления точных карт, например, линии разграничения и Крыма. Есть также инфракрасный сканер.
Высота круговой солнечно-синхронной орбиты 682-663 км. Масса спутника около двухсот килограммов. Инклинация 98,1 градуса. Период обращения 98,03 минуты. Система коррекции состоит из системы астрориентации, датчика угловых скоростей и магнитометра. Коррекция производится не двигателями на топливе, а маховиками. Хорошая и надежная, по-моему, система ориентации малых спутников, не требующая заправки топливом.
Спутник будет методично сканировать поверхность Украины и у военных наконец-то будет инструмент для разведки. Данными будут пользоваться и ученые. Будут видны вырубки карпатских лесов, загрязнение рек, озер и морей, пожары, а также передвижение агрессора по временно оккупированным территориям", - добавил он.
Предполагается, что спутник будет работать 3 года (вместо планируемых 5), поскольку Сечь-2-30 запустят на более низкую орбиту, чем ожидалось.
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І для тебе особисто поясню, що "нарід" в Україні - це маленький відсоток зебанатів, а народ - це українці, яких більшість населення! А по преших літерах у твоєму ніку зрозуміло, що ти ЗеЗе, або просто зебанатік!
Чья торпеда потопила АПЛ "Курск" ?
СС-36 орб. 200 (двести ) тонн на орбите земли и 10 разделяющихся спутников
по 5 килотонн и 40 ложных спутников одновременно!
Если переставить "И" на орбите 10 тонн, но это все равно больше веса нано спутника , изваянного на данный момент украинскими рукоделами за 30 лет.. Все таки прогресс.
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200 (двести ) тонн ..... и на орбите земли ...10 разделяющихся спутников
по 5 килотонн
"Апаратура космічного апарата "СІЧ-2-30" дає зображення середнього просторового розрізнення - близько восьми метрів на піксель. Цього не достатньо, наприклад, для потреб військових, яким потрібні дані до одного метра на піксель", - зазначив старший науковий співробітник київського Інституту космічних досліджень НАН України Олексій Парновський і додав: "Цей апарат на сьогоднішній день не має сенсу через його невідповідність ******** технологіям".
"Передбачається, що супутник працюватиме 3 роки (замість запланованих 5), оскільки Січ-2-30 запустять на нижчу орбіту, ніж очікувалося."
"Разом з "Січ-2-30" ми плануємо вивести на орбіту вісім супутників", - повідомив глава ДКАУ Володимир Тафтай. За його словами, ці супутники вже будуть здатні роботи значно детальніші знімки земної поверхні."
Ну а бубочке нечего пиариться на программах прошлой власти. Особенно на фоне того, что ракетные программы при нынешней власти переживают кризис, а оперативно-тактический комплекс вообще пропал с повестки дня. А ракетная программа и есть самый эффективный способ сдерживания свнособачей орды. Не глубокие озабоченности и санкции импотентной Европы, не политика "какая-разница" и отвода войск, а ракетная программа, способная быстро превратить в горелый металлолом любые кацапские скопления войск у украинских границ.