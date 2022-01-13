Запуск украинского спутника Сич-2-30 из мыса Канаверал. ВИДЕО

Это будет первый запуск украинского спутника почти за 10 лет. Последний раз украинский аппарат (Сич-2) выводили на орбиту 17 августа 2011 года.

Цензор.НЕТ следит за запуском в прямом эфире вместе с Alpha Centauri Ukraine.

Сич-2-30 является модифицированным вариантом Сич-2. Основное предназначение спутника – дистанционное зондирование Земли, то есть получение цифровых фото планеты в видимом и ближнем инфракрасном диапазонах, а также мониторинг иносферы планеты.

Событие происходит со стартовой площадки SLC-40 на базе U.S.S.F (мыс Канаверал, штат Флорида, США). В рамках коммерческой миссии Transporter-3 стартует РН Falcon9, с украинским спутником на борту.

В рамках коммерческой миссии Transporter-3 стартует РН Falcon9 и доставят 105 космических аппаратов в космос, в том числе и украинский спутник. Согласно расписанию полета, "Сич" должен отделиться от разгонного блока через час, двадцать три минуты и две секунды после старта.

Как напомнил сотрудник NASA украинский писатель Дорж Бату, аппарат изготовлен в Днепре КБ "Южный" в рамках Национальной космической программы Государственного космического агентства Украины. "Конструкторское бюро "Южное" им. М.К. Янгеля" заключило контракт с европейской компанией ISILAUNCH, а в свою очередь сотрудничает с компанией SpaceX по доставке грузов на орбиту.

"Камеры у него неплохие. Разрешение на местности 7,8 метра, можно будет различить каждый дом. Охват – 46,6 километра. Это особенно важно для составления точных карт, например, линии разграничения и Крыма. Есть также инфракрасный сканер.

Высота круговой солнечно-синхронной орбиты 682-663 км. Масса спутника около двухсот килограммов. Инклинация 98,1 градуса. Период обращения 98,03 минуты. Система коррекции состоит из системы астрориентации, датчика угловых скоростей и магнитометра. Коррекция производится не двигателями на топливе, а маховиками. Хорошая и надежная, по-моему, система ориентации малых спутников, не требующая заправки топливом.

Спутник будет методично сканировать поверхность Украины и у военных наконец-то будет инструмент для разведки. Данными будут пользоваться и ученые. Будут видны вырубки карпатских лесов, загрязнение рек, озер и морей, пожары, а также передвижение агрессора по временно оккупированным территориям", - добавил он.

Предполагается, что спутник будет работать 3 года (вместо планируемых 5), поскольку Сечь-2-30 запустят на более низкую орбиту, чем ожидалось.