Запуск українського супутника Січ 2-30 з мису Канаверал. ВIДЕО
Це буде перший запуск державного українського супутника за майже 10 років. Востаннє український апарат (Січ-2) виводили на орбіту 17 серпня 2011 року. У цей проміжок кілька супутників запустили студенти НТУ "КПІ".
Цензор.НЕТ слідкує за запуском наживо разом з Alpha Centauri Ukraine.
Січ-2-30 є модифікованим варіантом Січ-2. Основне призначення супутника - дистанційне зондування Землі, тобто отримання цифрових фото планети у видимому та ближньому інфрачервоному діапазонах, а також моніторинг іносфери планети.
Подія відбувається зі стартового майданчику SLC-40 на базі U.S.S.F (мис Канаверал, штат Флорида, США). рамках комерційної місії Transporter-3 стартує РН Falcon9, з українським супутником на борту.
Загалом, у рамках комерційної місії Transporter-3 стартує РН Falcon9 і доправлять 105 космічних апаратів у космос, зокрема і український супутник. Згідно з розкладом польоту, "Січ" має відділитись від розгонного блоку через одну годину, двадцять три хвилини і дві секунди після старту.
Як нагадав співробітник NASA український письменник Дорж Бату, апарат виготовлений у Дніпрі КБ "Південне" у рамках Національної космічної програми Державного космічного агентства України. "Конструкторське бюро "Південне" ім. М.К. Янгеля" уклало контракт з європейською компанією ISILAUNCH, а та в свою чергу співпрацює з компанією SpaceX щодо доставки вантажів на орбіту.
"Камери в нього непогані. Роздільна здатність на місцевості 7,8 метра, можна буде розрізнити кожен будинок. Захоплення - 46,6 кілометра. Це особливо важливо для складання точних мап, наприклад, лінії розмежування і Криму. Є також інфрачервоний сканер.
Висота кругової сонячно-синхронної орбіти 682-663 кілометра. Маса супутника близько двохсот кілограм. Інклінація 98,1 градуса. Період обертання 98,03 хвилини. Система корекції складається з системи астрорієнтації, датчика кутових швидкостей і магнітометра. Корекція здійснюється не двигунами на паливі, а маховиками. Хороша і надійна, як на мене, система орієнтації малих супутників, котра не потребує заправки паливом.
Супутник буде методично сканувати поверхню України і у військових нарешті буде інструмент для розвідки. Даними користуватимуться також і науковці. Будуть видні вирубки карпатських лісів, забруднення річок, озер та морів, пожежі, а також пересування агресора по тимчасово окупованих територіях", - додав він.
Передбачається, що супутник працюватиме 3 роки (замість запланованих 5), оскільки Січ-2-30 запустять на нижчу орбіту, ніж очікувалося.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
І для тебе особисто поясню, що "нарід" в Україні - це маленький відсоток зебанатів, а народ - це українці, яких більшість населення! А по преших літерах у твоєму ніку зрозуміло, що ти ЗеЗе, або просто зебанатік!
Чья торпеда потопила АПЛ "Курск" ?
СС-36 орб. 200 (двести ) тонн на орбите земли и 10 разделяющихся спутников
по 5 килотонн и 40 ложных спутников одновременно!
Если переставить "И" на орбите 10 тонн, но это все равно больше веса нано спутника , изваянного на данный момент украинскими рукоделами за 30 лет.. Все таки прогресс.
*****
200 (двести ) тонн ..... и на орбите земли ...10 разделяющихся спутников
по 5 килотонн
"Апаратура космічного апарата "СІЧ-2-30" дає зображення середнього просторового розрізнення - близько восьми метрів на піксель. Цього не достатньо, наприклад, для потреб військових, яким потрібні дані до одного метра на піксель", - зазначив старший науковий співробітник київського Інституту космічних досліджень НАН України Олексій Парновський і додав: "Цей апарат на сьогоднішній день не має сенсу через його невідповідність ******** технологіям".
"Передбачається, що супутник працюватиме 3 роки (замість запланованих 5), оскільки Січ-2-30 запустять на нижчу орбіту, ніж очікувалося."
"Разом з "Січ-2-30" ми плануємо вивести на орбіту вісім супутників", - повідомив глава ДКАУ Володимир Тафтай. За його словами, ці супутники вже будуть здатні роботи значно детальніші знімки земної поверхні."
Ну а бубочке нечего пиариться на программах прошлой власти. Особенно на фоне того, что ракетные программы при нынешней власти переживают кризис, а оперативно-тактический комплекс вообще пропал с повестки дня. А ракетная программа и есть самый эффективный способ сдерживания свнособачей орды. Не глубокие озабоченности и санкции импотентной Европы, не политика "какая-разница" и отвода войск, а ракетная программа, способная быстро превратить в горелый металлолом любые кацапские скопления войск у украинских границ.