Запуск українського супутника Січ 2-30 з мису Канаверал. ВIДЕО

Це буде перший запуск державного українського супутника за майже 10 років. Востаннє український апарат (Січ-2) виводили на орбіту 17 серпня 2011 року. У цей проміжок кілька супутників запустили студенти НТУ "КПІ".

Цензор.НЕТ слідкує за запуском наживо разом з Alpha Centauri Ukraine.

Січ-2-30 є модифікованим варіантом Січ-2. Основне призначення супутника - дистанційне зондування Землі, тобто отримання цифрових фото планети у видимому та ближньому інфрачервоному діапазонах, а також моніторинг іносфери планети.

Читайте також: Україна планує запустити вісім супутників на орбіту до 2025 року, - голова Держкосмосу Тафтай

Подія відбувається зі стартового майданчику SLC-40 на базі U.S.S.F (мис Канаверал, штат Флорида, США). рамках комерційної місії Transporter-3 стартує РН Falcon9, з українським супутником на борту.

Загалом, у рамках комерційної місії Transporter-3 стартує РН Falcon9 і доправлять 105 космічних апаратів у космос, зокрема і український супутник. Згідно з розкладом польоту, "Січ" має відділитись від розгонного блоку через одну годину, двадцять три хвилини і дві секунди після старту.

Як нагадав співробітник NASA український письменник Дорж Бату, апарат виготовлений у Дніпрі КБ "Південне" у рамках Національної космічної програми Державного космічного агентства України. "Конструкторське бюро "Південне" ім. М.К. Янгеля" уклало контракт з європейською компанією ISILAUNCH, а та в свою чергу співпрацює з компанією SpaceX щодо доставки вантажів на орбіту.

"Камери в нього непогані. Роздільна здатність на місцевості 7,8 метра, можна буде розрізнити кожен будинок. Захоплення - 46,6 кілометра. Це особливо важливо для складання точних мап, наприклад, лінії розмежування і Криму. Є також інфрачервоний сканер.

Висота кругової сонячно-синхронної орбіти 682-663 кілометра. Маса супутника близько двохсот кілограм. Інклінація 98,1 градуса. Період обертання 98,03 хвилини. Система корекції складається з системи астрорієнтації, датчика кутових швидкостей і магнітометра. Корекція здійснюється не двигунами на паливі, а маховиками. Хороша і надійна, як на мене, система орієнтації малих супутників, котра не потребує заправки паливом.

Супутник буде методично сканувати поверхню України і у військових нарешті буде інструмент для розвідки. Даними користуватимуться також і науковці. Будуть видні вирубки карпатських лісів, забруднення річок, озер та морів, пожежі, а також пересування агресора по тимчасово окупованих територіях", - додав він.

Передбачається, що супутник працюватиме 3 роки (замість запланованих 5), оскільки Січ-2-30 запустять на нижчу орбіту, ніж очікувалося.