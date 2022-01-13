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Запуск українського супутника Січ 2-30 з мису Канаверал. ВIДЕО

Це буде перший запуск державного українського супутника за майже 10 років. Востаннє український апарат (Січ-2) виводили на орбіту 17 серпня 2011 року. У цей проміжок кілька супутників запустили студенти НТУ "КПІ".

Цензор.НЕТ слідкує за запуском наживо разом з Alpha Centauri Ukraine.

Січ-2-30 є модифікованим варіантом Січ-2. Основне призначення супутника - дистанційне зондування Землі, тобто отримання цифрових фото планети у видимому та ближньому інфрачервоному діапазонах, а також моніторинг іносфери планети.

Читайте також: Україна планує запустити вісім супутників на орбіту до 2025 року, - голова Держкосмосу Тафтай

Подія відбувається зі стартового майданчику SLC-40 на базі U.S.S.F (мис Канаверал, штат Флорида, США). рамках комерційної місії Transporter-3 стартує РН Falcon9, з українським супутником на борту.

Загалом, у рамках комерційної місії Transporter-3 стартує РН Falcon9 і доправлять 105 космічних апаратів у космос, зокрема і український супутник. Згідно з розкладом польоту, "Січ" має відділитись від розгонного блоку через одну годину, двадцять три хвилини і дві секунди після старту.

Як нагадав співробітник NASA український письменник Дорж Бату, апарат виготовлений у Дніпрі КБ "Південне" у рамках Національної космічної програми Державного космічного агентства України. "Конструкторське бюро "Південне" ім. М.К. Янгеля" уклало контракт з європейською компанією ISILAUNCH, а та в свою чергу співпрацює з компанією SpaceX щодо доставки вантажів на орбіту.

"Камери в нього непогані. Роздільна здатність на місцевості 7,8 метра, можна буде розрізнити кожен будинок. Захоплення - 46,6 кілометра. Це особливо важливо для складання точних мап, наприклад, лінії розмежування і Криму. Є також інфрачервоний сканер.

Висота кругової сонячно-синхронної орбіти 682-663 кілометра. Маса супутника близько двохсот кілограм. Інклінація 98,1 градуса. Період обертання 98,03 хвилини. Система корекції складається з системи астрорієнтації, датчика кутових швидкостей і магнітометра. Корекція здійснюється не двигунами на паливі, а маховиками. Хороша і надійна, як на мене, система орієнтації малих супутників, котра не потребує заправки паливом.

Супутник буде методично сканувати поверхню України і у військових нарешті буде інструмент для розвідки. Даними користуватимуться також і науковці. Будуть видні вирубки карпатських лісів, забруднення річок, озер та морів, пожежі, а також пересування агресора по тимчасово окупованих територіях", - додав він.

Передбачається, що супутник працюватиме 3 роки (замість запланованих 5), оскільки Січ-2-30 запустять на нижчу орбіту, ніж очікувалося.

NASA (172) космос (862) наука (364) супутник (295) Держкосмос (142) SpaceX (278)


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Топ коментарі
+26
Все что сделано при Порохе стреляет по сей день )шо зекрыса сделала за 2,5года?ах да,отдыхала 224дня и гомнила Украине в перерывах...
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13.01.2022 17:14
+20
А нельзя и зеленского прихватить? Пущай полетает...
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13.01.2022 17:07
+14
В космосе уже и так достаточно мусора.....
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13.01.2022 17:18
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13.01.2022 17:01 Відповісти
Могли бы и баян сделать, он нам так же нужен. ЮМЗ стоит без огонька.
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13.01.2022 17:19 Відповісти
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13.01.2022 18:17 Відповісти
А нельзя и зеленского прихватить? Пущай полетает...
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13.01.2022 17:07 Відповісти
это серьезный проект, нахрен там балласт...
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13.01.2022 17:13 Відповісти
В космосе уже и так достаточно мусора.....
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13.01.2022 17:18 Відповісти
а нам он зачем? уж лучше в космос его, смраду меньше.
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13.01.2022 17:21 Відповісти
Проще прикопать в криворожском карьере....
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13.01.2022 17:24 Відповісти
Чи з юридичної точки зору ви закликаєте до вбивства всенародно обраного Президента України?
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13.01.2022 17:46 Відповісти
тогда пусть сам сдохнет.
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13.01.2022 19:32 Відповісти
Где вы увидели, что речь идет о Президенте Украины?) Вы не сильно там галлюциногенами увлекаетесь?)
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13.01.2022 21:51 Відповісти
Нізя осла апокаліпсису пускати в космос, бо там може статися потоп, землетрус або весь космос згорить нафіг.
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13.01.2022 17:38 Відповісти
Все что сделано при Порохе стреляет по сей день )шо зекрыса сделала за 2,5года?ах да,отдыхала 224дня и гомнила Украине в перерывах...
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13.01.2022 17:14 Відповісти
Якщо пекриса так геніально все робила, то чого нарід його терпіти не може?
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13.01.2022 19:02 Відповісти
Не народ,а нарід)і це велика різниця -такі як ви під наши танки лягали ,та медика з звривчаткою нашим бійцям носили...
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13.01.2022 19:13 Відповісти
який бред в твоїй голові
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13.01.2022 19:21 Відповісти
Зебанатік навіть не зміг нормальну придумати відповідь - просто стирив та перекрутив слова із коментара бо мізків нуль...хоча ні...які ще мізки у равлика, саме яким ти й виглядаєш своїм зебанатим коментарем!
І для тебе особисто поясню, що "нарід" в Україні - це маленький відсоток зебанатів, а народ - це українці, яких більшість населення! А по преших літерах у твоєму ніку зрозуміло, що ти ЗеЗе, або просто зебанатік!
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13.01.2022 19:21 Відповісти
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13.01.2022 19:19 Відповісти
Вы со своим порохом носитесь как с "торбой писаной" причем тут порох к запуску спутника?? Или ему тоже медальку выписать надо??
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14.01.2022 10:10 Відповісти
Нет,лять,твоей зекрысе за это медальку дать)))
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14.01.2022 13:16 Відповісти
Полная брехня,которая уже даже бывшим зебилам не заходит,кретин)так что если у зекрыс нет ничего новенького ,то писец уже заключил зебобу в свои объятья
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15.01.2022 10:04 Відповісти
Осла нужно было посадить рулевым
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13.01.2022 17:15 Відповісти
ні, нехай би стартові двигуни запалював сірником
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13.01.2022 17:34 Відповісти
Туда бы посадить всю Зеленую плесень.....и в дальний безвозратный путь к космическому мусору.
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13.01.2022 17:21 Відповісти
ні на Сонце, досліджувати, а щоб не згорів, то висадку вночі провести
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13.01.2022 17:36 Відповісти
Микро -Спутник - венец освоения космоса Украиной в 2022 году !
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13.01.2022 17:42 Відповісти
А как это "период обращения-98.03 минуты"?
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13.01.2022 20:06 Відповісти
Мабуть за цей час облітає землю ... малося на увазі ...
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13.01.2022 20:46 Відповісти
Коментатору респектіще! Класно потролив совкового зеленого датодрочера.
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13.01.2022 17:43 Відповісти
Чувак Голобородька готовит ввести талоны еа питание с 1 апреля.Это Эпоха богатства пришла,открывай 73 % свои рты и пасти... Рейтинг Шута не упадет,стане 93 %
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13.01.2022 17:43 Відповісти
Ты так не любишь и не уважаешь своего президента, чего ты добиваешься?
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13.01.2022 18:26 Відповісти
...размышляй, индус, если есть чем
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13.01.2022 18:33 Відповісти
Это такое старье и рухлядь что просто слов нет.
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13.01.2022 17:44 Відповісти
Прямо Мавзолей чЛенина и подлодка Курск...точно грю...
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13.01.2022 17:45 Відповісти
Курск с круглой пробоиной по левому борту.
Чья торпеда потопила АПЛ "Курск" ?
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13.01.2022 17:51 Відповісти
Петр Порошенко выпустул конфету Рошен вместо торпеды
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13.01.2022 17:52 Відповісти
Пробоина с такими ровными краями?) Не повторяйте бред рашиков не верящих в свое рукожопство)
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13.01.2022 21:58 Відповісти
Такой же спутник Юж Маша в 1973 году.
СС-36 орб. 200 (двести ) тонн на орбите земли и 10 разделяющихся спутников
по 5 килотонн и 40 ложных спутников одновременно!

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13.01.2022 17:47 Відповісти
200 т. - стартовый вес ракеты, на орбиту если 10 т. закинет, то уже неплохо.
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14.01.2022 10:55 Відповісти
Ув. Вы правы на 100% !
Если переставить "И" на орбите 10 тонн, но это все равно больше веса нано спутника , изваянного на данный момент украинскими рукоделами за 30 лет.. Все таки прогресс.
*****
200 (двести ) тонн ..... и на орбите земли ...10 разделяющихся спутников
по 5 килотонн
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14.01.2022 21:23 Відповісти
Ну, дай бог, не останній. І щоб все було добре, і шоб він присилав фотографіїї ваньок без штанів парами в приукраїнських кущах.
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13.01.2022 17:49 Відповісти
Максимум что там можно будет рассмотреть так это дома и поля, там отстойная камера.
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13.01.2022 17:51 Відповісти
Навіщо тобі ця "підорщіна"? Краще мати супутник з потужною електромагнітною гарматою.
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13.01.2022 19:30 Відповісти
Как сказал автор видео пуска, толку от спутника ноль и он запущен в пропагандистских целях, так что ждите видео на страницах найвеличніших лідерів **********)))
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13.01.2022 22:03 Відповісти
Если случится дырка в корпусе космического аппарата ,Дима Рогозин заклеит ее Скотчем... мышибраття...
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13.01.2022 17:51 Відповісти
Это для вас космос,кацманавты и прочая уфта....а для меня это все концерт для болванов,в космосе не было ни одного человека до сего дня... и никогда не будет....
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13.01.2022 17:58 Відповісти
Я бы вас, комуняк совкового толка, всех бы поселил на отдельном острове и выделил бы каждому определённый ранг "совковости", после чего наблюдал бы, как вы жрёте друг друга...
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13.01.2022 18:35 Відповісти
Ты дебил?
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13.01.2022 18:45 Відповісти
Спутник Южмаша. 200 тонн на орбите !
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13.01.2022 17:58 Відповісти
Це приємно
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13.01.2022 19:03 Відповісти
Ну хоч одна добра новина!
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13.01.2022 19:20 Відповісти
Дуже-дуже круто!))
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13.01.2022 19:24 Відповісти
"У 2014-му та 2017 роках були запущені українські наносупутники PolyITAN-1 та PolyITAN-2-SAU. Їх створила група студентів та науковців "Київського політехнічного інституту".

"Апаратура космічного апарата "СІЧ-2-30" дає зображення середнього просторового розрізнення - близько восьми метрів на піксель. Цього не достатньо, наприклад, для потреб військових, яким потрібні дані до одного метра на піксель", - зазначив старший науковий співробітник київського Інституту космічних досліджень НАН України Олексій Парновський і додав: "Цей апарат на сьогоднішній день не має сенсу через його невідповідність ******** технологіям".

"Передбачається, що супутник працюватиме 3 роки (замість запланованих 5), оскільки Січ-2-30 запустять на нижчу орбіту, ніж очікувалося."

"Разом з "Січ-2-30" ми плануємо вивести на орбіту вісім супутників", - повідомив глава ДКАУ Володимир Тафтай. За його словами, ці супутники вже будуть здатні роботи значно детальніші знімки земної поверхні."
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13.01.2022 20:19 Відповісти
Это не простой спутник, а военный, США нашпиговали его своей техникой, но это секретная информация.
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13.01.2022 22:34 Відповісти
Слабенькое разрешение 7,8 м/пиксель. Коммерческие спутниковые провайдеры сейчас делают снимки с разрешением 0,5 м/пиксель, о военных вообще молчу.
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14.01.2022 10:53 Відповісти
да обычные платные спутники уже 30 см дают, только деньги плати гражданин. Это спутник - начало больщой программы из нескольких спутников, и они будут апгрейдиться.
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15.01.2022 14:39 Відповісти
Нормальный спутник. Места скоплений свинособачих войск покажет и можно будет точно знать куда наносить удары ольхой, смерчами и ураганами в случае наступления. Американские данные конечно хорошо, но своя спутниковая разведка тоже должна быть для подстраховки.
Ну а бубочке нечего пиариться на программах прошлой власти. Особенно на фоне того, что ракетные программы при нынешней власти переживают кризис, а оперативно-тактический комплекс вообще пропал с повестки дня. А ракетная программа и есть самый эффективный способ сдерживания свнособачей орды. Не глубокие озабоченности и санкции импотентной Европы, не политика "какая-разница" и отвода войск, а ракетная программа, способная быстро превратить в горелый металлолом любые кацапские скопления войск у украинских границ.
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14.01.2022 11:40 Відповісти
ракеты, авиация и спутники - вот это будущее. Потому что люди просто умирают после бомбардировок складов с едой и снабжением - от голода.
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15.01.2022 14:36 Відповісти
Радий за дніпрян, це успіх. Сподіваюсь, що за цим супутником підуть і наступні більш досконалі супутники.
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14.01.2022 11:45 Відповісти
так это и есть большая программа из несольких спутников, каждый новый будет лучше по характеристкам. нынешний - это вообще десткий сад, но начало хорошее.
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15.01.2022 14:37 Відповісти
это хорошее начало и вот почему. Это программа из вроде 7 спутников, и каждый новый будет технологически совершеннее. И в конце концов, пусть молодёжь в Украине балуется спутниками, чем утекают мозги заграницу.
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15.01.2022 14:32 Відповісти
непонятно, а если у Южмаша есть ракеты, то почему мы своими силами не запустили на своей ракете? Или совсем дорого выйдет? не 2 миллиона баксов?
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15.01.2022 14:34 Відповісти
ДВА ЛЯМА БАКСОВ И СТОЛЬКО ВРЕМЕНИ ТЯНУТЬ !?
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16.01.2022 22:02 Відповісти
 
 