У украинского спутника "Сич-2-1" на орбите возникли проблемы с энергообеспечением от солнечной батареи.

Об этом сообщили в КБ "Южное", передает Цензор.НЕТ.

"Ряд внешних факторов, связанных с особенностями кластерного запуска, не позволил установить устойчивую связь с космическим аппаратом во время критически важных первых сеансов и обеспечить своевременное построение его штатной ориентации. Ориентация осталась такой, когда на рабочие поверхности солнечной батареи попадает только отраженное от поверхности Земли солнечное излучение или кратковременное прямое излучение под достаточно малым углом. Сочетание этих факторов привело к негативному влиянию на энергетический баланс аппарата", - говорится в сообщении.

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Специалисты произвели перезагрузку спутника и восстановили его работоспособность в энергосберегающем режиме. По результатам последующих сеансов связи отказов бортовой аппаратуры не обнаружено.

Отмечается, что моделирование динамики движения космического аппарата по орбите с учетом воздействия внешних факторов (взаимодействия космического аппарата с магнитным полем Земли, гравитационных и аэродинамических воздействий) свидетельствует о том, что в течение 1-2 месяцев пространственное положение спутника станет благоприятным для накопления электроэнергии, что позволит привести ориентацию "Сич-2-1" к штатной.

Напомним, 13 января 2022 года в результате кластерного пуска ракета-носитель Falcon 9 вывела украинский спутник дистанционного зондирования Земли "Сич-2-1" на расчетную орбиту.

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