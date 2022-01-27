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У украинского спутника "Сич-2-1" на орбите возникли проблемы с энергообеспечением

У украинского спутника

У украинского спутника "Сич-2-1" на орбите возникли проблемы с энергообеспечением от солнечной батареи.

Об этом сообщили в КБ "Южное", передает Цензор.НЕТ.

"Ряд внешних факторов, связанных с особенностями кластерного запуска, не позволил установить устойчивую связь с космическим аппаратом во время критически важных первых сеансов и обеспечить своевременное построение его штатной ориентации. Ориентация осталась такой, когда на рабочие поверхности солнечной батареи попадает только отраженное от поверхности Земли солнечное излучение или кратковременное прямое излучение под достаточно малым углом. Сочетание этих факторов привело к негативному влиянию на энергетический баланс аппарата", - говорится в сообщении.

Смотрите также: Запуск украинского спутника Сич-2-30 из мыса Канаверал. ВИДЕО

Специалисты произвели перезагрузку спутника и восстановили его работоспособность в энергосберегающем режиме. По результатам последующих сеансов связи отказов бортовой аппаратуры не обнаружено.

Отмечается, что моделирование динамики движения космического аппарата по орбите с учетом воздействия внешних факторов (взаимодействия космического аппарата с магнитным полем Земли, гравитационных и аэродинамических воздействий) свидетельствует о том, что в течение 1-2 месяцев пространственное положение спутника станет благоприятным для накопления электроэнергии, что позволит привести ориентацию "Сич-2-1" к штатной.

Напомним, 13 января 2022 года в результате кластерного пуска ракета-носитель Falcon 9 вывела украинский спутник дистанционного зондирования Земли "Сич-2-1" на расчетную орбиту.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Со спутником "Сич-2-30" установлена ​​устойчивая связь, бортовые системы работают в штатном режиме, - Зеленский

Автор: 

космос (787) спутник (233) Южное (24)


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Топ комментарии
+56
У Зеленського і досі із супутником "Січ-2-1" стійкий зв'язок.
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27.01.2022 23:23
+33
Король мидас наоборот - все к чему прикасается зе превращается в говно
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27.01.2022 23:20
+25
Цей супутник взагалі не було потреби запускати - PR хід Віслюка Оманського всього лиш (до Дня Незалежності мали запустити, але....)
Сам супутник технічно застарілий і маленький (меньше 200 кг), та й ще не на потрібній орбіті (~590 км замість 680км), тому й життя йому близько 3 років.
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27.01.2022 23:29
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Правила форума Совет форумчан
Король мидас наоборот - все к чему прикасается зе превращается в говно
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27.01.2022 23:20 Ответить
У Зеленського і досі із супутником "Січ-2-1" стійкий зв'язок.
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27.01.2022 23:23 Ответить
От жаба усі акуми розрядив на супутнику своїм зв"язком.Слідкував зверху де лєнка дешеву скумбрію купляє.
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28.01.2022 00:04 Ответить
Стійкий за'язок - стояк morning wood 👍
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28.01.2022 00:19 Ответить
Кто то упорно хочет заспамить эту гифку

Засейвил себе
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28.01.2022 04:11 Ответить
экономили ля ля поставили китайское гивнябатарейку а какая разница...
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28.01.2022 07:20 Ответить
Економили? 😏 "Пиляли". Це не так піар-акція, як "розпил" б'юджету. Як і всі ці дороги, мости, спортзали, олімпіади, євробаскети і все інше.
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28.01.2022 07:40 Ответить
Это два в одном!
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28.01.2022 17:35 Ответить
Батарейки там не при чем. На них просто свет не попадает. Спутник крохотный, нет своих двигателей ориентации, как вывели, так он и кувыркается.
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28.01.2022 16:20 Ответить
И судя по сообщению, в этом виноваты американцы))) Нечего нового у зебобиков)
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27.01.2022 23:25 Ответить
Илон Маск устраивал катастрофы в прямом эфире и неоднократно,пока достиг результата.Отрицательный результат стимулирует. Я пышаюсь нашими вчеными. Молодежь подтягиввают. Работают почти на энтузиазме.Больше запусков надо.Весьма возможно ,наши были ограничены весом и габаритами.Вот тут бы я отстегнул от дорожных подрядов.
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27.01.2022 23:48 Ответить
Та это и так понятно, что все так и есть. Но второй раз подряд одна и та же болячка.
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27.01.2022 23:56 Ответить
Когда мне было 25, я работал на энтузиазме, меня поюзали и выкинули, даже медальку не дали (отказывается сотрудничать с администрацией ).
Сейчас я уже никому не нужен. И такое отношение ко всем.

У нас нельзя просто ходить на работу, выполнять свои обязанности, у нас обязательно нужно проявлять личную преданность "хазяину". Тьху блэать
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28.01.2022 03:24 Ответить
Молодежь в КПИ вывела кубсат, который пять лет на орбите проработал, а этот же спутник разработка больших и толстых дядек из целого Государственного космического агентства Украины, конторы солидной, и погрязшей в коррупции и откатах. Там ведь цель - не запуски, а освоение бюджетных средств. А запуски - это вторичное, нужны разве что для пиара презЕдента.
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28.01.2022 16:26 Ответить
Огурец и дыня.
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28.01.2022 16:28 Ответить
Байден, зачем спутник испортил ?
и ваабще, почему мы еще не в НАТЕ ?
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27.01.2022 23:55 Ответить
Понятно... И здесь нарукожопили.
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27.01.2022 23:22 Ответить
Почему то я не удивлен!
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27.01.2022 23:23 Ответить
Может на спутник в космосе какое-то воздействие было!
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27.01.2022 23:24 Ответить
Кластерный запуск виноват))) Что вам еще непонятно?)))
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27.01.2022 23:27 Ответить
не, киевский Космонавт уже давно приземлился, в Грузии
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27.01.2022 23:56 Ответить
Це перший коксонавт. ЗЕ-другий.
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28.01.2022 00:06 Ответить
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28.01.2022 00:07 Ответить
Хоч би не зійшов з орбіти. Тоді кілька лямів гривень з бюджету згорять в атмосфері Землі.
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27.01.2022 23:27 Ответить
Цей супутник взагалі не було потреби запускати - PR хід Віслюка Оманського всього лиш (до Дня Незалежності мали запустити, але....)
Сам супутник технічно застарілий і маленький (меньше 200 кг), та й ще не на потрібній орбіті (~590 км замість 680км), тому й життя йому близько 3 років.
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27.01.2022 23:29 Ответить
Уже только ради этого его стоило запускать) Сделали бы еще один, и он по этой глупой причине так же само бы накрылся.
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27.01.2022 23:42 Ответить
Где " найвеличніший астронавт **********"? Срочно нужно запускать на орбиту украинского Брюса Уиллиса.
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27.01.2022 23:27 Ответить
Странно.

Ничего, кроме пиара на этом спутнике ЗЕ, не предвещало беды.
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27.01.2022 23:29 Ответить
https://tech.liga.net/ukraine/article/spacex-skoro-zapustit-ukrainskiy-sputnik-pochemu-eto-vajno-i-kak-my-na-etom-zarabotaem Січ-2-30 - Це модифікація Січі-2, який запущено у 2011 році, він пропрацював <16 місяців замість планових п`яти років (втрата енергопостачання). Офіційні витрати - https://tech.liga.net/technology/novosti/spacex-zapustit-ukrainskiy-sputnik-izvestna-summa-kontrakta близько $2 млн.

Грядущие планы, на радость Зе, грандиозны ...
До 2025 року Україна матиме уже вісім супутників - очільник Держкосмосу
12.01.2022
https://itc.ua/news/do-2025-roku-********-matime-uzhe-visim-suputnikiv-ochilnik-derzhkosmosu/
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27.01.2022 23:30 Ответить
Він https://uprom.info/news/space/u-2017-rotsi-obsyagi-virobnitstva-produktsiyi-kosmichnoyi-galuzi-zrosli-na-26/ створювався ще за часів Порошенка, а концепція науково-технічної програми на 2018-2022 роки https://uprom.info/news/space/v-********-zatverdili-kontseptsiyu-naukovo-tehnichnoyi-kosmichnoyi-programi-na-2018-2022-roki/ закладалася ще у 2018-му році урядом Гройсмана.
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27.01.2022 23:37 Ответить
І тут Порох свинку підсунув в памперс Найвеличнійшому
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27.01.2022 23:50 Ответить
Конечно виноват, реверс не запустил .
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28.01.2022 08:10 Ответить
То есть старую болячку так и не вылечили? Ну тогда точно рукожопы...
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27.01.2022 23:47 Ответить
Яхта Медведчука - 200 миллионов - можно 100 спутников запустить.
И пусть не рассказывает, что он их заработал непосильным трудом.
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28.01.2022 01:35 Ответить
раз у зе! "стiйки зв'язок" - под сраку его и на орбиту. попиарился - теперь давай спутник вращай.
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27.01.2022 23:31 Ответить
Таки накосячили і обісрались...
Ви його перед запуском хоч перевіряли, чи так як було на зберіганні в якому стані так і захерачили?
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27.01.2022 23:32 Ответить
Солнечные панели походу вам Ахметка впарил. У него тоже они не работают 300 дней в году
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27.01.2022 23:32 Ответить
Велике спутнивныцтво однако!
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27.01.2022 23:32 Ответить
устойчивое связивництво
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27.01.2022 23:54 Ответить
Тю , та делов там , закинуть ЗЕлю на орбиту , пусть аккумулятор у спутника поменяет )
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27.01.2022 23:33 Ответить
надати йому гучномовець хай літає там й співає «Батько наш Бандера» )
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27.01.2022 23:41 Ответить
Предлагаешь ему заасфальтировать космос
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28.01.2022 06:30 Ответить
что не делает дурак, все он делает не так
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27.01.2022 23:45 Ответить
а ДО запуска не могли поинтересоваться особенностями кластерного запуска
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27.01.2022 23:45 Ответить
Там основная особенность- дешевизна..это запуск для дешевых недолговечных поделок..услуга такая доя студенческих игрушек..а хотеть сделать пиар, запустив непонятное изделие среди сотни других экспериментальных аппаратов- мог только тупой осел..ну вы поняли))
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28.01.2022 00:18 Ответить
Це пипець, як тебе ЗЕторчка штирить.
Мабуть зв'зок дуже теж стійкий?
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27.01.2022 23:48 Ответить
Во ты даун - посчитай мои комменты и свои - и кого тут штырит, дебиле? ты же все тему загадил.
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28.01.2022 00:59 Ответить
Так мы не против, чтобы ТЫ лично компенсировал все убытки) Готов?
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27.01.2022 23:49 Ответить
если они забыли купить угля, может и тут что-то забыли поставить
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27.01.2022 23:47 Ответить
Это Колесник устроил панику.

Космічний апарат Січ-2-1 (Січ-2-30) й досі НЕІДЕНТИФІКОВАНИЙ
(наприклад, дані про інші українські супутники: Січ-1, Січ-1М, Січ-2 - у цій базі є).
Хоча спілкування щодо нашого космічного апарату між американською та українською сторонами вищезазначеної Угоди, яку у нас півроку тому рекламували з великою помпою, вже мало бути проведено - якщо не з ініціативи української сторони, так за відповідним запитом американської!
ПРИПУЩЕННЯ.
Із супутником Січ-2-1 (Січ-2-30) немає стійкого (або зовсім ніякого) зв'язку, через що надати інформацію американській стороні щодо розширених параметрів його руху для повної ідентифікації - не представляється можливим.
(будемо мати надію, що тимчасово).
---------------------------
Що має зробити наша космічна влада?
Не приховувати інформацію або її не спотворювати !!!
(натякаючи, наприклад, на 2-х місячний період випробувань на орбіті перед здачею в експлуатацію - нібито все йде по плану).
N.B. На жаль, вона у цьому "профі" (див. мій допис «Анатомія неправдивості»
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27.01.2022 23:49 Ответить
главное что зеля на нем попиарился, остальное не важно...
теперь флот ледоколов ждем
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27.01.2022 23:50 Ответить
а зеля брехал про устойчивую связь
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27.01.2022 23:52 Ответить
впечатление что на Южном работают саботажники и диверсанты !

баллистическую ракету Гром, современную Фау-2 с точным наведением, до сих пор сделать не могут, а денег уже закатали немеряно !
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28.01.2022 00:00 Ответить
Алкаші там 70--річні працюють. Молодь не йде, звичайно.
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28.01.2022 09:43 Ответить
Господи, і там дефіцит енергоресурсів... Та шоб ви повитравились! - вся зелена шобла прислуги урода-наркомана з К******* ЄрЗе
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28.01.2022 00:02 Ответить
Укркосмос, державна установа, кілька років "пиляла" той супутник, і таки "допиляла" - с3,14здили так, що щось пішло не так. Запилюте відростки і далі, щоб вас чорти пиляли
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28.01.2022 00:03 Ответить
Грьобана автопідстановка - відосики, бл@дь.
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28.01.2022 00:06 Ответить
Хрін би ми щось дізнались,якби цю тему у неділю не підняв Andrii Kolesnyk
https://www.facebook.com/andrii.a.kolesnyk/posts/1647287105602838 Січ! Січ! - я Земля! Прийом, прийом …
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28.01.2022 00:09 Ответить
Вы бы интересовались темой, знали бы это без всяких колесниковых и гораздо раньше. Тему вообще подняли амеры, просто констатируя факт, кстати.
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28.01.2022 00:21 Ответить
повер банка той січи-
не працює у ночі
січ - включає повер банку...
тільки з ранку
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28.01.2022 00:14 Ответить
сектанты совсем оскотинели.
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28.01.2022 00:33 Ответить
Успагойтесь. Спутник палетел туда для зарядки.
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28.01.2022 00:35 Ответить
Скрізь де віслюк піариться,там повна срака
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28.01.2022 00:40 Ответить
Уголь с Голландии нужен!
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28.01.2022 00:44 Ответить
Вообще-то в этом запуске американская ракета Falcon 9 вывела на орбиту почти две сотни спутников разных стран и разных размеров, начиная от школьных самоделок, а вовсе не один спутник Січ как привычно сбрехнул Величайший Зелёный.
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28.01.2022 00:50 Ответить
со спутником проблемы - "Зеленский винават!11!!"
катера сдали кацапам - "Порошенко маладец!"
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28.01.2022 01:11 Ответить
Как часто Украина запускает свои спутники? Даже если облажались, что с того? Это опыт. Сколько собак погибло перед Гагариным?
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28.01.2022 01:21 Ответить
И Гагарин собака ?
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28.01.2022 01:37 Ответить
На сході українці не мають змоги дивитися телеканали Т-2 (вони там майже не тягнуть) і там майже не тягне українське радіо. І це на підконтрольній території України.

А чому б не зробити спеціальний сайт з усіма безплатними українськими каналами і радіоканалами.

Так в нас є подібні сайти, але там якість погана і ті канали то працюють то ні, українцям потрібно такий нормальний сайт і без ватних каналів.
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28.01.2022 03:12 Ответить
Ім не треба дивитися нічого
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28.01.2022 03:19 Ответить
Валом таких сайтів. Не зовсім легальні, звичайно. Але за 30-60 гривень на місяць дивіться, що душа забажає. А повністю легально можна дивитися 200-300 каналів, включаючи всі українські. Лиш би інтернет був. В селі ціна питання - до гривень 200 на місяць за все. Не всі захочуть, звичайно, позбутися 2 пляшки горілки. Ну ще приставку гривень до 1000 купити. Але біда не в цьому, біда в тому, що вони все одно будуть "рашатудей" дивитися.
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28.01.2022 09:51 Ответить
Зеленое чмо заработало себе еще одно уголовное дело, оно ради пиара уничтожило многолетний труд украинских ученых!
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28.01.2022 03:37 Ответить
...везде сейчас тяжело с энергетикой
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28.01.2022 04:51 Ответить
...а, сколько оптимизьма звучит про 1-2 месяца, когда Фень-шуй повернеться папендикуляроно к панелям объекта, именуемого к тому времени - "космический мусор"? Королёвцы зелёнопузые блин
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28.01.2022 04:56 Ответить
Славетна українська якість! Обісратись на орбіті - це вперше. Цікаво, а який саме елемент додали у комплектацію супутника, щоб супутник ним накрився одразу після виходу на навколоземну орбіту: "мідний тазок" чи "мокре рядно"?
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28.01.2022 05:09 Ответить
Ні, не вперше, схожий Супутник вже запускали і він теж здох.
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28.01.2022 06:58 Ответить
Ну так це все змінює - обісратися на орбіті зі знанням справи - це зовсім інша річ. Кажуть, навколоземний простір перевантажений космічним сміттям. Тепер у нас є підстави гонорово заявити, що у космічному непотреу є і наші дві залізяки.
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28.01.2022 09:20 Ответить
Коротше здох.
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28.01.2022 06:57 Ответить
бідоносець зелений змій? нє?
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28.01.2022 07:47 Ответить
Лукашенко виноват, не подал электрику на орбиту, позавидовал видать.
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28.01.2022 08:07 Ответить
Нет больше спутника.
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28.01.2022 08:09 Ответить
тридцать лет строили, миллионыдолларов втюхали, и в очередной раз обсрались... и почему я не удивлен?!
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28.01.2022 08:28 Ответить
дайте угадаю кто виноват! КАЦАПЫ падлюки, сто пудов!
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28.01.2022 08:29 Ответить
Они саміе. ************** фуйлишки сделали свои темные делишки Даже у нас на западной, когда военкома или мусора на взятке принимают, дело ясное что касапня ему хенетику испортила а она сама невиноватая!
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28.01.2022 09:23 Ответить
На аппарате стоят солнечные батареи.
Снова не оплатили "зеленым энергетикам"?
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28.01.2022 08:29 Ответить
В сообщении ясно написано, что проблема не в самих солнечных батареях, а в том что недостаточно скорректрована ориентация самого аппарата относительно Солнца, поэтому на антенных панелях недостаточная освещенность.
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28.01.2022 08:47 Ответить
Так проблема в гіроскопах?
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28.01.2022 09:53 Ответить
Написано что меры по обеспечению штатной ориентации принимаются.
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28.01.2022 10:10 Ответить
А что вы хотели? Энергетический кризис всё-таки
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28.01.2022 09:35 Ответить
Приказ запустить хоть что-то к празднику. И чего вы ожидаете?
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28.01.2022 17:39 Ответить
 
 