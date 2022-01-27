У украинского спутника "Сич-2-1" на орбите возникли проблемы с энергообеспечением
У украинского спутника "Сич-2-1" на орбите возникли проблемы с энергообеспечением от солнечной батареи.
Об этом сообщили в КБ "Южное", передает Цензор.НЕТ.
"Ряд внешних факторов, связанных с особенностями кластерного запуска, не позволил установить устойчивую связь с космическим аппаратом во время критически важных первых сеансов и обеспечить своевременное построение его штатной ориентации. Ориентация осталась такой, когда на рабочие поверхности солнечной батареи попадает только отраженное от поверхности Земли солнечное излучение или кратковременное прямое излучение под достаточно малым углом. Сочетание этих факторов привело к негативному влиянию на энергетический баланс аппарата", - говорится в сообщении.
Специалисты произвели перезагрузку спутника и восстановили его работоспособность в энергосберегающем режиме. По результатам последующих сеансов связи отказов бортовой аппаратуры не обнаружено.
Отмечается, что моделирование динамики движения космического аппарата по орбите с учетом воздействия внешних факторов (взаимодействия космического аппарата с магнитным полем Земли, гравитационных и аэродинамических воздействий) свидетельствует о том, что в течение 1-2 месяцев пространственное положение спутника станет благоприятным для накопления электроэнергии, что позволит привести ориентацию "Сич-2-1" к штатной.
Напомним, 13 января 2022 года в результате кластерного пуска ракета-носитель Falcon 9 вывела украинский спутник дистанционного зондирования Земли "Сич-2-1" на расчетную орбиту.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Засейвил себе
Сейчас я уже никому не нужен. И такое отношение ко всем.
У нас нельзя просто ходить на работу, выполнять свои обязанности, у нас обязательно нужно проявлять личную преданность "хазяину". Тьху блэать
и ваабще, почему мы еще не в НАТЕ ?
Сам супутник технічно застарілий і маленький (меньше 200 кг), та й ще не на потрібній орбіті (~590 км замість 680км), тому й життя йому близько 3 років.
Ничего, кроме пиара на этом спутнике ЗЕ, не предвещало беды.
Грядущие планы, на радость Зе, грандиозны ...
До 2025 року Україна матиме уже вісім супутників - очільник Держкосмосу
12.01.2022
https://itc.ua/news/do-2025-roku-********-matime-uzhe-visim-suputnikiv-ochilnik-derzhkosmosu/
И пусть не рассказывает, что он их заработал непосильным трудом.
Ви його перед запуском хоч перевіряли, чи так як було на зберіганні в якому стані так і захерачили?
Мабуть зв'зок дуже теж стійкий?
Космічний апарат Січ-2-1 (Січ-2-30) й досі НЕІДЕНТИФІКОВАНИЙ
(наприклад, дані про інші українські супутники: Січ-1, Січ-1М, Січ-2 - у цій базі є).
Хоча спілкування щодо нашого космічного апарату між американською та українською сторонами вищезазначеної Угоди, яку у нас півроку тому рекламували з великою помпою, вже мало бути проведено - якщо не з ініціативи української сторони, так за відповідним запитом американської!
ПРИПУЩЕННЯ.
Із супутником Січ-2-1 (Січ-2-30) немає стійкого (або зовсім ніякого) зв'язку, через що надати інформацію американській стороні щодо розширених параметрів його руху для повної ідентифікації - не представляється можливим.
(будемо мати надію, що тимчасово).
---------------------------
Що має зробити наша космічна влада?
Не приховувати інформацію або її не спотворювати !!!
(натякаючи, наприклад, на 2-х місячний період випробувань на орбіті перед здачею в експлуатацію - нібито все йде по плану).
N.B. На жаль, вона у цьому "профі" (див. мій допис «Анатомія неправдивості»
теперь флот ледоколов ждем
баллистическую ракету Гром, современную Фау-2 с точным наведением, до сих пор сделать не могут, а денег уже закатали немеряно !
https://www.facebook.com/andrii.a.kolesnyk/posts/1647287105602838 Січ! Січ! - я Земля! Прийом, прийом …
не працює у ночі
січ - включає повер банку...
тільки з ранку
катера сдали кацапам - "Порошенко маладец!"
А чому б не зробити спеціальний сайт з усіма безплатними українськими каналами і радіоканалами.
Так в нас є подібні сайти, але там якість погана і ті канали то працюють то ні, українцям потрібно такий нормальний сайт і без ватних каналів.
Снова не оплатили "зеленым энергетикам"?